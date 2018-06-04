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Номер извещения
ГП806153
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Открытый аукцион с повышением начальной цены, проводимый в электронной форме на электронной торговой площадке ООО ЭТП ГПБ, на право заключения договора купли-продажи движимого имущества (55 лотов).
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Аукцион на повышение
Способ реализации
Дата публикации
04.06.2018 10:32
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, ДОМ 116, КОРПУС 1, ОФИС 311
Почтовый адрес
107564, г. Москва, ул. Краснобогатырская, д. 6, стр. 5, офис 216
Контактный телефон
+7 495 908-82-54
Факс
--
Адрес электронной почты
info@realstand.ru
Ф.И.О. контактного лица
Серегина Надежда Юрьевна
Место рассмотрения предложений
г. Москва
Ключевые слова:
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Право заключения договора купли-продажи: MERCEDES-BENZ ML 500 2006 г.в.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
29.06.2018 12:00 GMT +329.06.2018 12:0029.06.2018 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП806153Дата и время окончания срока приема заявок Право заключения договора купли-продажи: MERCEDES-BENZ ML 500 2006 г.в.г. Москва
Дата окончания срока рассмотрения заявок
02.07.2018 17:0002.07.2018 17:0002.07.2018 17:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП806153Дата окончания срока рассмотрения заявок Право заключения договора купли-продажи: MERCEDES-BENZ ML 500 2006 г.в.г. Москва
Дата и время проведения
03.07.2018 12:0003.07.2018 12:0003.07.2018 12:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП806153Дата и время проведения Право заключения договора купли-продажи: MERCEDES-BENZ ML 500 2006 г.в.г. Москва
Подведение итогов не позднее
03.07.2018 17:0003.07.2018 17:0003.07.2018 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП806153Подведение итогов не позднее Право заключения договора купли-продажи: MERCEDES-BENZ ML 500 2006 г.в.г. Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Право заключения договора купли-продажи: MERCEDES-BENZ ML 500 2006 г.в.
Начальная цена
557 522,44
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с извещение и договором купли-продажи
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с извещение и договором купли-продажиРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, ДОМ 116, КОРПУС 1, ОФИС 311
107564, г. Москва, ул. Краснобогатырская, д. 6, стр. 5, офис 216
29.10.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
Право заключения договора купли-продажи: Мерседес Бенц 290 1992 г.в.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
29.06.2018 12:00 GMT +329.06.2018 12:0029.06.2018 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП806153Дата и время окончания срока приема заявок Право заключения договора купли-продажи: Мерседес Бенц 290 1992 г.в.г. Москва
Дата окончания срока рассмотрения заявок
02.07.2018 17:0002.07.2018 17:0002.07.2018 17:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП806153Дата окончания срока рассмотрения заявок Право заключения договора купли-продажи: Мерседес Бенц 290 1992 г.в.г. Москва
Дата и время проведения
03.07.2018 12:0003.07.2018 12:0003.07.2018 12:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП806153Дата и время проведения Право заключения договора купли-продажи: Мерседес Бенц 290 1992 г.в.г. Москва
Подведение итогов не позднее
09.07.2018 13:3509.07.2018 13:3509.07.2018 13:35Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП806153Подведение итогов не позднее Право заключения договора купли-продажи: Мерседес Бенц 290 1992 г.в.г. Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Право заключения договора купли-продажи: Мерседес Бенц 290 1992 г.в.
Начальная цена
217 522,44
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с извещение и договором купли-продажи
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с извещение и договором купли-продажиРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, ДОМ 116, КОРПУС 1, ОФИС 311
107564, г. Москва, ул. Краснобогатырская, д. 6, стр. 5, офис 216
29.10.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
Право заключения договора купли-продажи: MERCEDES-BENZ VIANO 3.5 2007 г.в.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
29.06.2018 12:00 GMT +329.06.2018 12:0029.06.2018 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП806153Дата и время окончания срока приема заявок Право заключения договора купли-продажи: MERCEDES-BENZ VIANO 3.5 2007 г.в.г. Москва
Дата окончания срока рассмотрения заявок
02.07.2018 17:0002.07.2018 17:0002.07.2018 17:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП806153Дата окончания срока рассмотрения заявок Право заключения договора купли-продажи: MERCEDES-BENZ VIANO 3.5 2007 г.в.г. Москва
Дата и время проведения
03.07.2018 12:0003.07.2018 12:0003.07.2018 12:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП806153Дата и время проведения Право заключения договора купли-продажи: MERCEDES-BENZ VIANO 3.5 2007 г.в.г. Москва
Подведение итогов не позднее
09.07.2018 13:4009.07.2018 13:4009.07.2018 13:40Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП806153Подведение итогов не позднее Право заключения договора купли-продажи: MERCEDES-BENZ VIANO 3.5 2007 г.в.г. Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Право заключения договора купли-продажи: MERCEDES-BENZ VIANO 3.5 2007 г.в.
Начальная цена
695 522,44
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с извещение и договором купли-продажи
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с извещение и договором купли-продажиРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, ДОМ 116, КОРПУС 1, ОФИС 311
107564, г. Москва, ул. Краснобогатырская, д. 6, стр. 5, офис 216
29.10.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
Право заключения договора купли-продажи:ГАЗ-3102 2008 г.в.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
29.06.2018 12:00 GMT +329.06.2018 12:0029.06.2018 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП806153Дата и время окончания срока приема заявок Право заключения договора купли-продажи:ГАЗ-3102 2008 г.в.г. Москва
Дата окончания срока рассмотрения заявок
02.07.2018 17:0002.07.2018 17:0002.07.2018 17:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП806153Дата окончания срока рассмотрения заявок Право заключения договора купли-продажи:ГАЗ-3102 2008 г.в.г. Москва
Дата и время проведения
03.07.2018 12:0003.07.2018 12:0003.07.2018 12:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП806153Дата и время проведения Право заключения договора купли-продажи:ГАЗ-3102 2008 г.в.г. Москва
Подведение итогов не позднее
09.07.2018 13:0509.07.2018 13:0509.07.2018 13:05Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП806153Подведение итогов не позднее Право заключения договора купли-продажи:ГАЗ-3102 2008 г.в.г. Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Право заключения договора купли-продажи:ГАЗ-3102 2008 г.в.
Начальная цена
93 522,44
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с извещение и договором купли-продажи
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с извещение и договором купли-продажиРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, ДОМ 116, КОРПУС 1, ОФИС 311
107564, г. Москва, ул. Краснобогатырская, д. 6, стр. 5, офис 216
29.10.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
Право заключения договора купли-продажи: ГАЗ-3102 2008 г.в.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
29.06.2018 12:00 GMT +329.06.2018 12:0029.06.2018 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП806153Дата и время окончания срока приема заявок Право заключения договора купли-продажи: ГАЗ-3102 2008 г.в.г. Москва
Дата окончания срока рассмотрения заявок
02.07.2018 17:0002.07.2018 17:0002.07.2018 17:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП806153Дата окончания срока рассмотрения заявок Право заключения договора купли-продажи: ГАЗ-3102 2008 г.в.г. Москва
Дата и время проведения
03.07.2018 12:0003.07.2018 12:0003.07.2018 12:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП806153Дата и время проведения Право заключения договора купли-продажи: ГАЗ-3102 2008 г.в.г. Москва
Подведение итогов не позднее
03.07.2018 17:0003.07.2018 17:0003.07.2018 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП806153Подведение итогов не позднее Право заключения договора купли-продажи: ГАЗ-3102 2008 г.в.г. Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Право заключения договора купли-продажи: ГАЗ-3102 2008 г.в.
Начальная цена
93 522,44
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с извещение и договором купли-продажи
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с извещение и договором купли-продажиРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, ДОМ 116, КОРПУС 1, ОФИС 311
107564, г. Москва, ул. Краснобогатырская, д. 6, стр. 5, офис 216
29.10.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
Право заключения договора купли-продажи: ГАЗ-3102 2008 г.в.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
29.06.2018 12:00 GMT +329.06.2018 12:0029.06.2018 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП806153Дата и время окончания срока приема заявок Право заключения договора купли-продажи: ГАЗ-3102 2008 г.в.г. Москва
Дата окончания срока рассмотрения заявок
02.07.2018 17:0002.07.2018 17:0002.07.2018 17:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП806153Дата окончания срока рассмотрения заявок Право заключения договора купли-продажи: ГАЗ-3102 2008 г.в.г. Москва
Дата и время проведения
03.07.2018 12:0003.07.2018 12:0003.07.2018 12:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП806153Дата и время проведения Право заключения договора купли-продажи: ГАЗ-3102 2008 г.в.г. Москва
Подведение итогов не позднее
03.07.2018 17:0003.07.2018 17:0003.07.2018 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП806153Подведение итогов не позднее Право заключения договора купли-продажи: ГАЗ-3102 2008 г.в.г. Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Право заключения договора купли-продажи: ГАЗ-3102 2008 г.в.
Начальная цена
93 522,44
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с извещение и договором купли-продажи
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с извещение и договором купли-продажиРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, ДОМ 116, КОРПУС 1, ОФИС 311
107564, г. Москва, ул. Краснобогатырская, д. 6, стр. 5, офис 216
29.10.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
Право заключения договора купли-продажи:ГАЗ-3102 2008 г.в.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
29.06.2018 12:00 GMT +329.06.2018 12:0029.06.2018 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП806153Дата и время окончания срока приема заявок Право заключения договора купли-продажи:ГАЗ-3102 2008 г.в.г. Москва
Дата окончания срока рассмотрения заявок
02.07.2018 17:0002.07.2018 17:0002.07.2018 17:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП806153Дата окончания срока рассмотрения заявок Право заключения договора купли-продажи:ГАЗ-3102 2008 г.в.г. Москва
Дата и время проведения
03.07.2018 12:0003.07.2018 12:0003.07.2018 12:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП806153Дата и время проведения Право заключения договора купли-продажи:ГАЗ-3102 2008 г.в.г. Москва
Подведение итогов не позднее
03.07.2018 17:0003.07.2018 17:0003.07.2018 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП806153Подведение итогов не позднее Право заключения договора купли-продажи:ГАЗ-3102 2008 г.в.г. Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Право заключения договора купли-продажи:ГАЗ-3102 2008 г.в.
