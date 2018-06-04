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    Главная / Торги / Открытый аукцион с повышением начальной цены, проводимый в электронной форме на электронной торговой площадке ООО ЭТП ГПБ, на право заключения договора купли-продажи движимого имущества (55 лотов).

    Открытый аукцион с повышением начальной цены, проводимый в электронной форме на электронной торговой площадке ООО ЭТП ГПБ, на право заключения договора купли-продажи движимого имущества (55 лотов).

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь29.06.2018 12:0029.06.2018 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП806153Дата и время окончания срока приема заявок Право заключения договора купли-продажи: 5934 Средство транспортное-агрегат для исследования скважин АИС-1 на базе шасси УРАЛ-5557 2004 г.в. г. МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП806153

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Открытый аукцион с повышением начальной цены, проводимый в электронной форме на электронной торговой площадке ООО ЭТП ГПБ, на право заключения договора купли-продажи движимого имущества (55 лотов).

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Аукцион на повышение

    Способ реализации

    Дата публикации

    04.06.2018 10:32

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Шаблон ДКП

    Инструкция перевод задатка

    График осмотра ТС

    Изменения в извещении

    Извещение о торгах

    Изменения в извещении

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТАНДАРТ ГРУПП
    Все закупки и тендеры СТ ГРУПП

    Юридический адрес

    192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, ДОМ 116, КОРПУС 1, ОФИС 311

    Почтовый адрес

    107564, г. Москва, ул. Краснобогатырская, д. 6, стр. 5, офис 216

    Контактный телефон

    +7 495 908-82-54

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    info@realstand.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Серегина Надежда Юрьевна

    Место рассмотрения предложений

    г. Москва

    Ключевые слова:

    исследования, транспорт, шасси

    Список лотов

    Лот 1

    Право заключения договора купли-продажи: MERCEDES-BENZ ML 500 2006 г.в.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    29.06.2018 12:00 GMT +329.06.2018 12:0029.06.2018 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП806153Дата и время окончания срока приема заявок Право заключения договора купли-продажи: MERCEDES-BENZ ML 500 2006 г.в.г. Москва

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    02.07.2018 17:0002.07.2018 17:0002.07.2018 17:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП806153Дата окончания срока рассмотрения заявок Право заключения договора купли-продажи: MERCEDES-BENZ ML 500 2006 г.в.г. Москва

    Дата и время проведения

    03.07.2018 12:0003.07.2018 12:0003.07.2018 12:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП806153Дата и время проведения Право заключения договора купли-продажи: MERCEDES-BENZ ML 500 2006 г.в.г. Москва

    Подведение итогов не позднее

    03.07.2018 17:0003.07.2018 17:0003.07.2018 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП806153Подведение итогов не позднее Право заключения договора купли-продажи: MERCEDES-BENZ ML 500 2006 г.в.г. Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    03.07.201803.07.2018 17:0003.07.2018 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП806153Подведение итогов не позднее Право заключения договора купли-продажи: MERCEDES-BENZ ML 500 2006 г.в.г. Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Право заключения договора купли-продажи: MERCEDES-BENZ ML 500 2006 г.в.

    Начальная цена

    557 522,44

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с извещение и договором купли-продажи

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с извещение и договором купли-продажиРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с извещение и договором купли-продажи
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    СТ ГРУПП
    Все закупки и тендеры СТ ГРУПП

    Адрес местонахождения

    192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, ДОМ 116, КОРПУС 1, ОФИС 311

    107564, г. Москва, ул. Краснобогатырская, д. 6, стр. 5, офис 216

    Классификатор ОКПД2

    29.10.2

    Автомобили легковые

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "MERCEDES-BENZ ML 500 2006 г.в."

    Кол-во: 1

    Лот 2

    Право заключения договора купли-продажи: Мерседес Бенц 290 1992 г.в.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    29.06.2018 12:00 GMT +329.06.2018 12:0029.06.2018 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП806153Дата и время окончания срока приема заявок Право заключения договора купли-продажи: Мерседес Бенц 290 1992 г.в.г. Москва

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    02.07.2018 17:0002.07.2018 17:0002.07.2018 17:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП806153Дата окончания срока рассмотрения заявок Право заключения договора купли-продажи: Мерседес Бенц 290 1992 г.в.г. Москва

    Дата и время проведения

    03.07.2018 12:0003.07.2018 12:0003.07.2018 12:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП806153Дата и время проведения Право заключения договора купли-продажи: Мерседес Бенц 290 1992 г.в.г. Москва

    Подведение итогов не позднее

    09.07.2018 13:3509.07.2018 13:3509.07.2018 13:35Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП806153Подведение итогов не позднее Право заключения договора купли-продажи: Мерседес Бенц 290 1992 г.в.г. Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    09.07.201809.07.2018 13:3509.07.2018 13:35Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП806153Подведение итогов не позднее Право заключения договора купли-продажи: Мерседес Бенц 290 1992 г.в.г. Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Право заключения договора купли-продажи: Мерседес Бенц 290 1992 г.в.

    Начальная цена

    217 522,44

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с извещение и договором купли-продажи

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с извещение и договором купли-продажиРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с извещение и договором купли-продажи
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    СТ ГРУПП
    Все закупки и тендеры СТ ГРУПП

    Адрес местонахождения

    192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, ДОМ 116, КОРПУС 1, ОФИС 311

    107564, г. Москва, ул. Краснобогатырская, д. 6, стр. 5, офис 216

    Классификатор ОКПД2

    29.10.2

    Автомобили легковые

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Мерседес Бенц 290 1992 г.в."

    Кол-во: 1

    Лот 3

    Право заключения договора купли-продажи: MERCEDES-BENZ VIANO 3.5 2007 г.в.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    29.06.2018 12:00 GMT +329.06.2018 12:0029.06.2018 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП806153Дата и время окончания срока приема заявок Право заключения договора купли-продажи: MERCEDES-BENZ VIANO 3.5 2007 г.в.г. Москва

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    02.07.2018 17:0002.07.2018 17:0002.07.2018 17:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП806153Дата окончания срока рассмотрения заявок Право заключения договора купли-продажи: MERCEDES-BENZ VIANO 3.5 2007 г.в.г. Москва

    Дата и время проведения

    03.07.2018 12:0003.07.2018 12:0003.07.2018 12:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП806153Дата и время проведения Право заключения договора купли-продажи: MERCEDES-BENZ VIANO 3.5 2007 г.в.г. Москва

    Подведение итогов не позднее

    09.07.2018 13:4009.07.2018 13:4009.07.2018 13:40Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП806153Подведение итогов не позднее Право заключения договора купли-продажи: MERCEDES-BENZ VIANO 3.5 2007 г.в.г. Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    09.07.201809.07.2018 13:4009.07.2018 13:40Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП806153Подведение итогов не позднее Право заключения договора купли-продажи: MERCEDES-BENZ VIANO 3.5 2007 г.в.г. Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Право заключения договора купли-продажи: MERCEDES-BENZ VIANO 3.5 2007 г.в.

    Начальная цена

    695 522,44

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с извещение и договором купли-продажи

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с извещение и договором купли-продажиРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с извещение и договором купли-продажи
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    СТ ГРУПП
    Все закупки и тендеры СТ ГРУПП

    Адрес местонахождения

    192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, ДОМ 116, КОРПУС 1, ОФИС 311

    107564, г. Москва, ул. Краснобогатырская, д. 6, стр. 5, офис 216

    Классификатор ОКПД2

    29.10.2

    Автомобили легковые

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "MERCEDES-BENZ VIANO 3.5 2007 г.в."

    Кол-во: 1

    Лот 4

    Право заключения договора купли-продажи:ГАЗ-3102 2008 г.в.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    29.06.2018 12:00 GMT +329.06.2018 12:0029.06.2018 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП806153Дата и время окончания срока приема заявок Право заключения договора купли-продажи:ГАЗ-3102 2008 г.в.г. Москва

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    02.07.2018 17:0002.07.2018 17:0002.07.2018 17:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП806153Дата окончания срока рассмотрения заявок Право заключения договора купли-продажи:ГАЗ-3102 2008 г.в.г. Москва

    Дата и время проведения

    03.07.2018 12:0003.07.2018 12:0003.07.2018 12:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП806153Дата и время проведения Право заключения договора купли-продажи:ГАЗ-3102 2008 г.в.г. Москва

    Подведение итогов не позднее

    09.07.2018 13:0509.07.2018 13:0509.07.2018 13:05Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП806153Подведение итогов не позднее Право заключения договора купли-продажи:ГАЗ-3102 2008 г.в.г. Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    09.07.201809.07.2018 13:0509.07.2018 13:05Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП806153Подведение итогов не позднее Право заключения договора купли-продажи:ГАЗ-3102 2008 г.в.г. Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Право заключения договора купли-продажи:ГАЗ-3102 2008 г.в.

    Начальная цена

    93 522,44

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с извещение и договором купли-продажи

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с извещение и договором купли-продажиРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с извещение и договором купли-продажи
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    СТ ГРУПП
    Все закупки и тендеры СТ ГРУПП

    Адрес местонахождения

    192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, ДОМ 116, КОРПУС 1, ОФИС 311

    107564, г. Москва, ул. Краснобогатырская, д. 6, стр. 5, офис 216

    Классификатор ОКПД2

    29.10.2

    Автомобили легковые

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "ГАЗ-3102 2008 г.в."

    Кол-во: 1

    Лот 5

    Право заключения договора купли-продажи: ГАЗ-3102 2008 г.в.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    29.06.2018 12:00 GMT +329.06.2018 12:0029.06.2018 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП806153Дата и время окончания срока приема заявок Право заключения договора купли-продажи: ГАЗ-3102 2008 г.в.г. Москва

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    02.07.2018 17:0002.07.2018 17:0002.07.2018 17:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП806153Дата окончания срока рассмотрения заявок Право заключения договора купли-продажи: ГАЗ-3102 2008 г.в.г. Москва

    Дата и время проведения

    03.07.2018 12:0003.07.2018 12:0003.07.2018 12:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП806153Дата и время проведения Право заключения договора купли-продажи: ГАЗ-3102 2008 г.в.г. Москва

    Подведение итогов не позднее

    03.07.2018 17:0003.07.2018 17:0003.07.2018 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП806153Подведение итогов не позднее Право заключения договора купли-продажи: ГАЗ-3102 2008 г.в.г. Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    03.07.201803.07.2018 17:0003.07.2018 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП806153Подведение итогов не позднее Право заключения договора купли-продажи: ГАЗ-3102 2008 г.в.г. Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Право заключения договора купли-продажи: ГАЗ-3102 2008 г.в.

    Начальная цена

    93 522,44

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с извещение и договором купли-продажи

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с извещение и договором купли-продажиРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с извещение и договором купли-продажи
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    СТ ГРУПП
    Все закупки и тендеры СТ ГРУПП

    Адрес местонахождения

    192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, ДОМ 116, КОРПУС 1, ОФИС 311

    107564, г. Москва, ул. Краснобогатырская, д. 6, стр. 5, офис 216

    Классификатор ОКПД2

    29.10.2

    Автомобили легковые

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "ГАЗ-3102 2008 г.в."

    Кол-во: 1

    Лот 6

    Право заключения договора купли-продажи: ГАЗ-3102 2008 г.в.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    29.06.2018 12:00 GMT +329.06.2018 12:0029.06.2018 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП806153Дата и время окончания срока приема заявок Право заключения договора купли-продажи: ГАЗ-3102 2008 г.в.г. Москва

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    02.07.2018 17:0002.07.2018 17:0002.07.2018 17:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП806153Дата окончания срока рассмотрения заявок Право заключения договора купли-продажи: ГАЗ-3102 2008 г.в.г. Москва

    Дата и время проведения

    03.07.2018 12:0003.07.2018 12:0003.07.2018 12:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП806153Дата и время проведения Право заключения договора купли-продажи: ГАЗ-3102 2008 г.в.г. Москва

    Подведение итогов не позднее

    03.07.2018 17:0003.07.2018 17:0003.07.2018 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП806153Подведение итогов не позднее Право заключения договора купли-продажи: ГАЗ-3102 2008 г.в.г. Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    03.07.201803.07.2018 17:0003.07.2018 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП806153Подведение итогов не позднее Право заключения договора купли-продажи: ГАЗ-3102 2008 г.в.г. Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Право заключения договора купли-продажи: ГАЗ-3102 2008 г.в.

    Начальная цена

    93 522,44

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с извещение и договором купли-продажи

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с извещение и договором купли-продажиРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с извещение и договором купли-продажи
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    СТ ГРУПП
    Все закупки и тендеры СТ ГРУПП

    Адрес местонахождения

    192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, ДОМ 116, КОРПУС 1, ОФИС 311

    107564, г. Москва, ул. Краснобогатырская, д. 6, стр. 5, офис 216

    Классификатор ОКПД2

    29.10.2

    Автомобили легковые

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "ГАЗ-3102 2008 г.в."

