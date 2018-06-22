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Номер извещения
ГП806111
Уникальный номер закупки
01-06-2018
Наименование закупки
Приобретение комплекта оборудования используемого для предрейсового контроля выпускаемого автотранспорта на линию
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
01.06.2018 17:17
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
117292, Российская Федерация, Москва, пр. 60-летия Октября, д.21 корп.4
Почтовый адрес
117292, Российская Федерация, Москва, пр. 60-летия Октября, д.21 корп.4
Контактный телефон
+7 3452 54-68-92
Факс
+7 495 783-05-69
Адрес электронной почты
IStarazhilov@zbku.ru
Ф.И.О. контактного лица
Старажилов Иван Георгиевич
Место рассмотрения предложений
Москва
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Приобретение комплекта оборудования используемого для предрейсового контроля выпускаемого автотранспорта на линию
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
22.06.2018 15:00 GMT +322.06.2018 15:0022.06.2018 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП806111Дата и время окончания срока приема заявок Приобретение комплекта оборудования используемого для предрейсового контроля выпускаемого автотранспорта на линиюМосква
Дата и время вскрытия заявок
22.06.2018 15:0022.06.2018 15:0022.06.2018 15:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП806111Дата и время вскрытия заявок Приобретение комплекта оборудования используемого для предрейсового контроля выпускаемого автотранспорта на линиюМосква
Подведение итогов не позднее
27.07.2018 18:0027.07.2018 18:0027.07.2018 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП806111Подведение итогов не позднее Приобретение комплекта оборудования используемого для предрейсового контроля выпускаемого автотранспорта на линиюМосква
Текущий статус
Процедура отменена
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Приобретение комплекта оборудования используемого для предрейсового контроля выпускаемого автотранспорта на линию
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
согласно предложения
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
согласно предложенияРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Уралмаш НГО Холдинг
Все закупки и тендеры Уралмаш НГО Холдинг
Адрес местонахождения
117292, Российская Федерация, Москва, пр. 60-летия Октября, д.21 корп.4
26.51.53.110
C
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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