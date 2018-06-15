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    Главная / Торги / Закупка сетевого, компьютерного оборудования и программного обеспечения

    Закупка сетевого, компьютерного оборудования и программного обеспечения

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь15.06.2018 12:0815.06.2018 12:08Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП806067Дата и время окончания срока приема заявок Закупка сетевого, компьютерного оборудования и программного обеспеченияКингисеппПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП806067

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Закупка сетевого, компьютерного оборудования и программного обеспечения

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционные торги

    Способ реализации

    Дата публикации

    01.06.2018 14:31

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Проект договора поставки

    Техническое задание

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НЕВСКАЯ ТРУБОПРОВОДНАЯ КОМПАНИЯ
    Все закупки и тендеры Невская трубопроводная компания

    Юридический адрес

    188477, Российская Федерация, Ленинградская область, Кингисеппский район, д. Вистино, Морской Торговый порт "Усть-Луга", Комплекс наливных грузов

    Почтовый адрес

    188480, Российская Федерация, Ленинградская область, Кингисепп, Б. Советская, 16/15 А/Я 76

    Контактный телефон

    +7 911 831-48-29

    Факс

    Адрес электронной почты

    nikolaevim@nevpipeco.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Николаев Иван Михайлович

    Место рассмотрения предложений

    Кингисепп

    Закупки и тендеры Ленинградская Область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Закупка сетевого, компьютерного оборудования и программного обеспечения

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Подведение итогов

    Дата подведения итогов

    30.06.201830.06.2018 12:0030.06.2018 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП806067Подведение итогов не позднее Закупка сетевого, компьютерного оборудования и программного обеспеченияКингисепп

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка сетевого, компьютерного оборудования и программного обеспечения

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с техническим заданием

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с техническим заданиемРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с техническим заданием

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Невская трубопроводная компания
    Все закупки и тендеры Невская трубопроводная компания

    Адрес местонахождения

    188477, Российская Федерация, Ленинградская область, Кингисеппский район, д. Вистино, Морской Торговый порт "Усть-Луга", Комплекс наливных грузов

    188480, Российская Федерация, Ленинградская область, Кингисепп, Б. Советская, 16/15 А/Я 76

    Классификатор ОКПД2

    26

    Оборудование компьютерное, электронное и оптическое

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Проект договора поставки

    01.06.2018

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Труба гофрированная металлорукав в ПВХ-оболочке НГ-20"

    Кол-во: 200

    "Позиция 2"

    "Настенный кронштейн APIX WallMount / S2"

    Кол-во: 4

    "Позиция 3"

    "Металлорукав в ПВХ-оболочке НГ-15 100м"

    Кол-во: 4

    "Позиция 4"

    "Блок питания ADS-40FSG-19 (19В, 1.7А, к монитору LG)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 5"

    "Программное обеспечение WINDOWS SERVER 2016 Тип продукта: Корпоративная лицензия Microsoft Windows Server Standard Core 2016 Single Open (Возможен переход на Microsoft Windows Server Standard 2012 R2, 2012, 2008 R2, 2008) Open License (на 1 физический сервер с 8-ми ядерным процессором с возможностью подключения одного устройства) без подписки Software Assurance (SA) для Коммерческой организации Срок действия лицензии: Бессрочно Наличие технической поддержки: нет Языковая версия интерфейса продукта: Мультиязычный"

    Кол-во: 1

    "Позиция 6"

    "Патч-корд оптический 5м 2FC/2LC"

    Кол-во: 4

    "Позиция 7"

    "Кросс - муфта оптическая МВОТ-К-24-1Т-1-24-SC-18"

    Кол-во: 8

    "Позиция 8"

    "Коммутатор Cross 24/FC"

    Кол-во: 1

    "Позиция 9"

    "Кабельная сборка Drop cable 2FC - 130м"

    Кол-во: 4

    "Позиция 10"

    "Кабели симметричные для промышленной сети ProfiBus DP (тип А) групповой прокладки с пониженным дымо- и газовыделением типа «Спецкабель КГПпЭВнг(А)-LS 1х2х0,78 черный»"

    Кол-во: 450

    "Позиция 11"

    "Источник питания АКТАКОМ АТН-1253"

    Кол-во: 1

    "Позиция 12"

    "Источник питания Pelco WCS1-4"

