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    Главная / Торги / Открытый аукцион на повышение начальной цены предмета торгов в электронной форме на электронной торговой площадке (ООО ЭТП ГПБ) на право заключения договора купли-продажи выставляемого на торги имущества: помещения (4 единицы), расположенные на цокольном этаже жилого дома по адресу: Республика Башкортостан, г. Уфа, Октябрьский р-н, ул. Рудольфа Нуреева, д. 23. Собственник: «Газпром трансгаз Уфа». Лот № 1: Объект незавершенного строительства, назначение: не определено, площадь 205,9 кв. м, степень готовности 90 %, адрес объекта: Республика Башкортостан, г. Уфа, Октябрьский р-н, ул. Рудольфа Нуреева, д. 23. Кадастровый номер: 02:55:020622:578. Существующие ограничения (обременения) права: не зарегистрировано.

    Открытый аукцион на повышение начальной цены предмета торгов в электронной форме на электронной торговой площадке (ООО ЭТП ГПБ) на право заключения договора купли-продажи выставляемого на торги имущества: помещения (4 единицы), расположенные на цокольном этаже жилого дома по адресу: Республика Башкортостан, г. Уфа, Октябрьский р-н, ул. Рудольфа Нуреева, д. 23. Собственник: «Газпром трансгаз Уфа». Лот № 1: Объект незавершенного строительства, назначение: не определено, площадь 205,9 кв. м, степень готовности 90 %, адрес объекта: Республика Башкортостан, г. Уфа, Октябрьский р-н, ул. Рудольфа Нуреева, д. 23. Кадастровый номер: 02:55:020622:578. Существующие ограничения (обременения) права: не зарегистрировано.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь02.07.2018 15:0002.07.2018 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП806084Дата и время окончания срока приема заявок Лот № 1: Объект незавершенного строительства, назначение: не определено, площадь 205,9 кв. м, степень готовности 90 %, адрес объекта: Республика Башкортостан, г. Уфа, Октябрьский р-н, ул. Рудольфа Нуреева, д. 23. Кадастровый номер: 02:55:020622:578. Существующие ограничения (обременения) права: не зарегистрировано.МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП806084

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Открытый аукцион на повышение начальной цены предмета торгов в электронной форме на электронной торговой площадке (ООО ЭТП ГПБ) на право заключения договора купли-продажи выставляемого на торги имущества: помещения (4 единицы), расположенные на цокольном этаже жилого дома по адресу: Республика Башкортостан, г. Уфа, Октябрьский р-н, ул. Рудольфа Нуреева, д. 23. Собственник: «Газпром трансгаз Уфа». Лот № 1: Объект незавершенного строительства, назначение: не определено, площадь 205,9 кв. м, степень готовности 90 %, адрес объекта: Республика Башкортостан, г. Уфа, Октябрьский р-н, ул. Рудольфа Нуреева, д. 23. Кадастровый номер: 02:55:020622:578. Существующие ограничения (обременения) права: не зарегистрировано.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Аукцион на повышение

    Способ реализации

    Дата публикации

    01.06.2018 15:54

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Изменения в извещении

    Извещение

    Презентация

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ
    Все закупки и тендеры ЭТП ГПБ

    Юридический адрес

    117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25

    Почтовый адрес

    117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25

    Контактный телефон

    +7 495 276-00-51 доб. 422

    Факс

    +7 495 276-00-51

    Адрес электронной почты

    a.kuznecova@etpgpb.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Кузнецова Александра Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Лот № 1: Объект незавершенного строительства, назначение: не определено, площадь 205,9 кв. м, степень готовности 90 %, адрес объекта: Республика Башкортостан, г. Уфа, Октябрьский р-н, ул. Рудольфа Нуреева, д. 23. Кадастровый номер: 02:55:020622:578. Существующие ограничения (обременения) права: не зарегистрировано.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    02.07.2018 15:00 GMT +302.07.2018 15:0002.07.2018 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП806084Дата и время окончания срока приема заявок Лот № 1: Объект незавершенного строительства, назначение: не определено, площадь 205,9 кв. м, степень готовности 90 %, адрес объекта: Республика Башкортостан, г. Уфа, Октябрьский р-н, ул. Рудольфа Нуреева, д. 23. Кадастровый номер: 02:55:020622:578. Существующие ограничения (обременения) права: не зарегистрировано.Москва

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    02.07.2018 18:0002.07.2018 18:0002.07.2018 18:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП806084Дата окончания срока рассмотрения заявок Лот № 1: Объект незавершенного строительства, назначение: не определено, площадь 205,9 кв. м, степень готовности 90 %, адрес объекта: Республика Башкортостан, г. Уфа, Октябрьский р-н, ул. Рудольфа Нуреева, д. 23. Кадастровый номер: 02:55:020622:578. Существующие ограничения (обременения) права: не зарегистрировано.Москва

    Дата и время проведения

    03.07.2018 12:0003.07.2018 12:0003.07.2018 12:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП806084Дата и время проведения Лот № 1: Объект незавершенного строительства, назначение: не определено, площадь 205,9 кв. м, степень готовности 90 %, адрес объекта: Республика Башкортостан, г. Уфа, Октябрьский р-н, ул. Рудольфа Нуреева, д. 23. Кадастровый номер: 02:55:020622:578. Существующие ограничения (обременения) права: не зарегистрировано.Москва

    Подведение итогов не позднее

    27.07.2018 15:0027.07.2018 15:0027.07.2018 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП806084Подведение итогов не позднее Лот № 1: Объект незавершенного строительства, назначение: не определено, площадь 205,9 кв. м, степень готовности 90 %, адрес объекта: Республика Башкортостан, г. Уфа, Октябрьский р-н, ул. Рудольфа Нуреева, д. 23. Кадастровый номер: 02:55:020622:578. Существующие ограничения (обременения) права: не зарегистрировано.Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    27.07.201827.07.2018 15:0027.07.2018 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП806084Подведение итогов не позднее Лот № 1: Объект незавершенного строительства, назначение: не определено, площадь 205,9 кв. м, степень готовности 90 %, адрес объекта: Республика Башкортостан, г. Уфа, Октябрьский р-н, ул. Рудольфа Нуреева, д. 23. Кадастровый номер: 02:55:020622:578. Существующие ограничения (обременения) права: не зарегистрировано.Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Лот № 1: Объект незавершенного строительства, назначение: не определено, площадь 205,9 кв. м, степень готовности 90 %, адрес объекта: Республика Башкортостан, г. Уфа, Октябрьский р-н, ул. Рудольфа Нуреева, д. 23. Кадастровый номер: 02:55:020622:578. Существующие ограничения (обременения) права: не зарегистрировано.

    Начальная цена

    7 030 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    703 000,00 (сумма блокируется)

    Условия

    Внесите обеспечение для участия в процедуре

    703 000,00

    или

    Получите тендерный кредит от партнера ЭТП ГПБ

    на 50 дней
    Получить >

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с извещением

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с извещениемРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с извещением
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром трансгаз Уфа"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром трансгаз Уфа"

    Адрес местонахождения

    450054, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Уфа, Рихарда Зорге, 59

    Классификатор ОКПД2

    68.3

    Услуги по операциям с недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Помещение"

    Кол-во: 0

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    Регион:
    Тверская область
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