    Кол-во: 1

    Лот 7

    Право заключения договора купли-продажи:ГАЗ-3102 2008 г.в.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    29.06.2018 12:00 GMT +329.06.2018 12:0029.06.2018 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП806153Дата и время окончания срока приема заявок Право заключения договора купли-продажи:ГАЗ-3102 2008 г.в.г. Москва

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    02.07.2018 17:0002.07.2018 17:0002.07.2018 17:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП806153Дата окончания срока рассмотрения заявок Право заключения договора купли-продажи:ГАЗ-3102 2008 г.в.г. Москва

    Дата и время проведения

    03.07.2018 12:0003.07.2018 12:0003.07.2018 12:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП806153Дата и время проведения Право заключения договора купли-продажи:ГАЗ-3102 2008 г.в.г. Москва

    Подведение итогов не позднее

    03.07.2018 17:0003.07.2018 17:0003.07.2018 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП806153Подведение итогов не позднее Право заключения договора купли-продажи:ГАЗ-3102 2008 г.в.г. Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    03.07.201803.07.2018 17:0003.07.2018 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП806153Подведение итогов не позднее Право заключения договора купли-продажи:ГАЗ-3102 2008 г.в.г. Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Право заключения договора купли-продажи:ГАЗ-3102 2008 г.в.

    Начальная цена

    93 522,44

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с извещение и договором купли-продажи

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с извещение и договором купли-продажиРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с извещение и договором купли-продажи
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    СТ ГРУПП
    Все закупки и тендеры СТ ГРУПП

    Адрес местонахождения

    192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, ДОМ 116, КОРПУС 1, ОФИС 311

    107564, г. Москва, ул. Краснобогатырская, д. 6, стр. 5, офис 216

    Классификатор ОКПД2

    29.10.2

    Автомобили легковые

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "ГАЗ-3102 2008 г.в."

    Кол-во: 1

    Лот 8

    Право заключения договора купли-продажи:VOLGA SIBER 2010 г.в.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    29.06.2018 12:00 GMT +329.06.2018 12:0029.06.2018 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП806153Дата и время окончания срока приема заявок Право заключения договора купли-продажи:VOLGA SIBER 2010 г.в.г. Москва

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    02.07.2018 17:0002.07.2018 17:0002.07.2018 17:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП806153Дата окончания срока рассмотрения заявок Право заключения договора купли-продажи:VOLGA SIBER 2010 г.в.г. Москва

    Дата и время проведения

    03.07.2018 12:0003.07.2018 12:0003.07.2018 12:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП806153Дата и время проведения Право заключения договора купли-продажи:VOLGA SIBER 2010 г.в.г. Москва

    Подведение итогов не позднее

    03.07.2018 17:0003.07.2018 17:0003.07.2018 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП806153Подведение итогов не позднее Право заключения договора купли-продажи:VOLGA SIBER 2010 г.в.г. Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    03.07.201803.07.2018 17:0003.07.2018 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП806153Подведение итогов не позднее Право заключения договора купли-продажи:VOLGA SIBER 2010 г.в.г. Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Право заключения договора купли-продажи:VOLGA SIBER 2010 г.в.

    Начальная цена

    145 522,44

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с извещение и договором купли-продажи

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с извещение и договором купли-продажиРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с извещение и договором купли-продажи
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    СТ ГРУПП
    Все закупки и тендеры СТ ГРУПП

    Адрес местонахождения

    192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, ДОМ 116, КОРПУС 1, ОФИС 311

    107564, г. Москва, ул. Краснобогатырская, д. 6, стр. 5, офис 216

    Классификатор ОКПД2

    29.10.2

    Автомобили легковые

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "VOLGA SIBER 2010 г.в."

    Кол-во: 1

    Лот 9

    Право заключения договора купли-продажи:VOLGA SIBER 2010 г.в.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    29.06.2018 12:00 GMT +329.06.2018 12:0029.06.2018 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП806153Дата и время окончания срока приема заявок Право заключения договора купли-продажи:VOLGA SIBER 2010 г.в.г. Москва

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    02.07.2018 17:0002.07.2018 17:0002.07.2018 17:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП806153Дата окончания срока рассмотрения заявок Право заключения договора купли-продажи:VOLGA SIBER 2010 г.в.г. Москва

    Дата и время проведения

    03.07.2018 12:0003.07.2018 12:0003.07.2018 12:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП806153Дата и время проведения Право заключения договора купли-продажи:VOLGA SIBER 2010 г.в.г. Москва

    Подведение итогов не позднее

    09.07.2018 13:2509.07.2018 13:2509.07.2018 13:25Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП806153Подведение итогов не позднее Право заключения договора купли-продажи:VOLGA SIBER 2010 г.в.г. Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    09.07.201809.07.2018 13:2509.07.2018 13:25Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП806153Подведение итогов не позднее Право заключения договора купли-продажи:VOLGA SIBER 2010 г.в.г. Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Право заключения договора купли-продажи:VOLGA SIBER 2010 г.в.

    Начальная цена

    145 522,44

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с извещение и договором купли-продажи

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с извещение и договором купли-продажиРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с извещение и договором купли-продажи
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    СТ ГРУПП
    Все закупки и тендеры СТ ГРУПП

    Адрес местонахождения

    192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, ДОМ 116, КОРПУС 1, ОФИС 311

    107564, г. Москва, ул. Краснобогатырская, д. 6, стр. 5, офис 216

    Классификатор ОКПД2

    29.10.2

    Автомобили легковые

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "VOLGA SIBER 2010 г.в."

    Кол-во: 1

    Лот 10

    Право заключения договора купли-продажи:VOLGA SIBER 2010 г.в.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    29.06.2018 12:00 GMT +329.06.2018 12:0029.06.2018 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП806153Дата и время окончания срока приема заявок Право заключения договора купли-продажи:VOLGA SIBER 2010 г.в.г. Москва

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    02.07.2018 17:0002.07.2018 17:0002.07.2018 17:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП806153Дата окончания срока рассмотрения заявок Право заключения договора купли-продажи:VOLGA SIBER 2010 г.в.г. Москва

    Дата и время проведения

    03.07.2018 12:0003.07.2018 12:0003.07.2018 12:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП806153Дата и время проведения Право заключения договора купли-продажи:VOLGA SIBER 2010 г.в.г. Москва

    Подведение итогов не позднее

    09.07.2018 13:0009.07.2018 13:0009.07.2018 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП806153Подведение итогов не позднее Право заключения договора купли-продажи:VOLGA SIBER 2010 г.в.г. Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    09.07.201809.07.2018 13:0009.07.2018 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП806153Подведение итогов не позднее Право заключения договора купли-продажи:VOLGA SIBER 2010 г.в.г. Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Право заключения договора купли-продажи:VOLGA SIBER 2010 г.в.

    Начальная цена

    145 522,44

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с извещение и договором купли-продажи

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с извещение и договором купли-продажиРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с извещение и договором купли-продажи
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    СТ ГРУПП
    Все закупки и тендеры СТ ГРУПП

    Адрес местонахождения

    192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, ДОМ 116, КОРПУС 1, ОФИС 311

    107564, г. Москва, ул. Краснобогатырская, д. 6, стр. 5, офис 216

    Классификатор ОКПД2

    29.10.2

    Автомобили легковые

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "VOLGA SIBER 2010 г.в."

    Кол-во: 1

    Лот 11

    Право заключения договора купли-продажи:VOLGA SIBER 2010 г.в.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    29.06.2018 12:00 GMT +329.06.2018 12:0029.06.2018 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП806153Дата и время окончания срока приема заявок Право заключения договора купли-продажи:VOLGA SIBER 2010 г.в.г. Москва

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    02.07.2018 17:0002.07.2018 17:0002.07.2018 17:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП806153Дата окончания срока рассмотрения заявок Право заключения договора купли-продажи:VOLGA SIBER 2010 г.в.г. Москва

    Дата и время проведения

    03.07.2018 12:0003.07.2018 12:0003.07.2018 12:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП806153Дата и время проведения Право заключения договора купли-продажи:VOLGA SIBER 2010 г.в.г. Москва

    Подведение итогов не позднее

    09.07.2018 12:3509.07.2018 12:3509.07.2018 12:35Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП806153Подведение итогов не позднее Право заключения договора купли-продажи:VOLGA SIBER 2010 г.в.г. Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    09.07.201809.07.2018 12:3509.07.2018 12:35Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП806153Подведение итогов не позднее Право заключения договора купли-продажи:VOLGA SIBER 2010 г.в.г. Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Право заключения договора купли-продажи:VOLGA SIBER 2010 г.в.

    Начальная цена

    145 522,44

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с извещение и договором купли-продажи

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с извещение и договором купли-продажиРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с извещение и договором купли-продажи
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    СТ ГРУПП
    Все закупки и тендеры СТ ГРУПП

    Адрес местонахождения

    192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, ДОМ 116, КОРПУС 1, ОФИС 311

    107564, г. Москва, ул. Краснобогатырская, д. 6, стр. 5, офис 216

    Классификатор ОКПД2

    29.10.2

    Автомобили легковые

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "VOLGA SIBER 2010 г.в."

    Кол-во: 1

    Лот 12

    Право заключения договора купли-продажи:VOLGA SIBER 2010 г.в.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    29.06.2018 12:00 GMT +329.06.2018 12:0029.06.2018 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП806153Дата и время окончания срока приема заявок Право заключения договора купли-продажи:VOLGA SIBER 2010 г.в.г. Москва

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    02.07.2018 17:0002.07.2018 17:0002.07.2018 17:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП806153Дата окончания срока рассмотрения заявок Право заключения договора купли-продажи:VOLGA SIBER 2010 г.в.г. Москва

    Дата и время проведения

    03.07.2018 12:0003.07.2018 12:0003.07.2018 12:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП806153Дата и время проведения Право заключения договора купли-продажи:VOLGA SIBER 2010 г.в.г. Москва

    Подведение итогов не позднее

    09.07.2018 14:2509.07.2018 14:2509.07.2018 14:25Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП806153Подведение итогов не позднее Право заключения договора купли-продажи:VOLGA SIBER 2010 г.в.г. Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    09.07.201809.07.2018 14:2509.07.2018 14:25Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП806153Подведение итогов не позднее Право заключения договора купли-продажи:VOLGA SIBER 2010 г.в.г. Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Право заключения договора купли-продажи:VOLGA SIBER 2010 г.в.

    Начальная цена

    145 522,44

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с извещение и договором купли-продажи

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с извещение и договором купли-продажиРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с извещение и договором купли-продажи
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    СТ ГРУПП
    Все закупки и тендеры СТ ГРУПП

    Адрес местонахождения

    192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, ДОМ 116, КОРПУС 1, ОФИС 311

    107564, г. Москва, ул. Краснобогатырская, д. 6, стр. 5, офис 216

    Классификатор ОКПД2

    29.10.2

    Автомобили легковые

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "VOLGA SIBER 2010 г.в."

    Кол-во: 1

    Лот 13

    Право заключения договора купли-продажи:VOLGA SIBER 2010 г.в.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    29.06.2018 12:00 GMT +329.06.2018 12:0029.06.2018 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП806153Дата и время окончания срока приема заявок Право заключения договора купли-продажи:VOLGA SIBER 2010 г.в.г. Москва

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    02.07.2018 17:0002.07.2018 17:0002.07.2018 17:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП806153Дата окончания срока рассмотрения заявок Право заключения договора купли-продажи:VOLGA SIBER 2010 г.в.г. Москва

    Дата и время проведения

    03.07.2018 12:0003.07.2018 12:0003.07.2018 12:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП806153Дата и время проведения Право заключения договора купли-продажи:VOLGA SIBER 2010 г.в.г. Москва

    Подведение итогов не позднее

    03.07.2018 17:0003.07.2018 17:0003.07.2018 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП806153Подведение итогов не позднее Право заключения договора купли-продажи:VOLGA SIBER 2010 г.в.г. Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    03.07.201803.07.2018 17:0003.07.2018 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП806153Подведение итогов не позднее Право заключения договора купли-продажи:VOLGA SIBER 2010 г.в.г. Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Право заключения договора купли-продажи:VOLGA SIBER 2010 г.в.

    Начальная цена

    145 522,44

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с извещение и договором купли-продажи

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с извещение и договором купли-продажиРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с извещение и договором купли-продажи
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    СТ ГРУПП
    Все закупки и тендеры СТ ГРУПП

    Адрес местонахождения

    192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, ДОМ 116, КОРПУС 1, ОФИС 311

    107564, г. Москва, ул. Краснобогатырская, д. 6, стр. 5, офис 216

    Классификатор ОКПД2

    29.10.2

    Автомобили легковые

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "VOLGA SIBER 2010 г.в."

