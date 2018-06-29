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    Главная / Торги / Заточной круг PowerGrin CBN Loroch 200х1,6 х 32 R=0,8 CBN

    Заточной круг PowerGrin CBN Loroch 200х1,6 х 32 R=0,8 CBN

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь29.06.2018 11:0029.06.2018 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП806080Дата и время окончания срока приема заявок Заточной круг PowerGrin CBN Loroch 200х1,6 х 32 R=0,8 CBNВолжскийПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП806080

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Заточной круг PowerGrin CBN Loroch 200х1,6 х 32 R=0,8 CBN

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    01.06.2018 14:51

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Изменения в извещении

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ ДИА
    Все закупки и тендеры ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ ДИА

    Юридический адрес

    404103, ОБЛ ВОЛГОГРАДСКАЯ, Г ВОЛЖСКИЙ, УЛ АЛЕКСАНДРОВА, 71,

    Почтовый адрес

    404103, ОБЛ ВОЛГОГРАДСКАЯ, Г ВОЛЖСКИЙ, УЛ АЛЕКСАНДРОВА, 71

    Контактный телефон

    +7 8443 21-61-04

    Факс

    +7 8443 21-61-03

    Адрес электронной почты

    e.onipchenko@pk-dia.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Онипченко Елена Викторовна

    Место рассмотрения предложений

    Волжский

    Закупки и тендеры Волгоградская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Заточной круг PowerGrin CBN Loroch 200х1,6 х 32 R=0,8 CBN

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    29.06.2018 11:00 GMT +329.06.2018 11:0029.06.2018 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП806080Дата и время окончания срока приема заявок Заточной круг PowerGrin CBN Loroch 200х1,6 х 32 R=0,8 CBNВолжский

    Дата и время вскрытия заявок

    29.06.2018 11:0029.06.2018 11:0029.06.2018 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП806080Дата и время вскрытия заявок Заточной круг PowerGrin CBN Loroch 200х1,6 х 32 R=0,8 CBNВолжский

    Подведение итогов не позднее

    29.06.2018 13:0029.06.2018 13:0029.06.2018 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП806080Подведение итогов не позднее Заточной круг PowerGrin CBN Loroch 200х1,6 х 32 R=0,8 CBNВолжский

    Текущий статус

    Вскрытие конвертов

    Дата подведения итогов

    29.06.201829.06.2018 13:0029.06.2018 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП806080Подведение итогов не позднее Заточной круг PowerGrin CBN Loroch 200х1,6 х 32 R=0,8 CBNВолжский

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Заточной круг PowerGrin CBN Loroch 200х1,6 х 32 R=0,8 CBN

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    20 штук в год

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Россия, г. Волжский, Волгоградская обл. ул. Александрова 71Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    отсрочка платежа 30 дней) поставка по заявке
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ ДИА
    Все закупки и тендеры ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ ДИА

    Адрес местонахождения

    404103, ОБЛ ВОЛГОГРАДСКАЯ, Г ВОЛЖСКИЙ, УЛ АЛЕКСАНДРОВА, 71,

    404103, ОБЛ ВОЛГОГРАДСКАЯ, Г ВОЛЖСКИЙ, УЛ АЛЕКСАНДРОВА, 71

    Классификатор ОКПД2

    25

    Изделия металлические готовые, кроме машин и оборудования

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Заточной круг PowerGrin CBN Loroch 200х1,6 х 32 R=0,8 CBN"

    Кол-во: 20

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