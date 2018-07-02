запрос публичного предложения на право заключения договора купли-продажи выставляемого на торги имущества: - Здание магазина №6 «Метелица», литер А, назначение: нежилое, площадь: общая 413,00 кв.м., этажность: 1, кадастровый или условный номер: 89:04:050101:0034:00020169/А, А1, А2, расположенное по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, Надымский район, пос. Пангоды; - Земельный участок: категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: земельные участки, предназначенные для размещения объектов торговли, общественного питания и бытового обслуживания, площадь 774 кв.м., расположенный по тому же адресу, кадастровый номер: 89:04:020101:48. Имущество продается единым неделимым лотом. Место нахождения Имущества для проведения осмотра: РФ, Ямало-Ненецкий автономный округ, Надымский район, пос. Пангоды. Продавец: ЗАО «Газинком»

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения ГП806093 Уникальный номер закупки Номер закупки Наименование закупки запрос публичного предложения на право заключения договора купли-продажи выставляемого на торги имущества: - Здание магазина №6 «Метелица», литер А, назначение: нежилое, площадь: общая 413,00 кв.м., этажность: 1, кадастровый или условный номер: 89:04:050101:0034:00020169/А, А1, А2, расположенное по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, Надымский район, пос. Пангоды; - Земельный участок: категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: земельные участки, предназначенные для размещения объектов торговли, общественного питания и бытового обслуживания, площадь 774 кв.м., расположенный по тому же адресу, кадастровый номер: 89:04:020101:48. Имущество продается единым неделимым лотом. Место нахождения Имущества для проведения осмотра: РФ, Ямало-Ненецкий автономный округ, Надымский район, пос. Пангоды. Продавец: ЗАО «Газинком» Валюта процедуры RUB Способ закупки Аукцион на повышение Способ реализации Дата публикации

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Документация процедуры Извещение

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ

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