    Кол-во: 1

    Лот 14

    Право заключения договора купли-продажи:MITSUBISHI PAJERO 3.5 GDI LWB 2006 г.в.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    29.06.2018 12:00 GMT +329.06.2018 12:0029.06.2018 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП806153Дата и время окончания срока приема заявок Право заключения договора купли-продажи:MITSUBISHI PAJERO 3.5 GDI LWB 2006 г.в.г. Москва

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    02.07.2018 17:0002.07.2018 17:0002.07.2018 17:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП806153Дата окончания срока рассмотрения заявок Право заключения договора купли-продажи:MITSUBISHI PAJERO 3.5 GDI LWB 2006 г.в.г. Москва

    Дата и время проведения

    03.07.2018 12:0003.07.2018 12:0003.07.2018 12:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП806153Дата и время проведения Право заключения договора купли-продажи:MITSUBISHI PAJERO 3.5 GDI LWB 2006 г.в.г. Москва

    Подведение итогов не позднее

    09.07.2018 13:4509.07.2018 13:4509.07.2018 13:45Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП806153Подведение итогов не позднее Право заключения договора купли-продажи:MITSUBISHI PAJERO 3.5 GDI LWB 2006 г.в.г. Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    09.07.201809.07.2018 13:4509.07.2018 13:45Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП806153Подведение итогов не позднее Право заключения договора купли-продажи:MITSUBISHI PAJERO 3.5 GDI LWB 2006 г.в.г. Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Право заключения договора купли-продажи:MITSUBISHI PAJERO 3.5 GDI LWB 2006 г.в.

    Начальная цена

    328 522,44

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с извещение и договором купли-продажи

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с извещение и договором купли-продажиРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с извещение и договором купли-продажи
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    СТ ГРУПП
    Все закупки и тендеры СТ ГРУПП

    Адрес местонахождения

    192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, ДОМ 116, КОРПУС 1, ОФИС 311

    107564, г. Москва, ул. Краснобогатырская, д. 6, стр. 5, офис 216

    Классификатор ОКПД2

    29.10.2

    Автомобили легковые

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "MITSUBISHI PAJERO 3.5 GDI LWB 2006 г.в."

    Кол-во: 1

    Лот 15

    Право заключения договора купли-продажи:MITSUBISHI PAJERO 3.5 GDI LWB 2006 г.в.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    29.06.2018 12:00 GMT +329.06.2018 12:0029.06.2018 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП806153Дата и время окончания срока приема заявок Право заключения договора купли-продажи:MITSUBISHI PAJERO 3.5 GDI LWB 2006 г.в.г. Москва

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    02.07.2018 17:0002.07.2018 17:0002.07.2018 17:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП806153Дата окончания срока рассмотрения заявок Право заключения договора купли-продажи:MITSUBISHI PAJERO 3.5 GDI LWB 2006 г.в.г. Москва

    Дата и время проведения

    03.07.2018 12:0003.07.2018 12:0003.07.2018 12:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП806153Дата и время проведения Право заключения договора купли-продажи:MITSUBISHI PAJERO 3.5 GDI LWB 2006 г.в.г. Москва

    Подведение итогов не позднее

    09.07.2018 12:4509.07.2018 12:4509.07.2018 12:45Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП806153Подведение итогов не позднее Право заключения договора купли-продажи:MITSUBISHI PAJERO 3.5 GDI LWB 2006 г.в.г. Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    09.07.201809.07.2018 12:4509.07.2018 12:45Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП806153Подведение итогов не позднее Право заключения договора купли-продажи:MITSUBISHI PAJERO 3.5 GDI LWB 2006 г.в.г. Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Право заключения договора купли-продажи:MITSUBISHI PAJERO 3.5 GDI LWB 2006 г.в.

    Начальная цена

    328 522,44

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с извещение и договором купли-продажи

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с извещение и договором купли-продажиРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с извещение и договором купли-продажи
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    СТ ГРУПП
    Все закупки и тендеры СТ ГРУПП

    Адрес местонахождения

    192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, ДОМ 116, КОРПУС 1, ОФИС 311

    107564, г. Москва, ул. Краснобогатырская, д. 6, стр. 5, офис 216

    Классификатор ОКПД2

    29.10.2

    Автомобили легковые

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "MITSUBISHI PAJERO 3.5 GDI LWB 2006 г.в."

    Кол-во: 1

    Лот 16

    Право заключения договора купли-продажи:Mitsubishi Pajero 3.5 GDI LWB 2002 г.в.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    29.06.2018 12:00 GMT +329.06.2018 12:0029.06.2018 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП806153Дата и время окончания срока приема заявок Право заключения договора купли-продажи:Mitsubishi Pajero 3.5 GDI LWB 2002 г.в.г. Москва

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    02.07.2018 17:0002.07.2018 17:0002.07.2018 17:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП806153Дата окончания срока рассмотрения заявок Право заключения договора купли-продажи:Mitsubishi Pajero 3.5 GDI LWB 2002 г.в.г. Москва

    Дата и время проведения

    03.07.2018 12:0003.07.2018 12:0003.07.2018 12:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП806153Дата и время проведения Право заключения договора купли-продажи:Mitsubishi Pajero 3.5 GDI LWB 2002 г.в.г. Москва

    Подведение итогов не позднее

    09.07.2018 14:4009.07.2018 14:4009.07.2018 14:40Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП806153Подведение итогов не позднее Право заключения договора купли-продажи:Mitsubishi Pajero 3.5 GDI LWB 2002 г.в.г. Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    09.07.201809.07.2018 14:4009.07.2018 14:40Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП806153Подведение итогов не позднее Право заключения договора купли-продажи:Mitsubishi Pajero 3.5 GDI LWB 2002 г.в.г. Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Право заключения договора купли-продажи:Mitsubishi Pajero 3.5 GDI LWB 2002 г.в.

    Начальная цена

    153 522,44

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с извещение и договором купли-продажи

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с извещение и договором купли-продажиРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с извещение и договором купли-продажи
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    СТ ГРУПП
    Все закупки и тендеры СТ ГРУПП

    Адрес местонахождения

    192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, ДОМ 116, КОРПУС 1, ОФИС 311

    107564, г. Москва, ул. Краснобогатырская, д. 6, стр. 5, офис 216

    Классификатор ОКПД2

    29.10.2

    Автомобили легковые

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Mitsubishi Pajero 3.5 GDI LWB 2002 г.в."

    Кол-во: 1

    Лот 17

    Право заключения договора купли-продажи:Mitsubishi Pajero 3.5 GDI LWB 2001 г.в.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    29.06.2018 12:00 GMT +329.06.2018 12:0029.06.2018 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП806153Дата и время окончания срока приема заявок Право заключения договора купли-продажи:Mitsubishi Pajero 3.5 GDI LWB 2001 г.в.г. Москва

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    02.07.2018 17:0002.07.2018 17:0002.07.2018 17:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП806153Дата окончания срока рассмотрения заявок Право заключения договора купли-продажи:Mitsubishi Pajero 3.5 GDI LWB 2001 г.в.г. Москва

    Дата и время проведения

    03.07.2018 12:0003.07.2018 12:0003.07.2018 12:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП806153Дата и время проведения Право заключения договора купли-продажи:Mitsubishi Pajero 3.5 GDI LWB 2001 г.в.г. Москва

    Подведение итогов не позднее

    09.07.2018 14:5009.07.2018 14:5009.07.2018 14:50Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП806153Подведение итогов не позднее Право заключения договора купли-продажи:Mitsubishi Pajero 3.5 GDI LWB 2001 г.в.г. Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    09.07.201809.07.2018 14:5009.07.2018 14:50Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП806153Подведение итогов не позднее Право заключения договора купли-продажи:Mitsubishi Pajero 3.5 GDI LWB 2001 г.в.г. Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Право заключения договора купли-продажи:Mitsubishi Pajero 3.5 GDI LWB 2001 г.в.

    Начальная цена

    153 522,44

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с извещение и договором купли-продажи

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с извещение и договором купли-продажиРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с извещение и договором купли-продажи
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    СТ ГРУПП
    Все закупки и тендеры СТ ГРУПП

    Адрес местонахождения

    192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, ДОМ 116, КОРПУС 1, ОФИС 311

    107564, г. Москва, ул. Краснобогатырская, д. 6, стр. 5, офис 216

    Классификатор ОКПД2

    29.10.2

    Автомобили легковые

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Mitsubishi Pajero 3.5 GDI LWB 2001 г.в."

    Кол-во: 1

    Лот 18

    Право заключения договора купли-продажи:Mitsubishi Pajero 3.5 GDI LWB 2002 г.в.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    29.06.2018 12:00 GMT +329.06.2018 12:0029.06.2018 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП806153Дата и время окончания срока приема заявок Право заключения договора купли-продажи:Mitsubishi Pajero 3.5 GDI LWB 2002 г.в.г. Москва

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    02.07.2018 17:0002.07.2018 17:0002.07.2018 17:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП806153Дата окончания срока рассмотрения заявок Право заключения договора купли-продажи:Mitsubishi Pajero 3.5 GDI LWB 2002 г.в.г. Москва

    Дата и время проведения

    03.07.2018 12:0003.07.2018 12:0003.07.2018 12:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП806153Дата и время проведения Право заключения договора купли-продажи:Mitsubishi Pajero 3.5 GDI LWB 2002 г.в.г. Москва

    Подведение итогов не позднее

    09.07.2018 14:2009.07.2018 14:2009.07.2018 14:20Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП806153Подведение итогов не позднее Право заключения договора купли-продажи:Mitsubishi Pajero 3.5 GDI LWB 2002 г.в.г. Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    09.07.201809.07.2018 14:2009.07.2018 14:20Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП806153Подведение итогов не позднее Право заключения договора купли-продажи:Mitsubishi Pajero 3.5 GDI LWB 2002 г.в.г. Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Право заключения договора купли-продажи:Mitsubishi Pajero 3.5 GDI LWB 2002 г.в.

    Начальная цена

    153 522,44

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с извещение и договором купли-продажи

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с извещение и договором купли-продажиРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с извещение и договором купли-продажи
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    СТ ГРУПП
    Все закупки и тендеры СТ ГРУПП

    Адрес местонахождения

    192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, ДОМ 116, КОРПУС 1, ОФИС 311

    107564, г. Москва, ул. Краснобогатырская, д. 6, стр. 5, офис 216

    Классификатор ОКПД2

    29.10.2

    Автомобили легковые

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Mitsubishi Pajero 3.5 GDI LWB 2002 г.в."

    Кол-во: 1

    Лот 19

    Право заключения договора купли-продажи:VOLVO ВОЛЬВО S80 2006 г.в.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    29.06.2018 12:00 GMT +329.06.2018 12:0029.06.2018 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП806153Дата и время окончания срока приема заявок Право заключения договора купли-продажи:VOLVO ВОЛЬВО S80 2006 г.в.г. Москва

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    02.07.2018 17:0002.07.2018 17:0002.07.2018 17:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП806153Дата окончания срока рассмотрения заявок Право заключения договора купли-продажи:VOLVO ВОЛЬВО S80 2006 г.в.г. Москва

    Дата и время проведения

    03.07.2018 12:0003.07.2018 12:0003.07.2018 12:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП806153Дата и время проведения Право заключения договора купли-продажи:VOLVO ВОЛЬВО S80 2006 г.в.г. Москва

    Подведение итогов не позднее

    03.07.2018 17:0003.07.2018 17:0003.07.2018 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП806153Подведение итогов не позднее Право заключения договора купли-продажи:VOLVO ВОЛЬВО S80 2006 г.в.г. Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    03.07.201803.07.2018 17:0003.07.2018 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП806153Подведение итогов не позднее Право заключения договора купли-продажи:VOLVO ВОЛЬВО S80 2006 г.в.г. Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Право заключения договора купли-продажи:VOLVO ВОЛЬВО S80 2006 г.в.

    Начальная цена

    239 522,44

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с извещение и договором купли-продажи

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с извещение и договором купли-продажиРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с извещение и договором купли-продажи
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    СТ ГРУПП
    Все закупки и тендеры СТ ГРУПП

    Адрес местонахождения

    192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, ДОМ 116, КОРПУС 1, ОФИС 311

    107564, г. Москва, ул. Краснобогатырская, д. 6, стр. 5, офис 216

    Классификатор ОКПД2

    29.10.2

    Автомобили легковые

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "VOLVO ВОЛЬВО S80 2006 г.в."

    Кол-во: 1

    Лот 20

    Право заключения договора купли-продажи:VOLVO ВОЛЬВО ХС90 2005 г.в.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    29.06.2018 12:00 GMT +329.06.2018 12:0029.06.2018 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП806153Дата и время окончания срока приема заявок Право заключения договора купли-продажи:VOLVO ВОЛЬВО ХС90 2005 г.в.г. Москва

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    02.07.2018 17:0002.07.2018 17:0002.07.2018 17:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП806153Дата окончания срока рассмотрения заявок Право заключения договора купли-продажи:VOLVO ВОЛЬВО ХС90 2005 г.в.г. Москва

    Дата и время проведения

    03.07.2018 12:0003.07.2018 12:0003.07.2018 12:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП806153Дата и время проведения Право заключения договора купли-продажи:VOLVO ВОЛЬВО ХС90 2005 г.в.г. Москва

    Подведение итогов не позднее

    09.07.2018 13:3009.07.2018 13:3009.07.2018 13:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП806153Подведение итогов не позднее Право заключения договора купли-продажи:VOLVO ВОЛЬВО ХС90 2005 г.в.г. Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    09.07.201809.07.2018 13:3009.07.2018 13:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП806153Подведение итогов не позднее Право заключения договора купли-продажи:VOLVO ВОЛЬВО ХС90 2005 г.в.г. Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Право заключения договора купли-продажи:VOLVO ВОЛЬВО ХС90 2005 г.в.

