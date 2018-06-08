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    Главная / Торги / Открытый запрос предложений на право поставки сэндвич панелей (Сэндвич-панели стеновые)

    Открытый запрос предложений на право поставки сэндвич панелей (Сэндвич-панели стеновые)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь08.06.2018 12:0008.06.2018 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП806062Дата и время окончания срока приема заявок Поставка сэндвич панелейСанкт-ПетербургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП806062

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Открытый запрос предложений на право поставки сэндвич панелей (Сэндвич-панели стеновые)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    01.06.2018 14:07

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЗАВОД ЭЛЕКТРОПУЛЬТ
    Все закупки и тендеры АО ЗАВОД ЭЛЕКТРОПУЛЬТ

    Юридический адрес

    195030, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ ЭЛЕКТРОПУЛЬТОВЦЕВ, ДОМ 7,

    Почтовый адрес

    195030, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ ЭЛЕКТРОПУЛЬТОВЦЕВ, ДОМ 7

    Контактный телефон

    +7 812 603-20-38 доб. 7089

    Факс

    +7 812 527-38-90

    Адрес электронной почты

    O.Perovskaya@reph.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Перовская Ольга Сергеевна

    Место рассмотрения предложений

    Санкт-Петербург

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка сэндвич панелей

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    08.06.2018 12:00 GMT +308.06.2018 12:0008.06.2018 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП806062Дата и время окончания срока приема заявок Поставка сэндвич панелейСанкт-Петербург

    Дата и время вскрытия заявок

    08.06.2018 12:0008.06.2018 12:0008.06.2018 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП806062Дата и время вскрытия заявок Поставка сэндвич панелейСанкт-Петербург

    Подведение итогов не позднее

    08.06.2018 18:0008.06.2018 18:0008.06.2018 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП806062Подведение итогов не позднее Поставка сэндвич панелейСанкт-Петербург

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    08.06.201808.06.2018 18:0008.06.2018 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП806062Подведение итогов не позднее Поставка сэндвич панелейСанкт-Петербург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка сэндвич панелей

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    в соответствии с документацией

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с документациейРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с документацией
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЗАВОД ЭЛЕКТРОПУЛЬТ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ЗАВОД ЭЛЕКТРОПУЛЬТ
    Все закупки и тендеры АО ЗАВОД ЭЛЕКТРОПУЛЬТ

    Адрес местонахождения

    195030, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ ЭЛЕКТРОПУЛЬТОВЦЕВ, ДОМ 7,

    195030, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ ЭЛЕКТРОПУЛЬТОВЦЕВ, ДОМ 7

    Классификатор ОКПД2

    25.1

    Металлоконструкции строительные

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "сэндвич панели"

    Кол-во: 0

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