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Номер извещения
ГП806159
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка трубной продукции
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционные торги
Способ реализации
Дата публикации
04.06.2018 11:04
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
123112, Российская Федерация, Москва, Пресненская набережная, дом 12, 31-й этаж, офис А1.
Почтовый адрес
123112, Российская Федерация, Москва, Пресненская набережная, дом 12, 31-й этаж, офис А1.
Контактный телефон
+7 495 741-48-17 доб. 1874
Факс
+7 495 741-48-17
Адрес электронной почты
ant.kuznetsov@tps.stg.ru
Ф.И.О. контактного лица
Кузнецов Антон Юрьевич
Место рассмотрения предложений
Москва
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка трубной продукции
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Процедура отменена
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка трубной продукции
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
37,109 тн и 15 м
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г. Усть-Кут, Иркутской области, ул. Луговая, д. 21/ст. Лена ВСЖД Код станции 927105.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
СТРОЙТРАНСГАЗ ТРУБОПРОВОДСТРОЙ
Все закупки и тендеры СТРОЙТРАНСГАЗ ТРУБОПРОВОДСТРОЙ
Адрес местонахождения
123112, Российская Федерация, Москва, Пресненская набережная, дом 12, 31-й этаж, офис А1.
24.20
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 0.175
Кол-во: 0.41
Кол-во: 0.333
Кол-во: 0.178
Кол-во: 0.141
Кол-во: 15
Кол-во: 0.032
Кол-во: 0.031
Кол-во: 0.035
Кол-во: 0.001
Кол-во: 0.001
Кол-во: 0.005
Кол-во: 1.215
Кол-во: 0.026
Кол-во: 0.002
Кол-во: 0.423
Кол-во: 0.025
Кол-во: 3.975
Кол-во: 0.168
Кол-во: 0.63
Кол-во: 0.298
Кол-во: 0.037
Кол-во: 2.15
Кол-во: 0.229
Кол-во: 0.022
Кол-во: 19.146
Кол-во: 0.06
Кол-во: 0.015
Кол-во: 0.025
Кол-во: 0.117
Кол-во: 0.026
Кол-во: 0.345
Кол-во: 0.003
Кол-во: 0.009
Кол-во: 0.351
Кол-во: 0.012
Кол-во: 0.001
Кол-во: 0.024
Кол-во: 0.058
Кол-во: 0.092
Кол-во: 0.021
Кол-во: 0.006
Кол-во: 0.153
Кол-во: 0.241
Кол-во: 0.006
Кол-во: 0.015
Кол-во: 0.001
Кол-во: 0.003
Кол-во: 0.01
Кол-во: 0.066
Кол-во: 0.006
Кол-во: 0.002
Кол-во: 0.18
Кол-во: 0.004
Кол-во: 0.064
Кол-во: 0.308
Кол-во: 3.515
Кол-во: 0.175
Кол-во: 0.121
Кол-во: 0.047
Кол-во: 0.052
Кол-во: 0.08
Кол-во: 0.047
Кол-во: 0.119
Кол-во: 0.042
Кол-во: 0.041
Кол-во: 0.054
Кол-во: 0.099
Кол-во: 0.005
Кол-во: 0.002
Кол-во: 0.026
Кол-во: 0.031
Кол-во: 0.13
Кол-во: 0.097
Кол-во: 0.001
Кол-во: 0.024
Кол-во: 0.036
Кол-во: 0.091
Кол-во: 0.02
Кол-во: 0.267
Кол-во: 0.022
Кол-во: 0.053
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