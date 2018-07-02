запрос публичного предложения в электронной форме на право заключения договора купли-продажи выставляемого на торги имущества: Столовая финская «Меридиан» площадью 560 кв.м. и движимое имущество. Местонахождение: ЯНАО, г. Новый аУренгой, Восточная промзона. Продавец: ООО «Запсибгазторг»

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения ГП806101 Уникальный номер закупки Номер закупки Наименование закупки запрос публичного предложения в электронной форме на право заключения договора купли-продажи выставляемого на торги имущества: Столовая финская «Меридиан» площадью 560 кв.м. и движимое имущество. Местонахождение: ЯНАО, г. Новый аУренгой, Восточная промзона. Продавец: ООО «Запсибгазторг» Валюта процедуры RUB Способ закупки Аукцион на повышение Способ реализации Дата публикации

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Документация процедуры Извещение

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ

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