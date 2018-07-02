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Номер извещения
ГП806093
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
запрос публичного предложения на право заключения договора купли-продажи выставляемого на торги имущества: - Здание магазина №6 «Метелица», литер А, назначение: нежилое, площадь: общая 413,00 кв.м., этажность: 1, кадастровый или условный номер: 89:04:050101:0034:00020169/А, А1, А2, расположенное по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, Надымский район, пос. Пангоды; - Земельный участок: категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: земельные участки, предназначенные для размещения объектов торговли, общественного питания и бытового обслуживания, площадь 774 кв.м., расположенный по тому же адресу, кадастровый номер: 89:04:020101:48. Имущество продается единым неделимым лотом. Место нахождения Имущества для проведения осмотра: РФ, Ямало-Ненецкий автономный округ, Надымский район, пос. Пангоды. Продавец: ЗАО «Газинком»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Аукцион на повышение
Способ реализации
Дата публикации
01.06.2018 16:23
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25
Почтовый адрес
117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25
Контактный телефон
+7 495 276-00-51
Факс
+7 495 276-00-51
Адрес электронной почты
v.lysenin@etpgpb.ru
Ф.И.О. контактного лица
Лысенин Владимир Сергеевич
Место рассмотрения предложений
Москва
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
- Здание магазина №6 «Метелица», литер А, назначение: нежилое, площадь: общая 413,00 кв.м., этажность: 1, кадастровый или условный номер: 89:04:050101:0034:00020169/А, А1, А2, расположенное по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, Надымский район, пос. Пангоды; - Земельный участок: категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: земельные участки, предназначенные для размещения объектов торговли, общественного питания и бытового обслуживания, площадь 774 кв.м., расположенный по тому же адресу, кадастровый номер: 89:04:020101:48. Имущество продается единым неделимым лотом. Место нахождения Имущества для проведения осмотра: РФ, Ямало-Ненецкий автономный округ, Надымский район, пос. Пангоды.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
02.07.2018 11:00 GMT +302.07.2018 11:0002.07.2018 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП806093Дата и время окончания срока приема заявок - Здание магазина №6 «Метелица», литер А, назначение: нежилое, площадь: общая 413,00 кв.м., этажность: 1, кадастровый или условный номер: 89:04:050101:0034:00020169/А, А1, А2, расположенное по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, Надымский район, пос. Пангоды; - Земельный участок: категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: земельные участки, предназначенные для размещения объектов торговли, общественного питания и бытового обслуживания, площадь 774 кв.м., расположенный по тому же адресу, кадастровый номер: 89:04:020101:48. Имущество продается единым неделимым лотом. Место нахождения Имущества для проведения осмотра: РФ, Ямало-Ненецкий автономный округ, Надымский район, пос. Пангоды. Москва
Дата окончания срока рассмотрения заявок
02.07.2018 18:0002.07.2018 18:0002.07.2018 18:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП806093Дата окончания срока рассмотрения заявок - Здание магазина №6 «Метелица», литер А, назначение: нежилое, площадь: общая 413,00 кв.м., этажность: 1, кадастровый или условный номер: 89:04:050101:0034:00020169/А, А1, А2, расположенное по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, Надымский район, пос. Пангоды; - Земельный участок: категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: земельные участки, предназначенные для размещения объектов торговли, общественного питания и бытового обслуживания, площадь 774 кв.м., расположенный по тому же адресу, кадастровый номер: 89:04:020101:48. Имущество продается единым неделимым лотом. Место нахождения Имущества для проведения осмотра: РФ, Ямало-Ненецкий автономный округ, Надымский район, пос. Пангоды. Москва
Дата и время проведения
03.07.2018 12:0003.07.2018 12:0003.07.2018 12:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП806093Дата и время проведения - Здание магазина №6 «Метелица», литер А, назначение: нежилое, площадь: общая 413,00 кв.м., этажность: 1, кадастровый или условный номер: 89:04:050101:0034:00020169/А, А1, А2, расположенное по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, Надымский район, пос. Пангоды; - Земельный участок: категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: земельные участки, предназначенные для размещения объектов торговли, общественного питания и бытового обслуживания, площадь 774 кв.м., расположенный по тому же адресу, кадастровый номер: 89:04:020101:48. Имущество продается единым неделимым лотом. Место нахождения Имущества для проведения осмотра: РФ, Ямало-Ненецкий автономный округ, Надымский район, пос. Пангоды. Москва
Подведение итогов не позднее
17.07.2018 18:0017.07.2018 18:0017.07.2018 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП806093Подведение итогов не позднее - Здание магазина №6 «Метелица», литер А, назначение: нежилое, площадь: общая 413,00 кв.м., этажность: 1, кадастровый или условный номер: 89:04:050101:0034:00020169/А, А1, А2, расположенное по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, Надымский район, пос. Пангоды; - Земельный участок: категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: земельные участки, предназначенные для размещения объектов торговли, общественного питания и бытового обслуживания, площадь 774 кв.м., расположенный по тому же адресу, кадастровый номер: 89:04:020101:48. Имущество продается единым неделимым лотом. Место нахождения Имущества для проведения осмотра: РФ, Ямало-Ненецкий автономный округ, Надымский район, пос. Пангоды. Москва
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
17.07.201817.07.2018 18:0017.07.2018 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП806093Подведение итогов не позднее - Здание магазина №6 «Метелица», литер А, назначение: нежилое, площадь: общая 413,00 кв.м., этажность: 1, кадастровый или условный номер: 89:04:050101:0034:00020169/А, А1, А2, расположенное по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, Надымский район, пос. Пангоды; - Земельный участок: категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: земельные участки, предназначенные для размещения объектов торговли, общественного питания и бытового обслуживания, площадь 774 кв.м., расположенный по тому же адресу, кадастровый номер: 89:04:020101:48. Имущество продается единым неделимым лотом. Место нахождения Имущества для проведения осмотра: РФ, Ямало-Ненецкий автономный округ, Надымский район, пос. Пангоды. Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
- Здание магазина №6 «Метелица», литер А, назначение: нежилое, площадь: общая 413,00 кв.м., этажность: 1, кадастровый или условный номер: 89:04:050101:0034:00020169/А, А1, А2, расположенное по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, Надымский район, пос. Пангоды; - Земельный участок: категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: земельные участки, предназначенные для размещения объектов торговли, общественного питания и бытового обслуживания, площадь 774 кв.м., расположенный по тому же адресу, кадастровый номер: 89:04:020101:48. Имущество продается единым неделимым лотом. Место нахождения Имущества для проведения осмотра: РФ, Ямало-Ненецкий автономный округ, Надымский район, пос. Пангоды.
Начальная цена
6 240 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
624 000,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
в соответствии с извещением
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
в соответствии с извещениемРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ЗАО ГАЗИНКОМ
Все закупки и тендеры ЗАО ГАЗИНКОМ
Адрес местонахождения
117420, Российская Федерация, Москва, Намёткина, 16
68.1
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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