Поставка электротехнических материалов для реконструкции силовой и осветительной разводки корпуса 17 участка 603

Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Поставка Продукции должна осуществляться партиями по заявке Покупателя, согласованной и принятой Поставщиком (форма заявки – Приложение № 2 к проекту Договора). Поставка продукции на склад Покупателя должна производиться автотранспортом Поставщика, при наличии у водителя транспортного средства, а также экспедитора паспорта, подтверждающего гражданство РФ, по адресу: 300002, г. Тула, ул. М. Горького, д.6. Разгрузка Продукции на складе Покупателя должна осуществляться за счет средств и сил Поставщика при наличии у представителя Поставщика паспорта, подтверждающего гражданство РФ. Поставляемая Продукция должна сопровождаться сертификатом качества, выданным производителем Продукции и сертификатом ОКК Поставщика. Все материалы должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. Оплата партии Продукции будет производиться в течение 20 банковских дней в размере 100% после получения и приемки Продукции Покупателем и подписания Сторонами товарной накладной по унифицированной форме ТОРГ – 12 или УПД. Обязательства Покупателя по оплате будут считаться исполненными с момента поступления денежных средств на расчетный счет Поставщика. Поставка партии Продукции Поставщиком должна производиться в срок не более 10 рабочих дней с даты подачи заявки Покупателем. Датой поставки Продукции будет считаться дата разгрузки Продукции на складе Покупателя. Момент поставки Продукции должен быть подтвержден отметкой о получении Продукции по товарной накладной по унифицированной форме ТОРГ-12 или УПД, заверенной печатью Покупателя и подписью уполномоченного лица последнего. Срок действия Договора устанавливается с момента его подписания обеими Сторонами до 31 декабря 2018 года. Окончание срока действия Договора влечет прекращение обязательств Сторон по договору независимо от выбранной суммы и не налагает обязательств на Покупателя покупки оставшейся части Продукции. В соответствии с проектом Договора.