    Начальная цена

    248 522,44

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с извещение и договором купли-продажи

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с извещение и договором купли-продажиРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с извещение и договором купли-продажи
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    СТ ГРУПП
    Все закупки и тендеры СТ ГРУПП

    Адрес местонахождения

    192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, ДОМ 116, КОРПУС 1, ОФИС 311

    107564, г. Москва, ул. Краснобогатырская, д. 6, стр. 5, офис 216

    Классификатор ОКПД2

    29.10.2

    Автомобили легковые

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "VOLVO ВОЛЬВО ХС90 2005 г.в."

    Кол-во: 1

    Лот 21

    Право заключения договора купли-продажи:UAZ PATRIOT 2007 г.в.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    29.06.2018 12:00 GMT +329.06.2018 12:0029.06.2018 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП806153Дата и время окончания срока приема заявок Право заключения договора купли-продажи:UAZ PATRIOT 2007 г.в.г. Москва

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    02.07.2018 17:0002.07.2018 17:0002.07.2018 17:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП806153Дата окончания срока рассмотрения заявок Право заключения договора купли-продажи:UAZ PATRIOT 2007 г.в.г. Москва

    Дата и время проведения

    03.07.2018 12:0003.07.2018 12:0003.07.2018 12:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП806153Дата и время проведения Право заключения договора купли-продажи:UAZ PATRIOT 2007 г.в.г. Москва

    Подведение итогов не позднее

    03.07.2018 17:0003.07.2018 17:0003.07.2018 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП806153Подведение итогов не позднее Право заключения договора купли-продажи:UAZ PATRIOT 2007 г.в.г. Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    03.07.201803.07.2018 17:0003.07.2018 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП806153Подведение итогов не позднее Право заключения договора купли-продажи:UAZ PATRIOT 2007 г.в.г. Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Право заключения договора купли-продажи:UAZ PATRIOT 2007 г.в.

    Начальная цена

    154 522,44

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с извещение и договором купли-продажи

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с извещение и договором купли-продажиРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с извещение и договором купли-продажи
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    СТ ГРУПП
    Все закупки и тендеры СТ ГРУПП

    Адрес местонахождения

    192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, ДОМ 116, КОРПУС 1, ОФИС 311

    107564, г. Москва, ул. Краснобогатырская, д. 6, стр. 5, офис 216

    Классификатор ОКПД2

    29.10.2

    Автомобили легковые

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "UAZ PATRIOT 2007 г.в."

    Кол-во: 1

    Лот 22

    Право заключения договора купли-продажи:UAZ PATRIOT 2008 г.в.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    29.06.2018 12:00 GMT +329.06.2018 12:0029.06.2018 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП806153Дата и время окончания срока приема заявок Право заключения договора купли-продажи:UAZ PATRIOT 2008 г.в.г. Москва

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    02.07.2018 17:0002.07.2018 17:0002.07.2018 17:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП806153Дата окончания срока рассмотрения заявок Право заключения договора купли-продажи:UAZ PATRIOT 2008 г.в.г. Москва

    Дата и время проведения

    03.07.2018 12:0003.07.2018 12:0003.07.2018 12:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП806153Дата и время проведения Право заключения договора купли-продажи:UAZ PATRIOT 2008 г.в.г. Москва

    Подведение итогов не позднее

    03.07.2018 17:0003.07.2018 17:0003.07.2018 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП806153Подведение итогов не позднее Право заключения договора купли-продажи:UAZ PATRIOT 2008 г.в.г. Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    03.07.201803.07.2018 17:0003.07.2018 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП806153Подведение итогов не позднее Право заключения договора купли-продажи:UAZ PATRIOT 2008 г.в.г. Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Право заключения договора купли-продажи:UAZ PATRIOT 2008 г.в.

    Начальная цена

    154 522,44

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с извещение и договором купли-продажи

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с извещение и договором купли-продажиРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с извещение и договором купли-продажи
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    СТ ГРУПП
    Все закупки и тендеры СТ ГРУПП

    Адрес местонахождения

    192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, ДОМ 116, КОРПУС 1, ОФИС 311

    107564, г. Москва, ул. Краснобогатырская, д. 6, стр. 5, офис 216

    Классификатор ОКПД2

    29.10.2

    Автомобили легковые

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "UAZ PATRIOT 2008 г.в."

    Кол-во: 1

    Лот 23

    Право заключения договора купли-продажи: UAZ PATRIOT 2010 г.в.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    29.06.2018 12:00 GMT +329.06.2018 12:0029.06.2018 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП806153Дата и время окончания срока приема заявок Право заключения договора купли-продажи: UAZ PATRIOT 2010 г.в.г. Москва

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    02.07.2018 17:0002.07.2018 17:0002.07.2018 17:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП806153Дата окончания срока рассмотрения заявок Право заключения договора купли-продажи: UAZ PATRIOT 2010 г.в.г. Москва

    Дата и время проведения

    03.07.2018 12:0003.07.2018 12:0003.07.2018 12:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП806153Дата и время проведения Право заключения договора купли-продажи: UAZ PATRIOT 2010 г.в.г. Москва

    Подведение итогов не позднее

    09.07.2018 14:2509.07.2018 14:2509.07.2018 14:25Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП806153Подведение итогов не позднее Право заключения договора купли-продажи: UAZ PATRIOT 2010 г.в.г. Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    09.07.201809.07.2018 14:2509.07.2018 14:25Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП806153Подведение итогов не позднее Право заключения договора купли-продажи: UAZ PATRIOT 2010 г.в.г. Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Право заключения договора купли-продажи: UAZ PATRIOT 2010 г.в.

    Начальная цена

    154 522,44

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с извещение и договором купли-продажи

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с извещение и договором купли-продажиРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с извещение и договором купли-продажи
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    СТ ГРУПП
    Все закупки и тендеры СТ ГРУПП

    Адрес местонахождения

    192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, ДОМ 116, КОРПУС 1, ОФИС 311

    107564, г. Москва, ул. Краснобогатырская, д. 6, стр. 5, офис 216

    Классификатор ОКПД2

    29.10.2

    Автомобили легковые

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "UAZ PATRIOT 2010 г.в."

    Кол-во: 1

    Лот 24

    Право заключения договора купли-продажи: UAZ PATRIOT 2010 г.в.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    29.06.2018 12:00 GMT +329.06.2018 12:0029.06.2018 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП806153Дата и время окончания срока приема заявок Право заключения договора купли-продажи: UAZ PATRIOT 2010 г.в.г. Москва

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    02.07.2018 17:0002.07.2018 17:0002.07.2018 17:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП806153Дата окончания срока рассмотрения заявок Право заключения договора купли-продажи: UAZ PATRIOT 2010 г.в.г. Москва

    Дата и время проведения

    03.07.2018 12:0003.07.2018 12:0003.07.2018 12:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП806153Дата и время проведения Право заключения договора купли-продажи: UAZ PATRIOT 2010 г.в.г. Москва

    Подведение итогов не позднее

    09.07.2018 14:4009.07.2018 14:4009.07.2018 14:40Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП806153Подведение итогов не позднее Право заключения договора купли-продажи: UAZ PATRIOT 2010 г.в.г. Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    09.07.201809.07.2018 14:4009.07.2018 14:40Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП806153Подведение итогов не позднее Право заключения договора купли-продажи: UAZ PATRIOT 2010 г.в.г. Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Право заключения договора купли-продажи: UAZ PATRIOT 2010 г.в.

    Начальная цена

    154 522,44

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с извещение и договором купли-продажи

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с извещение и договором купли-продажиРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с извещение и договором купли-продажи
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    СТ ГРУПП
    Все закупки и тендеры СТ ГРУПП

    Адрес местонахождения

    192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, ДОМ 116, КОРПУС 1, ОФИС 311

    107564, г. Москва, ул. Краснобогатырская, д. 6, стр. 5, офис 216

    Классификатор ОКПД2

    29.10.2

    Автомобили легковые

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "UAZ PATRIOT 2010 г.в."

    Кол-во: 1

    Лот 25

    Право заключения договора купли-продажи: УАЗ-220694-04 2007 г.в.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    29.06.2018 12:00 GMT +329.06.2018 12:0029.06.2018 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП806153Дата и время окончания срока приема заявок Право заключения договора купли-продажи: УАЗ-220694-04 2007 г.в.г. Москва

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    02.07.2018 17:0002.07.2018 17:0002.07.2018 17:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП806153Дата окончания срока рассмотрения заявок Право заключения договора купли-продажи: УАЗ-220694-04 2007 г.в.г. Москва

    Дата и время проведения

    03.07.2018 12:0003.07.2018 12:0003.07.2018 12:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП806153Дата и время проведения Право заключения договора купли-продажи: УАЗ-220694-04 2007 г.в.г. Москва

    Подведение итогов не позднее

    03.07.2018 17:0003.07.2018 17:0003.07.2018 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП806153Подведение итогов не позднее Право заключения договора купли-продажи: УАЗ-220694-04 2007 г.в.г. Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    03.07.201803.07.2018 17:0003.07.2018 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП806153Подведение итогов не позднее Право заключения договора купли-продажи: УАЗ-220694-04 2007 г.в.г. Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Право заключения договора купли-продажи: УАЗ-220694-04 2007 г.в.

    Начальная цена

    84 522,44

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с извещение и договором купли-продажи

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с извещение и договором купли-продажиРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с извещение и договором купли-продажи
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    СТ ГРУПП
    Все закупки и тендеры СТ ГРУПП

    Адрес местонахождения

    192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, ДОМ 116, КОРПУС 1, ОФИС 311

    107564, г. Москва, ул. Краснобогатырская, д. 6, стр. 5, офис 216

    Классификатор ОКПД2

    29.10.2

    Автомобили легковые

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "УАЗ-220694-04 2007 г.в."

    Кол-во: 1

    Лот 26

    Право заключения договора купли-продажи: УАЗ-220694-04 2007 г.в.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    29.06.2018 12:00 GMT +329.06.2018 12:0029.06.2018 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП806153Дата и время окончания срока приема заявок Право заключения договора купли-продажи: УАЗ-220694-04 2007 г.в.г. Москва

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    02.07.2018 17:0002.07.2018 17:0002.07.2018 17:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП806153Дата окончания срока рассмотрения заявок Право заключения договора купли-продажи: УАЗ-220694-04 2007 г.в.г. Москва

    Дата и время проведения

    03.07.2018 12:0003.07.2018 12:0003.07.2018 12:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП806153Дата и время проведения Право заключения договора купли-продажи: УАЗ-220694-04 2007 г.в.г. Москва

    Подведение итогов не позднее

    03.07.2018 17:0003.07.2018 17:0003.07.2018 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП806153Подведение итогов не позднее Право заключения договора купли-продажи: УАЗ-220694-04 2007 г.в.г. Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    03.07.201803.07.2018 17:0003.07.2018 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП806153Подведение итогов не позднее Право заключения договора купли-продажи: УАЗ-220694-04 2007 г.в.г. Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Право заключения договора купли-продажи: УАЗ-220694-04 2007 г.в.

    Начальная цена

    84 522,44

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с извещение и договором купли-продажи

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с извещение и договором купли-продажиРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с извещение и договором купли-продажи
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    СТ ГРУПП
    Все закупки и тендеры СТ ГРУПП

    Адрес местонахождения

    192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, ДОМ 116, КОРПУС 1, ОФИС 311

    107564, г. Москва, ул. Краснобогатырская, д. 6, стр. 5, офис 216

    Классификатор ОКПД2

    29.10.2

    Автомобили легковые

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "УАЗ-220694-04 2007 г.в."

    Кол-во: 1

    Лот 27

    Право заключения договора купли-продажи: УАЗ-390994 2007 г.в.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    29.06.2018 12:00 GMT +329.06.2018 12:0029.06.2018 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП806153Дата и время окончания срока приема заявок Право заключения договора купли-продажи: УАЗ-390994 2007 г.в.г. Москва

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    02.07.2018 17:0002.07.2018 17:0002.07.2018 17:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП806153Дата окончания срока рассмотрения заявок Право заключения договора купли-продажи: УАЗ-390994 2007 г.в.г. Москва

    Дата и время проведения

    03.07.2018 12:0003.07.2018 12:0003.07.2018 12:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП806153Дата и время проведения Право заключения договора купли-продажи: УАЗ-390994 2007 г.в.г. Москва

    Подведение итогов не позднее

    03.07.2018 17:0003.07.2018 17:0003.07.2018 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП806153Подведение итогов не позднее Право заключения договора купли-продажи: УАЗ-390994 2007 г.в.г. Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    03.07.201803.07.2018 17:0003.07.2018 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП806153Подведение итогов не позднее Право заключения договора купли-продажи: УАЗ-390994 2007 г.в.г. Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Право заключения договора купли-продажи: УАЗ-390994 2007 г.в.

