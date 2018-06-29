Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Масло И20А

    Масло И20А

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь29.06.2018 11:0029.06.2018 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП806082Дата и время окончания срока приема заявок Масло И20АВолжскийПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП806082

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Масло И20А

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    01.06.2018 14:57

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ ДИА
    Все закупки и тендеры ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ ДИА

    Юридический адрес

    404103, ОБЛ ВОЛГОГРАДСКАЯ, Г ВОЛЖСКИЙ, УЛ АЛЕКСАНДРОВА, 71,

    Почтовый адрес

    404103, ОБЛ ВОЛГОГРАДСКАЯ, Г ВОЛЖСКИЙ, УЛ АЛЕКСАНДРОВА, 71

    Контактный телефон

    +7 8443 21-61-04

    Факс

    +7 8443 21-61-03

    Адрес электронной почты

    e.onipchenko@pk-dia.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Онипченко Елена Викторовна

    Место рассмотрения предложений

    Волжский

    Закупки и тендеры Волгоградская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Масло И20А

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    29.06.2018 11:00 GMT +329.06.2018 11:0029.06.2018 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП806082Дата и время окончания срока приема заявок Масло И20АВолжский

    Дата и время вскрытия заявок

    29.06.2018 11:0029.06.2018 11:0029.06.2018 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП806082Дата и время вскрытия заявок Масло И20АВолжский

    Подведение итогов не позднее

    02.07.2018 11:0002.07.2018 11:0002.07.2018 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП806082Подведение итогов не позднее Масло И20АВолжский

    Текущий статус

    Вскрытие конвертов

    Дата подведения итогов

    02.07.201802.07.2018 11:0002.07.2018 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП806082Подведение итогов не позднее Масло И20АВолжский

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Масло И20А

    Начальная цена

    42 370,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    годовой объем 36000 кг) Ежемесячный объем 3000 кг

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Россия, Волгоградская обл., г. Волжский, ул. Александрова 71Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    оплата: отсрочка платежа 30 дней цена с доставкой на завод в таре поставщика (1м3) или в обменной таре по заявке 2000-3000 тонны ежемесячно
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ ДИА
    Все закупки и тендеры ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ ДИА

    Адрес местонахождения

    404103, ОБЛ ВОЛГОГРАДСКАЯ, Г ВОЛЖСКИЙ, УЛ АЛЕКСАНДРОВА, 71,

    404103, ОБЛ ВОЛГОГРАДСКАЯ, Г ВОЛЖСКИЙ, УЛ АЛЕКСАНДРОВА, 71

    Классификатор ОКПД2

    19.20

    Нефтепродукты

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Масло И20А"

    Кол-во: 36000

    Принять участие в торгахРасчет логистики

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    ЗАО Нортгаз
    Запрос предложений № ГП202158
    Поставка масел, смазок и технических жидкостей.
    Поставка масел, смазок и технических жидкостей.
    595130
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    15.02.2022 13:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    МУП ЧАЙКОВСКИЙ ВОДОКАНАЛ
    Аукцион на понижение в электронной форме для СМСП № 32211089682
    Поставка масел и смазок
    Поставка масел и смазок
    594340
    Закупки корпоративных заказчиков
    Аукцион на понижение в электронной форме для СМСП
    СМСП
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    09.02.2022 08:00(GMT+03:00)
    700 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Пермский край
    ГЭХ Закупки
    Конкурентный отбор № 32211081483
    КО №1150/КО - Поставка дизельного топлива 9/78_2/2022/В для нужд Общество с ограниченной ответственностью «Газпром теплоэнерго Северо-Запад»
    КО №1150/КО - Поставка дизельного топлива 9/78_2/2022/В для нужд Общество с ограниченной...
    593711
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    3 037 665
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    АО ОБУХОВСКИЙ ЗАВОД
    Аукцион на понижение № 32211065452
    Поставка нефтепродуктов через розничную сеть АЗС посредством топливных карт
    Поставка нефтепродуктов через розничную сеть АЗС посредством топливных карт
    591274
    Закупки корпоративных заказчиков
    Аукцион на понижение
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    10.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    29 113 500
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    ГАЗЭНЕРГОИНФОРМ
    Запрос предложений № 32008968303
    Запрос предложений в электронной форме по номенклатурной группе "Моторное топливо"
    Запрос предложений в электронной форме по номенклатурной группе "Моторное топливо"
    330034
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    20.03.2020 11:59(GMT+03:00)
    1 864 705
    Лоты:
    1
    Регион:
    Рязанская область
    АОСТНГ
    Попозиционная № ГП005631
    Продажа невостребованного имущества Калининградской области
    Продажа невостребованного имущества Калининградской области
    349392
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    01.02.2021 17:00(GMT+03:00)
    7 238 904
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТВЕРЬ
    Запрос предложений № 32110253647
    Поставка покрытий защитных для АО «Газпром газораспределение Тверь»
    Поставка покрытий защитных для АО «Газпром газораспределение Тверь»
    480860
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    25.05.2021 09:59(GMT+03:00)
    882 618
    Лоты:
    1
    Регион:
    Тверская область
    АО ЛЕВОКУМСКРАЙГАЗ
    Запрос предложений № 32110160415
    поставка топлива
    поставка топлива
    467993
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    14.04.2021 11:59(GMT+03:00)
    1 468 058
    Лоты:
    1
    Регион:
    Ставропольский край
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить