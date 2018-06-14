Цена договора и требования к обеспечению

* Если это является обязательным условием

Оплата 100% в течение 30 календарных дней с даты поставки каждой партии Товара грузополучателю. Под партией Товара понимается товар, отгружаемый по одному товарно-сопрвоодительному документу.

37,109 тн и 15 м

СТРОЙТРАНСГАЗ ТРУБОПРОВОДСТРОЙ Все закупки и тендеры СТРОЙТРАНСГАЗ ТРУБОПРОВОДСТРОЙ

Перечень товаров, работ, услуг

"Позиция 1" "Труба 159х8 ГОСТ 8732-78 09Г2С-6 ГОСТ 19281-89" Кол-во: 0.175

"Позиция 2" "Труба 219х10 ГОСТ 8732-78 09Г2С-6 ГОСТ 19281-89" Кол-во: 0.41

"Позиция 3" "Труба 219х8 ГОСТ 8732-78/В 09Г2С-4 ГОСТ 8731-74" Кол-во: 0.333

"Позиция 4" "Труба 76х4-09Г2С бв=470 Н/мм2, бт=265 Н/мм2, ударная вязкость на образцах KCU 29,4Дж/см2 при t=-60 град.С, ударная вязкость на образцах KCV 29,4 Дж/см2 при t=-60 град.С" Кол-во: 0.178

"Позиция 5" "Труба 32х4 ГОСТ 8734-75/В 09Г2С ГОСТ 8733-74" Кол-во: 0.141

"Позиция 6" "Труба 25х3,2" Кол-во: 15

"Позиция 7" "Труба 57х3 ГОСТ 8732-78 А-10Г2 ГОСТ 4543-71" Кол-во: 0.032

"Позиция 8" "Труба 45х3 ГОСТ 10704-91 В-20 ГОСТ 10705-80" Кол-во: 0.031

"Позиция 9" "Труба 38х2,5 ГОСТ 10704-91 В-20 ГОСТ 10705-80" Кол-во: 0.035

"Позиция 10" "Труба 25х2 ГОСТ 10704-91 В-20 ГОСТ 10705-80" Кол-во: 0.001

"Позиция 11" "Труба 18х2 ГОСТ 10704-91 В-20 ГОСТ 10705-80" Кол-во: 0.001

"Позиция 12" "Труба 42х3,5 ГОСТ 8732-78*/ В 09Г2С ГОСТ 8731-74*" Кол-во: 0.005

"Позиция 13" "Труба 89х5 ВСт3кп" Кол-во: 1.215

"Позиция 14" "Труба 180х4 ГОСТ 10704-91 С255 ГОСТ 27772-88" Кол-во: 0.026

"Позиция 15" "Труба 25х3 ГОСТ 8732-78 В09Г2С ГОСТ 8731-74" Кол-во: 0.002

"Позиция 16" "Труба 57х3,5 ГОСТ 10704-91 ВСт3пс2 ГОСТ 10705-80" Кол-во: 0.423

"Позиция 17" "Труба 76х3,5х4000 ГОСТ 10704-91 ОЦ 20 ГОСТ 10705-91" Кол-во: 0.025

"Позиция 18" "Труба 530х10 ГОСТ 10704-91 09Г2С ГОСТ 19281-14 с доп. требованиями по ударной вязкости не менее 4кгСм/см2 при -40град С" Кол-во: 3.975

"Позиция 19" "Труба 38х2,8 ГОСТ 8734-75*/В 09Г2С ГОСТ 8733-74*" Кол-во: 0.168

"Позиция 20" "Труба 40х3,5 ГОСТ 3262-75 В20 ГОСТ 1050-2013" Кол-во: 0.63

"Позиция 21" "Труба 32х2,8 ГОСТ 3262-75 Ст20 ГОСТ 535-2005" Кол-во: 0.298

"Позиция 22" "Труба 100х4,5" Кол-во: 0.037

"Позиция 23" "Труба 50х3,5" Кол-во: 2.15

"Позиция 24" "Труба 45-1,5 ГОСТ 10704-91*/ В-10 ГОСТ 10705-80*" Кол-во: 0.229

"Позиция 25" "Труба 32х3 ГОСТ 10704-91*/ В-10 ГОСТ 10705-80*" Кол-во: 0.022

"Позиция 26" "Труба 530х15 ГОСТ 8732-78/ 09Г2С ГОСТ 19281-2014 с доп. требованиями по ударной вязкости не менее 4кгс.м/см2 при -40град" Кол-во: 19.146