    Начальная цена

    91 554,83

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с извещение и договором купли-продажи

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с извещение и договором купли-продажиРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с извещение и договором купли-продажи
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    СТ ГРУПП
    Все закупки и тендеры СТ ГРУПП

    Адрес местонахождения

    192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, ДОМ 116, КОРПУС 1, ОФИС 311

    107564, г. Москва, ул. Краснобогатырская, д. 6, стр. 5, офис 216

    Классификатор ОКПД2

    29.10.2

    Автомобили легковые

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "УАЗ-390994 2007 г.в."

    Кол-во: 1

    Лот 28

    Право заключения договора купли-продажи: ГАЗ22171 2007 г.в.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    29.06.2018 12:00 GMT +329.06.2018 12:0029.06.2018 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП806153Дата и время окончания срока приема заявок Право заключения договора купли-продажи: ГАЗ22171 2007 г.в.г. Москва

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    02.07.2018 17:0002.07.2018 17:0002.07.2018 17:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП806153Дата окончания срока рассмотрения заявок Право заключения договора купли-продажи: ГАЗ22171 2007 г.в.г. Москва

    Дата и время проведения

    03.07.2018 12:0003.07.2018 12:0003.07.2018 12:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП806153Дата и время проведения Право заключения договора купли-продажи: ГАЗ22171 2007 г.в.г. Москва

    Подведение итогов не позднее

    03.07.2018 17:0003.07.2018 17:0003.07.2018 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП806153Подведение итогов не позднее Право заключения договора купли-продажи: ГАЗ22171 2007 г.в.г. Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    03.07.201803.07.2018 17:0003.07.2018 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП806153Подведение итогов не позднее Право заключения договора купли-продажи: ГАЗ22171 2007 г.в.г. Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Право заключения договора купли-продажи: ГАЗ22171 2007 г.в.

    Начальная цена

    95 616,49

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с извещение и договором купли-продажи

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с извещение и договором купли-продажиРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с извещение и договором купли-продажи
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    СТ ГРУПП
    Все закупки и тендеры СТ ГРУПП

    Адрес местонахождения

    192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, ДОМ 116, КОРПУС 1, ОФИС 311

    107564, г. Москва, ул. Краснобогатырская, д. 6, стр. 5, офис 216

    Классификатор ОКПД2

    29.10.2

    Автомобили легковые

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "ГАЗ22171 2007 г.в."

    Кол-во: 1

    Лот 29

    Право заключения договора купли-продажи: ГАЗ22171 2007 г.в.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    29.06.2018 12:00 GMT +329.06.2018 12:0029.06.2018 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП806153Дата и время окончания срока приема заявок Право заключения договора купли-продажи: ГАЗ22171 2007 г.в.г. Москва

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    02.07.2018 17:0002.07.2018 17:0002.07.2018 17:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП806153Дата окончания срока рассмотрения заявок Право заключения договора купли-продажи: ГАЗ22171 2007 г.в.г. Москва

    Дата и время проведения

    03.07.2018 12:0003.07.2018 12:0003.07.2018 12:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП806153Дата и время проведения Право заключения договора купли-продажи: ГАЗ22171 2007 г.в.г. Москва

    Подведение итогов не позднее

    03.07.2018 17:0003.07.2018 17:0003.07.2018 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП806153Подведение итогов не позднее Право заключения договора купли-продажи: ГАЗ22171 2007 г.в.г. Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    03.07.201803.07.2018 17:0003.07.2018 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП806153Подведение итогов не позднее Право заключения договора купли-продажи: ГАЗ22171 2007 г.в.г. Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Право заключения договора купли-продажи: ГАЗ22171 2007 г.в.

    Начальная цена

    121 522,44

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с извещение и договором купли-продажи

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с извещение и договором купли-продажиРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с извещение и договором купли-продажи
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    СТ ГРУПП
    Все закупки и тендеры СТ ГРУПП

    Адрес местонахождения

    192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, ДОМ 116, КОРПУС 1, ОФИС 311

    107564, г. Москва, ул. Краснобогатырская, д. 6, стр. 5, офис 216

    Классификатор ОКПД2

    29.10.2

    Автомобили легковые

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "ГАЗ22171 2007 г.в."

    Кол-во: 1

    Лот 30

    Право заключения договора купли-продажи: ГАЗ-22171 2010 г.в.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    29.06.2018 12:00 GMT +329.06.2018 12:0029.06.2018 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП806153Дата и время окончания срока приема заявок Право заключения договора купли-продажи: ГАЗ-22171 2010 г.в.г. Москва

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    02.07.2018 17:0002.07.2018 17:0002.07.2018 17:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП806153Дата окончания срока рассмотрения заявок Право заключения договора купли-продажи: ГАЗ-22171 2010 г.в.г. Москва

    Дата и время проведения

    03.07.2018 12:0003.07.2018 12:0003.07.2018 12:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП806153Дата и время проведения Право заключения договора купли-продажи: ГАЗ-22171 2010 г.в.г. Москва

    Подведение итогов не позднее

    09.07.2018 12:3509.07.2018 12:3509.07.2018 12:35Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП806153Подведение итогов не позднее Право заключения договора купли-продажи: ГАЗ-22171 2010 г.в.г. Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    09.07.201809.07.2018 12:3509.07.2018 12:35Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП806153Подведение итогов не позднее Право заключения договора купли-продажи: ГАЗ-22171 2010 г.в.г. Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Право заключения договора купли-продажи: ГАЗ-22171 2010 г.в.

    Начальная цена

    125 522,44

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с извещение и договором купли-продажи

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с извещение и договором купли-продажиРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с извещение и договором купли-продажи
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    СТ ГРУПП
    Все закупки и тендеры СТ ГРУПП

    Адрес местонахождения

    192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, ДОМ 116, КОРПУС 1, ОФИС 311

    107564, г. Москва, ул. Краснобогатырская, д. 6, стр. 5, офис 216

    Классификатор ОКПД2

    29.10.2

    Автомобили легковые

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "ГАЗ-22171 2010 г.в."

    Кол-во: 1

    Лот 31

    Право заключения договора купли-продажи: ГАЗ-22171 2010 г.в.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    29.06.2018 12:00 GMT +329.06.2018 12:0029.06.2018 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП806153Дата и время окончания срока приема заявок Право заключения договора купли-продажи: ГАЗ-22171 2010 г.в.г. Москва

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    02.07.2018 17:0002.07.2018 17:0002.07.2018 17:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП806153Дата окончания срока рассмотрения заявок Право заключения договора купли-продажи: ГАЗ-22171 2010 г.в.г. Москва

    Дата и время проведения

    03.07.2018 12:0003.07.2018 12:0003.07.2018 12:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП806153Дата и время проведения Право заключения договора купли-продажи: ГАЗ-22171 2010 г.в.г. Москва

    Подведение итогов не позднее

    03.07.2018 17:0003.07.2018 17:0003.07.2018 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП806153Подведение итогов не позднее Право заключения договора купли-продажи: ГАЗ-22171 2010 г.в.г. Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    03.07.201803.07.2018 17:0003.07.2018 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП806153Подведение итогов не позднее Право заключения договора купли-продажи: ГАЗ-22171 2010 г.в.г. Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Право заключения договора купли-продажи: ГАЗ-22171 2010 г.в.

    Начальная цена

    125 522,44

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с извещение и договором купли-продажи

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с извещение и договором купли-продажиРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с извещение и договором купли-продажи
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    СТ ГРУПП
    Все закупки и тендеры СТ ГРУПП

    Адрес местонахождения

    192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, ДОМ 116, КОРПУС 1, ОФИС 311

    107564, г. Москва, ул. Краснобогатырская, д. 6, стр. 5, офис 216

    Классификатор ОКПД2

    29.10.2

    Автомобили легковые

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "ГАЗ-22171 2010 г.в."

    Кол-во: 1

    Лот 32

    Право заключения договора купли-продажи: ГАЗ-2217 2007 г.в.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    29.06.2018 12:00 GMT +329.06.2018 12:0029.06.2018 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП806153Дата и время окончания срока приема заявок Право заключения договора купли-продажи: ГАЗ-2217 2007 г.в.г. Москва

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    02.07.2018 17:0002.07.2018 17:0002.07.2018 17:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП806153Дата окончания срока рассмотрения заявок Право заключения договора купли-продажи: ГАЗ-2217 2007 г.в.г. Москва

    Дата и время проведения

    03.07.2018 12:0003.07.2018 12:0003.07.2018 12:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП806153Дата и время проведения Право заключения договора купли-продажи: ГАЗ-2217 2007 г.в.г. Москва

    Подведение итогов не позднее

    03.07.2018 17:0003.07.2018 17:0003.07.2018 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП806153Подведение итогов не позднее Право заключения договора купли-продажи: ГАЗ-2217 2007 г.в.г. Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    03.07.201803.07.2018 17:0003.07.2018 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП806153Подведение итогов не позднее Право заключения договора купли-продажи: ГАЗ-2217 2007 г.в.г. Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Право заключения договора купли-продажи: ГАЗ-2217 2007 г.в.

    Начальная цена

    121 522,44

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с извещение и договором купли-продажи

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с извещение и договором купли-продажиРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с извещение и договором купли-продажи
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    СТ ГРУПП
    Все закупки и тендеры СТ ГРУПП

    Адрес местонахождения

    192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, ДОМ 116, КОРПУС 1, ОФИС 311

    107564, г. Москва, ул. Краснобогатырская, д. 6, стр. 5, офис 216

    Классификатор ОКПД2

    29.10.2

    Автомобили легковые

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "ГАЗ-2217 2007 г.в."

    Кол-во: 1

    Лот 33

    Право заключения договора купли-продажи: ГАЗ 32620С Автомобиль санитарный 2003 г.в.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    29.06.2018 12:00 GMT +329.06.2018 12:0029.06.2018 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП806153Дата и время окончания срока приема заявок Право заключения договора купли-продажи: ГАЗ 32620С Автомобиль санитарный 2003 г.в.г. Москва

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    02.07.2018 17:0002.07.2018 17:0002.07.2018 17:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП806153Дата окончания срока рассмотрения заявок Право заключения договора купли-продажи: ГАЗ 32620С Автомобиль санитарный 2003 г.в.г. Москва

    Дата и время проведения

    03.07.2018 12:0003.07.2018 12:0003.07.2018 12:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП806153Дата и время проведения Право заключения договора купли-продажи: ГАЗ 32620С Автомобиль санитарный 2003 г.в.г. Москва

    Подведение итогов не позднее

    03.07.2018 17:0003.07.2018 17:0003.07.2018 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП806153Подведение итогов не позднее Право заключения договора купли-продажи: ГАЗ 32620С Автомобиль санитарный 2003 г.в.г. Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    03.07.201803.07.2018 17:0003.07.2018 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП806153Подведение итогов не позднее Право заключения договора купли-продажи: ГАЗ 32620С Автомобиль санитарный 2003 г.в.г. Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Право заключения договора купли-продажи: ГАЗ 32620С Автомобиль санитарный 2003 г.в.

    Начальная цена

    51 522,43

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с извещение и договором купли-продажи

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с извещение и договором купли-продажиРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с извещение и договором купли-продажи
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    СТ ГРУПП
    Все закупки и тендеры СТ ГРУПП

    Адрес местонахождения

    192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, ДОМ 116, КОРПУС 1, ОФИС 311

    107564, г. Москва, ул. Краснобогатырская, д. 6, стр. 5, офис 216

    Классификатор ОКПД2

    29.10.2

    Автомобили легковые

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "ГАЗ 32620С Автомобиль санитарный 2003 г.в."

    Кол-во: 1

    Лот 34

    Право заключения договора купли-продажи: ГАЗ 322174 Автомобиль скорой медицинской помощи 2005 г.в.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    29.06.2018 12:00 GMT +329.06.2018 12:0029.06.2018 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП806153Дата и время окончания срока приема заявок Право заключения договора купли-продажи: ГАЗ 322174 Автомобиль скорой медицинской помощи 2005 г.в.г. Москва

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    02.07.2018 17:0002.07.2018 17:0002.07.2018 17:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП806153Дата окончания срока рассмотрения заявок Право заключения договора купли-продажи: ГАЗ 322174 Автомобиль скорой медицинской помощи 2005 г.в.г. Москва

    Дата и время проведения

    03.07.2018 12:0003.07.2018 12:0003.07.2018 12:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП806153Дата и время проведения Право заключения договора купли-продажи: ГАЗ 322174 Автомобиль скорой медицинской помощи 2005 г.в.г. Москва

    Подведение итогов не позднее

    03.07.2018 17:0003.07.2018 17:0003.07.2018 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП806153Подведение итогов не позднее Право заключения договора купли-продажи: ГАЗ 322174 Автомобиль скорой медицинской помощи 2005 г.в.г. Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    03.07.201803.07.2018 17:0003.07.2018 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП806153Подведение итогов не позднее Право заключения договора купли-продажи: ГАЗ 322174 Автомобиль скорой медицинской помощи 2005 г.в.г. Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Право заключения договора купли-продажи: ГАЗ 322174 Автомобиль скорой медицинской помощи 2005 г.в.

