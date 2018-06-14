Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Техподдержка8 800 100-66-22
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Поставка трубной продукции

    Поставка трубной продукции

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь14.06.2018 18:0014.06.2018 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП806159Дата и время окончания срока приема заявок Поставка трубной продукцииМоскваПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП806159

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка трубной продукции

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционные торги

    Способ реализации

    Дата публикации

    04.06.2018 11:04

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Договор

    Форма ТКП

    Извещение

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТРОЙТРАНСГАЗ ТРУБОПРОВОДСТРОЙ
    Все закупки и тендеры СТРОЙТРАНСГАЗ ТРУБОПРОВОДСТРОЙ

    Юридический адрес

    123112, Российская Федерация, Москва, Пресненская набережная, дом 12, 31-й этаж, офис А1.

    Почтовый адрес

    123112, Российская Федерация, Москва, Пресненская набережная, дом 12, 31-й этаж, офис А1.

    Контактный телефон

    +7 495 741-48-17 доб. 1874

    Факс

    +7 495 741-48-17

    Адрес электронной почты

    ant.kuznetsov@tps.stg.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Кузнецов Антон Юрьевич

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка трубной продукции

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    15.06.201815.06.2018 16:0015.06.2018 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП806159Подведение итогов не позднее Поставка трубной продукцииМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка трубной продукции

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    37,109 тн и 15 м

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г. Усть-Кут, Иркутской области, ул. Луговая, д. 21/ст. Лена ВСЖД Код станции 927105.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Оплата 100% в течение 30 календарных дней с даты поставки каждой партии Товара грузополучателю. Под партией Товара понимается товар, отгружаемый по одному товарно-сопрвоодительному документу.
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТРОЙТРАНСГАЗ ТРУБОПРОВОДСТРОЙ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    СТРОЙТРАНСГАЗ ТРУБОПРОВОДСТРОЙ
    Все закупки и тендеры СТРОЙТРАНСГАЗ ТРУБОПРОВОДСТРОЙ

    Адрес местонахождения

    123112, Российская Федерация, Москва, Пресненская набережная, дом 12, 31-й этаж, офис А1.

    Классификатор ОКПД2

    24.20

    Трубы, профили пустотелые и их фитинги стальные

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Труба 159х8 ГОСТ 8732-78 09Г2С-6 ГОСТ 19281-89"

    Кол-во: 0.175

    "Позиция 2"

    "Труба 219х10 ГОСТ 8732-78 09Г2С-6 ГОСТ 19281-89"

    Кол-во: 0.41

    "Позиция 3"

    "Труба 219х8 ГОСТ 8732-78/В 09Г2С-4 ГОСТ 8731-74"

    Кол-во: 0.333

    "Позиция 4"

    "Труба 76х4-09Г2С бв=470 Н/мм2, бт=265 Н/мм2, ударная вязкость на образцах KCU 29,4Дж/см2 при t=-60 град.С, ударная вязкость на образцах KCV 29,4 Дж/см2 при t=-60 град.С"

    Кол-во: 0.178

    "Позиция 5"

    "Труба 32х4 ГОСТ 8734-75/В 09Г2С ГОСТ 8733-74"

    Кол-во: 0.141

    "Позиция 6"

    "Труба 25х3,2"

    Кол-во: 15

    "Позиция 7"

    "Труба 57х3 ГОСТ 8732-78 А-10Г2 ГОСТ 4543-71"

    Кол-во: 0.032

    "Позиция 8"

    "Труба 45х3 ГОСТ 10704-91 В-20 ГОСТ 10705-80"

    Кол-во: 0.031

    "Позиция 9"

    "Труба 38х2,5 ГОСТ 10704-91 В-20 ГОСТ 10705-80"

    Кол-во: 0.035

    "Позиция 10"

    "Труба 25х2 ГОСТ 10704-91 В-20 ГОСТ 10705-80"

    Кол-во: 0.001

    "Позиция 11"

    "Труба 18х2 ГОСТ 10704-91 В-20 ГОСТ 10705-80"

    Кол-во: 0.001

    "Позиция 12"

    "Труба 42х3,5 ГОСТ 8732-78*/ В 09Г2С ГОСТ 8731-74*"

    Кол-во: 0.005

    "Позиция 13"

    "Труба 89х5 ВСт3кп"

    Кол-во: 1.215

    "Позиция 14"

    "Труба 180х4 ГОСТ 10704-91 С255 ГОСТ 27772-88"

    Кол-во: 0.026

    "Позиция 15"

    "Труба 25х3 ГОСТ 8732-78 В09Г2С ГОСТ 8731-74"

    Кол-во: 0.002

    "Позиция 16"