"Позиция 27" "Труба 57х4-09Г2С бв=470 Н/мм2, бт=265 Н/мм2, ударная вязкость на образцах KCU 29,4Дж/см2 при t=-60 град.С, ударная вязкость на образцах KCV 29,4Дж/см2 при t=-60 град.С" Кол-во: 0.06

"Позиция 28" "Труба 14x3 ГОСТ 8734-75*/В 09Г2С ГОСТ 8733-74*" Кол-во: 0.015

"Позиция 29" "Труба 20х2.8" Кол-во: 0.025

"Позиция 30" "Труба 15х2,8 ГОСТ 3262-75 Ст3сп ГОСТ 380-2005" Кол-во: 0.117

"Позиция 31" "Труба Ц-15х2,8 ГОСТ 3262-75 Ст3сп ГОСТ 380-2005 оцинкованная" Кол-во: 0.026

"Позиция 32" "Труба 25х3,2 ГОСТ 3262-75 Ст20 ГОСТ 1050-13" Кол-во: 0.345

"Позиция 33" "Труба Ц 40х3,0 ГОСТ 3262-75" Кол-во: 0.003

"Позиция 34" "Труба 57х3,5 ГОСТ10704-91* В-10 ГОСТ10705-80*" Кол-во: 0.009

"Позиция 35" "Труба 40х3,5 ГОСТ 3262-75 Ст3Кп ГОСТ 380-2005" Кол-во: 0.351

"Позиция 36" "Труба 32х3,2 ГОСТ 3262-75" Кол-во: 0.012

"Позиция 37" "Труба 45х3,5 ГОСТ 8732-78*/В09Г2С ГОСТ8731-74*" Кол-во: 0.001

"Позиция 38" "Труба 40х3,5 ГОСТ 3262-75*" Кол-во: 0.024

"Позиция 39" "Труба 25х3,2 ГОСТ 3262-75*" Кол-во: 0.058

"Позиция 40" "Труба 57х3 ГОСТ 10704-91/В-Ст3сп ГОСТ 380-2005" Кол-во: 0.092

"Позиция 41" "Труба 108х4 ГОСТ 10704-91/В-Ст3сп ГОСТ 380-2005" Кол-во: 0.021

"Позиция 42" "Труба 40х3 ГОСТ 10704-91/В-Ст3сп ГОСТ 380-2005" Кол-во: 0.006

"Позиция 43" "Труба 133х4 ГОСТ 8732-78* В10Г2 ГОСТ 4543-71" Кол-во: 0.153

"Позиция 44" "Труба 57х4 ГОСТ 8732-78* / В 09Г2С ГОСТ 8731-74*" Кол-во: 0.241

"Позиция 45" "Труба 89х3,5 ГОСТ 10704-91*/В-Ст3сп ГОСТ 10705-80*" Кол-во: 0.006

"Позиция 46" "Труба 45х1,5 ГОСТ 10704-91 / В-10 ГОСТ 10705-80" Кол-во: 0.015

"Позиция 47" "Труба 76х4 ГОСТ10704-91/Вст3пс2 ГОСТ10705-80" Кол-во: 0.001

"Позиция 48" "Труба 57х3,2 ГОСТ10704-91/Вст3пс2 ГОСТ10705-80" Кол-во: 0.003

"Позиция 49" "Труба 83х4 ГОСТ10704-91/Вст3пс2 ГОСТ10705-80" Кол-во: 0.01

"Позиция 50" "Труба Ц 50х3,5 ГОСТ 3262-75*" Кол-во: 0.066

"Позиция 51" "Труба Ц 80х4 ГОСТ 3262-75*" Кол-во: 0.006

"Позиция 52" "Труба 20х2,2 ГОСТ 10704-91*/В-20 ГОСТ 10705-80*" Кол-во: 0.002

"Позиция 53" "Труба 45х3 ГОСТ 10704-91*/В-Ст3сп ГОСТ 10705-80*" Кол-во: 0.18

