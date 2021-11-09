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Номер извещения
0372200134421000030
Уникальный номер закупки
0372200134421000030
Наименование закупки
Поставка лаборатории для подготовки студентов по специальности 09.02.07 «Информационные системы и программирование» и проведения демонстрационного экзамена по компетенции «Кибербезопасность» для нужд СПб ГБ ПОУ «Радиотехнический колледж» в 2021 году 0372200134421000030
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Электронный аукцион
Дата публикации
28.10.2021 11:03
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
Почтовый адрес
Контактный телефон
Факс
Адрес электронной почты
Ф.И.О. контактного лица
Место рассмотрения предложений
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Поставка лаборатории для подготовки студентов по специальности 09.02.07 «Информационные системы и программирование» и проведения демонстрационного экзамена по компетенции «Кибербезопасность» для нужд СПб ГБ ПОУ «Радиотехнический колледж» в 2021 году
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Ожидание публикации договора в ЕИС
Дата подведения итогов
Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 0372200134421000030Подведение итогов не позднее Поставка лаборатории для подготовки студентов по специальности 09.02.07 «Информационные системы и программирование» и проведения демонстрационного экзамена по компетенции «Кибербезопасность» для нужд СПб ГБ ПОУ «Радиотехнический колледж» в 2021 году
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка лаборатории для подготовки студентов по специальности 09.02.07 «Информационные системы и программирование» и проведения демонстрационного экзамена по компетенции «Кибербезопасность» для нужд СПб ГБ ПОУ «Радиотехнический колледж» в 2021 году
Начальная цена
4 787 913,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Отсутствуют
Документация лота
Нет прикрепленных документов