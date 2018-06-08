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    Главная / Торги / Открытый запрос предложений на право поставки оборудования для АЭС приемка 3Н ф."Weidmuller"

    Открытый запрос предложений на право поставки оборудования для АЭС приемка 3Н ф."Weidmuller"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь08.06.2018 12:0008.06.2018 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП806106Дата и время окончания срока приема заявок Поставка оборудования для АЭС приемка 3Н ф."Weidmuller"ПриморскийПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП806106

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Открытый запрос предложений на право поставки оборудования для АЭС приемка 3Н ф."Weidmuller"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    01.06.2018 17:05

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЗАВОД ЭЛЕКТРОПУЛЬТ
    Все закупки и тендеры АО ЗАВОД ЭЛЕКТРОПУЛЬТ

    Юридический адрес

    195030, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ ЭЛЕКТРОПУЛЬТОВЦЕВ, ДОМ 7,

    Почтовый адрес

    195030, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ ЭЛЕКТРОПУЛЬТОВЦЕВ, ДОМ 7

    Контактный телефон

    +7 812 603-20-38 доб. 7315

    Факс

    +7 812 527-38-90

    Адрес электронной почты

    N.odintsova@reph.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Одинцова Надежда Николаевна

    Место рассмотрения предложений

    Приморский

    Закупки и тендеры Приморский Край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка оборудования для АЭС приемка 3Н ф."Weidmuller"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    08.06.2018 12:00 GMT +308.06.2018 12:0008.06.2018 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП806106Дата и время окончания срока приема заявок Поставка оборудования для АЭС приемка 3Н ф."Weidmuller"Приморский

    Дата и время вскрытия заявок

    08.06.2018 12:0008.06.2018 12:0008.06.2018 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП806106Дата и время вскрытия заявок Поставка оборудования для АЭС приемка 3Н ф."Weidmuller"Приморский

    Подведение итогов не позднее

    08.06.2018 18:0008.06.2018 18:0008.06.2018 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП806106Подведение итогов не позднее Поставка оборудования для АЭС приемка 3Н ф."Weidmuller"Приморский

    Текущий статус

    Подведение итогов

    Дата подведения итогов

    08.06.201808.06.2018 18:0008.06.2018 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП806106Подведение итогов не позднее Поставка оборудования для АЭС приемка 3Н ф."Weidmuller"Приморский

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка оборудования для АЭС приемка 3Н ф."Weidmuller"

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    в соответствии с документацией

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с документациейРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с документацией
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЗАВОД ЭЛЕКТРОПУЛЬТ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ЗАВОД ЭЛЕКТРОПУЛЬТ
    Все закупки и тендеры АО ЗАВОД ЭЛЕКТРОПУЛЬТ

    Адрес местонахождения

    195030, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ ЭЛЕКТРОПУЛЬТОВЦЕВ, ДОМ 7,

    195030, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ ЭЛЕКТРОПУЛЬТОВЦЕВ, ДОМ 7

    Классификатор ОКПД2

    25.94

    Изделия крепежные и винты крепежные

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "комплектующие"

    Кол-во: 0

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