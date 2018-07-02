Открытый аукцион на повышение начальной цены предмета торгов в электронной форме на электронной торговой площадке (ООО ЭТП ГПБ) на право заключения договора купли-продажи выставляемого на торги имущества: помещения (4 единицы), расположенные на цокольном этаже жилого дома по адресу: Республика Башкортостан, г. Уфа, Октябрьский р-н, ул. Рудольфа Нуреева, д. 23. Собственник: «Газпром трансгаз Уфа». Лот № 2: Объект незавершенного строительства, назначение: не определено, площадь 301,7 кв. м, степень готовности 90 %, адрес объекта: Республика Башкортостан, г. Уфа, Октябрьский р-н, ул. Рудольфа Нуреева, д. 23. Кадастровый номер: 02:55:020622:579. Существующие ограничения (обременения) права: не зарегистрировано.

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения ГП806086 Уникальный номер закупки Номер закупки Наименование закупки Открытый аукцион на повышение начальной цены предмета торгов в электронной форме на электронной торговой площадке (ООО ЭТП ГПБ) на право заключения договора купли-продажи выставляемого на торги имущества: помещения (4 единицы), расположенные на цокольном этаже жилого дома по адресу: Республика Башкортостан, г. Уфа, Октябрьский р-н, ул. Рудольфа Нуреева, д. 23. Собственник: «Газпром трансгаз Уфа». Лот № 2: Объект незавершенного строительства, назначение: не определено, площадь 301,7 кв. м, степень готовности 90 %, адрес объекта: Республика Башкортостан, г. Уфа, Октябрьский р-н, ул. Рудольфа Нуреева, д. 23. Кадастровый номер: 02:55:020622:579. Существующие ограничения (обременения) права: не зарегистрировано. Валюта процедуры RUB Способ закупки Аукцион на повышение Способ реализации Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ

Все закупки и тендеры ЭТП ГПБ Юридический адрес 117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25 Почтовый адрес 117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25 Контактный телефон +7 495 276-00-51 доб. 422 Факс +7 495 276-00-51 Адрес электронной почты a.kuznecova@etpgpb.ru Ф.И.О. контактного лица Кузнецова Александра Владимировна Место рассмотрения предложений Москва Ключевые слова:

Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ! www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru

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