    Начальная цена

    51 522,43

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с извещение и договором купли-продажи

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с извещение и договором купли-продажиРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с извещение и договором купли-продажи
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    СТ ГРУПП
    Все закупки и тендеры СТ ГРУПП

    Адрес местонахождения

    192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, ДОМ 116, КОРПУС 1, ОФИС 311

    107564, г. Москва, ул. Краснобогатырская, д. 6, стр. 5, офис 216

    Классификатор ОКПД2

    29.10.2

    Автомобили легковые

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "ГАЗ 322174 Автомобиль скорой медицинской помощи 2005 г.в."

    Кол-во: 1

    Лот 35

    Право заключения договора купли-продажи: КАВЗ 324401 Автобус-грузопассажирский 2000 г.в.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    29.06.2018 12:00 GMT +329.06.2018 12:0029.06.2018 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП806153Дата и время окончания срока приема заявок Право заключения договора купли-продажи: КАВЗ 324401 Автобус-грузопассажирский 2000 г.в.г. Москва

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    02.07.2018 17:0002.07.2018 17:0002.07.2018 17:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП806153Дата окончания срока рассмотрения заявок Право заключения договора купли-продажи: КАВЗ 324401 Автобус-грузопассажирский 2000 г.в.г. Москва

    Дата и время проведения

    03.07.2018 12:0003.07.2018 12:0003.07.2018 12:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП806153Дата и время проведения Право заключения договора купли-продажи: КАВЗ 324401 Автобус-грузопассажирский 2000 г.в.г. Москва

    Подведение итогов не позднее

    03.07.2018 17:0003.07.2018 17:0003.07.2018 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП806153Подведение итогов не позднее Право заключения договора купли-продажи: КАВЗ 324401 Автобус-грузопассажирский 2000 г.в.г. Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    03.07.201803.07.2018 17:0003.07.2018 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП806153Подведение итогов не позднее Право заключения договора купли-продажи: КАВЗ 324401 Автобус-грузопассажирский 2000 г.в.г. Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Право заключения договора купли-продажи: КАВЗ 324401 Автобус-грузопассажирский 2000 г.в.

    Начальная цена

    67 554,83

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с извещение и договором купли-продажи

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с извещение и договором купли-продажиРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с извещение и договором купли-продажи
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    СТ ГРУПП
    Все закупки и тендеры СТ ГРУПП

    Адрес местонахождения

    192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, ДОМ 116, КОРПУС 1, ОФИС 311

    107564, г. Москва, ул. Краснобогатырская, д. 6, стр. 5, офис 216

    Классификатор ОКПД2

    29.10.2

    Автомобили легковые

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "КАВЗ 324401 Автобус-грузопассажирский 2000 г.в."

    Кол-во: 1

    Лот 36

    Право заключения договора купли-продажи: КАВЗ 324401 Автобус-грузопассажирский 2000 г.в.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    29.06.2018 12:00 GMT +329.06.2018 12:0029.06.2018 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП806153Дата и время окончания срока приема заявок Право заключения договора купли-продажи: КАВЗ 324401 Автобус-грузопассажирский 2000 г.в.г. Москва

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    02.07.2018 17:0002.07.2018 17:0002.07.2018 17:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП806153Дата окончания срока рассмотрения заявок Право заключения договора купли-продажи: КАВЗ 324401 Автобус-грузопассажирский 2000 г.в.г. Москва

    Дата и время проведения

    03.07.2018 12:0003.07.2018 12:0003.07.2018 12:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП806153Дата и время проведения Право заключения договора купли-продажи: КАВЗ 324401 Автобус-грузопассажирский 2000 г.в.г. Москва

    Подведение итогов не позднее

    03.07.2018 17:0003.07.2018 17:0003.07.2018 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП806153Подведение итогов не позднее Право заключения договора купли-продажи: КАВЗ 324401 Автобус-грузопассажирский 2000 г.в.г. Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    03.07.201803.07.2018 17:0003.07.2018 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП806153Подведение итогов не позднее Право заключения договора купли-продажи: КАВЗ 324401 Автобус-грузопассажирский 2000 г.в.г. Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Право заключения договора купли-продажи: КАВЗ 324401 Автобус-грузопассажирский 2000 г.в.

    Начальная цена

    67 554,83

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с извещение и договором купли-продажи

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с извещение и договором купли-продажиРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с извещение и договором купли-продажи
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    СТ ГРУПП
    Все закупки и тендеры СТ ГРУПП

    Адрес местонахождения

    192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, ДОМ 116, КОРПУС 1, ОФИС 311

    107564, г. Москва, ул. Краснобогатырская, д. 6, стр. 5, офис 216

    Классификатор ОКПД2

    29.10.2

    Автомобили легковые

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "КАВЗ 324401 Автобус-грузопассажирский 2000 г.в."

    Кол-во: 1

    Лот 37

    Право заключения договора купли-продажи: КАВЗ 324401 Автобус-грузопассажирский 2000 г.в.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    29.06.2018 12:00 GMT +329.06.2018 12:0029.06.2018 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП806153Дата и время окончания срока приема заявок Право заключения договора купли-продажи: КАВЗ 324401 Автобус-грузопассажирский 2000 г.в.г. Москва

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    02.07.2018 17:0002.07.2018 17:0002.07.2018 17:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП806153Дата окончания срока рассмотрения заявок Право заключения договора купли-продажи: КАВЗ 324401 Автобус-грузопассажирский 2000 г.в.г. Москва

    Дата и время проведения

    03.07.2018 12:0003.07.2018 12:0003.07.2018 12:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП806153Дата и время проведения Право заключения договора купли-продажи: КАВЗ 324401 Автобус-грузопассажирский 2000 г.в.г. Москва

    Подведение итогов не позднее

    03.07.2018 17:0003.07.2018 17:0003.07.2018 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП806153Подведение итогов не позднее Право заключения договора купли-продажи: КАВЗ 324401 Автобус-грузопассажирский 2000 г.в.г. Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    03.07.201803.07.2018 17:0003.07.2018 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП806153Подведение итогов не позднее Право заключения договора купли-продажи: КАВЗ 324401 Автобус-грузопассажирский 2000 г.в.г. Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Право заключения договора купли-продажи: КАВЗ 324401 Автобус-грузопассажирский 2000 г.в.

    Начальная цена

    67 554,83

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с извещение и договором купли-продажи

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с извещение и договором купли-продажиРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с извещение и договором купли-продажи
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    СТ ГРУПП
    Все закупки и тендеры СТ ГРУПП

    Адрес местонахождения

    192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, ДОМ 116, КОРПУС 1, ОФИС 311

    107564, г. Москва, ул. Краснобогатырская, д. 6, стр. 5, офис 216

    Классификатор ОКПД2

    29.10.2

    Автомобили легковые

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "КАВЗ 324401 Автобус-грузопассажирский 2000 г.в."

    Кол-во: 1

    Лот 38

    Право заключения договора купли-продажи: КАВЗ 324401 Автобус-грузопассажирский 2001 г.в.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    29.06.2018 12:00 GMT +329.06.2018 12:0029.06.2018 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП806153Дата и время окончания срока приема заявок Право заключения договора купли-продажи: КАВЗ 324401 Автобус-грузопассажирский 2001 г.в.г. Москва

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    02.07.2018 17:0002.07.2018 17:0002.07.2018 17:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП806153Дата окончания срока рассмотрения заявок Право заключения договора купли-продажи: КАВЗ 324401 Автобус-грузопассажирский 2001 г.в.г. Москва

    Дата и время проведения

    03.07.2018 12:0003.07.2018 12:0003.07.2018 12:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП806153Дата и время проведения Право заключения договора купли-продажи: КАВЗ 324401 Автобус-грузопассажирский 2001 г.в.г. Москва

    Подведение итогов не позднее

    03.07.2018 17:0003.07.2018 17:0003.07.2018 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП806153Подведение итогов не позднее Право заключения договора купли-продажи: КАВЗ 324401 Автобус-грузопассажирский 2001 г.в.г. Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    03.07.201803.07.2018 17:0003.07.2018 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП806153Подведение итогов не позднее Право заключения договора купли-продажи: КАВЗ 324401 Автобус-грузопассажирский 2001 г.в.г. Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Право заключения договора купли-продажи: КАВЗ 324401 Автобус-грузопассажирский 2001 г.в.

    Начальная цена

    67 554,83

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с извещение и договором купли-продажи

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с извещение и договором купли-продажиРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с извещение и договором купли-продажи
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    СТ ГРУПП
    Все закупки и тендеры СТ ГРУПП

    Адрес местонахождения

    192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, ДОМ 116, КОРПУС 1, ОФИС 311

    107564, г. Москва, ул. Краснобогатырская, д. 6, стр. 5, офис 216

    Классификатор ОКПД2

    29.10.2

    Автомобили легковые

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "КАВЗ 324401 Автобус-грузопассажирский 2001 г.в."

    Кол-во: 1

    Лот 39

    Право заключения договора купли-продажи: КАВЗ 324401 Автобус-грузопассажирский 2001 г.в.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    29.06.2018 12:00 GMT +329.06.2018 12:0029.06.2018 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП806153Дата и время окончания срока приема заявок Право заключения договора купли-продажи: КАВЗ 324401 Автобус-грузопассажирский 2001 г.в.г. Москва

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    02.07.2018 17:0002.07.2018 17:0002.07.2018 17:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП806153Дата окончания срока рассмотрения заявок Право заключения договора купли-продажи: КАВЗ 324401 Автобус-грузопассажирский 2001 г.в.г. Москва

    Дата и время проведения

    03.07.2018 12:0003.07.2018 12:0003.07.2018 12:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП806153Дата и время проведения Право заключения договора купли-продажи: КАВЗ 324401 Автобус-грузопассажирский 2001 г.в.г. Москва

    Подведение итогов не позднее

    03.07.2018 17:0003.07.2018 17:0003.07.2018 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП806153Подведение итогов не позднее Право заключения договора купли-продажи: КАВЗ 324401 Автобус-грузопассажирский 2001 г.в.г. Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    03.07.201803.07.2018 17:0003.07.2018 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП806153Подведение итогов не позднее Право заключения договора купли-продажи: КАВЗ 324401 Автобус-грузопассажирский 2001 г.в.г. Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Право заключения договора купли-продажи: КАВЗ 324401 Автобус-грузопассажирский 2001 г.в.

    Начальная цена

    67 554,83

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с извещение и договором купли-продажи

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с извещение и договором купли-продажиРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с извещение и договором купли-продажи
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    СТ ГРУПП
    Все закупки и тендеры СТ ГРУПП

    Адрес местонахождения

    192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, ДОМ 116, КОРПУС 1, ОФИС 311

    107564, г. Москва, ул. Краснобогатырская, д. 6, стр. 5, офис 216

    Классификатор ОКПД2

    29.10.2

    Автомобили легковые

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "КАВЗ 324401 Автобус-грузопассажирский 2001 г.в."

    Кол-во: 1

    Лот 40

    Право заключения договора купли-продажи: КАВЗ 324401 Автобус-грузопассажирский 2001 г.в.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    29.06.2018 12:00 GMT +329.06.2018 12:0029.06.2018 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП806153Дата и время окончания срока приема заявок Право заключения договора купли-продажи: КАВЗ 324401 Автобус-грузопассажирский 2001 г.в.г. Москва

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    02.07.2018 17:0002.07.2018 17:0002.07.2018 17:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП806153Дата окончания срока рассмотрения заявок Право заключения договора купли-продажи: КАВЗ 324401 Автобус-грузопассажирский 2001 г.в.г. Москва

    Дата и время проведения

    03.07.2018 12:0003.07.2018 12:0003.07.2018 12:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП806153Дата и время проведения Право заключения договора купли-продажи: КАВЗ 324401 Автобус-грузопассажирский 2001 г.в.г. Москва

    Подведение итогов не позднее

    03.07.2018 17:0003.07.2018 17:0003.07.2018 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП806153Подведение итогов не позднее Право заключения договора купли-продажи: КАВЗ 324401 Автобус-грузопассажирский 2001 г.в.г. Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    03.07.201803.07.2018 17:0003.07.2018 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП806153Подведение итогов не позднее Право заключения договора купли-продажи: КАВЗ 324401 Автобус-грузопассажирский 2001 г.в.г. Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Право заключения договора купли-продажи: КАВЗ 324401 Автобус-грузопассажирский 2001 г.в.

    Начальная цена

    67 554,83

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с извещение и договором купли-продажи

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с извещение и договором купли-продажиРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с извещение и договором купли-продажи
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    СТ ГРУПП
    Все закупки и тендеры СТ ГРУПП

    Адрес местонахождения

    192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, ДОМ 116, КОРПУС 1, ОФИС 311

    107564, г. Москва, ул. Краснобогатырская, д. 6, стр. 5, офис 216

    Классификатор ОКПД2

    29.10.2

    Автомобили легковые

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "КАВЗ 324401 Автобус-грузопассажирский 2001 г.в."

