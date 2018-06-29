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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
ГП806080
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Заточной круг PowerGrin CBN Loroch 200х1,6 х 32 R=0,8 CBN
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
01.06.2018 14:51
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
404103, ОБЛ ВОЛГОГРАДСКАЯ, Г ВОЛЖСКИЙ, УЛ АЛЕКСАНДРОВА, 71,
Почтовый адрес
404103, ОБЛ ВОЛГОГРАДСКАЯ, Г ВОЛЖСКИЙ, УЛ АЛЕКСАНДРОВА, 71
Контактный телефон
+7 8443 21-61-04
Факс
+7 8443 21-61-03
Адрес электронной почты
e.onipchenko@pk-dia.ru
Ф.И.О. контактного лица
Онипченко Елена Викторовна
Место рассмотрения предложений
Волжский
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Заточной круг PowerGrin CBN Loroch 200х1,6 х 32 R=0,8 CBN
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
29.06.2018 11:00 GMT +329.06.2018 11:0029.06.2018 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП806080Дата и время окончания срока приема заявок Заточной круг PowerGrin CBN Loroch 200х1,6 х 32 R=0,8 CBNВолжский
Дата и время вскрытия заявок
29.06.2018 11:0029.06.2018 11:0029.06.2018 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП806080Дата и время вскрытия заявок Заточной круг PowerGrin CBN Loroch 200х1,6 х 32 R=0,8 CBNВолжский
Подведение итогов не позднее
29.06.2018 13:0029.06.2018 13:0029.06.2018 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП806080Подведение итогов не позднее Заточной круг PowerGrin CBN Loroch 200х1,6 х 32 R=0,8 CBNВолжский
Текущий статус
Вскрытие конвертов
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Заточной круг PowerGrin CBN Loroch 200х1,6 х 32 R=0,8 CBN
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
20 штук в год
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Россия, г. Волжский, Волгоградская обл. ул. Александрова 71Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ ДИА
Все закупки и тендеры ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ ДИА
Адрес местонахождения
404103, ОБЛ ВОЛГОГРАДСКАЯ, Г ВОЛЖСКИЙ, УЛ АЛЕКСАНДРОВА, 71,
404103, ОБЛ ВОЛГОГРАДСКАЯ, Г ВОЛЖСКИЙ, УЛ АЛЕКСАНДРОВА, 71
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Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 20