    Кол-во: 4

    "Позиция 13"

    "Жесткий диск WD Red IntelliPower [WD20EFRX] (2 ТБ, 7200rpm, SATA III, RAID Edition)"

    Кол-во: 6

    "Позиция 14"

    "Видеокамера купольная APIX 22ZDome / S2 Led SFP"

    Кол-во: 4

    "Позиция 15"

    "Твердотельный накопитель 120 ГБ Transcend 220 [TS120GSSD220S]"

    Кол-во: 1

    "Позиция 16"

    "Оптический кросс 1U 8 FC в сборе"

    Кол-во: 1

    "Позиция 17"

    "Модуль SFP модуль GL-10GT"

    Кол-во: 8

    "Позиция 18"

    "Сетевое оборудование Cisco Catalist 2960-X 24 8PoE, 4x1G SFP"

    Кол-во: 1

    "Позиция 19"

    "Монитор LG 23MP48HQ"

    Кол-во: 3

    "Позиция 20"

    "Персональный компьютер HP 280 G2 PC SFF Intel Pentium G4400(3.3Ghz)/4096Mb/500Gb/DVDrw/war 1y/W10Pro"

    Кол-во: 3

    "Позиция 21"

    "Твердотельный накопитель 120 Gb, SATA 2'5 Intel"

    Кол-во: 1

    "Позиция 22"

    "Коннектор RJ 45 100шт"

    Кол-во: 1

    "Позиция 23"

    "Кабель кабель витая пара KRAULER UTP cat 5E, CU (305 м)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 24"

    "Оперативная память для ПК DDR 3 4GB Samsung"

    Кол-во: 4

    "Позиция 25"

    "HDD для полки MSA2000 HP MSA2 300GB 12G 15K 3.5 DP ENT SAS"

    Кол-во: 2

    "Позиция 26"

    "Патч-корд FC-LC 10м"

    Кол-во: 4

    "Позиция 27"

    "Патч-корд 5e 2м"

    Кол-во: 20

    "Позиция 28"

    "Модуль SFP 1G CiscoSG1 10-24HP GLC-LH-SM 1000BASE-LX/LH SFP"

    Кол-во: 6

    "Позиция 29"

    "Мышь проводная Logitech M100 Black USB "

    Кол-во: 10

    "Позиция 30"

    "Жесткий диск Toshiba SATA-III 500 Gb 7000 3,5"

    Кол-во: 4

    "Позиция 31"

    "Кабельный органайзер 19" со съемными пластиковыми кольцами"

    Кол-во: 6

    "Позиция 32"

    "Точка доступа UBIQUITI UAP-AC-LR(EU), белый"

    Кол-во: 2

    "Позиция 33"

    "Мобильный телефон Nokia 3110(2017)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 34"

    "Программное обеспечение Team Viever 12"

    Кол-во: 1

    "Позиция 35"

    "Патч-корд 6e 2м"

    Кол-во: 10

    "Позиция 36"

    "Патч-корд LC-FC 1м"

    Кол-во: 2

    "Позиция 37"

    "Патч-корд LC-LC 7м"

    Кол-во: 3

    "Позиция 38"

    "Термошкаф ТАХИОН ТШ-3-04 400х500х210мм"

    Кол-во: 1

    "Позиция 39"

    "Термошкаф ТАХИОН ТШ-3-01 400х500х210мм"

    Кол-во: 5

    "Позиция 40"

    "Блок питания БП-36 Вт пост (Тахион)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 41"

    "Кабель ПВС 2х1,5"

    Кол-во: 520

    "Позиция 42"

    "Сальник PG16 диаметр проводника 10-14 мм"

    Кол-во: 20

    "Позиция 43"

    "Программное обеспечение подключения камеры Axxon Next 4.0 Universe ITV"

    Кол-во: 4

    "Позиция 44"

    "Программное обеспечение AXXON ITV (Guardant)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 45"

    "Элемент питания Duracell Basic пальчиковые АА LR6 (18 штук в упаковке)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 46"

    "Элемент питания Duracell Basic мизинчиковые ААA LR03 (18 штук в упаковке)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 47"

    "Мышь Loginech M510"

    Кол-во: 1

    "Позиция 48"

    "Комплект мышь + клавиатура Loginech Cordless Desktop MK520"

    Кол-во: 6

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