Начальная цена
93 522,44
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с извещение и договором купли-продажи
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с извещение и договором купли-продажиРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, ДОМ 116, КОРПУС 1, ОФИС 311
107564, г. Москва, ул. Краснобогатырская, д. 6, стр. 5, офис 216
29.10.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
Право заключения договора купли-продажи:VOLGA SIBER 2010 г.в.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
29.06.2018 12:00 GMT +329.06.2018 12:0029.06.2018 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП806153Дата и время окончания срока приема заявок Право заключения договора купли-продажи:VOLGA SIBER 2010 г.в.г. Москва
Дата окончания срока рассмотрения заявок
02.07.2018 17:0002.07.2018 17:0002.07.2018 17:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП806153Дата окончания срока рассмотрения заявок Право заключения договора купли-продажи:VOLGA SIBER 2010 г.в.г. Москва
Дата и время проведения
03.07.2018 12:0003.07.2018 12:0003.07.2018 12:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП806153Дата и время проведения Право заключения договора купли-продажи:VOLGA SIBER 2010 г.в.г. Москва
Подведение итогов не позднее
03.07.2018 17:0003.07.2018 17:0003.07.2018 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП806153Подведение итогов не позднее Право заключения договора купли-продажи:VOLGA SIBER 2010 г.в.г. Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Право заключения договора купли-продажи:VOLGA SIBER 2010 г.в.
Начальная цена
145 522,44
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с извещение и договором купли-продажи
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с извещение и договором купли-продажиРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, ДОМ 116, КОРПУС 1, ОФИС 311
107564, г. Москва, ул. Краснобогатырская, д. 6, стр. 5, офис 216
29.10.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
Право заключения договора купли-продажи:VOLGA SIBER 2010 г.в.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
29.06.2018 12:00 GMT +329.06.2018 12:0029.06.2018 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП806153Дата и время окончания срока приема заявок Право заключения договора купли-продажи:VOLGA SIBER 2010 г.в.г. Москва
Дата окончания срока рассмотрения заявок
02.07.2018 17:0002.07.2018 17:0002.07.2018 17:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП806153Дата окончания срока рассмотрения заявок Право заключения договора купли-продажи:VOLGA SIBER 2010 г.в.г. Москва
Дата и время проведения
03.07.2018 12:0003.07.2018 12:0003.07.2018 12:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП806153Дата и время проведения Право заключения договора купли-продажи:VOLGA SIBER 2010 г.в.г. Москва
Подведение итогов не позднее
09.07.2018 13:2509.07.2018 13:2509.07.2018 13:25Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП806153Подведение итогов не позднее Право заключения договора купли-продажи:VOLGA SIBER 2010 г.в.г. Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Право заключения договора купли-продажи:VOLGA SIBER 2010 г.в.
Начальная цена
145 522,44
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с извещение и договором купли-продажи
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с извещение и договором купли-продажиРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, ДОМ 116, КОРПУС 1, ОФИС 311
107564, г. Москва, ул. Краснобогатырская, д. 6, стр. 5, офис 216
29.10.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
Право заключения договора купли-продажи:VOLGA SIBER 2010 г.в.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
29.06.2018 12:00 GMT +329.06.2018 12:0029.06.2018 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП806153Дата и время окончания срока приема заявок Право заключения договора купли-продажи:VOLGA SIBER 2010 г.в.г. Москва
Дата окончания срока рассмотрения заявок
02.07.2018 17:0002.07.2018 17:0002.07.2018 17:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП806153Дата окончания срока рассмотрения заявок Право заключения договора купли-продажи:VOLGA SIBER 2010 г.в.г. Москва
Дата и время проведения
03.07.2018 12:0003.07.2018 12:0003.07.2018 12:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП806153Дата и время проведения Право заключения договора купли-продажи:VOLGA SIBER 2010 г.в.г. Москва
Подведение итогов не позднее
09.07.2018 13:0009.07.2018 13:0009.07.2018 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП806153Подведение итогов не позднее Право заключения договора купли-продажи:VOLGA SIBER 2010 г.в.г. Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Право заключения договора купли-продажи:VOLGA SIBER 2010 г.в.
Начальная цена
145 522,44
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с извещение и договором купли-продажи
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с извещение и договором купли-продажиРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, ДОМ 116, КОРПУС 1, ОФИС 311
107564, г. Москва, ул. Краснобогатырская, д. 6, стр. 5, офис 216
29.10.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
Право заключения договора купли-продажи:VOLGA SIBER 2010 г.в.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
29.06.2018 12:00 GMT +329.06.2018 12:0029.06.2018 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП806153Дата и время окончания срока приема заявок Право заключения договора купли-продажи:VOLGA SIBER 2010 г.в.г. Москва
Дата окончания срока рассмотрения заявок
02.07.2018 17:0002.07.2018 17:0002.07.2018 17:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП806153Дата окончания срока рассмотрения заявок Право заключения договора купли-продажи:VOLGA SIBER 2010 г.в.г. Москва
Дата и время проведения
03.07.2018 12:0003.07.2018 12:0003.07.2018 12:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП806153Дата и время проведения Право заключения договора купли-продажи:VOLGA SIBER 2010 г.в.г. Москва
Подведение итогов не позднее
09.07.2018 12:3509.07.2018 12:3509.07.2018 12:35Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП806153Подведение итогов не позднее Право заключения договора купли-продажи:VOLGA SIBER 2010 г.в.г. Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Право заключения договора купли-продажи:VOLGA SIBER 2010 г.в.
Начальная цена
145 522,44
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с извещение и договором купли-продажи
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с извещение и договором купли-продажиРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, ДОМ 116, КОРПУС 1, ОФИС 311
107564, г. Москва, ул. Краснобогатырская, д. 6, стр. 5, офис 216
29.10.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
Право заключения договора купли-продажи:VOLGA SIBER 2010 г.в.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
29.06.2018 12:00 GMT +329.06.2018 12:0029.06.2018 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП806153Дата и время окончания срока приема заявок Право заключения договора купли-продажи:VOLGA SIBER 2010 г.в.г. Москва
Дата окончания срока рассмотрения заявок
02.07.2018 17:0002.07.2018 17:0002.07.2018 17:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП806153Дата окончания срока рассмотрения заявок Право заключения договора купли-продажи:VOLGA SIBER 2010 г.в.г. Москва
Дата и время проведения
03.07.2018 12:0003.07.2018 12:0003.07.2018 12:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП806153Дата и время проведения Право заключения договора купли-продажи:VOLGA SIBER 2010 г.в.г. Москва
Подведение итогов не позднее
09.07.2018 14:2509.07.2018 14:2509.07.2018 14:25Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП806153Подведение итогов не позднее Право заключения договора купли-продажи:VOLGA SIBER 2010 г.в.г. Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Право заключения договора купли-продажи:VOLGA SIBER 2010 г.в.
Начальная цена
145 522,44
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с извещение и договором купли-продажи
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с извещение и договором купли-продажиРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, ДОМ 116, КОРПУС 1, ОФИС 311
107564, г. Москва, ул. Краснобогатырская, д. 6, стр. 5, офис 216
29.10.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
Право заключения договора купли-продажи:VOLGA SIBER 2010 г.в.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
29.06.2018 12:00 GMT +329.06.2018 12:0029.06.2018 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП806153Дата и время окончания срока приема заявок Право заключения договора купли-продажи:VOLGA SIBER 2010 г.в.г. Москва
Дата окончания срока рассмотрения заявок
02.07.2018 17:0002.07.2018 17:0002.07.2018 17:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП806153Дата окончания срока рассмотрения заявок Право заключения договора купли-продажи:VOLGA SIBER 2010 г.в.г. Москва
Дата и время проведения
03.07.2018 12:0003.07.2018 12:0003.07.2018 12:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП806153Дата и время проведения Право заключения договора купли-продажи:VOLGA SIBER 2010 г.в.г. Москва
Подведение итогов не позднее
03.07.2018 17:0003.07.2018 17:0003.07.2018 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП806153Подведение итогов не позднее Право заключения договора купли-продажи:VOLGA SIBER 2010 г.в.г. Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Право заключения договора купли-продажи:VOLGA SIBER 2010 г.в.
Начальная цена
145 522,44
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с извещение и договором купли-продажи
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с извещение и договором купли-продажиРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, ДОМ 116, КОРПУС 1, ОФИС 311
107564, г. Москва, ул. Краснобогатырская, д. 6, стр. 5, офис 216
29.10.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
Право заключения договора купли-продажи:MITSUBISHI PAJERO 3.5 GDI LWB 2006 г.в.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
29.06.2018 12:00 GMT +329.06.2018 12:0029.06.2018 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП806153Дата и время окончания срока приема заявок Право заключения договора купли-продажи:MITSUBISHI PAJERO 3.5 GDI LWB 2006 г.в.г. Москва
Дата окончания срока рассмотрения заявок
02.07.2018 17:0002.07.2018 17:0002.07.2018 17:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП806153Дата окончания срока рассмотрения заявок Право заключения договора купли-продажи:MITSUBISHI PAJERO 3.5 GDI LWB 2006 г.в.г. Москва
Дата и время проведения
03.07.2018 12:0003.07.2018 12:0003.07.2018 12:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП806153Дата и время проведения Право заключения договора купли-продажи:MITSUBISHI PAJERO 3.5 GDI LWB 2006 г.в.г. Москва
Подведение итогов не позднее
09.07.2018 13:4509.07.2018 13:4509.07.2018 13:45Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП806153Подведение итогов не позднее Право заключения договора купли-продажи:MITSUBISHI PAJERO 3.5 GDI LWB 2006 г.в.г. Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Право заключения договора купли-продажи:MITSUBISHI PAJERO 3.5 GDI LWB 2006 г.в.
