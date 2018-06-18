Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Техподдержка8 800 100-66-22
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Закупка Гидравлических кранов (кран-манипулятор гусеничный) для нужд ОАО "Ямал СПГ"

    Закупка Гидравлических кранов (кран-манипулятор гусеничный) для нужд ОАО "Ямал СПГ"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь18.06.2018 15:0018.06.2018 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП806114Дата и время окончания срока приема заявок Закупка Гидравлических кранов (кран-манипулятор гусеничный) для нужд ОАО "Ямал СПГ"МоскваПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП806114

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Закупка Гидравлических кранов (кран-манипулятор гусеничный) для нужд ОАО "Ямал СПГ"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    01.06.2018 17:51

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Приглашение к участию в процедуре

    Приложение 1 Заявка на участие

    Приложение 2 Формат КП

    Техническое задание

    Договор

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Открытое акционерное общество Ямал СПГ
    Все закупки и тендеры Ямал СПГ

    Юридический адрес

    629700, Российская Федерация, Тюменская область, Ямальский, с. Яр-Сале, Худи-Сэроко, 25А

    Почтовый адрес

    117393, Российская Федерация, Москва, Академика Пилюгина, 22

    Контактный телефон

    +7 495 228-98-50 доб. 13548

    Факс

    +7 495 228-98-49

    Адрес электронной почты

    P.Danilov@yamalspg.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Данилов Павел Владимирович

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Ключевые слова:

    кран

    Список лотов

    Лот 1

    Закупка Гидравлических кранов (кран-манипулятор гусеничный) для нужд ОАО "Ямал СПГ"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    18.06.2018 15:00 GMT +318.06.2018 15:0018.06.2018 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП806114Дата и время окончания срока приема заявок Закупка Гидравлических кранов (кран-манипулятор гусеничный) для нужд ОАО "Ямал СПГ"Москва

    Дата и время вскрытия заявок

    18.06.2018 15:3018.06.2018 15:3018.06.2018 15:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП806114Дата и время вскрытия заявок Закупка Гидравлических кранов (кран-манипулятор гусеничный) для нужд ОАО "Ямал СПГ"Москва

    Подведение итогов не позднее

    31.08.2018 23:5931.08.2018 23:5931.08.2018 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП806114Подведение итогов не позднее Закупка Гидравлических кранов (кран-манипулятор гусеничный) для нужд ОАО "Ямал СПГ"Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    31.08.201831.08.2018 23:5931.08.2018 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП806114Подведение итогов не позднее Закупка Гидравлических кранов (кран-манипулятор гусеничный) для нужд ОАО "Ямал СПГ"Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка Гидравлических кранов (кран-манипулятор гусеничный) для нужд ОАО "Ямал СПГ"

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с извещением.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    DDP, г. Архангельск, ул. Космонавта Комарова, 14, ПРР «Экономия» ОАО «Архморторгпорт».Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    100% в течение 30 календарных дней с даты поставки Товара в пункт назначения на основании оригиналов счета-фактуры, оформленных согласно НК РФ, товарной накладной
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Открытое акционерное общество Ямал СПГ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Ямал СПГ
    Все закупки и тендеры Ямал СПГ

    Адрес местонахождения

    629700, Российская Федерация, Тюменская область, Ямальский, с. Яр-Сале, Худи-Сэроко, 25А

    117393, Российская Федерация, Москва, Академика Пилюгина, 22

    Классификатор ОКПД2

    28.2

    Машины и оборудование общего назначения прочие

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Договор

    01.06.2018

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Гидравлический кран с полноповоротной телескопической стрелой и тросовой подвеской крюка г/п 7,5 т"

    Кол-во: 1

    "Позиция 2"

    "Гидравлический кран с полноповоротной телескопической стрелой и тросовой подвеской крюка г/п 2,93 т"

    Кол-во: 1

    "Позиция 3"

    "Гидравлический кран с полноповоротной телескопической стрелой и тросовой подвеской крюка г/п - 995 кг"

    Кол-во: 1

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова
    Запрос предложений № ГП225605
    Приобретение вентилятора дымососа газоочистки
    Приобретение вентилятора дымососа газоочистки
    591751
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 13:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    АО ГАЗСТРОЙПРОМ
    Запрос предложений № ГП213770
    Продажа движимого имущества - транспортных средств
    Продажа движимого имущества - транспортных средств
    589188
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги без ЭП
    Поделиться
    Прием заявок до:
    31.01.2022 17:00(GMT+03:00)
    38 520
    Лоты:
    2
    Регион:
    Республика Коми
    Начало приема заявок:
    20.01.2022 г., 15:42
    Дата аукциона:
    СТРОЙТРАНСГАЗ ТРУБОПРОВОДСТРОЙ
    Попозиционная № ГП151294
    Запчасти для техники LIEBHERR, РВД, оборудования Hiab
    Запчасти для техники LIEBHERR, РВД, оборудования Hiab
    462042
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    12.04.2021 11:30(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    ПАО «Коршуновский ГОК»
    Попозиционная № ГП138590
    Электрические машины
    Электрические машины
    449302
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    23.03.2021 07:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Иркутская область
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить