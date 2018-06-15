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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
ГП806067
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Закупка сетевого, компьютерного оборудования и программного обеспечения
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционные торги
Способ реализации
Дата публикации
01.06.2018 14:31
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
188477, Российская Федерация, Ленинградская область, Кингисеппский район, д. Вистино, Морской Торговый порт "Усть-Луга", Комплекс наливных грузов
Почтовый адрес
188480, Российская Федерация, Ленинградская область, Кингисепп, Б. Советская, 16/15 А/Я 76
Контактный телефон
+7 911 831-48-29
Факс
Адрес электронной почты
nikolaevim@nevpipeco.ru
Ф.И.О. контактного лица
Николаев Иван Михайлович
Место рассмотрения предложений
Кингисепп
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Закупка сетевого, компьютерного оборудования и программного обеспечения
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Подведение итогов
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Закупка сетевого, компьютерного оборудования и программного обеспечения
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с техническим заданием
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с техническим заданиемРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Невская трубопроводная компания
Все закупки и тендеры Невская трубопроводная компания
Адрес местонахождения
188477, Российская Федерация, Ленинградская область, Кингисеппский район, д. Вистино, Морской Торговый порт "Усть-Луга", Комплекс наливных грузов
188480, Российская Федерация, Ленинградская область, Кингисепп, Б. Советская, 16/15 А/Я 76
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Документация лота
Кол-во: 200
Кол-во: 4
Кол-во: 4
Кол-во: 2
Кол-во: 1
Кол-во: 4
Кол-во: 8
Кол-во: 1
Кол-во: 4
Кол-во: 450
Кол-во: 1
Кол-во: 4
Кол-во: 6
Кол-во: 4
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 8
Кол-во: 1
Кол-во: 3
Кол-во: 3
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 4
Кол-во: 2
Кол-во: 4
Кол-во: 20
Кол-во: 6
Кол-во: 10
Кол-во: 4
Кол-во: 6
Кол-во: 2
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 10
Кол-во: 2
Кол-во: 3
Кол-во: 1
Кол-во: 5
Кол-во: 1
Кол-во: 520
Кол-во: 20
Кол-во: 4
Кол-во: 1
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 1
Кол-во: 6
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