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Номер извещения
ГП806110
Уникальный номер закупки
ОСКиЗД/17-000289
Наименование закупки
Гусеничный бульдозер мощностью 400-420 л.с. (включая шеф – монтаж, пуско – наладку и инструктаж) (в соответствии с Техническим заданием) в адрес АО ХК «Якутуголь»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
01.06.2018 17:15
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
125167, Российская Федерация, Москва, Красноармейская, 1
Почтовый адрес
125167, Российская Федерация, Москва, Красноармейская, 1
Контактный телефон
+7 495 221-88-88 доб. 62210
Факс
+7 495 221-88-00
Адрес электронной почты
Olesya.Kiyan@mechel.com
Ф.И.О. контактного лица
Киян Олеся Владимировна
Место рассмотрения предложений
Москва
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Гусеничный бульдозер мощностью 400-420 л.с. (включая шеф – монтаж, пуско – наладку и инструктаж) (в соответствии с Техническим заданием) в адрес АО ХК «Якутуголь»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
15.06.2018 12:00 GMT +315.06.2018 12:0015.06.2018 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП806110Дата и время окончания срока приема заявок Гусеничный бульдозер мощностью 400-420 л.с. (включая шеф – монтаж, пуско – наладку и инструктаж) (в соответствии с Техническим заданием) в адрес АО ХК «Якутуголь» Москва
Дата и время вскрытия заявок
15.06.2018 12:0015.06.2018 12:0015.06.2018 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП806110Дата и время вскрытия заявок Гусеничный бульдозер мощностью 400-420 л.с. (включая шеф – монтаж, пуско – наладку и инструктаж) (в соответствии с Техническим заданием) в адрес АО ХК «Якутуголь» Москва
Подведение итогов не позднее
08.11.2018 12:0008.11.2018 12:0008.11.2018 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП806110Подведение итогов не позднее Гусеничный бульдозер мощностью 400-420 л.с. (включая шеф – монтаж, пуско – наладку и инструктаж) (в соответствии с Техническим заданием) в адрес АО ХК «Якутуголь» Москва
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
08.11.201808.11.2018 12:0008.11.2018 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП806110Подведение итогов не позднее Гусеничный бульдозер мощностью 400-420 л.с. (включая шеф – монтаж, пуско – наладку и инструктаж) (в соответствии с Техническим заданием) в адрес АО ХК «Якутуголь» Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Гусеничный бульдозер мощностью 400-420 л.с. (включая шеф – монтаж, пуско – наладку и инструктаж) (в соответствии с Техническим заданием) в адрес АО ХК «Якутуголь»
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
согласно требований Закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
согласно требований Закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО МЕЧЕЛ
Все закупки и тендеры ПАО МЕЧЕЛ
Адрес местонахождения
125167, Российская Федерация, Москва, Красноармейская, 1
28.92.21
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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