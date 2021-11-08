Оказание услуг по сопровождению (установка, тестирование, разработка нового функционала, адаптация и модификация) программ "1С:Медицина.Зарплата бюджетного учреждения 8(версия 1.0)" И "1С:зарплата и кадры государственного учреждения 8 (версия 3.0)" на 2022 год. 0345300017221000393

Основные сведения Описание секции 44-ФЗ Номер извещения 0345300017221000393 Уникальный номер закупки 0345300017221000393 Номер закупки Наименование закупки Оказание услуг по сопровождению (установка, тестирование, разработка нового функционала, адаптация и модификация) программ "1С:Медицина.Зарплата бюджетного учреждения 8(версия 1.0)" И "1С:зарплата и кадры государственного учреждения 8 (версия 3.0)" на 2022 год. 0345300017221000393 Валюта процедуры RUB Способ закупки Электронный аукцион Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Документация процедуры Нет прикрепленных документов

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ "ТИХВИНСКАЯ МЕЖРАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА ИМ.А.Ф.КАЛМЫКОВА"

Все закупки и тендеры ГБУЗ ЛО "ТИХВИНСКАЯ МБ" Юридический адрес Почтовый адрес Контактный телефон Факс Адрес электронной почты Ф.И.О. контактного лица Место рассмотрения предложений Ключевые слова:

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