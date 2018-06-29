Открытый аукцион в электронной форме на электронной торговой площадке ООО ЭТП ГПБ на право заключения договора купли-продажи имущества: трёхкомнатной квартиры, расположенной по адресу: г. Тюмень, ул. Энергетиков д. 53 корп. 3, квартира № 3. Собственник: ООО «Газпром трансгаз Югорск»

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения ГП806077 Уникальный номер закупки Номер закупки Наименование закупки Открытый аукцион в электронной форме на электронной торговой площадке ООО ЭТП ГПБ на право заключения договора купли-продажи имущества: трёхкомнатной квартиры, расположенной по адресу: г. Тюмень, ул. Энергетиков д. 53 корп. 3, квартира № 3. Собственник: ООО «Газпром трансгаз Югорск» Валюта процедуры RUB Способ закупки Аукцион на повышение Способ реализации Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Документация процедуры Извещение

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ

Все закупки и тендеры ЭТП ГПБ Юридический адрес 117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25 Почтовый адрес 117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25 Контактный телефон +7 495 276-00-51 доб. 422 Факс +7 495 276-00-51 Адрес электронной почты a.kuznecova@etpgpb.ru Ф.И.О. контактного лица Кузнецова Александра Владимировна Место рассмотрения предложений Москва Ключевые слова:

Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ! www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru