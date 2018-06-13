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Номер извещения
31806561571
Уникальный номер закупки
300/01.06.18/НСТЭЦ/ЗП
Наименование закупки
300/01.06.18/НСТЭЦ/ЗП Поставка фотометра фотоэлектрического КФК-3-01-"ЗОМЗ" УХЛ 4.2 по ГОСТ 15150-69
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
01.06.2018 14:30
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Молодогвардейцев, 30
Почтовый адрес
453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Молодогвардейцев, 30
Контактный телефон
+7 34763 9-48-65
Факс
+7 34763 9-21-03
Адрес электронной почты
zakupka@snos.ru
Ф.И.О. контактного лица
Хатунцев Александр Викторович
Место рассмотрения предложений
Салават
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Поставка фотометра, лот № 3459
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
13.06.2018 15:30 GMT +313.06.2018 15:3013.06.2018 15:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806561571Дата и время окончания срока приема заявок Поставка фотометра, лот № 3459Салават
Дата и время вскрытия заявок
14.06.2018 07:0014.06.2018 07:0014.06.2018 07:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31806561571Дата и время вскрытия заявок Поставка фотометра, лот № 3459Салават
Подведение итогов не позднее
16.07.2018 12:0016.07.2018 12:0016.07.2018 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806561571Подведение итогов не позднее Поставка фотометра, лот № 3459Салават
Текущий статус
Заключение договора
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка фотометра, лот № 3459
Начальная цена
123 048,41
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно условиям проекта договора
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно условиям проекта договораРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Салават-6, -
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Салават-6, -
26.70
26.70
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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