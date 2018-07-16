Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Техподдержка8 800 100-66-22
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Закупка КПП по УГ0000105 (12-ть позиций, 6725.0 м) для нужд ОАО "Ямал СПГ".

    Закупка КПП по УГ0000105 (12-ть позиций, 6725.0 м) для нужд ОАО "Ямал СПГ".

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь16.07.2018 12:0016.07.2018 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП806069Дата и время окончания срока приема заявок Закупка КПП по УГ0000105 (12-ть позиций, 6725,0 м) для нужд ОАО "Ямал СПГ".МоскваПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП806069

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Закупка КПП по УГ0000105 (12-ть позиций, 6725.0 м) для нужд ОАО "Ямал СПГ".

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционные торги

    Способ реализации

    Дата публикации

    01.06.2018 14:38

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Проект Договора

    Запрос ТКП-0105

    Прил №2

    Прил №3

    Прил №4

    Изменения в извещении

    Прил-1-0105 на 12 позиций с цветовой гаммой.

    Изменения в извещении

    Прил-0105-2 (4-ре позиции 8 позиций остановлено)

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Открытое акционерное общество Ямал СПГ
    Все закупки и тендеры Ямал СПГ

    Юридический адрес

    629700, Российская Федерация, Тюменская область, Ямальский, с. Яр-Сале, Худи-Сэроко, 25А

    Почтовый адрес

    117393, Российская Федерация, Москва, Академика Пилюгина, 22

    Контактный телефон

    +7 495 228-98-50 доб. 13692

    Факс

    +7 495 228-98-49

    Адрес электронной почты

    a.alekseev@YamalSPG.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Алексеев Алексей Юрьевич

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Закупка КПП по УГ0000105 (12-ть позиций, 6725,0 м) для нужд ОАО "Ямал СПГ".

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    27.07.201827.07.2018 11:0027.07.2018 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП806069Подведение итогов не позднее Закупка КПП по УГ0000105 (12-ть позиций, 6725,0 м) для нужд ОАО "Ямал СПГ".Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка КПП по УГ0000105 (12-ть позиций, 6725,0 м) для нужд ОАО "Ямал СПГ".

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Закупка Товара согласно договора и Прил №1 к нему: КПП-12-ть позиций, 6725.0 м для нужд ОАО "Ямал СПГ". Разрешается подача к рассмотрению аналогов кабельной продукции.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно договора: - DDP-628126, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, район Октябрьский, пгт. Приобье, ул. Портовая, д. 12, ООО «Сергинский речной порт».Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно Договора/Условия оплаты для ОАО «Ямал СПГ» приоритетно: 100% оплата в течение 60 календарных дней по факту поставки Товара на базис (п. 3.1.).
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Открытое акционерное общество Ямал СПГ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Ямал СПГ
    Все закупки и тендеры Ямал СПГ

    Адрес местонахождения

    629700, Российская Федерация, Тюменская область, Ямальский, с. Яр-Сале, Худи-Сэроко, 25А

    117393, Российская Федерация, Москва, Академика Пилюгина, 22

    Классификатор ОКПД2

    27

    Оборудование электрическое

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "КУИН нг(А)-FRLS 3х1,0 ВЭК ХЛ ТУ 3581-010-76960731-2008"

    Кол-во: 450

    "Позиция 2"

    "Кабель универсальный инструментальный с изоляцией из сшитого полиолефина и оболочкой из ПВХ пластиката пониженной пожароопасности, огнестойкий с низким дымо- и газовыделением, с лужеными жилами, в общем экране, в проволочной броне, хладостойкий:"

    Кол-во: 470

    "Позиция 3"

    "Кабель силовой с медными жилами, с изляцией из этиленпропиленовой резины, в оболочке из безгалогенной полимерной композиции, не распространяющий горение, температурный диапазон эксплуатации от минус 600С до плюс 600С, сечением 5х185"

    Кол-во: 600

    "Позиция 4"

    "Оптический кабель (нг-LF) с количеством одномодовых оптических волокон 8, для прокладки по лоткам и эстакадам, температура эксплуатации от -60°С до + 70°С, диаметр 13,8 мм."

    Кол-во: 2215

    "Позиция 5"

    "Кабель универсальный инструментальный с изоляцией из сшитого полиолефина и оболочкой из ПВХ пластиката пониженной пожароопасности, огнестойкий с низким дымо- и газовыделением, с лужеными жилами, в общем экране, в проволочной броне, хладостойкий:"

    Кол-во: 400

    "Позиция 6"

    "Кабель универсальный инструментальный с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката пониженной пожароопасности, с низким дымо- и газовыделением, с лужеными жилами, в общем экране, в проволочной броне, хладостойкий"

    Кол-во: 375

    "Позиция 7"

    "Кабель универсальный инструментальный с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката пониженной пожароопасности, с низким дымо- и газовыделением, с лужеными жилами, в общем экране, в проволочной броне, хладостойкий"

    Кол-во: 470

    "Позиция 8"

    "Кабель универсальный инструментальный с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката пониженной пожароопасности, с низким дымо- и газовыделением, с лужеными жилами, в общем экране, в проволочной броне, хладостойкий"

    Кол-во: 400

    "Позиция 9"

    "Кабель универсальный инструментальный с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката пониженной пожароопасности, с низким дымо- и газовыделением, с лужеными жилами, в общем экране, в проволочной броне, хладостойкий"

    Кол-во: 285

    "Позиция 10"

    "Кабель"

    Кол-во: 420

    "Позиция 11"

    "Кабель универсальный инструментальный с изоляцией из сшитого полиолефина и оболочкой из ПВХ пластиката пониженной пожароопасности, огнестойкий с низким дымо- и газовыделением, с лужеными жилами, в общем экране, в проволочной броне, хладостойкий:"

