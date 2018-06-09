Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Условия поставки: транспортом поставщика на склад Покупателя Срок поставки: не более 10-ти дней от даты поступления письменной заявки от Покупателя Условия оплаты: отсрочка платежа не менее 30 календарных дней