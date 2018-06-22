Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

40% (сорок) процентов от суммы Договора, уплачиваются по первому этапу. 60% (шестьдесят процентов) от суммы Договора, уплачиваются по второму этапу (финальный платеж). Заказчик производит оплату за предоставленные услуги без авансирования, по безналичному расчету за счет средств АО ПО «Космос». Все расчеты с Исполнителем производятся на основании документов, предусмотренных пунктом 5.2. настоящего Договора. Расчеты производятся в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней, с даты подписания акта выполненных работ и предоставления отчета по каждому этапу.