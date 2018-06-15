Закупка сетевого, компьютерного оборудования и программного обеспечения

"Позиция 5" "Программное обеспечение WINDOWS SERVER 2016 Тип продукта: Корпоративная лицензия Microsoft Windows Server Standard Core 2016 Single Open (Возможен переход на Microsoft Windows Server Standard 2012 R2, 2012, 2008 R2, 2008) Open License (на 1 физический сервер с 8-ми ядерным процессором с возможностью подключения одного устройства) без подписки Software Assurance (SA) для Коммерческой организации Срок действия лицензии: Бессрочно Наличие технической поддержки: нет Языковая версия интерфейса продукта: Мультиязычный"

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