"Позиция 54" "Труба 38х2,5 ГОСТ 10704-91*/В-Ст3сп2 ГОСТ 10705-80*" Кол-во: 0.004

"Позиция 55" "Труба Ц 32х3,2 ГОСТ 3262-75*" Кол-во: 0.064

"Позиция 56" "Труба 133х3 ГОСТ 10704-91 В-Ст3сп ГОСТ 380-2005" Кол-во: 0.308

"Позиция 57" "Труба 133х4 ГОСТ 10704-91 В-Ст3сп ГОСТ 380-2005" Кол-во: 3.515

"Позиция 58" "Труба 32х3,2 ГОСТ 3262-75*/10 ГОСТ 1050-2013" Кол-во: 0.175

"Позиция 59" "Труба оцинкованная 32х3,2 ГОСТ 3262-75*/10 ГОСТ 1050-2013" Кол-во: 0.121

"Позиция 60" "Труба 108х3 ГОСТ 10704-91 В-Ст3сп ГОСТ 380-2005" Кол-во: 0.047

"Позиция 61" "Труба ВГП 20х2,8 стальная оцинкованная" Кол-во: 0.052

"Позиция 62" "Труба 32х2,5 ГОСТ 10704-91*/В-Ст3пс ГОСТ 10705-80*" Кол-во: 0.08

"Позиция 63" "Труба 45х2 ГОСТ 10704-91*/В-20 ГОСТ 10705-80*" Кол-во: 0.047

"Позиция 64" "Труба 38х2 ГОСТ 10704-91*/В-20 ГОСТ 10705-80*" Кол-во: 0.119

"Позиция 65" "Труба 25х2,5 ГОСТ 10704-91*/В-20 ГОСТ 10705-80*" Кол-во: 0.042

"Позиция 66" "Труба 89х3 ГОСТ 10704-91*/В-Ст3сп ГОСТ 10705-80*" Кол-во: 0.041

"Позиция 67" "Труба Ц 40х3,5 ГОСТ 3262-75" Кол-во: 0.054

"Позиция 68" "Труба 159х4,5 ГОСТ 8732-78*/А 10Г2 ГОСТ 4543-71" Кол-во: 0.099

"Позиция 69" "Труба 60х3,5 ГОСТ 3262-75" Кол-во: 0.005

"Позиция 70" "Труба 48х3,5 ГОСТ 10704-91 Вст3пс2 ГОСТ 10705-80*" Кол-во: 0.002

"Позиция 71" "Труба 70х6 ГОСТ30245-2003/С255 ГОСТ27772-88" Кол-во: 0.026

"Позиция 72" "Труба 65х3,2 ГОСТ 3262-75 С255 ГОСТ 27772-88" Кол-во: 0.031

"Позиция 73" "Труба 20х2,35 ГОСТ 3262-75 С255 ГОСТ 27772-88" Кол-во: 0.13

"Позиция 74" "Труба 32х3,5 ГОСТ 3262-75 Ст3Кп ГОСТ 380-2005" Кол-во: 0.097

"Позиция 75" "Труба 32х3 ГОСТ 10704-91 ВСт3пс2 ГОСТ 10705-80" Кол-во: 0.001

"Позиция 76" "Труба 273х4 ГОСТ 10704-91 ВСт3пс2 ГОСТ 10705-80" Кол-во: 0.024

"Позиция 77" "Труба 219х4 ГОСТ 10704-91 ВСт3пс2 ГОСТ 10705-80" Кол-во: 0.036

"Позиция 78" "Труба 83х4 ГОСТ 10704-91 ВСт3пс2 ГОСТ 10705-80" Кол-во: 0.091

"Позиция 79" "Труба Ц 25х3,2" Кол-во: 0.02

"Позиция 80" "Труба 108х4 ГОСТ8732-78*/В 09Г2С ГОСТ8731-74*" Кол-во: 0.267

"Позиция 81" "Труба 114х6 ГОСТ8732-78/Вст3пс6 ГОСТ10705-80*" Кол-во: 0.022