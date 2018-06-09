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Номер извещения
31806564167
Уникальный номер закупки
5-ЗП/2018
Наименование закупки
Поставка зубов акриловых
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
04.06.2018 08:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
606000, Российская Федерация, Нижегородская область, Дзержинск, Ленина, 55
Почтовый адрес
606000, Российская Федерация, Нижегородская область, Дзержинск, Ленина, 55
Контактный телефон
+7 8313 26-24-96
Факс
Адрес электронной почты
d_stom_2@mail.ru
Ф.И.О. контактного лица
Просвирнина Ольга Владимировна
Место рассмотрения предложений
606000 Нижегородская область, г. Дзержинск, пр.Ленина, д. 55, каб.18
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка зубов искусственных
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
09.06.2018 16:30 GMT +309.06.2018 16:3009.06.2018 16:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806564167Дата и время окончания срока приема заявок Поставка зубов искусственных606000 Нижегородская область, г. Дзержинск, пр.Ленина, д. 55, каб.18
Дата и время вскрытия заявок
09.06.2018 16:3009.06.2018 16:3009.06.2018 16:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31806564167Дата и время вскрытия заявок Поставка зубов искусственных606000 Нижегородская область, г. Дзержинск, пр.Ленина, д. 55, каб.18
Подведение итогов не позднее
13.06.2018 16:3013.06.2018 16:3013.06.2018 16:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806564167Подведение итогов не позднее Поставка зубов искусственных606000 Нижегородская область, г. Дзержинск, пр.Ленина, д. 55, каб.18
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка зубов искусственных
Начальная цена
150 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ГАУЗ НО СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА Г. ДЗЕРЖИНСКА
Все закупки и тендеры ГАУЗ НО СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА Г. ДЗЕРЖИНСКА
Адрес местонахождения
606000, Российская Федерация, Нижегородская область, Дзержинск, Ленина, 55
32.50.22.130
32.50
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 300
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