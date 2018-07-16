www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
ГП806069
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Закупка КПП по УГ0000105 (12-ть позиций, 6725.0 м) для нужд ОАО "Ямал СПГ".
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционные торги
Способ реализации
Дата публикации
01.06.2018 14:38
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
629700, Российская Федерация, Тюменская область, Ямальский, с. Яр-Сале, Худи-Сэроко, 25А
Почтовый адрес
117393, Российская Федерация, Москва, Академика Пилюгина, 22
Контактный телефон
+7 495 228-98-50 доб. 13692
Факс
+7 495 228-98-49
Адрес электронной почты
a.alekseev@YamalSPG.ru
Ф.И.О. контактного лица
Алексеев Алексей Юрьевич
Место рассмотрения предложений
Москва
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Закупка КПП по УГ0000105 (12-ть позиций, 6725,0 м) для нужд ОАО "Ямал СПГ".
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Закупка КПП по УГ0000105 (12-ть позиций, 6725,0 м) для нужд ОАО "Ямал СПГ".
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Закупка Товара согласно договора и Прил №1 к нему: КПП-12-ть позиций, 6725.0 м для нужд ОАО "Ямал СПГ". Разрешается подача к рассмотрению аналогов кабельной продукции.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно договора: - DDP-628126, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, район Октябрьский, пгт. Приобье, ул. Портовая, д. 12, ООО «Сергинский речной порт».Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Ямал СПГ
Все закупки и тендеры Ямал СПГ
Адрес местонахождения
629700, Российская Федерация, Тюменская область, Ямальский, с. Яр-Сале, Худи-Сэроко, 25А
117393, Российская Федерация, Москва, Академика Пилюгина, 22
27
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 450
Кол-во: 470
Кол-во: 600
Кол-во: 2215
Кол-во: 400
Кол-во: 375
Кол-во: 470
Кол-во: 400
Кол-во: 285
Кол-во: 420
Кол-во: 310
Кол-во: 330
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.