Открытый аукцион на повышение в электронной форме на право заключения договора купли-продажи имущества: административного здания, расположенного по адресу: Астраханская область, Красноярский район, с. Черемуха. Собственник: ООО «Астраханьрыбагрогаз»

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения ГП806074 Уникальный номер закупки Номер закупки Наименование закупки Открытый аукцион на повышение в электронной форме на право заключения договора купли-продажи имущества: административного здания, расположенного по адресу: Астраханская область, Красноярский район, с. Черемуха. Собственник: ООО «Астраханьрыбагрогаз» Валюта процедуры RUB Способ закупки Аукцион на повышение Способ реализации Дата публикации

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Документация процедуры Извещение

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ

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