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    Главная / Торги / Поставка изделий ЖБИ

    Поставка изделий ЖБИ

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь08.06.2018 18:0008.06.2018 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП806066Дата и время окончания срока приема заявок Поставка изделий ЖБИ Златоуст, Парковый проезд 1Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП806066

    Уникальный номер закупки

    141

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка изделий ЖБИ

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок

    Способ реализации

    Дата публикации

    01.06.2018 14:28

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    документация

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЗЛАТОУСТОВСКИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД
    Все закупки и тендеры АО ЗЛАТМАШ

    Юридический адрес

    456227, ОБЛ ЧЕЛЯБИНСКАЯ, Г ЗЛАТОУСТ, ПРОЕЗД ПАРКОВЫЙ, 1,

    Почтовый адрес

    Челябинская область г. Златоуст Парковый проезд д. 1

    Контактный телефон

    +7 3513 66-44-47

    Факс

    +7 3513 66-22-70

    Адрес электронной почты

    299-esi@zlatmash.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Иванова Евгения Сергеевна

    Место рассмотрения предложений

    Златоуст, Парковый проезд 1

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка изделий ЖБИ

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    08.06.2018 18:00 GMT +308.06.2018 18:0008.06.2018 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП806066Дата и время окончания срока приема заявок Поставка изделий ЖБИ Златоуст, Парковый проезд 1

    Дата и время вскрытия заявок

    09.06.2018 06:0009.06.2018 06:0009.06.2018 06:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП806066Дата и время вскрытия заявок Поставка изделий ЖБИ Златоуст, Парковый проезд 1

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    09.06.201809.06.2018 14:0009.06.2018 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП806066Подведение итогов не позднее Поставка изделий ЖБИ Златоуст, Парковый проезд 1

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка изделий ЖБИ

    Начальная цена

    950 045,56

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    9 500,45 (сумма блокируется)

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    согласно документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Златоуст Парковый проезд 1Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    согласно документации
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ЗЛАТМАШ
    Все закупки и тендеры АО ЗЛАТМАШ

    Адрес местонахождения

    456227, ОБЛ ЧЕЛЯБИНСКАЯ, Г ЗЛАТОУСТ, ПРОЕЗД ПАРКОВЫЙ, 1,

    Челябинская область г. Златоуст Парковый проезд д. 1

    Классификатор ОКПД2

    23.61.12

    Блоки и прочие изделия сборные строительные для зданий и сооружений из цемента, бетона или искусственного камня

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Поставка изделий ЖБИ "

    Кол-во: 0

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    Закупки корпоративных заказчиков
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    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    02.02.2022 15:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
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