    "Труба 57х3,5 ГОСТ 10704-91 ВСт3пс2 ГОСТ 10705-80"

    Кол-во: 0.423

    "Позиция 17"

    "Труба 76х3,5х4000 ГОСТ 10704-91 ОЦ 20 ГОСТ 10705-91"

    Кол-во: 0.025

    "Позиция 18"

    "Труба 530х10 ГОСТ 10704-91 09Г2С ГОСТ 19281-14 с доп. требованиями по ударной вязкости не менее 4кгСм/см2 при -40град С"

    Кол-во: 3.975

    "Позиция 19"

    "Труба 38х2,8 ГОСТ 8734-75*/В 09Г2С ГОСТ 8733-74*"

    Кол-во: 0.168

    "Позиция 20"

    "Труба 40х3,5 ГОСТ 3262-75 В20 ГОСТ 1050-2013"

    Кол-во: 0.63

    "Позиция 21"

    "Труба 32х2,8 ГОСТ 3262-75 Ст20 ГОСТ 535-2005"

    Кол-во: 0.298

    "Позиция 22"

    "Труба 100х4,5"

    Кол-во: 0.037

    "Позиция 23"

    "Труба 50х3,5"

    Кол-во: 2.15

    "Позиция 24"

    "Труба 45-1,5 ГОСТ 10704-91*/ В-10 ГОСТ 10705-80*"

    Кол-во: 0.229

    "Позиция 25"

    "Труба 32х3 ГОСТ 10704-91*/ В-10 ГОСТ 10705-80*"

    Кол-во: 0.022

    "Позиция 26"

    "Труба 530х15 ГОСТ 8732-78/ 09Г2С ГОСТ 19281-2014 с доп. требованиями по ударной вязкости не менее 4кгс.м/см2 при -40град"

    Кол-во: 19.146

    "Позиция 27"

    "Труба 57х4-09Г2С бв=470 Н/мм2, бт=265 Н/мм2, ударная вязкость на образцах KCU 29,4Дж/см2 при t=-60 град.С, ударная вязкость на образцах KCV 29,4Дж/см2 при t=-60 град.С"

    Кол-во: 0.06

    "Позиция 28"

    "Труба 14x3 ГОСТ 8734-75*/В 09Г2С ГОСТ 8733-74*"

    Кол-во: 0.015

    "Позиция 29"

    "Труба 20х2.8"

    Кол-во: 0.025

    "Позиция 30"

    "Труба 15х2,8 ГОСТ 3262-75 Ст3сп ГОСТ 380-2005"

    Кол-во: 0.117

    "Позиция 31"

    "Труба Ц-15х2,8 ГОСТ 3262-75 Ст3сп ГОСТ 380-2005 оцинкованная"

    Кол-во: 0.026

    "Позиция 32"

    "Труба 25х3,2 ГОСТ 3262-75 Ст20 ГОСТ 1050-13"

    Кол-во: 0.345

    "Позиция 33"

    "Труба Ц 40х3,0 ГОСТ 3262-75"

    Кол-во: 0.003

    "Позиция 34"

    "Труба 57х3,5 ГОСТ10704-91* В-10 ГОСТ10705-80*"

    Кол-во: 0.009

    "Позиция 35"

    "Труба 40х3,5 ГОСТ 3262-75 Ст3Кп ГОСТ 380-2005"

    Кол-во: 0.351

    "Позиция 36"

    "Труба 32х3,2 ГОСТ 3262-75"

    Кол-во: 0.012

    "Позиция 37"

    "Труба 45х3,5 ГОСТ 8732-78*/В09Г2С ГОСТ8731-74*"

    Кол-во: 0.001

    "Позиция 38"

    "Труба 40х3,5 ГОСТ 3262-75*"

    Кол-во: 0.024

    "Позиция 39"

    "Труба 25х3,2 ГОСТ 3262-75*"

    Кол-во: 0.058

    "Позиция 40"

    "Труба 57х3 ГОСТ 10704-91/В-Ст3сп ГОСТ 380-2005"

    Кол-во: 0.092

    "Позиция 41"

    "Труба 108х4 ГОСТ 10704-91/В-Ст3сп ГОСТ 380-2005"

    Кол-во: 0.021

    "Позиция 42"

    "Труба 40х3 ГОСТ 10704-91/В-Ст3сп ГОСТ 380-2005"

    Кол-во: 0.006

    "Позиция 43"

    "Труба 133х4 ГОСТ 8732-78* В10Г2 ГОСТ 4543-71"

    Кол-во: 0.153

    "Позиция 44"

    "Труба 57х4 ГОСТ 8732-78* / В 09Г2С ГОСТ 8731-74*"