    Кол-во: 1

    Лот 41

    Право заключения договора купли-продажи: КАВЗ 324401 Автобус 2004 г.в.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    29.06.2018 12:00 GMT +329.06.2018 12:0029.06.2018 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП806153Дата и время окончания срока приема заявок Право заключения договора купли-продажи: КАВЗ 324401 Автобус 2004 г.в.г. Москва

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    02.07.2018 17:0002.07.2018 17:0002.07.2018 17:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП806153Дата окончания срока рассмотрения заявок Право заключения договора купли-продажи: КАВЗ 324401 Автобус 2004 г.в.г. Москва

    Дата и время проведения

    03.07.2018 12:0003.07.2018 12:0003.07.2018 12:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП806153Дата и время проведения Право заключения договора купли-продажи: КАВЗ 324401 Автобус 2004 г.в.г. Москва

    Подведение итогов не позднее

    03.07.2018 17:0003.07.2018 17:0003.07.2018 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП806153Подведение итогов не позднее Право заключения договора купли-продажи: КАВЗ 324401 Автобус 2004 г.в.г. Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    03.07.201803.07.2018 17:0003.07.2018 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП806153Подведение итогов не позднее Право заключения договора купли-продажи: КАВЗ 324401 Автобус 2004 г.в.г. Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Право заключения договора купли-продажи: КАВЗ 324401 Автобус 2004 г.в.

    Начальная цена

    67 554,83

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с извещение и договором купли-продажи

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с извещение и договором купли-продажиРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с извещение и договором купли-продажи
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    СТ ГРУПП
    Все закупки и тендеры СТ ГРУПП

    Адрес местонахождения

    192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, ДОМ 116, КОРПУС 1, ОФИС 311

    107564, г. Москва, ул. Краснобогатырская, д. 6, стр. 5, офис 216

    Классификатор ОКПД2

    29.10.2

    Автомобили легковые

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "КАВЗ 324401 Автобус 2004 г.в."

    Кол-во: 1

    Лот 42

    Право заключения договора купли-продажи: КАВЗ 324401 Автобус 2004 г.в.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    29.06.2018 12:00 GMT +329.06.2018 12:0029.06.2018 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП806153Дата и время окончания срока приема заявок Право заключения договора купли-продажи: КАВЗ 324401 Автобус 2004 г.в.г. Москва

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    02.07.2018 17:0002.07.2018 17:0002.07.2018 17:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП806153Дата окончания срока рассмотрения заявок Право заключения договора купли-продажи: КАВЗ 324401 Автобус 2004 г.в.г. Москва

    Дата и время проведения

    03.07.2018 12:0003.07.2018 12:0003.07.2018 12:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП806153Дата и время проведения Право заключения договора купли-продажи: КАВЗ 324401 Автобус 2004 г.в.г. Москва

    Подведение итогов не позднее

    03.07.2018 17:0003.07.2018 17:0003.07.2018 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП806153Подведение итогов не позднее Право заключения договора купли-продажи: КАВЗ 324401 Автобус 2004 г.в.г. Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    03.07.201803.07.2018 17:0003.07.2018 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП806153Подведение итогов не позднее Право заключения договора купли-продажи: КАВЗ 324401 Автобус 2004 г.в.г. Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Право заключения договора купли-продажи: КАВЗ 324401 Автобус 2004 г.в.

    Начальная цена

    67 554,83

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с извещение и договором купли-продажи

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с извещение и договором купли-продажиРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с извещение и договором купли-продажи
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    СТ ГРУПП
    Все закупки и тендеры СТ ГРУПП

    Адрес местонахождения

    192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, ДОМ 116, КОРПУС 1, ОФИС 311

    107564, г. Москва, ул. Краснобогатырская, д. 6, стр. 5, офис 216

    Классификатор ОКПД2

    29.10.2

    Автомобили легковые

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "КАВЗ 324401 Автобус 2004 г.в."

    Кол-во: 1

    Лот 43

    Право заключения договора купли-продажи: КАВЗ 324401 Автобус 2004 г.в.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    29.06.2018 12:00 GMT +329.06.2018 12:0029.06.2018 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП806153Дата и время окончания срока приема заявок Право заключения договора купли-продажи: КАВЗ 324401 Автобус 2004 г.в.г. Москва

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    02.07.2018 17:0002.07.2018 17:0002.07.2018 17:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП806153Дата окончания срока рассмотрения заявок Право заключения договора купли-продажи: КАВЗ 324401 Автобус 2004 г.в.г. Москва

    Дата и время проведения

    03.07.2018 12:0003.07.2018 12:0003.07.2018 12:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП806153Дата и время проведения Право заключения договора купли-продажи: КАВЗ 324401 Автобус 2004 г.в.г. Москва

    Подведение итогов не позднее

    03.07.2018 17:0003.07.2018 17:0003.07.2018 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП806153Подведение итогов не позднее Право заключения договора купли-продажи: КАВЗ 324401 Автобус 2004 г.в.г. Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    03.07.201803.07.2018 17:0003.07.2018 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП806153Подведение итогов не позднее Право заключения договора купли-продажи: КАВЗ 324401 Автобус 2004 г.в.г. Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Право заключения договора купли-продажи: КАВЗ 324401 Автобус 2004 г.в.

    Начальная цена

    67 554,83

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с извещение и договором купли-продажи

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с извещение и договором купли-продажиРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с извещение и договором купли-продажи
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    СТ ГРУПП
    Все закупки и тендеры СТ ГРУПП

    Адрес местонахождения

    192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, ДОМ 116, КОРПУС 1, ОФИС 311

    107564, г. Москва, ул. Краснобогатырская, д. 6, стр. 5, офис 216

    Классификатор ОКПД2

    29.10.2

    Автомобили легковые

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "КАВЗ 324401 Автобус 2004 г.в."

    Кол-во: 1

    Лот 44

    Право заключения договора купли-продажи:КАВЗ 324410 Автобус 2004 г.в.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    29.06.2018 12:00 GMT +329.06.2018 12:0029.06.2018 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП806153Дата и время окончания срока приема заявок Право заключения договора купли-продажи:КАВЗ 324410 Автобус 2004 г.в.г. Москва

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    02.07.2018 17:0002.07.2018 17:0002.07.2018 17:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП806153Дата окончания срока рассмотрения заявок Право заключения договора купли-продажи:КАВЗ 324410 Автобус 2004 г.в.г. Москва

    Дата и время проведения

    03.07.2018 12:0003.07.2018 12:0003.07.2018 12:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП806153Дата и время проведения Право заключения договора купли-продажи:КАВЗ 324410 Автобус 2004 г.в.г. Москва

    Подведение итогов не позднее

    03.07.2018 17:0003.07.2018 17:0003.07.2018 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП806153Подведение итогов не позднее Право заключения договора купли-продажи:КАВЗ 324410 Автобус 2004 г.в.г. Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    03.07.201803.07.2018 17:0003.07.2018 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП806153Подведение итогов не позднее Право заключения договора купли-продажи:КАВЗ 324410 Автобус 2004 г.в.г. Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Право заключения договора купли-продажи:КАВЗ 324410 Автобус 2004 г.в.

    Начальная цена

    53 554,83

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с извещение и договором купли-продажи

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с извещение и договором купли-продажиРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с извещение и договором купли-продажи
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    СТ ГРУПП
    Все закупки и тендеры СТ ГРУПП

    Адрес местонахождения

    192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, ДОМ 116, КОРПУС 1, ОФИС 311

    107564, г. Москва, ул. Краснобогатырская, д. 6, стр. 5, офис 216

    Классификатор ОКПД2

    29.10.2

    Автомобили легковые

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "КАВЗ 324410 Автобус 2004 г.в."

    Кол-во: 1

    Лот 45

    Право заключения договора купли-продажи: КАВЗ 324410 Автобус 2004 г.в.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    29.06.2018 12:00 GMT +329.06.2018 12:0029.06.2018 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП806153Дата и время окончания срока приема заявок Право заключения договора купли-продажи: КАВЗ 324410 Автобус 2004 г.в.г. Москва

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    02.07.2018 17:0002.07.2018 17:0002.07.2018 17:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП806153Дата окончания срока рассмотрения заявок Право заключения договора купли-продажи: КАВЗ 324410 Автобус 2004 г.в.г. Москва

    Дата и время проведения

    03.07.2018 12:0003.07.2018 12:0003.07.2018 12:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП806153Дата и время проведения Право заключения договора купли-продажи: КАВЗ 324410 Автобус 2004 г.в.г. Москва

    Подведение итогов не позднее

    03.07.2018 17:0003.07.2018 17:0003.07.2018 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП806153Подведение итогов не позднее Право заключения договора купли-продажи: КАВЗ 324410 Автобус 2004 г.в.г. Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    03.07.201803.07.2018 17:0003.07.2018 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП806153Подведение итогов не позднее Право заключения договора купли-продажи: КАВЗ 324410 Автобус 2004 г.в.г. Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Право заключения договора купли-продажи: КАВЗ 324410 Автобус 2004 г.в.

    Начальная цена

    53 554,83

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с извещение и договором купли-продажи

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с извещение и договором купли-продажиРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с извещение и договором купли-продажи
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    СТ ГРУПП
    Все закупки и тендеры СТ ГРУПП

    Адрес местонахождения

    192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, ДОМ 116, КОРПУС 1, ОФИС 311

    107564, г. Москва, ул. Краснобогатырская, д. 6, стр. 5, офис 216

    Классификатор ОКПД2

    29.10.2

    Автомобили легковые

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "КАВЗ 324410 Автобус 2004 г.в."

    Кол-во: 1

    Лот 46

    Право заключения договора купли-продажи: ГАЗ 32591А Лаборатория специальная 2004 г.в.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    29.06.2018 12:00 GMT +329.06.2018 12:0029.06.2018 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП806153Дата и время окончания срока приема заявок Право заключения договора купли-продажи: ГАЗ 32591А Лаборатория специальная 2004 г.в.г. Москва

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    02.07.2018 17:0002.07.2018 17:0002.07.2018 17:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП806153Дата окончания срока рассмотрения заявок Право заключения договора купли-продажи: ГАЗ 32591А Лаборатория специальная 2004 г.в.г. Москва

    Дата и время проведения

    03.07.2018 12:0003.07.2018 12:0003.07.2018 12:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП806153Дата и время проведения Право заключения договора купли-продажи: ГАЗ 32591А Лаборатория специальная 2004 г.в.г. Москва

    Подведение итогов не позднее

    03.07.2018 17:0003.07.2018 17:0003.07.2018 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП806153Подведение итогов не позднее Право заключения договора купли-продажи: ГАЗ 32591А Лаборатория специальная 2004 г.в.г. Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    03.07.201803.07.2018 17:0003.07.2018 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП806153Подведение итогов не позднее Право заключения договора купли-продажи: ГАЗ 32591А Лаборатория специальная 2004 г.в.г. Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Право заключения договора купли-продажи: ГАЗ 32591А Лаборатория специальная 2004 г.в.

    Начальная цена

    69 522,44

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с извещение и договором купли-продажи

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с извещение и договором купли-продажиРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с извещение и договором купли-продажи
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    СТ ГРУПП
    Все закупки и тендеры СТ ГРУПП

    Адрес местонахождения

    192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, ДОМ 116, КОРПУС 1, ОФИС 311

    107564, г. Москва, ул. Краснобогатырская, д. 6, стр. 5, офис 216

    Классификатор ОКПД2

    29.10.2

    Автомобили легковые

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "ГАЗ 32591А Лаборатория специальная 2004 г.в."

    Кол-во: 1

    Лот 47

    Право заключения договора купли-продажи: 5934-10 автомобиль специальный для исследования скважин АИС-1 на базе шасси УРАЛ-5557-10 2001 г.в.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    29.06.2018 12:00 GMT +329.06.2018 12:0029.06.2018 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП806153Дата и время окончания срока приема заявок Право заключения договора купли-продажи: 5934-10 автомобиль специальный для исследования скважин АИС-1 на базе шасси УРАЛ-5557-10 2001 г.в. г. Москва

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    02.07.2018 17:0002.07.2018 17:0002.07.2018 17:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП806153Дата окончания срока рассмотрения заявок Право заключения договора купли-продажи: 5934-10 автомобиль специальный для исследования скважин АИС-1 на базе шасси УРАЛ-5557-10 2001 г.в. г. Москва

    Дата и время проведения

    03.07.2018 12:0003.07.2018 12:0003.07.2018 12:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП806153Дата и время проведения Право заключения договора купли-продажи: 5934-10 автомобиль специальный для исследования скважин АИС-1 на базе шасси УРАЛ-5557-10 2001 г.в. г. Москва

    Подведение итогов не позднее

    03.07.2018 17:0003.07.2018 17:0003.07.2018 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП806153Подведение итогов не позднее Право заключения договора купли-продажи: 5934-10 автомобиль специальный для исследования скважин АИС-1 на базе шасси УРАЛ-5557-10 2001 г.в. г. Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    03.07.201803.07.2018 17:0003.07.2018 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП806153Подведение итогов не позднее Право заключения договора купли-продажи: 5934-10 автомобиль специальный для исследования скважин АИС-1 на базе шасси УРАЛ-5557-10 2001 г.в. г. Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Право заключения договора купли-продажи: 5934-10 автомобиль специальный для исследования скважин АИС-1 на базе шасси УРАЛ-5557-10 2001 г.в.