Начальная цена
328 522,44
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с извещение и договором купли-продажи
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с извещение и договором купли-продажиРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, ДОМ 116, КОРПУС 1, ОФИС 311
107564, г. Москва, ул. Краснобогатырская, д. 6, стр. 5, офис 216
29.10.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
Право заключения договора купли-продажи:MITSUBISHI PAJERO 3.5 GDI LWB 2006 г.в.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
29.06.2018 12:00 GMT +329.06.2018 12:0029.06.2018 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП806153Дата и время окончания срока приема заявок Право заключения договора купли-продажи:MITSUBISHI PAJERO 3.5 GDI LWB 2006 г.в.г. Москва
Дата окончания срока рассмотрения заявок
02.07.2018 17:0002.07.2018 17:0002.07.2018 17:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП806153Дата окончания срока рассмотрения заявок Право заключения договора купли-продажи:MITSUBISHI PAJERO 3.5 GDI LWB 2006 г.в.г. Москва
Дата и время проведения
03.07.2018 12:0003.07.2018 12:0003.07.2018 12:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП806153Дата и время проведения Право заключения договора купли-продажи:MITSUBISHI PAJERO 3.5 GDI LWB 2006 г.в.г. Москва
Подведение итогов не позднее
09.07.2018 12:4509.07.2018 12:4509.07.2018 12:45Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП806153Подведение итогов не позднее Право заключения договора купли-продажи:MITSUBISHI PAJERO 3.5 GDI LWB 2006 г.в.г. Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Право заключения договора купли-продажи:MITSUBISHI PAJERO 3.5 GDI LWB 2006 г.в.
Начальная цена
328 522,44
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с извещение и договором купли-продажи
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с извещение и договором купли-продажиРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, ДОМ 116, КОРПУС 1, ОФИС 311
107564, г. Москва, ул. Краснобогатырская, д. 6, стр. 5, офис 216
29.10.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
Право заключения договора купли-продажи:Mitsubishi Pajero 3.5 GDI LWB 2002 г.в.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
29.06.2018 12:00 GMT +329.06.2018 12:0029.06.2018 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП806153Дата и время окончания срока приема заявок Право заключения договора купли-продажи:Mitsubishi Pajero 3.5 GDI LWB 2002 г.в.г. Москва
Дата окончания срока рассмотрения заявок
02.07.2018 17:0002.07.2018 17:0002.07.2018 17:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП806153Дата окончания срока рассмотрения заявок Право заключения договора купли-продажи:Mitsubishi Pajero 3.5 GDI LWB 2002 г.в.г. Москва
Дата и время проведения
03.07.2018 12:0003.07.2018 12:0003.07.2018 12:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП806153Дата и время проведения Право заключения договора купли-продажи:Mitsubishi Pajero 3.5 GDI LWB 2002 г.в.г. Москва
Подведение итогов не позднее
09.07.2018 14:4009.07.2018 14:4009.07.2018 14:40Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП806153Подведение итогов не позднее Право заключения договора купли-продажи:Mitsubishi Pajero 3.5 GDI LWB 2002 г.в.г. Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Право заключения договора купли-продажи:Mitsubishi Pajero 3.5 GDI LWB 2002 г.в.
Начальная цена
153 522,44
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с извещение и договором купли-продажи
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с извещение и договором купли-продажиРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, ДОМ 116, КОРПУС 1, ОФИС 311
107564, г. Москва, ул. Краснобогатырская, д. 6, стр. 5, офис 216
29.10.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
Право заключения договора купли-продажи:Mitsubishi Pajero 3.5 GDI LWB 2001 г.в.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
29.06.2018 12:00 GMT +329.06.2018 12:0029.06.2018 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП806153Дата и время окончания срока приема заявок Право заключения договора купли-продажи:Mitsubishi Pajero 3.5 GDI LWB 2001 г.в.г. Москва
Дата окончания срока рассмотрения заявок
02.07.2018 17:0002.07.2018 17:0002.07.2018 17:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП806153Дата окончания срока рассмотрения заявок Право заключения договора купли-продажи:Mitsubishi Pajero 3.5 GDI LWB 2001 г.в.г. Москва
Дата и время проведения
03.07.2018 12:0003.07.2018 12:0003.07.2018 12:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП806153Дата и время проведения Право заключения договора купли-продажи:Mitsubishi Pajero 3.5 GDI LWB 2001 г.в.г. Москва
Подведение итогов не позднее
09.07.2018 14:5009.07.2018 14:5009.07.2018 14:50Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП806153Подведение итогов не позднее Право заключения договора купли-продажи:Mitsubishi Pajero 3.5 GDI LWB 2001 г.в.г. Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Право заключения договора купли-продажи:Mitsubishi Pajero 3.5 GDI LWB 2001 г.в.
Начальная цена
153 522,44
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с извещение и договором купли-продажи
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с извещение и договором купли-продажиРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, ДОМ 116, КОРПУС 1, ОФИС 311
107564, г. Москва, ул. Краснобогатырская, д. 6, стр. 5, офис 216
29.10.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
Право заключения договора купли-продажи:Mitsubishi Pajero 3.5 GDI LWB 2002 г.в.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
29.06.2018 12:00 GMT +329.06.2018 12:0029.06.2018 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП806153Дата и время окончания срока приема заявок Право заключения договора купли-продажи:Mitsubishi Pajero 3.5 GDI LWB 2002 г.в.г. Москва
Дата окончания срока рассмотрения заявок
02.07.2018 17:0002.07.2018 17:0002.07.2018 17:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП806153Дата окончания срока рассмотрения заявок Право заключения договора купли-продажи:Mitsubishi Pajero 3.5 GDI LWB 2002 г.в.г. Москва
Дата и время проведения
03.07.2018 12:0003.07.2018 12:0003.07.2018 12:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП806153Дата и время проведения Право заключения договора купли-продажи:Mitsubishi Pajero 3.5 GDI LWB 2002 г.в.г. Москва
Подведение итогов не позднее
09.07.2018 14:2009.07.2018 14:2009.07.2018 14:20Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП806153Подведение итогов не позднее Право заключения договора купли-продажи:Mitsubishi Pajero 3.5 GDI LWB 2002 г.в.г. Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Право заключения договора купли-продажи:Mitsubishi Pajero 3.5 GDI LWB 2002 г.в.
Начальная цена
153 522,44
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с извещение и договором купли-продажи
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с извещение и договором купли-продажиРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, ДОМ 116, КОРПУС 1, ОФИС 311
107564, г. Москва, ул. Краснобогатырская, д. 6, стр. 5, офис 216
29.10.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
Право заключения договора купли-продажи:VOLVO ВОЛЬВО S80 2006 г.в.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
29.06.2018 12:00 GMT +329.06.2018 12:0029.06.2018 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП806153Дата и время окончания срока приема заявок Право заключения договора купли-продажи:VOLVO ВОЛЬВО S80 2006 г.в.г. Москва
Дата окончания срока рассмотрения заявок
02.07.2018 17:0002.07.2018 17:0002.07.2018 17:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП806153Дата окончания срока рассмотрения заявок Право заключения договора купли-продажи:VOLVO ВОЛЬВО S80 2006 г.в.г. Москва
Дата и время проведения
03.07.2018 12:0003.07.2018 12:0003.07.2018 12:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП806153Дата и время проведения Право заключения договора купли-продажи:VOLVO ВОЛЬВО S80 2006 г.в.г. Москва
Подведение итогов не позднее
03.07.2018 17:0003.07.2018 17:0003.07.2018 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП806153Подведение итогов не позднее Право заключения договора купли-продажи:VOLVO ВОЛЬВО S80 2006 г.в.г. Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Право заключения договора купли-продажи:VOLVO ВОЛЬВО S80 2006 г.в.
Начальная цена
239 522,44
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с извещение и договором купли-продажи
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с извещение и договором купли-продажиРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, ДОМ 116, КОРПУС 1, ОФИС 311
107564, г. Москва, ул. Краснобогатырская, д. 6, стр. 5, офис 216
29.10.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
Право заключения договора купли-продажи:VOLVO ВОЛЬВО ХС90 2005 г.в.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
29.06.2018 12:00 GMT +329.06.2018 12:0029.06.2018 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП806153Дата и время окончания срока приема заявок Право заключения договора купли-продажи:VOLVO ВОЛЬВО ХС90 2005 г.в.г. Москва
Дата окончания срока рассмотрения заявок
02.07.2018 17:0002.07.2018 17:0002.07.2018 17:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП806153Дата окончания срока рассмотрения заявок Право заключения договора купли-продажи:VOLVO ВОЛЬВО ХС90 2005 г.в.г. Москва
Дата и время проведения
03.07.2018 12:0003.07.2018 12:0003.07.2018 12:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП806153Дата и время проведения Право заключения договора купли-продажи:VOLVO ВОЛЬВО ХС90 2005 г.в.г. Москва
Подведение итогов не позднее
09.07.2018 13:3009.07.2018 13:3009.07.2018 13:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП806153Подведение итогов не позднее Право заключения договора купли-продажи:VOLVO ВОЛЬВО ХС90 2005 г.в.г. Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Право заключения договора купли-продажи:VOLVO ВОЛЬВО ХС90 2005 г.в.
Начальная цена
248 522,44
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с извещение и договором купли-продажи
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с извещение и договором купли-продажиРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, ДОМ 116, КОРПУС 1, ОФИС 311
107564, г. Москва, ул. Краснобогатырская, д. 6, стр. 5, офис 216
29.10.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
Право заключения договора купли-продажи:UAZ PATRIOT 2007 г.в.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
29.06.2018 12:00 GMT +329.06.2018 12:0029.06.2018 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП806153Дата и время окончания срока приема заявок Право заключения договора купли-продажи:UAZ PATRIOT 2007 г.в.г. Москва
Дата окончания срока рассмотрения заявок
02.07.2018 17:0002.07.2018 17:0002.07.2018 17:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП806153Дата окончания срока рассмотрения заявок Право заключения договора купли-продажи:UAZ PATRIOT 2007 г.в.г. Москва
Дата и время проведения
03.07.2018 12:0003.07.2018 12:0003.07.2018 12:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП806153Дата и время проведения Право заключения договора купли-продажи:UAZ PATRIOT 2007 г.в.г. Москва
Подведение итогов не позднее
03.07.2018 17:0003.07.2018 17:0003.07.2018 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП806153Подведение итогов не позднее Право заключения договора купли-продажи:UAZ PATRIOT 2007 г.в.г. Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Право заключения договора купли-продажи:UAZ PATRIOT 2007 г.в.