    Кол-во: 310

    "Позиция 12"

    "Кабель универсальный инструментальный с изоляцией из сшитого полиолефина и оболочкой из ПВХ пластиката пониженной пожароопасности, огнестойкий с низким дымо- и газовыделением, с лужеными жилами, в общем экране, в проволочной броне, хладостойкий:"

    Кол-во: 330

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    АО СТРОЙТРАНСГАЗ, АО СТГ
    Запрос предложений № ГП225343
    Поставка шкафа системы температурного мониторинга и выполнение СМР для объекта: «Строительство ПС 220 кВ «Купчинская» с заходами КЛ 220 кВ (установка силовых трансформаторов мощностью 2х40 МВА ориентировочная протяженность 0,5 км)»
    Поставка шкафа системы температурного мониторинга и выполнение СМР для объекта: «Строительство...
    590761
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    01.02.2022 15:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    АОСТНГ
    Попозиционная № АП014153
    Поставка электротехнических материалов (Этап 6.9.1 Лупинги (код объекта 051-2000973.0027; МГ «Сила Сибири». Этап 5.1 КС-1 «Салдыкельская») в составе стройки «Магистральный газопровод «Сила Сибири» (код стройки 051-20000973)) для нужд АО «СТНГ»
    Поставка электротехнических материалов (Этап 6.9.1 Лупинги (код объекта 051-2000973.0027; МГ...
    593110
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    02.02.2022 11:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    ЭТП ГПБ
    Аукцион № ГП237053
    Аукцион по продаже комплекса «Склад горюче-смазочных материалов», расположенного по адресу: Республика Коми, г. Вуктыл, производственная зона, район СТ «Урожай». Собственник: ООО «Газпром трансгаз Ухта»
    Аукцион по продаже комплекса «Склад горюче-смазочных материалов», расположенного по адресу:...
    593204
    Закупки корпоративных заказчиков
    Аукцион
    Торги с ЭП
    Требуется задаток
    Поделиться
    Прием заявок до:
    17.03.2022 12:00(GMT+03:00)
    2 568 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Республика Коми
    Начало приема заявок:
    28.01.2022 г., 11:07
    Дата аукциона:
    18.03.2022 г., 12:00
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    ЭТП ГПБ
    Публичное предложение № ГП237033
    Публичное предложение в электронной форме по продаже инженерно-технических сетей, расположенных по адресу: Республика Коми, пгт. Синдор, ул. Северная. Собственник: ООО «Газпром трансгаз Ухта»
    Публичное предложение в электронной форме по продаже инженерно-технических сетей,...
    593171
    Закупки корпоративных заказчиков
    Публичное предложение
    Торги с ЭП
    Требуется задаток
    Поделиться
    Прием заявок до:
    17.03.2022 12:00(GMT+03:00)
    228 104
    Лоты:
    1
    Регион:
    Республика Коми
    Начало приема заявок:
    28.01.2022 г., 10:44
    Дата аукциона:
    18.03.2022 г., 12:00
    ЭТП ГПБ
    Аукцион № ГП237023
    Аукцион по продаже инженерно-технических сетей, расположенных по адресу: Республика Коми, пгт. Синдор, ул. Северная. Собственник: ООО «Газпром трансгаз Ухта»
    Аукцион по продаже инженерно-технических сетей, расположенных по адресу: Республика Коми, пгт....
    593150
    Закупки корпоративных заказчиков
    Аукцион
    Торги с ЭП
    Требуется задаток
    Поделиться
    Прием заявок до:
    17.03.2022 12:00(GMT+03:00)
    648 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Республика Коми
    Начало приема заявок:
    28.01.2022 г., 10:29
    Дата аукциона:
    18.03.2022 г., 12:00
    ЭТП ГПБ
    Аукцион № ГП237014
    Аукцион по продаже инженерно-технических сетей, расположенных по адресу: Республика Коми, пгт. Синдор, ул. Северная. Собственник: ООО «Газпром трансгаз Ухта»
    Аукцион по продаже инженерно-технических сетей, расположенных по адресу: Республика Коми, пгт....
    593120
    Закупки корпоративных заказчиков
    Аукцион
    Торги с ЭП
    Требуется задаток
    Поделиться
    Прием заявок до:
    17.03.2022 12:00(GMT+03:00)
    2 196 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Республика Коми
    Начало приема заявок:
    28.01.2022 г., 10:21
    Дата аукциона:
    18.03.2022 г., 12:00
    ЭТП ГПБ
    Аукцион № ГП225994
    Аукцион по продаже наружных внутриплощадочных слаботочных сетей (телефонизация), расположенных по адресу: Республика Коми, г.Ухта, просп. А.И.Зерюнова, в районе жилого дома № 8 по проспекту А.И.Зерюнова. Собственник: ООО «Газпром трансгаз Ухта»
    Аукцион по продаже наружных внутриплощадочных слаботочных сетей (телефонизация), расположенных...
    593080
    Закупки корпоративных заказчиков
    Аукцион
    Торги с ЭП
    Требуется задаток
    Поделиться
    Прием заявок до:
    17.03.2022 12:00(GMT+03:00)
    384 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Республика Коми
    Начало приема заявок:
    28.01.2022 г., 09:48
    Дата аукциона:
    18.03.2022 г., 12:00
    АО ГАЗПРОМ ЦЕНТРЭНЕРГОГАЗ
    Попозиционная № АП011019
    Поставка электротехнической продукции для нужд филиала "Югорский" АО "Газпром центрэнергогаз" в 2022 году
    Поставка электротехнической продукции для нужд филиала "Югорский" АО "Газпром центрэнергогаз"...
    577781
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    11.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    11 382 993
    Лоты:
    1
    Регион:
    Московская область
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить