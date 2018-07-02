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Номер извещения
ГП806096
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
запрос публичного предложения в электронной форме право заключения договора купли-продажи выставляемого на торги имущества: Здание «Колбасный цех» площадью 748,1 кв.м. и движимое имущество. Местонахождение: ЯНАО, г. Новый Уренгой, Восточная промзона. Продавец: ООО «Запсибгазторг»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Аукцион на повышение
Способ реализации
Дата публикации
01.06.2018 16:34
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25
Почтовый адрес
117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25
Контактный телефон
+7 495 276-00-51
Факс
+7 495 276-00-51
Адрес электронной почты
v.lysenin@etpgpb.ru
Ф.И.О. контактного лица
Лысенин Владимир Сергеевич
Место рассмотрения предложений
Москва
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Здание «Колбасный цех» площадью 748,1 кв.м. и движимое имущество.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
02.07.2018 12:00 GMT +302.07.2018 12:0002.07.2018 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП806096Дата и время окончания срока приема заявок Здание «Колбасный цех» площадью 748,1 кв.м. и движимое имущество.Москва
Дата окончания срока рассмотрения заявок
02.07.2018 18:0002.07.2018 18:0002.07.2018 18:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП806096Дата окончания срока рассмотрения заявок Здание «Колбасный цех» площадью 748,1 кв.м. и движимое имущество.Москва
Дата и время проведения
03.07.2018 12:0003.07.2018 12:0003.07.2018 12:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП806096Дата и время проведения Здание «Колбасный цех» площадью 748,1 кв.м. и движимое имущество.Москва
Подведение итогов не позднее
17.07.2018 18:0017.07.2018 18:0017.07.2018 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП806096Подведение итогов не позднее Здание «Колбасный цех» площадью 748,1 кв.м. и движимое имущество.Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Здание «Колбасный цех» площадью 748,1 кв.м. и движимое имущество.
Начальная цена
13 822 930,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
1 382 293,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
в соответствии с извещением
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
в соответствии с извещениемРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ЗАПСИБГАЗТОРГ
Все закупки и тендеры ЗАПСИБГАЗТОРГ
Адрес местонахождения
629730, Российская Федерация, Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), НАДЫМ, Ленинградский, 10 г,д.
629730, Российская Федерация, Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), НАДЫМ, 2-й проезд, здание АБК
68.1
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 0
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