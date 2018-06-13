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Номер извещения
31806563055
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Подписка на периодические печатные издания на II полугодие 2018 года
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок
Способ реализации
Дата публикации
01.06.2018 17:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
115280, Г МОСКВА, УЛ ВЕЛОЗАВОДСКАЯ, ДОМ 5
Почтовый адрес
115280, Г МОСКВА, УЛ ВЕЛОЗАВОДСКАЯ, ДОМ 5
Контактный телефон
+7 495 675-01-74
Факс
+7 495 675-01-74
Адрес электронной почты
zakupki@corpkometa.ru
Ф.И.О. контактного лица
Петровская Наталья Игоревна
Место рассмотрения предложений
Москва
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Закупка периодических изданий на 2-е полугодие 2018 года
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
13.06.2018 11:00 GMT +313.06.2018 11:0013.06.2018 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806563055Дата и время окончания срока приема заявок Закупка периодических изданий на 2-е полугодие 2018 годаМосква
Дата и время вскрытия заявок
13.06.2018 11:0013.06.2018 11:0013.06.2018 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31806563055Дата и время вскрытия заявок Закупка периодических изданий на 2-е полугодие 2018 годаМосква
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Закупка периодических изданий на 2-е полугодие 2018 года
Начальная цена
1 337 102,90
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с документацией о закупке
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
115280, г. Москва, ул. Велозаводская, д. 5Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО КОРПОРАЦИЯ КОМЕТА
Все закупки и тендеры АО КОРПОРАЦИЯ КОМЕТА
Адрес местонахождения
115280, Г МОСКВА, УЛ ВЕЛОЗАВОДСКАЯ, ДОМ 5
58.14.1
58.14
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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