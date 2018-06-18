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    Главная / Торги / Поставка электротехнических материалов для реконструкции силовой и осветительной разводки корпуса 17 участка 603

    Поставка электротехнических материалов для реконструкции силовой и осветительной разводки корпуса 17 участка 603

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь18.06.2018 10:0018.06.2018 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806562535Дата и время окончания срока приема заявок Поставка электротехнических материалов для реконструкции силовой и осветительной разводки корпуса 17 участка 603 ПАО "НПО "Стрела"ТулаПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31806562535

    Уникальный номер закупки

    14-331-2018/ЗК

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка электротехнических материалов для реконструкции силовой и осветительной разводки корпуса 17 участка 603

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок

    Способ реализации

    Дата публикации

    01.06.2018 15:55

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение

    Документация

    Документация WORD

    Тех. задание

    Проект договора

    Проект договора WORD

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ СТРЕЛА
    Все закупки и тендеры ПАО НПО СТРЕЛА

    Юридический адрес

    300002, ОБЛ ТУЛЬСКАЯ, Г ТУЛА, УЛ М.ГОРЬКОГО, 6,

    Почтовый адрес

    300002, ОБЛ ТУЛЬСКАЯ, Г ТУЛА, УЛ М.ГОРЬКОГО, 6

    Контактный телефон

    +7 4872 39-37-82

    Факс

    +7 4872 34-11-04

    Адрес электронной почты

    zakupki@npostrela.net

    Ф.И.О. контактного лица

    Лосева Светлана Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    Тула

    Закупки и тендеры Тульская Область

    Закупки и тендеры Оборудование электрическое прочее

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка электротехнических материалов для реконструкции силовой и осветительной разводки корпуса 17 участка 603 ПАО "НПО "Стрела"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    18.06.2018 10:00 GMT +318.06.2018 10:0018.06.2018 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806562535Дата и время окончания срока приема заявок Поставка электротехнических материалов для реконструкции силовой и осветительной разводки корпуса 17 участка 603 ПАО "НПО "Стрела"Тула

    Дата и время вскрытия заявок

    18.06.2018 10:0018.06.2018 10:0018.06.2018 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31806562535Дата и время вскрытия заявок Поставка электротехнических материалов для реконструкции силовой и осветительной разводки корпуса 17 участка 603 ПАО "НПО "Стрела"Тула

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    26.06.201826.06.2018 23:0026.06.2018 23:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806562535Подведение итогов не позднее Поставка электротехнических материалов для реконструкции силовой и осветительной разводки корпуса 17 участка 603 ПАО "НПО "Стрела"Тула

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка электротехнических материалов для реконструкции силовой и осветительной разводки корпуса 17 участка 603 ПАО "НПО "Стрела"

    Начальная цена

    999 900,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с техническим заданием и проектом Договора.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Склад Покупателя, по адресу: 300002, г. Тула, ул. М. Горького, д. 6. В соответствии с проектом Договора.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Поставка Продукции должна осуществляться партиями по заявке Покупателя, согласованной и принятой Поставщиком (форма заявки – Приложение № 2 к проекту Договора). Поставка продукции на склад Покупателя должна производиться автотранспортом Поставщика, при наличии у водителя транспортного средства, а также экспедитора паспорта, подтверждающего гражданство РФ, по адресу: 300002, г. Тула, ул. М. Горького, д.6. Разгрузка Продукции на складе Покупателя должна осуществляться за счет средств и сил Поставщика при наличии у представителя Поставщика паспорта, подтверждающего гражданство РФ. Поставляемая Продукция должна сопровождаться сертификатом качества, выданным производителем Продукции и сертификатом ОКК Поставщика. Все материалы должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. Оплата партии Продукции будет производиться в течение 20 банковских дней в размере 100% после получения и приемки Продукции Покупателем и подписания Сторонами товарной накладной по унифицированной форме ТОРГ – 12 или УПД. Обязательства Покупателя по оплате будут считаться исполненными с момента поступления денежных средств на расчетный счет Поставщика. Поставка партии Продукции Поставщиком должна производиться в срок не более 10 рабочих дней с даты подачи заявки Покупателем. Датой поставки Продукции будет считаться дата разгрузки Продукции на складе Покупателя. Момент поставки Продукции должен быть подтвержден отметкой о получении Продукции по товарной накладной по унифицированной форме ТОРГ-12 или УПД, заверенной печатью Покупателя и подписью уполномоченного лица последнего. Срок действия Договора устанавливается с момента его подписания обеими Сторонами до 31 декабря 2018 года. Окончание срока действия Договора влечет прекращение обязательств Сторон по договору независимо от выбранной суммы и не налагает обязательств на Покупателя покупки оставшейся части Продукции. В соответствии с проектом Договора.
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    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО НПО СТРЕЛА
    Все закупки и тендеры ПАО НПО СТРЕЛА

    Адрес местонахождения

    300002, ОБЛ ТУЛЬСКАЯ, Г ТУЛА, УЛ М.ГОРЬКОГО, 6,

    300002, ОБЛ ТУЛЬСКАЯ, Г ТУЛА, УЛ М.ГОРЬКОГО, 6

    Классификатор ОКПД2

    27.90.40

    Оборудование электрическое прочее, не включенное в другие группировки (включая магниты электрические; муфты и тормоза электромагнитные; захваты подъемные электромагнитные; ускорители частиц электрические; генераторы сигналов электрические)

    Классификатор ОКВЭД2

    27.90

    Производство прочего электрического оборудования

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "В соответствии с техническим заданием и проектом договора"

    Кол-во: 0

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