Закупка КПП по УГ0000105 (12-ть позиций, 6725,0 м) для нужд ОАО "Ямал СПГ".

Закупка КПП по УГ0000105 (12-ть позиций, 6725,0 м) для нужд ОАО "Ямал СПГ".

Согласно Договора/Условия оплаты для ОАО «Ямал СПГ» приоритетно: 100% оплата в течение 60 календарных дней по факту поставки Товара на базис (п. 3.1.).

Закупка Товара согласно договора и Прил №1 к нему: КПП-12-ть позиций, 6725.0 м для нужд ОАО "Ямал СПГ". Разрешается подача к рассмотрению аналогов кабельной продукции.

Перечень товаров, работ, услуг

"Позиция 1" "КУИН нг(А)-FRLS 3х1,0 ВЭК ХЛ ТУ 3581-010-76960731-2008" Кол-во: 450

"Позиция 2" "Кабель универсальный инструментальный с изоляцией из сшитого полиолефина и оболочкой из ПВХ пластиката пониженной пожароопасности, огнестойкий с низким дымо- и газовыделением, с лужеными жилами, в общем экране, в проволочной броне, хладостойкий:" Кол-во: 470

"Позиция 3" "Кабель силовой с медными жилами, с изляцией из этиленпропиленовой резины, в оболочке из безгалогенной полимерной композиции, не распространяющий горение, температурный диапазон эксплуатации от минус 600С до плюс 600С, сечением 5х185" Кол-во: 600

"Позиция 4" "Оптический кабель (нг-LF) с количеством одномодовых оптических волокон 8, для прокладки по лоткам и эстакадам, температура эксплуатации от -60°С до + 70°С, диаметр 13,8 мм." Кол-во: 2215

"Позиция 5" "Кабель универсальный инструментальный с изоляцией из сшитого полиолефина и оболочкой из ПВХ пластиката пониженной пожароопасности, огнестойкий с низким дымо- и газовыделением, с лужеными жилами, в общем экране, в проволочной броне, хладостойкий:" Кол-во: 400

"Позиция 6" "Кабель универсальный инструментальный с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката пониженной пожароопасности, с низким дымо- и газовыделением, с лужеными жилами, в общем экране, в проволочной броне, хладостойкий" Кол-во: 375

"Позиция 7" "Кабель универсальный инструментальный с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката пониженной пожароопасности, с низким дымо- и газовыделением, с лужеными жилами, в общем экране, в проволочной броне, хладостойкий" Кол-во: 470

"Позиция 8" "Кабель универсальный инструментальный с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката пониженной пожароопасности, с низким дымо- и газовыделением, с лужеными жилами, в общем экране, в проволочной броне, хладостойкий" Кол-во: 400

"Позиция 9" "Кабель универсальный инструментальный с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката пониженной пожароопасности, с низким дымо- и газовыделением, с лужеными жилами, в общем экране, в проволочной броне, хладостойкий" Кол-во: 285

"Позиция 10" "Кабель" Кол-во: 420

"Позиция 11" "Кабель универсальный инструментальный с изоляцией из сшитого полиолефина и оболочкой из ПВХ пластиката пониженной пожароопасности, огнестойкий с низким дымо- и газовыделением, с лужеными жилами, в общем экране, в проволочной броне, хладостойкий:" Кол-во: 310