    Кол-во: 0.241

    "Позиция 45"

    "Труба 89х3,5 ГОСТ 10704-91*/В-Ст3сп ГОСТ 10705-80*"

    Кол-во: 0.006

    "Позиция 46"

    "Труба 45х1,5 ГОСТ 10704-91 / В-10 ГОСТ 10705-80"

    Кол-во: 0.015

    "Позиция 47"

    "Труба 76х4 ГОСТ10704-91/Вст3пс2 ГОСТ10705-80"

    Кол-во: 0.001

    "Позиция 48"

    "Труба 57х3,2 ГОСТ10704-91/Вст3пс2 ГОСТ10705-80"

    Кол-во: 0.003

    "Позиция 49"

    "Труба 83х4 ГОСТ10704-91/Вст3пс2 ГОСТ10705-80"

    Кол-во: 0.01

    "Позиция 50"

    "Труба Ц 50х3,5 ГОСТ 3262-75*"

    Кол-во: 0.066

    "Позиция 51"

    "Труба Ц 80х4 ГОСТ 3262-75*"

    Кол-во: 0.006

    "Позиция 52"

    "Труба 20х2,2 ГОСТ 10704-91*/В-20 ГОСТ 10705-80*"

    Кол-во: 0.002

    "Позиция 53"

    "Труба 45х3 ГОСТ 10704-91*/В-Ст3сп ГОСТ 10705-80*"

    Кол-во: 0.18

    "Позиция 54"

    "Труба 38х2,5 ГОСТ 10704-91*/В-Ст3сп2 ГОСТ 10705-80*"

    Кол-во: 0.004

    "Позиция 55"

    "Труба Ц 32х3,2 ГОСТ 3262-75*"

    Кол-во: 0.064

    "Позиция 56"

    "Труба 133х3 ГОСТ 10704-91 В-Ст3сп ГОСТ 380-2005"

    Кол-во: 0.308

    "Позиция 57"

    "Труба 133х4 ГОСТ 10704-91 В-Ст3сп ГОСТ 380-2005"

    Кол-во: 3.515

    "Позиция 58"

    "Труба 32х3,2 ГОСТ 3262-75*/10 ГОСТ 1050-2013"

    Кол-во: 0.175

    "Позиция 59"

    "Труба оцинкованная 32х3,2 ГОСТ 3262-75*/10 ГОСТ 1050-2013"

    Кол-во: 0.121

    "Позиция 60"

    "Труба 108х3 ГОСТ 10704-91 В-Ст3сп ГОСТ 380-2005"

    Кол-во: 0.047

    "Позиция 61"

    "Труба ВГП 20х2,8 стальная оцинкованная"

    Кол-во: 0.052

    "Позиция 62"

    "Труба 32х2,5 ГОСТ 10704-91*/В-Ст3пс ГОСТ 10705-80*"

    Кол-во: 0.08

    "Позиция 63"

    "Труба 45х2 ГОСТ 10704-91*/В-20 ГОСТ 10705-80*"

    Кол-во: 0.047

    "Позиция 64"

    "Труба 38х2 ГОСТ 10704-91*/В-20 ГОСТ 10705-80*"

    Кол-во: 0.119

    "Позиция 65"

    "Труба 25х2,5 ГОСТ 10704-91*/В-20 ГОСТ 10705-80*"

    Кол-во: 0.042

    "Позиция 66"

    "Труба 89х3 ГОСТ 10704-91*/В-Ст3сп ГОСТ 10705-80*"

    Кол-во: 0.041

    "Позиция 67"

    "Труба Ц 40х3,5 ГОСТ 3262-75"

    Кол-во: 0.054

    "Позиция 68"

    "Труба 159х4,5 ГОСТ 8732-78*/А 10Г2 ГОСТ 4543-71"

    Кол-во: 0.099

    "Позиция 69"

    "Труба 60х3,5 ГОСТ 3262-75"

    Кол-во: 0.005

    "Позиция 70"

    "Труба 48х3,5 ГОСТ 10704-91 Вст3пс2 ГОСТ 10705-80*"

    Кол-во: 0.002

    "Позиция 71"

    "Труба 70х6 ГОСТ30245-2003/С255 ГОСТ27772-88"

    Кол-во: 0.026

    "Позиция 72"

    "Труба 65х3,2 ГОСТ 3262-75 С255 ГОСТ 27772-88"

    Кол-во: 0.031

    "Позиция 73"

    "Труба 20х2,35 ГОСТ 3262-75 С255 ГОСТ 27772-88"

    Кол-во: 0.13

    "Позиция 74"

    "Труба 32х3,5 ГОСТ 3262-75 Ст3Кп ГОСТ 380-2005"

    Кол-во: 0.097

    "Позиция 75"

    "Труба 32х3 ГОСТ 10704-91 ВСт3пс2 ГОСТ 10705-80"

    Кол-во: 0.001

    "Позиция 76"

    "Труба 273х4 ГОСТ 10704-91 ВСт3пс2 ГОСТ 10705-80"

    Кол-во: 0.024

    "Позиция 77"

    "Труба 219х4 ГОСТ 10704-91 ВСт3пс2 ГОСТ 10705-80"

    Кол-во: 0.036

    "Позиция 78"

    "Труба 83х4 ГОСТ 10704-91 ВСт3пс2 ГОСТ 10705-80"

    Кол-во: 0.091

    "Позиция 79"

    "Труба Ц 25х3,2"

    Кол-во: 0.02

    "Позиция 80"

    "Труба 108х4 ГОСТ8732-78*/В 09Г2С ГОСТ8731-74*"

    Кол-во: 0.267

    "Позиция 81"

    "Труба 114х6 ГОСТ8732-78/Вст3пс6 ГОСТ10705-80*"

    Кол-во: 0.022

    "Позиция 82"

    "Труба 57х3,5 ГОСТ 8732-78*/ВСт3кп2 ГОСТ 19281-89*"

    Кол-во: 0.053

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    «ГСП-Механизация»
    Попозиционная № АП014269
    Поставка металлопроката для стенда (КР ЛЧМГ МГ Уренгой-Надым I, Реконструкция системы сбора месторождений Надым-Пур-Тазовского региона для подачи этансодержащего газа в район ГКС-1 "Новоуренгойская") для нужд ООО ГСП-Механизация"
    Поставка металлопроката для стенда (КР ЛЧМГ МГ Уренгой-Надым I, Реконструкция системы сбора...
    593787
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 12:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    ГЭХ Закупки
    Конкурентный отбор № 32211080157
    КО №1171/КО - Поставка трубы стальной и деталей трубопровода в ППУ для нужд Армавирского филиала ООО "Газпром теплоэнерго" для нужд Общество с ограниченной ответственностью «Газпром теплоэнерго Краснодар»
    КО №1171/КО - Поставка трубы стальной и деталей трубопровода в ППУ для нужд Армавирского...
    593462
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    6 812 505
    Лоты:
    1
    Регион:
    Краснодарский край
    ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ
    Маркетинговое исследование для СМСП № 32211049399
    2/16.01.22/НСТЭЦ/МИ/Э/СМСП Поставка трубного металлопроката
    2/16.01.22/НСТЭЦ/МИ/Э/СМСП Поставка трубного металлопроката
    588709
    Закупки корпоративных заказчиков
    Маркетинговое исследование для СМСП
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    26.01.2022 15:30(GMT+03:00)
    138 302
    Лоты:
    1
    Регион:
    Республика Башкортостан
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВОЛОГДА
    Маркетинговые исследования № 32211074511
    Поставка труб стальных
    Поставка труб стальных
    592543
    Закупки корпоративных заказчиков
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 13:59(GMT+03:00)
    12 961 161
    Лоты:
    1
    Регион:
    Вологодская область
    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЕЛГОРОД
    Конкурентный отбор № 32211073476
    на право заключения договора на поставку деталей соединительных для стальных труб (016-Т/2022)
    на право заключения договора на поставку деталей соединительных для стальных труб (016-Т/2022)
    592324
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 12:00(GMT+03:00)
    10 010 985
    Лоты:
    1
    Регион:
    Белгородская область
    АО НИЖЕГОРОДСКИЙ ВОДОКАНАЛ
    Запрос предложений № 32211029981
    Поставка товара: Трубы стальные
    Поставка товара: Трубы стальные
    585295
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    03.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    882 986
    Лоты:
    1
    Регион:
    Нижегородская область
    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЕЛГОРОД
    Конкурентный отбор № 32211072941
    на право заключения договора на поставку соединений изолирующих и муфт (007-Т/2022)
    на право заключения договора на поставку соединений изолирующих и муфт (007-Т/2022)
    592089
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 12:00(GMT+03:00)
    1 184 528
    Лоты:
    1
    Регион:
    Белгородская область
    АО ГАЗПРОМ ЦЕНТРЭНЕРГОГАЗ
    Попозиционная № АП010967
    Поставка трубы стальной для нужд филиала "Югорский" АО "Газпром центрэнергогаз" в 2022 году
    Поставка трубы стальной для нужд филиала "Югорский" АО "Газпром центрэнергогаз" в 2022 году
    577379
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    7 383 712
    Лоты:
    1
    Регион:
    Московская область
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить