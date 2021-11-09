Поставка лаборатории для подготовки студентов по специальности 09.02.07 «Информационные системы и программирование» и проведения демонстрационного экзамена по компетенции «Кибербезопасность» для нужд СПб ГБ ПОУ «Радиотехнический колледж» в 2021 году 0372200134421000030

Основные сведения Описание секции 44-ФЗ Номер извещения 0372200134421000030 Уникальный номер закупки 0372200134421000030 Номер закупки Наименование закупки Поставка лаборатории для подготовки студентов по специальности 09.02.07 «Информационные системы и программирование» и проведения демонстрационного экзамена по компетенции «Кибербезопасность» для нужд СПб ГБ ПОУ «Радиотехнический колледж» в 2021 году 0372200134421000030 Валюта процедуры RUB Способ закупки Электронный аукцион Дата публикации

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Документация процедуры Нет прикрепленных документов

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "РАДИОТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ"

Все закупки и тендеры СПБГБ ПОУ "РАДИОТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ" Юридический адрес Почтовый адрес Контактный телефон Факс Адрес электронной почты Ф.И.О. контактного лица Место рассмотрения предложений Ключевые слова:

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