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Номер извещения
ГП806086
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Открытый аукцион на повышение начальной цены предмета торгов в электронной форме на электронной торговой площадке (ООО ЭТП ГПБ) на право заключения договора купли-продажи выставляемого на торги имущества: помещения (4 единицы), расположенные на цокольном этаже жилого дома по адресу: Республика Башкортостан, г. Уфа, Октябрьский р-н, ул. Рудольфа Нуреева, д. 23. Собственник: «Газпром трансгаз Уфа». Лот № 2: Объект незавершенного строительства, назначение: не определено, площадь 301,7 кв. м, степень готовности 90 %, адрес объекта: Республика Башкортостан, г. Уфа, Октябрьский р-н, ул. Рудольфа Нуреева, д. 23. Кадастровый номер: 02:55:020622:579. Существующие ограничения (обременения) права: не зарегистрировано.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Аукцион на повышение
Способ реализации
Дата публикации
01.06.2018 16:01
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25
Почтовый адрес
117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25
Контактный телефон
+7 495 276-00-51 доб. 422
Факс
+7 495 276-00-51
Адрес электронной почты
a.kuznecova@etpgpb.ru
Ф.И.О. контактного лица
Кузнецова Александра Владимировна
Место рассмотрения предложений
Москва
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
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Лот № 2: Объект незавершенного строительства, назначение: не определено, площадь 301,7 кв. м, степень готовности 90 %, адрес объекта: Республика Башкортостан, г. Уфа, Октябрьский р-н, ул. Рудольфа Нуреева, д. 23. Кадастровый номер: 02:55:020622:579. Существующие ограничения (обременения) права: не зарегистрировано.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
02.07.2018 15:00 GMT +302.07.2018 15:0002.07.2018 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП806086Дата и время окончания срока приема заявок Лот № 2: Объект незавершенного строительства, назначение: не определено, площадь 301,7 кв. м, степень готовности 90 %, адрес объекта: Республика Башкортостан, г. Уфа, Октябрьский р-н, ул. Рудольфа Нуреева, д. 23. Кадастровый номер: 02:55:020622:579. Существующие ограничения (обременения) права: не зарегистрировано. Москва
Дата окончания срока рассмотрения заявок
02.07.2018 18:0002.07.2018 18:0002.07.2018 18:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП806086Дата окончания срока рассмотрения заявок Лот № 2: Объект незавершенного строительства, назначение: не определено, площадь 301,7 кв. м, степень готовности 90 %, адрес объекта: Республика Башкортостан, г. Уфа, Октябрьский р-н, ул. Рудольфа Нуреева, д. 23. Кадастровый номер: 02:55:020622:579. Существующие ограничения (обременения) права: не зарегистрировано. Москва
Дата и время проведения
03.07.2018 12:0003.07.2018 12:0003.07.2018 12:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП806086Дата и время проведения Лот № 2: Объект незавершенного строительства, назначение: не определено, площадь 301,7 кв. м, степень готовности 90 %, адрес объекта: Республика Башкортостан, г. Уфа, Октябрьский р-н, ул. Рудольфа Нуреева, д. 23. Кадастровый номер: 02:55:020622:579. Существующие ограничения (обременения) права: не зарегистрировано. Москва
Подведение итогов не позднее
27.07.2018 15:0027.07.2018 15:0027.07.2018 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП806086Подведение итогов не позднее Лот № 2: Объект незавершенного строительства, назначение: не определено, площадь 301,7 кв. м, степень готовности 90 %, адрес объекта: Республика Башкортостан, г. Уфа, Октябрьский р-н, ул. Рудольфа Нуреева, д. 23. Кадастровый номер: 02:55:020622:579. Существующие ограничения (обременения) права: не зарегистрировано. Москва
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
27.07.201827.07.2018 15:0027.07.2018 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП806086Подведение итогов не позднее Лот № 2: Объект незавершенного строительства, назначение: не определено, площадь 301,7 кв. м, степень готовности 90 %, адрес объекта: Республика Башкортостан, г. Уфа, Октябрьский р-н, ул. Рудольфа Нуреева, д. 23. Кадастровый номер: 02:55:020622:579. Существующие ограничения (обременения) права: не зарегистрировано. Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Лот № 2: Объект незавершенного строительства, назначение: не определено, площадь 301,7 кв. м, степень готовности 90 %, адрес объекта: Республика Башкортостан, г. Уфа, Октябрьский р-н, ул. Рудольфа Нуреева, д. 23. Кадастровый номер: 02:55:020622:579. Существующие ограничения (обременения) права: не зарегистрировано.
Начальная цена
9 370 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
937 000,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с извещением
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с извещениемРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО "Газпром трансгаз Уфа"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром трансгаз Уфа"
Адрес местонахождения
450054, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Уфа, Рихарда Зорге, 59
68.3
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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