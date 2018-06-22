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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
31806563129
Уникальный номер закупки
20
Наименование закупки
Оказание услуг по проведению обязательной аудиторской проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности АО ПО "Космос" за 2018 год
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурс
Способ реализации
Дата публикации
01.06.2018 17:13
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
119027, Российская Федерация, Москва, Боровское шоссе, дом 1, ком.1, Внуково-3
Почтовый адрес
119027, Российская Федерация, Москва, Боровское шоссе, дом 1, ком.1, Внуково-3
Контактный телефон
+7 495 925-30-90
Факс
+7 495 995-49-11
Адрес электронной почты
zakupki@kosmos-air.com
Ф.И.О. контактного лица
Лисицын Глеб Анатольевич
Место рассмотрения предложений
119027, Российская Федерация, город Москва, Боровское шоссе, дом 1, корпус 1
Закупки и тендеры Услуги в области бухгалтерского учета; по проведению финансового аудита; по налоговому консультированию
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание услуг по проведению обязательной аудиторской проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности АО ПО "Космос" за 2018 год
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
22.06.2018 11:00 GMT +322.06.2018 11:0022.06.2018 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806563129Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по проведению обязательной аудиторской проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности АО ПО "Космос" за 2018 год119027, Российская Федерация, город Москва, Боровское шоссе, дом 1, корпус 1
Дата и время вскрытия заявок
22.06.2018 12:00GMT +322.06.2018 12:0022.06.2018 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31806563129Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по проведению обязательной аудиторской проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности АО ПО "Космос" за 2018 год119027, Российская Федерация, город Москва, Боровское шоссе, дом 1, корпус 1
Дата окончания срока рассмотрения заявок
25.06.201825.06.2018 10:0025.06.2018 10:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 31806563129Дата окончания срока рассмотрения заявок Оказание услуг по проведению обязательной аудиторской проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности АО ПО "Космос" за 2018 год119027, Российская Федерация, город Москва, Боровское шоссе, дом 1, корпус 1
Подведение итогов не позднее
28.06.2018 12:0028.06.2018 12:0028.06.2018 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806563129Подведение итогов не позднее Оказание услуг по проведению обязательной аудиторской проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности АО ПО "Космос" за 2018 год119027, Российская Федерация, город Москва, Боровское шоссе, дом 1, корпус 1
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
28.06.201828.06.2018 12:0028.06.2018 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806563129Подведение итогов не позднее Оказание услуг по проведению обязательной аудиторской проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности АО ПО "Космос" за 2018 год119027, Российская Федерация, город Москва, Боровское шоссе, дом 1, корпус 1
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по проведению обязательной аудиторской проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности АО ПО "Космос" за 2018 год
Начальная цена
340 839,73
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
17 041,99 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
согласно техническому заданию
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
119027, Российская Федерация, город Москва, Боровское шоссе, дом 1, корпус 1Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ПО КОСМОС
Все закупки и тендеры АО ПО КОСМОС
Адрес местонахождения
119027, Российская Федерация, Москва, Боровское шоссе, дом 1, ком.1, Внуково-3
69.20
69.20
Документация лота
Кол-во: 1
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