Начальная цена
154 522,44
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с извещение и договором купли-продажи
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с извещение и договором купли-продажиРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, ДОМ 116, КОРПУС 1, ОФИС 311
107564, г. Москва, ул. Краснобогатырская, д. 6, стр. 5, офис 216
29.10.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
Право заключения договора купли-продажи:UAZ PATRIOT 2008 г.в.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
29.06.2018 12:00 GMT +329.06.2018 12:0029.06.2018 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП806153Дата и время окончания срока приема заявок Право заключения договора купли-продажи:UAZ PATRIOT 2008 г.в.г. Москва
Дата окончания срока рассмотрения заявок
02.07.2018 17:0002.07.2018 17:0002.07.2018 17:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП806153Дата окончания срока рассмотрения заявок Право заключения договора купли-продажи:UAZ PATRIOT 2008 г.в.г. Москва
Дата и время проведения
03.07.2018 12:0003.07.2018 12:0003.07.2018 12:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП806153Дата и время проведения Право заключения договора купли-продажи:UAZ PATRIOT 2008 г.в.г. Москва
Подведение итогов не позднее
03.07.2018 17:0003.07.2018 17:0003.07.2018 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП806153Подведение итогов не позднее Право заключения договора купли-продажи:UAZ PATRIOT 2008 г.в.г. Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Право заключения договора купли-продажи:UAZ PATRIOT 2008 г.в.
Начальная цена
154 522,44
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с извещение и договором купли-продажи
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с извещение и договором купли-продажиРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, ДОМ 116, КОРПУС 1, ОФИС 311
107564, г. Москва, ул. Краснобогатырская, д. 6, стр. 5, офис 216
29.10.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
Право заключения договора купли-продажи: UAZ PATRIOT 2010 г.в.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
29.06.2018 12:00 GMT +329.06.2018 12:0029.06.2018 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП806153Дата и время окончания срока приема заявок Право заключения договора купли-продажи: UAZ PATRIOT 2010 г.в.г. Москва
Дата окончания срока рассмотрения заявок
02.07.2018 17:0002.07.2018 17:0002.07.2018 17:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП806153Дата окончания срока рассмотрения заявок Право заключения договора купли-продажи: UAZ PATRIOT 2010 г.в.г. Москва
Дата и время проведения
03.07.2018 12:0003.07.2018 12:0003.07.2018 12:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП806153Дата и время проведения Право заключения договора купли-продажи: UAZ PATRIOT 2010 г.в.г. Москва
Подведение итогов не позднее
09.07.2018 14:2509.07.2018 14:2509.07.2018 14:25Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП806153Подведение итогов не позднее Право заключения договора купли-продажи: UAZ PATRIOT 2010 г.в.г. Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Право заключения договора купли-продажи: UAZ PATRIOT 2010 г.в.
Начальная цена
154 522,44
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с извещение и договором купли-продажи
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с извещение и договором купли-продажиРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, ДОМ 116, КОРПУС 1, ОФИС 311
107564, г. Москва, ул. Краснобогатырская, д. 6, стр. 5, офис 216
29.10.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
Право заключения договора купли-продажи: UAZ PATRIOT 2010 г.в.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
29.06.2018 12:00 GMT +329.06.2018 12:0029.06.2018 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП806153Дата и время окончания срока приема заявок Право заключения договора купли-продажи: UAZ PATRIOT 2010 г.в.г. Москва
Дата окончания срока рассмотрения заявок
02.07.2018 17:0002.07.2018 17:0002.07.2018 17:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП806153Дата окончания срока рассмотрения заявок Право заключения договора купли-продажи: UAZ PATRIOT 2010 г.в.г. Москва
Дата и время проведения
03.07.2018 12:0003.07.2018 12:0003.07.2018 12:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП806153Дата и время проведения Право заключения договора купли-продажи: UAZ PATRIOT 2010 г.в.г. Москва
Подведение итогов не позднее
09.07.2018 14:4009.07.2018 14:4009.07.2018 14:40Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП806153Подведение итогов не позднее Право заключения договора купли-продажи: UAZ PATRIOT 2010 г.в.г. Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Право заключения договора купли-продажи: UAZ PATRIOT 2010 г.в.
Начальная цена
154 522,44
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с извещение и договором купли-продажи
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с извещение и договором купли-продажиРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, ДОМ 116, КОРПУС 1, ОФИС 311
107564, г. Москва, ул. Краснобогатырская, д. 6, стр. 5, офис 216
29.10.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
Право заключения договора купли-продажи: УАЗ-220694-04 2007 г.в.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
29.06.2018 12:00 GMT +329.06.2018 12:0029.06.2018 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП806153Дата и время окончания срока приема заявок Право заключения договора купли-продажи: УАЗ-220694-04 2007 г.в.г. Москва
Дата окончания срока рассмотрения заявок
02.07.2018 17:0002.07.2018 17:0002.07.2018 17:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП806153Дата окончания срока рассмотрения заявок Право заключения договора купли-продажи: УАЗ-220694-04 2007 г.в.г. Москва
Дата и время проведения
03.07.2018 12:0003.07.2018 12:0003.07.2018 12:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП806153Дата и время проведения Право заключения договора купли-продажи: УАЗ-220694-04 2007 г.в.г. Москва
Подведение итогов не позднее
03.07.2018 17:0003.07.2018 17:0003.07.2018 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП806153Подведение итогов не позднее Право заключения договора купли-продажи: УАЗ-220694-04 2007 г.в.г. Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Право заключения договора купли-продажи: УАЗ-220694-04 2007 г.в.
Начальная цена
84 522,44
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с извещение и договором купли-продажи
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с извещение и договором купли-продажиРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, ДОМ 116, КОРПУС 1, ОФИС 311
107564, г. Москва, ул. Краснобогатырская, д. 6, стр. 5, офис 216
29.10.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
Право заключения договора купли-продажи: УАЗ-220694-04 2007 г.в.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
29.06.2018 12:00 GMT +329.06.2018 12:0029.06.2018 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП806153Дата и время окончания срока приема заявок Право заключения договора купли-продажи: УАЗ-220694-04 2007 г.в.г. Москва
Дата окончания срока рассмотрения заявок
02.07.2018 17:0002.07.2018 17:0002.07.2018 17:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП806153Дата окончания срока рассмотрения заявок Право заключения договора купли-продажи: УАЗ-220694-04 2007 г.в.г. Москва
Дата и время проведения
03.07.2018 12:0003.07.2018 12:0003.07.2018 12:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП806153Дата и время проведения Право заключения договора купли-продажи: УАЗ-220694-04 2007 г.в.г. Москва
Подведение итогов не позднее
03.07.2018 17:0003.07.2018 17:0003.07.2018 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП806153Подведение итогов не позднее Право заключения договора купли-продажи: УАЗ-220694-04 2007 г.в.г. Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Право заключения договора купли-продажи: УАЗ-220694-04 2007 г.в.
Начальная цена
84 522,44
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с извещение и договором купли-продажи
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с извещение и договором купли-продажиРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, ДОМ 116, КОРПУС 1, ОФИС 311
107564, г. Москва, ул. Краснобогатырская, д. 6, стр. 5, офис 216
29.10.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
Право заключения договора купли-продажи: УАЗ-390994 2007 г.в.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
29.06.2018 12:00 GMT +329.06.2018 12:0029.06.2018 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП806153Дата и время окончания срока приема заявок Право заключения договора купли-продажи: УАЗ-390994 2007 г.в.г. Москва
Дата окончания срока рассмотрения заявок
02.07.2018 17:0002.07.2018 17:0002.07.2018 17:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП806153Дата окончания срока рассмотрения заявок Право заключения договора купли-продажи: УАЗ-390994 2007 г.в.г. Москва
Дата и время проведения
03.07.2018 12:0003.07.2018 12:0003.07.2018 12:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП806153Дата и время проведения Право заключения договора купли-продажи: УАЗ-390994 2007 г.в.г. Москва
Подведение итогов не позднее
03.07.2018 17:0003.07.2018 17:0003.07.2018 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП806153Подведение итогов не позднее Право заключения договора купли-продажи: УАЗ-390994 2007 г.в.г. Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Право заключения договора купли-продажи: УАЗ-390994 2007 г.в.
Начальная цена
91 554,83
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с извещение и договором купли-продажи
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с извещение и договором купли-продажиРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, ДОМ 116, КОРПУС 1, ОФИС 311
107564, г. Москва, ул. Краснобогатырская, д. 6, стр. 5, офис 216
29.10.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
Право заключения договора купли-продажи: ГАЗ22171 2007 г.в.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
29.06.2018 12:00 GMT +329.06.2018 12:0029.06.2018 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП806153Дата и время окончания срока приема заявок Право заключения договора купли-продажи: ГАЗ22171 2007 г.в.г. Москва
Дата окончания срока рассмотрения заявок
02.07.2018 17:0002.07.2018 17:0002.07.2018 17:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП806153Дата окончания срока рассмотрения заявок Право заключения договора купли-продажи: ГАЗ22171 2007 г.в.г. Москва
Дата и время проведения
03.07.2018 12:0003.07.2018 12:0003.07.2018 12:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП806153Дата и время проведения Право заключения договора купли-продажи: ГАЗ22171 2007 г.в.г. Москва
Подведение итогов не позднее
03.07.2018 17:0003.07.2018 17:0003.07.2018 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП806153Подведение итогов не позднее Право заключения договора купли-продажи: ГАЗ22171 2007 г.в.г. Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Право заключения договора купли-продажи: ГАЗ22171 2007 г.в.
Начальная цена
95 616,49
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с извещение и договором купли-продажи
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с извещение и договором купли-продажиРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, ДОМ 116, КОРПУС 1, ОФИС 311
107564, г. Москва, ул. Краснобогатырская, д. 6, стр. 5, офис 216
29.10.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
Право заключения договора купли-продажи: ГАЗ22171 2007 г.в.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
29.06.2018 12:00 GMT +329.06.2018 12:0029.06.2018 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП806153Дата и время окончания срока приема заявок Право заключения договора купли-продажи: ГАЗ22171 2007 г.в.г. Москва
Дата окончания срока рассмотрения заявок
02.07.2018 17:0002.07.2018 17:0002.07.2018 17:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП806153Дата окончания срока рассмотрения заявок Право заключения договора купли-продажи: ГАЗ22171 2007 г.в.г. Москва
Дата и время проведения
03.07.2018 12:0003.07.2018 12:0003.07.2018 12:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП806153Дата и время проведения Право заключения договора купли-продажи: ГАЗ22171 2007 г.в.г. Москва
Подведение итогов не позднее
03.07.2018 17:0003.07.2018 17:0003.07.2018 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП806153Подведение итогов не позднее Право заключения договора купли-продажи: ГАЗ22171 2007 г.в.г. Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Право заключения договора купли-продажи: ГАЗ22171 2007 г.в.
