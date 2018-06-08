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Номер извещения
ГП806064
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
открытый запрос предложений на поставку комплектующих (Барьер искробезопасности, плата объединительная 32 канала, Мультиплексор)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
01.06.2018 14:20
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
195030, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ ЭЛЕКТРОПУЛЬТОВЦЕВ, ДОМ 7,
Почтовый адрес
195030, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ ЭЛЕКТРОПУЛЬТОВЦЕВ, ДОМ 7
Контактный телефон
+7 812 448-22-06
Факс
+7 812 527-38-90
Адрес электронной почты
e.kashcheeva@reph.ru
Ф.И.О. контактного лица
Кащеева Екатерина Викторовна
Место рассмотрения предложений
Санкт-Петербург
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Барьер искробезопасности 1 вход 2 выхода MTL4544/D ф."MTL Instruments"; Барьер искробезопасности 1 вход 2 выхода MTL4544/D ф."MTL Instruments"; Плата объединительная 32 канала CPH-SC32 ф."MTL Instruments"; Мультиплексор HART MTL4850 ф."MTL Instruments"
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
08.06.2018 12:00 GMT +308.06.2018 12:0008.06.2018 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП806064Дата и время окончания срока приема заявок Барьер искробезопасности 1 вход 2 выхода MTL4544/D ф."MTL Instruments"; Барьер искробезопасности 1 вход 2 выхода MTL4544/D ф."MTL Instruments"; Плата объединительная 32 канала CPH-SC32 ф."MTL Instruments"; Мультиплексор HART MTL4850 ф."MTL Instruments"Санкт-Петербург
Дата и время вскрытия заявок
08.06.2018 12:0008.06.2018 12:0008.06.2018 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП806064Дата и время вскрытия заявок Барьер искробезопасности 1 вход 2 выхода MTL4544/D ф."MTL Instruments"; Барьер искробезопасности 1 вход 2 выхода MTL4544/D ф."MTL Instruments"; Плата объединительная 32 канала CPH-SC32 ф."MTL Instruments"; Мультиплексор HART MTL4850 ф."MTL Instruments"Санкт-Петербург
Подведение итогов не позднее
08.06.2018 18:0008.06.2018 18:0008.06.2018 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП806064Подведение итогов не позднее Барьер искробезопасности 1 вход 2 выхода MTL4544/D ф."MTL Instruments"; Барьер искробезопасности 1 вход 2 выхода MTL4544/D ф."MTL Instruments"; Плата объединительная 32 канала CPH-SC32 ф."MTL Instruments"; Мультиплексор HART MTL4850 ф."MTL Instruments"Санкт-Петербург
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
08.06.201808.06.2018 18:0008.06.2018 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП806064Подведение итогов не позднее Барьер искробезопасности 1 вход 2 выхода MTL4544/D ф."MTL Instruments"; Барьер искробезопасности 1 вход 2 выхода MTL4544/D ф."MTL Instruments"; Плата объединительная 32 канала CPH-SC32 ф."MTL Instruments"; Мультиплексор HART MTL4850 ф."MTL Instruments"Санкт-Петербург
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Барьер искробезопасности 1 вход 2 выхода MTL4544/D ф."MTL Instruments"; Барьер искробезопасности 1 вход 2 выхода MTL4544/D ф."MTL Instruments"; Плата объединительная 32 канала CPH-SC32 ф."MTL Instruments"; Мультиплексор HART MTL4850 ф."MTL Instruments"
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
в соответствии с документацией
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
в соответствии с документациейРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ЗАВОД ЭЛЕКТРОПУЛЬТ
Все закупки и тендеры АО ЗАВОД ЭЛЕКТРОПУЛЬТ
Адрес местонахождения
195030, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ ЭЛЕКТРОПУЛЬТОВЦЕВ, ДОМ 7,
195030, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ ЭЛЕКТРОПУЛЬТОВЦЕВ, ДОМ 7
26.30.50.129
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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