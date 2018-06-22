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    Главная / Торги / Закупка вентиляторов осевых взрывозащищенных производства AEIB (УГ0000270)

    Закупка вентиляторов осевых взрывозащищенных производства AEIB (УГ0000270)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь22.06.2018 14:0022.06.2018 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП806092Дата и время окончания срока приема заявок Закупка вентиляторов осевых взрывозащищённых производства AEIB для нужд ОАО "ЯМАЛ СПГ"МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП806092

    Уникальный номер закупки

    УГ0000270

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Закупка вентиляторов осевых взрывозащищенных производства AEIB (УГ0000270)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    01.06.2018 16:17

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Приложения 2-5

    Приложение 1 - Спецификация

    Шаблон Договора поставки

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Формат оферты - вентиляторы осевые взрывозащищенные (заявка УГ0000270)

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Открытое акционерное общество Ямал СПГ
    Все закупки и тендеры Ямал СПГ

    Юридический адрес

    629700, Российская Федерация, Тюменская область, Ямальский, с. Яр-Сале, Худи-Сэроко, 25А

    Почтовый адрес

    117393, Российская Федерация, Москва, Академика Пилюгина, 22

    Контактный телефон

    +7 495 228-98-50 доб. 10191

    Факс

    +7 495 228-98-49

    Адрес электронной почты

    Andrey.Mamakin@YamalSPG.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Мамакин Андрей ----

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Закупка вентиляторов осевых взрывозащищённых производства AEIB для нужд ОАО "ЯМАЛ СПГ"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    22.06.2018 14:00 GMT +322.06.2018 14:0022.06.2018 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП806092Дата и время окончания срока приема заявок Закупка вентиляторов осевых взрывозащищённых производства AEIB для нужд ОАО "ЯМАЛ СПГ"Москва

    Дата и время вскрытия заявок

    22.06.2018 14:0022.06.2018 14:0022.06.2018 14:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП806092Дата и время вскрытия заявок Закупка вентиляторов осевых взрывозащищённых производства AEIB для нужд ОАО "ЯМАЛ СПГ"Москва

    Подведение итогов не позднее

    17.08.2018 14:0017.08.2018 14:0017.08.2018 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП806092Подведение итогов не позднее Закупка вентиляторов осевых взрывозащищённых производства AEIB для нужд ОАО "ЯМАЛ СПГ"Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    17.08.201817.08.2018 14:0017.08.2018 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП806092Подведение итогов не позднее Закупка вентиляторов осевых взрывозащищённых производства AEIB для нужд ОАО "ЯМАЛ СПГ"Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка вентиляторов осевых взрывозащищённых производства AEIB для нужд ОАО "ЯМАЛ СПГ"

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с форматом оферты. Поставка иного объёма не допускается.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Поставка в г. Архангельск, ул. Космонавта Комарова, 14, ПРР «Экономия» - ОАО «Архангельский морской торговый порт» (для ОАО «ЯМАЛ СПГ»).Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Отсрочка минимум 30 календарных дней с даты поставки партии товара / Груз должен быть упакован в тару, пригодную для морской транспортировки в районы крайнего севера.
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Открытое акционерное общество Ямал СПГ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Ямал СПГ
    Все закупки и тендеры Ямал СПГ

    Адрес местонахождения

    629700, Российская Федерация, Тюменская область, Ямальский, с. Яр-Сале, Худи-Сэроко, 25А

    117393, Российская Федерация, Москва, Академика Пилюгина, 22

    Классификатор ОКПД2

    28.25

    Оборудование промышленное холодильное и вентиляционное

    27.90

    Оборудование электрическое прочее

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Приложения 2-5

    01.06.2018

    Приложение 1 - Спецификация

    01.06.2018

    Шаблон Договора поставки

    01.06.2018

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "УГ0000270/4 Вентилятор осевой взрывозащищенный для конденсаторного блока"

    Кол-во: 1

    "Позиция 2"

    "УГ0000270/3 Вентилятор осевой взрывозащищенный для конденсаторного блока"

    Кол-во: 1

    "Позиция 3"

    "УГ0000270/2 Вентилятор осевой взрывозащищенный для конденсаторного блока"

    Кол-во: 2

    "Позиция 4"

    "УГ0000270/1 Вентилятор осевой взрывозащищенный для конденсаторного блока"

    Кол-во: 1

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