Начальная цена
121 522,44
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с извещение и договором купли-продажи
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с извещение и договором купли-продажиРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, ДОМ 116, КОРПУС 1, ОФИС 311
107564, г. Москва, ул. Краснобогатырская, д. 6, стр. 5, офис 216
29.10.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
Право заключения договора купли-продажи: ГАЗ-22171 2010 г.в.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
29.06.2018 12:00 GMT +329.06.2018 12:0029.06.2018 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП806153Дата и время окончания срока приема заявок Право заключения договора купли-продажи: ГАЗ-22171 2010 г.в.г. Москва
Дата окончания срока рассмотрения заявок
02.07.2018 17:0002.07.2018 17:0002.07.2018 17:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП806153Дата окончания срока рассмотрения заявок Право заключения договора купли-продажи: ГАЗ-22171 2010 г.в.г. Москва
Дата и время проведения
03.07.2018 12:0003.07.2018 12:0003.07.2018 12:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП806153Дата и время проведения Право заключения договора купли-продажи: ГАЗ-22171 2010 г.в.г. Москва
Подведение итогов не позднее
09.07.2018 12:3509.07.2018 12:3509.07.2018 12:35Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП806153Подведение итогов не позднее Право заключения договора купли-продажи: ГАЗ-22171 2010 г.в.г. Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Право заключения договора купли-продажи: ГАЗ-22171 2010 г.в.
Начальная цена
125 522,44
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с извещение и договором купли-продажи
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с извещение и договором купли-продажиРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, ДОМ 116, КОРПУС 1, ОФИС 311
107564, г. Москва, ул. Краснобогатырская, д. 6, стр. 5, офис 216
29.10.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
Право заключения договора купли-продажи: ГАЗ-22171 2010 г.в.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
29.06.2018 12:00 GMT +329.06.2018 12:0029.06.2018 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП806153Дата и время окончания срока приема заявок Право заключения договора купли-продажи: ГАЗ-22171 2010 г.в.г. Москва
Дата окончания срока рассмотрения заявок
02.07.2018 17:0002.07.2018 17:0002.07.2018 17:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП806153Дата окончания срока рассмотрения заявок Право заключения договора купли-продажи: ГАЗ-22171 2010 г.в.г. Москва
Дата и время проведения
03.07.2018 12:0003.07.2018 12:0003.07.2018 12:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП806153Дата и время проведения Право заключения договора купли-продажи: ГАЗ-22171 2010 г.в.г. Москва
Подведение итогов не позднее
03.07.2018 17:0003.07.2018 17:0003.07.2018 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП806153Подведение итогов не позднее Право заключения договора купли-продажи: ГАЗ-22171 2010 г.в.г. Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Право заключения договора купли-продажи: ГАЗ-22171 2010 г.в.
Начальная цена
125 522,44
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с извещение и договором купли-продажи
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с извещение и договором купли-продажиРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, ДОМ 116, КОРПУС 1, ОФИС 311
107564, г. Москва, ул. Краснобогатырская, д. 6, стр. 5, офис 216
29.10.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
Право заключения договора купли-продажи: ГАЗ-2217 2007 г.в.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
29.06.2018 12:00 GMT +329.06.2018 12:0029.06.2018 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП806153Дата и время окончания срока приема заявок Право заключения договора купли-продажи: ГАЗ-2217 2007 г.в.г. Москва
Дата окончания срока рассмотрения заявок
02.07.2018 17:0002.07.2018 17:0002.07.2018 17:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП806153Дата окончания срока рассмотрения заявок Право заключения договора купли-продажи: ГАЗ-2217 2007 г.в.г. Москва
Дата и время проведения
03.07.2018 12:0003.07.2018 12:0003.07.2018 12:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП806153Дата и время проведения Право заключения договора купли-продажи: ГАЗ-2217 2007 г.в.г. Москва
Подведение итогов не позднее
03.07.2018 17:0003.07.2018 17:0003.07.2018 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП806153Подведение итогов не позднее Право заключения договора купли-продажи: ГАЗ-2217 2007 г.в.г. Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Право заключения договора купли-продажи: ГАЗ-2217 2007 г.в.
Начальная цена
121 522,44
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с извещение и договором купли-продажи
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с извещение и договором купли-продажиРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, ДОМ 116, КОРПУС 1, ОФИС 311
107564, г. Москва, ул. Краснобогатырская, д. 6, стр. 5, офис 216
29.10.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
Право заключения договора купли-продажи: ГАЗ 32620С Автомобиль санитарный 2003 г.в.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
29.06.2018 12:00 GMT +329.06.2018 12:0029.06.2018 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП806153Дата и время окончания срока приема заявок Право заключения договора купли-продажи: ГАЗ 32620С Автомобиль санитарный 2003 г.в.г. Москва
Дата окончания срока рассмотрения заявок
02.07.2018 17:0002.07.2018 17:0002.07.2018 17:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП806153Дата окончания срока рассмотрения заявок Право заключения договора купли-продажи: ГАЗ 32620С Автомобиль санитарный 2003 г.в.г. Москва
Дата и время проведения
03.07.2018 12:0003.07.2018 12:0003.07.2018 12:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП806153Дата и время проведения Право заключения договора купли-продажи: ГАЗ 32620С Автомобиль санитарный 2003 г.в.г. Москва
Подведение итогов не позднее
03.07.2018 17:0003.07.2018 17:0003.07.2018 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП806153Подведение итогов не позднее Право заключения договора купли-продажи: ГАЗ 32620С Автомобиль санитарный 2003 г.в.г. Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Право заключения договора купли-продажи: ГАЗ 32620С Автомобиль санитарный 2003 г.в.
Начальная цена
51 522,43
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с извещение и договором купли-продажи
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с извещение и договором купли-продажиРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, ДОМ 116, КОРПУС 1, ОФИС 311
107564, г. Москва, ул. Краснобогатырская, д. 6, стр. 5, офис 216
29.10.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
Право заключения договора купли-продажи: ГАЗ 322174 Автомобиль скорой медицинской помощи 2005 г.в.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
29.06.2018 12:00 GMT +329.06.2018 12:0029.06.2018 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП806153Дата и время окончания срока приема заявок Право заключения договора купли-продажи: ГАЗ 322174 Автомобиль скорой медицинской помощи 2005 г.в.г. Москва
Дата окончания срока рассмотрения заявок
02.07.2018 17:0002.07.2018 17:0002.07.2018 17:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП806153Дата окончания срока рассмотрения заявок Право заключения договора купли-продажи: ГАЗ 322174 Автомобиль скорой медицинской помощи 2005 г.в.г. Москва
Дата и время проведения
03.07.2018 12:0003.07.2018 12:0003.07.2018 12:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП806153Дата и время проведения Право заключения договора купли-продажи: ГАЗ 322174 Автомобиль скорой медицинской помощи 2005 г.в.г. Москва
Подведение итогов не позднее
03.07.2018 17:0003.07.2018 17:0003.07.2018 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП806153Подведение итогов не позднее Право заключения договора купли-продажи: ГАЗ 322174 Автомобиль скорой медицинской помощи 2005 г.в.г. Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Право заключения договора купли-продажи: ГАЗ 322174 Автомобиль скорой медицинской помощи 2005 г.в.
Начальная цена
51 522,43
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с извещение и договором купли-продажи
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с извещение и договором купли-продажиРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, ДОМ 116, КОРПУС 1, ОФИС 311
107564, г. Москва, ул. Краснобогатырская, д. 6, стр. 5, офис 216
29.10.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
Право заключения договора купли-продажи: КАВЗ 324401 Автобус-грузопассажирский 2000 г.в.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
29.06.2018 12:00 GMT +329.06.2018 12:0029.06.2018 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП806153Дата и время окончания срока приема заявок Право заключения договора купли-продажи: КАВЗ 324401 Автобус-грузопассажирский 2000 г.в.г. Москва
Дата окончания срока рассмотрения заявок
02.07.2018 17:0002.07.2018 17:0002.07.2018 17:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП806153Дата окончания срока рассмотрения заявок Право заключения договора купли-продажи: КАВЗ 324401 Автобус-грузопассажирский 2000 г.в.г. Москва
Дата и время проведения
03.07.2018 12:0003.07.2018 12:0003.07.2018 12:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП806153Дата и время проведения Право заключения договора купли-продажи: КАВЗ 324401 Автобус-грузопассажирский 2000 г.в.г. Москва
Подведение итогов не позднее
03.07.2018 17:0003.07.2018 17:0003.07.2018 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП806153Подведение итогов не позднее Право заключения договора купли-продажи: КАВЗ 324401 Автобус-грузопассажирский 2000 г.в.г. Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Право заключения договора купли-продажи: КАВЗ 324401 Автобус-грузопассажирский 2000 г.в.
Начальная цена
67 554,83
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с извещение и договором купли-продажи
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с извещение и договором купли-продажиРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, ДОМ 116, КОРПУС 1, ОФИС 311
107564, г. Москва, ул. Краснобогатырская, д. 6, стр. 5, офис 216
29.10.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
Право заключения договора купли-продажи: КАВЗ 324401 Автобус-грузопассажирский 2000 г.в.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
29.06.2018 12:00 GMT +329.06.2018 12:0029.06.2018 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП806153Дата и время окончания срока приема заявок Право заключения договора купли-продажи: КАВЗ 324401 Автобус-грузопассажирский 2000 г.в.г. Москва
Дата окончания срока рассмотрения заявок
02.07.2018 17:0002.07.2018 17:0002.07.2018 17:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП806153Дата окончания срока рассмотрения заявок Право заключения договора купли-продажи: КАВЗ 324401 Автобус-грузопассажирский 2000 г.в.г. Москва
Дата и время проведения
03.07.2018 12:0003.07.2018 12:0003.07.2018 12:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП806153Дата и время проведения Право заключения договора купли-продажи: КАВЗ 324401 Автобус-грузопассажирский 2000 г.в.г. Москва
Подведение итогов не позднее
03.07.2018 17:0003.07.2018 17:0003.07.2018 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП806153Подведение итогов не позднее Право заключения договора купли-продажи: КАВЗ 324401 Автобус-грузопассажирский 2000 г.в.г. Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Право заключения договора купли-продажи: КАВЗ 324401 Автобус-грузопассажирский 2000 г.в.
Начальная цена
67 554,83
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с извещение и договором купли-продажи
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с извещение и договором купли-продажиРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, ДОМ 116, КОРПУС 1, ОФИС 311
107564, г. Москва, ул. Краснобогатырская, д. 6, стр. 5, офис 216
29.10.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
Право заключения договора купли-продажи: КАВЗ 324401 Автобус-грузопассажирский 2000 г.в.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
29.06.2018 12:00 GMT +329.06.2018 12:0029.06.2018 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП806153Дата и время окончания срока приема заявок Право заключения договора купли-продажи: КАВЗ 324401 Автобус-грузопассажирский 2000 г.в.г. Москва
Дата окончания срока рассмотрения заявок
02.07.2018 17:0002.07.2018 17:0002.07.2018 17:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП806153Дата окончания срока рассмотрения заявок Право заключения договора купли-продажи: КАВЗ 324401 Автобус-грузопассажирский 2000 г.в.г. Москва
Дата и время проведения
03.07.2018 12:0003.07.2018 12:0003.07.2018 12:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП806153Дата и время проведения Право заключения договора купли-продажи: КАВЗ 324401 Автобус-грузопассажирский 2000 г.в.г. Москва
Подведение итогов не позднее
03.07.2018 17:0003.07.2018 17:0003.07.2018 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП806153Подведение итогов не позднее Право заключения договора купли-продажи: КАВЗ 324401 Автобус-грузопассажирский 2000 г.в.г. Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Право заключения договора купли-продажи: КАВЗ 324401 Автобус-грузопассажирский 2000 г.в.
Начальная цена
67 554,83
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с извещение и договором купли-продажи
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с извещение и договором купли-продажиРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, ДОМ 116, КОРПУС 1, ОФИС 311
107564, г. Москва, ул. Краснобогатырская, д. 6, стр. 5, офис 216
29.10.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
Право заключения договора купли-продажи: КАВЗ 324401 Автобус-грузопассажирский 2001 г.в.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
29.06.2018 12:00 GMT +329.06.2018 12:0029.06.2018 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП806153Дата и время окончания срока приема заявок Право заключения договора купли-продажи: КАВЗ 324401 Автобус-грузопассажирский 2001 г.в.г. Москва
Дата окончания срока рассмотрения заявок
02.07.2018 17:0002.07.2018 17:0002.07.2018 17:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП806153Дата окончания срока рассмотрения заявок Право заключения договора купли-продажи: КАВЗ 324401 Автобус-грузопассажирский 2001 г.в.г. Москва
Дата и время проведения
03.07.2018 12:0003.07.2018 12:0003.07.2018 12:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП806153Дата и время проведения Право заключения договора купли-продажи: КАВЗ 324401 Автобус-грузопассажирский 2001 г.в.г. Москва
Подведение итогов не позднее
03.07.2018 17:0003.07.2018 17:0003.07.2018 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП806153Подведение итогов не позднее Право заключения договора купли-продажи: КАВЗ 324401 Автобус-грузопассажирский 2001 г.в.г. Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Право заключения договора купли-продажи: КАВЗ 324401 Автобус-грузопассажирский 2001 г.в.
Начальная цена
67 554,83
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с извещение и договором купли-продажи
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с извещение и договором купли-продажиРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, ДОМ 116, КОРПУС 1, ОФИС 311
107564, г. Москва, ул. Краснобогатырская, д. 6, стр. 5, офис 216
29.10.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
Право заключения договора купли-продажи: КАВЗ 324401 Автобус-грузопассажирский 2001 г.в.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
29.06.2018 12:00 GMT +329.06.2018 12:0029.06.2018 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП806153Дата и время окончания срока приема заявок Право заключения договора купли-продажи: КАВЗ 324401 Автобус-грузопассажирский 2001 г.в.г. Москва
Дата окончания срока рассмотрения заявок
02.07.2018 17:0002.07.2018 17:0002.07.2018 17:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП806153Дата окончания срока рассмотрения заявок Право заключения договора купли-продажи: КАВЗ 324401 Автобус-грузопассажирский 2001 г.в.г. Москва
Дата и время проведения
03.07.2018 12:0003.07.2018 12:0003.07.2018 12:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП806153Дата и время проведения Право заключения договора купли-продажи: КАВЗ 324401 Автобус-грузопассажирский 2001 г.в.г. Москва
Подведение итогов не позднее
03.07.2018 17:0003.07.2018 17:0003.07.2018 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП806153Подведение итогов не позднее Право заключения договора купли-продажи: КАВЗ 324401 Автобус-грузопассажирский 2001 г.в.г. Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Право заключения договора купли-продажи: КАВЗ 324401 Автобус-грузопассажирский 2001 г.в.
Начальная цена
67 554,83
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с извещение и договором купли-продажи
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с извещение и договором купли-продажиРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, ДОМ 116, КОРПУС 1, ОФИС 311
107564, г. Москва, ул. Краснобогатырская, д. 6, стр. 5, офис 216
29.10.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
Право заключения договора купли-продажи: КАВЗ 324401 Автобус-грузопассажирский 2001 г.в.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
29.06.2018 12:00 GMT +329.06.2018 12:0029.06.2018 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП806153Дата и время окончания срока приема заявок Право заключения договора купли-продажи: КАВЗ 324401 Автобус-грузопассажирский 2001 г.в.г. Москва
Дата окончания срока рассмотрения заявок
02.07.2018 17:0002.07.2018 17:0002.07.2018 17:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП806153Дата окончания срока рассмотрения заявок Право заключения договора купли-продажи: КАВЗ 324401 Автобус-грузопассажирский 2001 г.в.г. Москва
Дата и время проведения
03.07.2018 12:0003.07.2018 12:0003.07.2018 12:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП806153Дата и время проведения Право заключения договора купли-продажи: КАВЗ 324401 Автобус-грузопассажирский 2001 г.в.г. Москва
Подведение итогов не позднее
03.07.2018 17:0003.07.2018 17:0003.07.2018 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП806153Подведение итогов не позднее Право заключения договора купли-продажи: КАВЗ 324401 Автобус-грузопассажирский 2001 г.в.г. Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Право заключения договора купли-продажи: КАВЗ 324401 Автобус-грузопассажирский 2001 г.в.
Начальная цена
67 554,83
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с извещение и договором купли-продажи
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с извещение и договором купли-продажиРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, ДОМ 116, КОРПУС 1, ОФИС 311
107564, г. Москва, ул. Краснобогатырская, д. 6, стр. 5, офис 216
29.10.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
Право заключения договора купли-продажи: КАВЗ 324401 Автобус 2004 г.в.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
29.06.2018 12:00 GMT +329.06.2018 12:0029.06.2018 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП806153Дата и время окончания срока приема заявок Право заключения договора купли-продажи: КАВЗ 324401 Автобус 2004 г.в.г. Москва
Дата окончания срока рассмотрения заявок
02.07.2018 17:0002.07.2018 17:0002.07.2018 17:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП806153Дата окончания срока рассмотрения заявок Право заключения договора купли-продажи: КАВЗ 324401 Автобус 2004 г.в.г. Москва
Дата и время проведения
03.07.2018 12:0003.07.2018 12:0003.07.2018 12:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП806153Дата и время проведения Право заключения договора купли-продажи: КАВЗ 324401 Автобус 2004 г.в.г. Москва
Подведение итогов не позднее
03.07.2018 17:0003.07.2018 17:0003.07.2018 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП806153Подведение итогов не позднее Право заключения договора купли-продажи: КАВЗ 324401 Автобус 2004 г.в.г. Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Право заключения договора купли-продажи: КАВЗ 324401 Автобус 2004 г.в.
Начальная цена
67 554,83
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с извещение и договором купли-продажи
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с извещение и договором купли-продажиРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, ДОМ 116, КОРПУС 1, ОФИС 311
107564, г. Москва, ул. Краснобогатырская, д. 6, стр. 5, офис 216
29.10.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
Право заключения договора купли-продажи: КАВЗ 324401 Автобус 2004 г.в.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
29.06.2018 12:00 GMT +329.06.2018 12:0029.06.2018 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП806153Дата и время окончания срока приема заявок Право заключения договора купли-продажи: КАВЗ 324401 Автобус 2004 г.в.г. Москва
Дата окончания срока рассмотрения заявок
02.07.2018 17:0002.07.2018 17:0002.07.2018 17:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП806153Дата окончания срока рассмотрения заявок Право заключения договора купли-продажи: КАВЗ 324401 Автобус 2004 г.в.г. Москва
Дата и время проведения
03.07.2018 12:0003.07.2018 12:0003.07.2018 12:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП806153Дата и время проведения Право заключения договора купли-продажи: КАВЗ 324401 Автобус 2004 г.в.г. Москва
Подведение итогов не позднее
03.07.2018 17:0003.07.2018 17:0003.07.2018 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП806153Подведение итогов не позднее Право заключения договора купли-продажи: КАВЗ 324401 Автобус 2004 г.в.г. Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Право заключения договора купли-продажи: КАВЗ 324401 Автобус 2004 г.в.
Начальная цена
67 554,83
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с извещение и договором купли-продажи
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с извещение и договором купли-продажиРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, ДОМ 116, КОРПУС 1, ОФИС 311
107564, г. Москва, ул. Краснобогатырская, д. 6, стр. 5, офис 216
29.10.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
Право заключения договора купли-продажи: КАВЗ 324401 Автобус 2004 г.в.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
29.06.2018 12:00 GMT +329.06.2018 12:0029.06.2018 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП806153Дата и время окончания срока приема заявок Право заключения договора купли-продажи: КАВЗ 324401 Автобус 2004 г.в.г. Москва
Дата окончания срока рассмотрения заявок
02.07.2018 17:0002.07.2018 17:0002.07.2018 17:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП806153Дата окончания срока рассмотрения заявок Право заключения договора купли-продажи: КАВЗ 324401 Автобус 2004 г.в.г. Москва
Дата и время проведения
03.07.2018 12:0003.07.2018 12:0003.07.2018 12:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП806153Дата и время проведения Право заключения договора купли-продажи: КАВЗ 324401 Автобус 2004 г.в.г. Москва
Подведение итогов не позднее
03.07.2018 17:0003.07.2018 17:0003.07.2018 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП806153Подведение итогов не позднее Право заключения договора купли-продажи: КАВЗ 324401 Автобус 2004 г.в.г. Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Право заключения договора купли-продажи: КАВЗ 324401 Автобус 2004 г.в.
Начальная цена
67 554,83
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с извещение и договором купли-продажи
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с извещение и договором купли-продажиРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, ДОМ 116, КОРПУС 1, ОФИС 311
107564, г. Москва, ул. Краснобогатырская, д. 6, стр. 5, офис 216
29.10.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
Право заключения договора купли-продажи:КАВЗ 324410 Автобус 2004 г.в.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
29.06.2018 12:00 GMT +329.06.2018 12:0029.06.2018 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП806153Дата и время окончания срока приема заявок Право заключения договора купли-продажи:КАВЗ 324410 Автобус 2004 г.в.г. Москва
Дата окончания срока рассмотрения заявок
02.07.2018 17:0002.07.2018 17:0002.07.2018 17:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП806153Дата окончания срока рассмотрения заявок Право заключения договора купли-продажи:КАВЗ 324410 Автобус 2004 г.в.г. Москва
Дата и время проведения
03.07.2018 12:0003.07.2018 12:0003.07.2018 12:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП806153Дата и время проведения Право заключения договора купли-продажи:КАВЗ 324410 Автобус 2004 г.в.г. Москва
Подведение итогов не позднее
03.07.2018 17:0003.07.2018 17:0003.07.2018 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП806153Подведение итогов не позднее Право заключения договора купли-продажи:КАВЗ 324410 Автобус 2004 г.в.г. Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Право заключения договора купли-продажи:КАВЗ 324410 Автобус 2004 г.в.
Начальная цена
53 554,83
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с извещение и договором купли-продажи
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с извещение и договором купли-продажиРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, ДОМ 116, КОРПУС 1, ОФИС 311
107564, г. Москва, ул. Краснобогатырская, д. 6, стр. 5, офис 216
29.10.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
Право заключения договора купли-продажи: КАВЗ 324410 Автобус 2004 г.в.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
29.06.2018 12:00 GMT +329.06.2018 12:0029.06.2018 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП806153Дата и время окончания срока приема заявок Право заключения договора купли-продажи: КАВЗ 324410 Автобус 2004 г.в.г. Москва
Дата окончания срока рассмотрения заявок
02.07.2018 17:0002.07.2018 17:0002.07.2018 17:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП806153Дата окончания срока рассмотрения заявок Право заключения договора купли-продажи: КАВЗ 324410 Автобус 2004 г.в.г. Москва
Дата и время проведения
03.07.2018 12:0003.07.2018 12:0003.07.2018 12:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП806153Дата и время проведения Право заключения договора купли-продажи: КАВЗ 324410 Автобус 2004 г.в.г. Москва
Подведение итогов не позднее
03.07.2018 17:0003.07.2018 17:0003.07.2018 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП806153Подведение итогов не позднее Право заключения договора купли-продажи: КАВЗ 324410 Автобус 2004 г.в.г. Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Право заключения договора купли-продажи: КАВЗ 324410 Автобус 2004 г.в.
Начальная цена
53 554,83
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с извещение и договором купли-продажи
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с извещение и договором купли-продажиРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, ДОМ 116, КОРПУС 1, ОФИС 311
107564, г. Москва, ул. Краснобогатырская, д. 6, стр. 5, офис 216
29.10.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
Право заключения договора купли-продажи: ГАЗ 32591А Лаборатория специальная 2004 г.в.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
29.06.2018 12:00 GMT +329.06.2018 12:0029.06.2018 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП806153Дата и время окончания срока приема заявок Право заключения договора купли-продажи: ГАЗ 32591А Лаборатория специальная 2004 г.в.г. Москва
Дата окончания срока рассмотрения заявок
02.07.2018 17:0002.07.2018 17:0002.07.2018 17:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП806153Дата окончания срока рассмотрения заявок Право заключения договора купли-продажи: ГАЗ 32591А Лаборатория специальная 2004 г.в.г. Москва
Дата и время проведения
03.07.2018 12:0003.07.2018 12:0003.07.2018 12:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП806153Дата и время проведения Право заключения договора купли-продажи: ГАЗ 32591А Лаборатория специальная 2004 г.в.г. Москва
Подведение итогов не позднее
03.07.2018 17:0003.07.2018 17:0003.07.2018 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП806153Подведение итогов не позднее Право заключения договора купли-продажи: ГАЗ 32591А Лаборатория специальная 2004 г.в.г. Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Право заключения договора купли-продажи: ГАЗ 32591А Лаборатория специальная 2004 г.в.
Начальная цена
69 522,44
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с извещение и договором купли-продажи
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с извещение и договором купли-продажиРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, ДОМ 116, КОРПУС 1, ОФИС 311
107564, г. Москва, ул. Краснобогатырская, д. 6, стр. 5, офис 216
29.10.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
Право заключения договора купли-продажи: 5934-10 автомобиль специальный для исследования скважин АИС-1 на базе шасси УРАЛ-5557-10 2001 г.в.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
29.06.2018 12:00 GMT +329.06.2018 12:0029.06.2018 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП806153Дата и время окончания срока приема заявок Право заключения договора купли-продажи: 5934-10 автомобиль специальный для исследования скважин АИС-1 на базе шасси УРАЛ-5557-10 2001 г.в. г. Москва
Дата окончания срока рассмотрения заявок
02.07.2018 17:0002.07.2018 17:0002.07.2018 17:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП806153Дата окончания срока рассмотрения заявок Право заключения договора купли-продажи: 5934-10 автомобиль специальный для исследования скважин АИС-1 на базе шасси УРАЛ-5557-10 2001 г.в. г. Москва
Дата и время проведения
03.07.2018 12:0003.07.2018 12:0003.07.2018 12:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП806153Дата и время проведения Право заключения договора купли-продажи: 5934-10 автомобиль специальный для исследования скважин АИС-1 на базе шасси УРАЛ-5557-10 2001 г.в. г. Москва
Подведение итогов не позднее
03.07.2018 17:0003.07.2018 17:0003.07.2018 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП806153Подведение итогов не позднее Право заключения договора купли-продажи: 5934-10 автомобиль специальный для исследования скважин АИС-1 на базе шасси УРАЛ-5557-10 2001 г.в. г. Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Право заключения договора купли-продажи: 5934-10 автомобиль специальный для исследования скважин АИС-1 на базе шасси УРАЛ-5557-10 2001 г.в.
Начальная цена
264 522,44
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с извещение и договором купли-продажи
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с извещение и договором купли-продажиРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, ДОМ 116, КОРПУС 1, ОФИС 311
107564, г. Москва, ул. Краснобогатырская, д. 6, стр. 5, офис 216
29.10.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
Право заключения договора купли-продажи: 5934-10 автомобиль специальный для исследования скважин АИС-1 на базе шасси УРАЛ-5557-10 2001 г.в.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
29.06.2018 12:00 GMT +329.06.2018 12:0029.06.2018 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП806153Дата и время окончания срока приема заявок Право заключения договора купли-продажи: 5934-10 автомобиль специальный для исследования скважин АИС-1 на базе шасси УРАЛ-5557-10 2001 г.в. г. Москва
Дата окончания срока рассмотрения заявок
02.07.2018 17:0002.07.2018 17:0002.07.2018 17:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП806153Дата окончания срока рассмотрения заявок Право заключения договора купли-продажи: 5934-10 автомобиль специальный для исследования скважин АИС-1 на базе шасси УРАЛ-5557-10 2001 г.в. г. Москва
Дата и время проведения
03.07.2018 12:0003.07.2018 12:0003.07.2018 12:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП806153Дата и время проведения Право заключения договора купли-продажи: 5934-10 автомобиль специальный для исследования скважин АИС-1 на базе шасси УРАЛ-5557-10 2001 г.в. г. Москва
Подведение итогов не позднее
03.07.2018 17:0003.07.2018 17:0003.07.2018 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП806153Подведение итогов не позднее Право заключения договора купли-продажи: 5934-10 автомобиль специальный для исследования скважин АИС-1 на базе шасси УРАЛ-5557-10 2001 г.в. г. Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Право заключения договора купли-продажи: 5934-10 автомобиль специальный для исследования скважин АИС-1 на базе шасси УРАЛ-5557-10 2001 г.в.
Начальная цена
264 522,44
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с извещение и договором купли-продажи
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с извещение и договором купли-продажиРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, ДОМ 116, КОРПУС 1, ОФИС 311
107564, г. Москва, ул. Краснобогатырская, д. 6, стр. 5, офис 216
29.10.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
Право заключения договора купли-продажи: 5934-10 автомобиль специальный для исследования скважин АИС-1 на базе шасси УРАЛ-5557-10 2001 г.в.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
29.06.2018 12:00 GMT +329.06.2018 12:0029.06.2018 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП806153Дата и время окончания срока приема заявок Право заключения договора купли-продажи: 5934-10 автомобиль специальный для исследования скважин АИС-1 на базе шасси УРАЛ-5557-10 2001 г.в. г. Москва
Дата окончания срока рассмотрения заявок
02.07.2018 17:0002.07.2018 17:0002.07.2018 17:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП806153Дата окончания срока рассмотрения заявок Право заключения договора купли-продажи: 5934-10 автомобиль специальный для исследования скважин АИС-1 на базе шасси УРАЛ-5557-10 2001 г.в. г. Москва
Дата и время проведения
03.07.2018 12:0003.07.2018 12:0003.07.2018 12:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП806153Дата и время проведения Право заключения договора купли-продажи: 5934-10 автомобиль специальный для исследования скважин АИС-1 на базе шасси УРАЛ-5557-10 2001 г.в. г. Москва
Подведение итогов не позднее
03.07.2018 17:0003.07.2018 17:0003.07.2018 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП806153Подведение итогов не позднее Право заключения договора купли-продажи: 5934-10 автомобиль специальный для исследования скважин АИС-1 на базе шасси УРАЛ-5557-10 2001 г.в. г. Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Право заключения договора купли-продажи: 5934-10 автомобиль специальный для исследования скважин АИС-1 на базе шасси УРАЛ-5557-10 2001 г.в.
Начальная цена
264 522,44
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с извещение и договором купли-продажи
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с извещение и договором купли-продажиРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, ДОМ 116, КОРПУС 1, ОФИС 311
107564, г. Москва, ул. Краснобогатырская, д. 6, стр. 5, офис 216
29.10.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
Право заключения договора купли-продажи: 5934 Средство транспортное-агрегат для исследования скважин АИС-1 на базе шасси УРАЛ-5557 2004 г.в.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
29.06.2018 12:00 GMT +329.06.2018 12:0029.06.2018 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП806153Дата и время окончания срока приема заявок Право заключения договора купли-продажи: 5934 Средство транспортное-агрегат для исследования скважин АИС-1 на базе шасси УРАЛ-5557 2004 г.в. г. Москва
Дата окончания срока рассмотрения заявок
02.07.2018 17:0002.07.2018 17:0002.07.2018 17:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП806153Дата окончания срока рассмотрения заявок Право заключения договора купли-продажи: 5934 Средство транспортное-агрегат для исследования скважин АИС-1 на базе шасси УРАЛ-5557 2004 г.в. г. Москва
Дата и время проведения
03.07.2018 12:0003.07.2018 12:0003.07.2018 12:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП806153Дата и время проведения Право заключения договора купли-продажи: 5934 Средство транспортное-агрегат для исследования скважин АИС-1 на базе шасси УРАЛ-5557 2004 г.в. г. Москва
Подведение итогов не позднее
03.07.2018 17:0003.07.2018 17:0003.07.2018 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП806153Подведение итогов не позднее Право заключения договора купли-продажи: 5934 Средство транспортное-агрегат для исследования скважин АИС-1 на базе шасси УРАЛ-5557 2004 г.в. г. Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Право заключения договора купли-продажи: 5934 Средство транспортное-агрегат для исследования скважин АИС-1 на базе шасси УРАЛ-5557 2004 г.в.
Начальная цена
264 522,44
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с извещение и договором купли-продажи
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с извещение и договором купли-продажиРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, ДОМ 116, КОРПУС 1, ОФИС 311
107564, г. Москва, ул. Краснобогатырская, д. 6, стр. 5, офис 216
29.10.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
Право заключения договора купли-продажи: 5934 Средство транспортное-агрегат для исследования скважин АИС-1 на базе шасси УРАЛ-5557 2004 г.в.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
29.06.2018 12:00 GMT +329.06.2018 12:0029.06.2018 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП806153Дата и время окончания срока приема заявок Право заключения договора купли-продажи: 5934 Средство транспортное-агрегат для исследования скважин АИС-1 на базе шасси УРАЛ-5557 2004 г.в. г. Москва
Дата окончания срока рассмотрения заявок
02.07.2018 17:0002.07.2018 17:0002.07.2018 17:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП806153Дата окончания срока рассмотрения заявок Право заключения договора купли-продажи: 5934 Средство транспортное-агрегат для исследования скважин АИС-1 на базе шасси УРАЛ-5557 2004 г.в. г. Москва
Дата и время проведения
03.07.2018 12:0003.07.2018 12:0003.07.2018 12:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП806153Дата и время проведения Право заключения договора купли-продажи: 5934 Средство транспортное-агрегат для исследования скважин АИС-1 на базе шасси УРАЛ-5557 2004 г.в. г. Москва
Подведение итогов не позднее
03.07.2018 17:0003.07.2018 17:0003.07.2018 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП806153Подведение итогов не позднее Право заключения договора купли-продажи: 5934 Средство транспортное-агрегат для исследования скважин АИС-1 на базе шасси УРАЛ-5557 2004 г.в. г. Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Право заключения договора купли-продажи: 5934 Средство транспортное-агрегат для исследования скважин АИС-1 на базе шасси УРАЛ-5557 2004 г.в.
Начальная цена
264 522,44
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с извещение и договором купли-продажи
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с извещение и договором купли-продажиРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, ДОМ 116, КОРПУС 1, ОФИС 311
107564, г. Москва, ул. Краснобогатырская, д. 6, стр. 5, офис 216
29.10.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
Право заключения договора купли-продажи: 480700 Автомобиль специальный (установка промысловая паровая) на базе УРАЛ 2002 г.в.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
29.06.2018 12:00 GMT +329.06.2018 12:0029.06.2018 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП806153Дата и время окончания срока приема заявок Право заключения договора купли-продажи: 480700 Автомобиль специальный (установка промысловая паровая) на базе УРАЛ 2002 г.в. г. Москва
Дата окончания срока рассмотрения заявок
02.07.2018 17:0002.07.2018 17:0002.07.2018 17:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП806153Дата окончания срока рассмотрения заявок Право заключения договора купли-продажи: 480700 Автомобиль специальный (установка промысловая паровая) на базе УРАЛ 2002 г.в. г. Москва
Дата и время проведения
03.07.2018 12:0003.07.2018 12:0003.07.2018 12:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП806153Дата и время проведения Право заключения договора купли-продажи: 480700 Автомобиль специальный (установка промысловая паровая) на базе УРАЛ 2002 г.в. г. Москва
Подведение итогов не позднее
03.07.2018 17:0003.07.2018 17:0003.07.2018 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП806153Подведение итогов не позднее Право заключения договора купли-продажи: 480700 Автомобиль специальный (установка промысловая паровая) на базе УРАЛ 2002 г.в. г. Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Право заключения договора купли-продажи: 480700 Автомобиль специальный (установка промысловая паровая) на базе УРАЛ 2002 г.в.
Начальная цена
282 522,44
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с извещение и договором купли-продажи
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с извещение и договором купли-продажиРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, ДОМ 116, КОРПУС 1, ОФИС 311
107564, г. Москва, ул. Краснобогатырская, д. 6, стр. 5, офис 216
29.10.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
Право заключения договора купли-продажи: Установка ППУА-1600/100 на шасси "КамАЗ" 43118N 2003 г.в.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
29.06.2018 12:00 GMT +329.06.2018 12:0029.06.2018 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП806153Дата и время окончания срока приема заявок Право заключения договора купли-продажи: Установка ППУА-1600/100 на шасси "КамАЗ" 43118N 2003 г.в.г. Москва
Дата окончания срока рассмотрения заявок
02.07.2018 17:0002.07.2018 17:0002.07.2018 17:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП806153Дата окончания срока рассмотрения заявок Право заключения договора купли-продажи: Установка ППУА-1600/100 на шасси "КамАЗ" 43118N 2003 г.в.г. Москва
Дата и время проведения
03.07.2018 12:0003.07.2018 12:0003.07.2018 12:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП806153Дата и время проведения Право заключения договора купли-продажи: Установка ППУА-1600/100 на шасси "КамАЗ" 43118N 2003 г.в.г. Москва
Подведение итогов не позднее
03.07.2018 17:0003.07.2018 17:0003.07.2018 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП806153Подведение итогов не позднее Право заключения договора купли-продажи: Установка ППУА-1600/100 на шасси "КамАЗ" 43118N 2003 г.в.г. Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Право заключения договора купли-продажи: Установка ППУА-1600/100 на шасси "КамАЗ" 43118N 2003 г.в.
Начальная цена
445 522,44
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с извещение и договором купли-продажи
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с извещение и договором купли-продажиРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, ДОМ 116, КОРПУС 1, ОФИС 311
107564, г. Москва, ул. Краснобогатырская, д. 6, стр. 5, офис 216
29.10.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
Право заключения договора купли-продажи: ППЦЗ-12-885 М на базе ЗИЛ-442160 2006 г.в.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
29.06.2018 12:00 GMT +329.06.2018 12:0029.06.2018 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП806153Дата и время окончания срока приема заявок Право заключения договора купли-продажи: ППЦЗ-12-885 М на базе ЗИЛ-442160 2006 г.в.г. Москва
Дата окончания срока рассмотрения заявок
02.07.2018 17:0002.07.2018 17:0002.07.2018 17:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП806153Дата окончания срока рассмотрения заявок Право заключения договора купли-продажи: ППЦЗ-12-885 М на базе ЗИЛ-442160 2006 г.в.г. Москва
Дата и время проведения
03.07.2018 12:0003.07.2018 12:0003.07.2018 12:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП806153Дата и время проведения Право заключения договора купли-продажи: ППЦЗ-12-885 М на базе ЗИЛ-442160 2006 г.в.г. Москва
Подведение итогов не позднее
03.07.2018 17:0003.07.2018 17:0003.07.2018 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП806153Подведение итогов не позднее Право заключения договора купли-продажи: ППЦЗ-12-885 М на базе ЗИЛ-442160 2006 г.в.г. Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Право заключения договора купли-продажи: ППЦЗ-12-885 М на базе ЗИЛ-442160 2006 г.в.
Начальная цена
273 522,44
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с извещение и договором купли-продажи
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с извещение и договором купли-продажиРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, ДОМ 116, КОРПУС 1, ОФИС 311
107564, г. Москва, ул. Краснобогатырская, д. 6, стр. 5, офис 216
29.10.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Право заключения договора купли-продажи: ППЦЗ-12-885 М на базе ЗИЛ-442160 2006 г.в.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
29.06.2018 12:00 GMT +329.06.2018 12:0029.06.2018 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП806153Дата и время окончания срока приема заявок Право заключения договора купли-продажи: ППЦЗ-12-885 М на базе ЗИЛ-442160 2006 г.в.г. Москва
Дата окончания срока рассмотрения заявок
02.07.2018 17:0002.07.2018 17:0002.07.2018 17:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП806153Дата окончания срока рассмотрения заявок Право заключения договора купли-продажи: ППЦЗ-12-885 М на базе ЗИЛ-442160 2006 г.в.г. Москва
Дата и время проведения
03.07.2018 12:0003.07.2018 12:0003.07.2018 12:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП806153Дата и время проведения Право заключения договора купли-продажи: ППЦЗ-12-885 М на базе ЗИЛ-442160 2006 г.в.г. Москва
Подведение итогов не позднее
03.07.2018 17:0003.07.2018 17:0003.07.2018 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП806153Подведение итогов не позднее Право заключения договора купли-продажи: ППЦЗ-12-885 М на базе ЗИЛ-442160 2006 г.в.г. Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Право заключения договора купли-продажи: ППЦЗ-12-885 М на базе ЗИЛ-442160 2006 г.в.
Начальная цена
273 522,44
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с извещение и договором купли-продажи
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с извещение и договором купли-продажиРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, ДОМ 116, КОРПУС 1, ОФИС 311
107564, г. Москва, ул. Краснобогатырская, д. 6, стр. 5, офис 216
29.10.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
Кол-во: 1
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