    Начальная цена

    264 522,44

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с извещение и договором купли-продажи

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с извещение и договором купли-продажиРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с извещение и договором купли-продажи
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    СТ ГРУПП
    Все закупки и тендеры СТ ГРУПП

    Адрес местонахождения

    192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, ДОМ 116, КОРПУС 1, ОФИС 311

    107564, г. Москва, ул. Краснобогатырская, д. 6, стр. 5, офис 216

    Классификатор ОКПД2

    29.10.2

    Автомобили легковые

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "5934-10 автомобиль специальный для исследования скважин АИС-1 на базе шасси УРАЛ-5557-10 2001 г.в. "

    Кол-во: 1

    Лот 48

    Право заключения договора купли-продажи: 5934-10 автомобиль специальный для исследования скважин АИС-1 на базе шасси УРАЛ-5557-10 2001 г.в.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    29.06.2018 12:00 GMT +329.06.2018 12:0029.06.2018 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП806153Дата и время окончания срока приема заявок Право заключения договора купли-продажи: 5934-10 автомобиль специальный для исследования скважин АИС-1 на базе шасси УРАЛ-5557-10 2001 г.в. г. Москва

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    02.07.2018 17:0002.07.2018 17:0002.07.2018 17:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП806153Дата окончания срока рассмотрения заявок Право заключения договора купли-продажи: 5934-10 автомобиль специальный для исследования скважин АИС-1 на базе шасси УРАЛ-5557-10 2001 г.в. г. Москва

    Дата и время проведения

    03.07.2018 12:0003.07.2018 12:0003.07.2018 12:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП806153Дата и время проведения Право заключения договора купли-продажи: 5934-10 автомобиль специальный для исследования скважин АИС-1 на базе шасси УРАЛ-5557-10 2001 г.в. г. Москва

    Подведение итогов не позднее

    03.07.2018 17:0003.07.2018 17:0003.07.2018 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП806153Подведение итогов не позднее Право заключения договора купли-продажи: 5934-10 автомобиль специальный для исследования скважин АИС-1 на базе шасси УРАЛ-5557-10 2001 г.в. г. Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    03.07.201803.07.2018 17:0003.07.2018 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП806153Подведение итогов не позднее Право заключения договора купли-продажи: 5934-10 автомобиль специальный для исследования скважин АИС-1 на базе шасси УРАЛ-5557-10 2001 г.в. г. Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Право заключения договора купли-продажи: 5934-10 автомобиль специальный для исследования скважин АИС-1 на базе шасси УРАЛ-5557-10 2001 г.в.

    Начальная цена

    264 522,44

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с извещение и договором купли-продажи

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с извещение и договором купли-продажиРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с извещение и договором купли-продажи
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    СТ ГРУПП
    Все закупки и тендеры СТ ГРУПП

    Адрес местонахождения

    192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, ДОМ 116, КОРПУС 1, ОФИС 311

    107564, г. Москва, ул. Краснобогатырская, д. 6, стр. 5, офис 216

    Классификатор ОКПД2

    29.10.2

    Автомобили легковые

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "5934-10 автомобиль специальный для исследования скважин АИС-1 на базе шасси УРАЛ-5557-10 2001 г.в. "

    Кол-во: 1

    Лот 49

    Право заключения договора купли-продажи: 5934-10 автомобиль специальный для исследования скважин АИС-1 на базе шасси УРАЛ-5557-10 2001 г.в.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    29.06.2018 12:00 GMT +329.06.2018 12:0029.06.2018 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП806153Дата и время окончания срока приема заявок Право заключения договора купли-продажи: 5934-10 автомобиль специальный для исследования скважин АИС-1 на базе шасси УРАЛ-5557-10 2001 г.в. г. Москва

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    02.07.2018 17:0002.07.2018 17:0002.07.2018 17:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП806153Дата окончания срока рассмотрения заявок Право заключения договора купли-продажи: 5934-10 автомобиль специальный для исследования скважин АИС-1 на базе шасси УРАЛ-5557-10 2001 г.в. г. Москва

    Дата и время проведения

    03.07.2018 12:0003.07.2018 12:0003.07.2018 12:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП806153Дата и время проведения Право заключения договора купли-продажи: 5934-10 автомобиль специальный для исследования скважин АИС-1 на базе шасси УРАЛ-5557-10 2001 г.в. г. Москва

    Подведение итогов не позднее

    03.07.2018 17:0003.07.2018 17:0003.07.2018 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП806153Подведение итогов не позднее Право заключения договора купли-продажи: 5934-10 автомобиль специальный для исследования скважин АИС-1 на базе шасси УРАЛ-5557-10 2001 г.в. г. Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    03.07.201803.07.2018 17:0003.07.2018 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП806153Подведение итогов не позднее Право заключения договора купли-продажи: 5934-10 автомобиль специальный для исследования скважин АИС-1 на базе шасси УРАЛ-5557-10 2001 г.в. г. Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Право заключения договора купли-продажи: 5934-10 автомобиль специальный для исследования скважин АИС-1 на базе шасси УРАЛ-5557-10 2001 г.в.

    Начальная цена

    264 522,44

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с извещение и договором купли-продажи

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с извещение и договором купли-продажиРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с извещение и договором купли-продажи
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    СТ ГРУПП
    Все закупки и тендеры СТ ГРУПП

    Адрес местонахождения

    192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, ДОМ 116, КОРПУС 1, ОФИС 311

    107564, г. Москва, ул. Краснобогатырская, д. 6, стр. 5, офис 216

    Классификатор ОКПД2

    29.10.2

    Автомобили легковые

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "5934-10 автомобиль специальный для исследования скважин АИС-1 на базе шасси УРАЛ-5557-10 2001 г.в. "

    Кол-во: 1

    Лот 50

    Право заключения договора купли-продажи: 5934 Средство транспортное-агрегат для исследования скважин АИС-1 на базе шасси УРАЛ-5557 2004 г.в.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    29.06.2018 12:00 GMT +329.06.2018 12:0029.06.2018 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП806153Дата и время окончания срока приема заявок Право заключения договора купли-продажи: 5934 Средство транспортное-агрегат для исследования скважин АИС-1 на базе шасси УРАЛ-5557 2004 г.в. г. Москва

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    02.07.2018 17:0002.07.2018 17:0002.07.2018 17:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП806153Дата окончания срока рассмотрения заявок Право заключения договора купли-продажи: 5934 Средство транспортное-агрегат для исследования скважин АИС-1 на базе шасси УРАЛ-5557 2004 г.в. г. Москва

    Дата и время проведения

    03.07.2018 12:0003.07.2018 12:0003.07.2018 12:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП806153Дата и время проведения Право заключения договора купли-продажи: 5934 Средство транспортное-агрегат для исследования скважин АИС-1 на базе шасси УРАЛ-5557 2004 г.в. г. Москва

    Подведение итогов не позднее

    03.07.2018 17:0003.07.2018 17:0003.07.2018 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП806153Подведение итогов не позднее Право заключения договора купли-продажи: 5934 Средство транспортное-агрегат для исследования скважин АИС-1 на базе шасси УРАЛ-5557 2004 г.в. г. Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    03.07.201803.07.2018 17:0003.07.2018 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП806153Подведение итогов не позднее Право заключения договора купли-продажи: 5934 Средство транспортное-агрегат для исследования скважин АИС-1 на базе шасси УРАЛ-5557 2004 г.в. г. Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Право заключения договора купли-продажи: 5934 Средство транспортное-агрегат для исследования скважин АИС-1 на базе шасси УРАЛ-5557 2004 г.в.

    Начальная цена

    264 522,44

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с извещение и договором купли-продажи

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с извещение и договором купли-продажиРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с извещение и договором купли-продажи
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    СТ ГРУПП
    Все закупки и тендеры СТ ГРУПП

    Адрес местонахождения

    192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, ДОМ 116, КОРПУС 1, ОФИС 311

    107564, г. Москва, ул. Краснобогатырская, д. 6, стр. 5, офис 216

    Классификатор ОКПД2

    29.10.2

    Автомобили легковые

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "5934 Средство транспортное-агрегат для исследования скважин АИС-1 на базе шасси УРАЛ-5557 2004 г.в. "

    Кол-во: 1

    Лот 51

    Право заключения договора купли-продажи: 5934 Средство транспортное-агрегат для исследования скважин АИС-1 на базе шасси УРАЛ-5557 2004 г.в.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    29.06.2018 12:00 GMT +329.06.2018 12:0029.06.2018 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП806153Дата и время окончания срока приема заявок Право заключения договора купли-продажи: 5934 Средство транспортное-агрегат для исследования скважин АИС-1 на базе шасси УРАЛ-5557 2004 г.в. г. Москва

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    02.07.2018 17:0002.07.2018 17:0002.07.2018 17:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП806153Дата окончания срока рассмотрения заявок Право заключения договора купли-продажи: 5934 Средство транспортное-агрегат для исследования скважин АИС-1 на базе шасси УРАЛ-5557 2004 г.в. г. Москва

    Дата и время проведения

    03.07.2018 12:0003.07.2018 12:0003.07.2018 12:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП806153Дата и время проведения Право заключения договора купли-продажи: 5934 Средство транспортное-агрегат для исследования скважин АИС-1 на базе шасси УРАЛ-5557 2004 г.в. г. Москва

    Подведение итогов не позднее

    03.07.2018 17:0003.07.2018 17:0003.07.2018 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП806153Подведение итогов не позднее Право заключения договора купли-продажи: 5934 Средство транспортное-агрегат для исследования скважин АИС-1 на базе шасси УРАЛ-5557 2004 г.в. г. Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    03.07.201803.07.2018 17:0003.07.2018 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП806153Подведение итогов не позднее Право заключения договора купли-продажи: 5934 Средство транспортное-агрегат для исследования скважин АИС-1 на базе шасси УРАЛ-5557 2004 г.в. г. Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Право заключения договора купли-продажи: 5934 Средство транспортное-агрегат для исследования скважин АИС-1 на базе шасси УРАЛ-5557 2004 г.в.

    Начальная цена

    264 522,44

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с извещение и договором купли-продажи

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с извещение и договором купли-продажиРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с извещение и договором купли-продажи
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    СТ ГРУПП
    Все закупки и тендеры СТ ГРУПП

    Адрес местонахождения

    192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, ДОМ 116, КОРПУС 1, ОФИС 311

    107564, г. Москва, ул. Краснобогатырская, д. 6, стр. 5, офис 216

    Классификатор ОКПД2

    29.10.2

    Автомобили легковые

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "5934 Средство транспортное-агрегат для исследования скважин АИС-1 на базе шасси УРАЛ-5557 2004 г.в. "

    Кол-во: 1

    Лот 52

    Право заключения договора купли-продажи: 480700 Автомобиль специальный (установка промысловая паровая) на базе УРАЛ 2002 г.в.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    29.06.2018 12:00 GMT +329.06.2018 12:0029.06.2018 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП806153Дата и время окончания срока приема заявок Право заключения договора купли-продажи: 480700 Автомобиль специальный (установка промысловая паровая) на базе УРАЛ 2002 г.в. г. Москва

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    02.07.2018 17:0002.07.2018 17:0002.07.2018 17:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП806153Дата окончания срока рассмотрения заявок Право заключения договора купли-продажи: 480700 Автомобиль специальный (установка промысловая паровая) на базе УРАЛ 2002 г.в. г. Москва

    Дата и время проведения

    03.07.2018 12:0003.07.2018 12:0003.07.2018 12:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП806153Дата и время проведения Право заключения договора купли-продажи: 480700 Автомобиль специальный (установка промысловая паровая) на базе УРАЛ 2002 г.в. г. Москва

    Подведение итогов не позднее

    03.07.2018 17:0003.07.2018 17:0003.07.2018 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП806153Подведение итогов не позднее Право заключения договора купли-продажи: 480700 Автомобиль специальный (установка промысловая паровая) на базе УРАЛ 2002 г.в. г. Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    03.07.201803.07.2018 17:0003.07.2018 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП806153Подведение итогов не позднее Право заключения договора купли-продажи: 480700 Автомобиль специальный (установка промысловая паровая) на базе УРАЛ 2002 г.в. г. Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Право заключения договора купли-продажи: 480700 Автомобиль специальный (установка промысловая паровая) на базе УРАЛ 2002 г.в.

    Начальная цена

    282 522,44

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с извещение и договором купли-продажи

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с извещение и договором купли-продажиРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с извещение и договором купли-продажи
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    СТ ГРУПП
    Все закупки и тендеры СТ ГРУПП

    Адрес местонахождения

    192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, ДОМ 116, КОРПУС 1, ОФИС 311

    107564, г. Москва, ул. Краснобогатырская, д. 6, стр. 5, офис 216

    Классификатор ОКПД2

    29.10.2

    Автомобили легковые

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "480700 Автомобиль специальный (установка промысловая паровая) "

    Кол-во: 1

    Лот 53

    Право заключения договора купли-продажи: Установка ППУА-1600/100 на шасси "КамАЗ" 43118N 2003 г.в.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    29.06.2018 12:00 GMT +329.06.2018 12:0029.06.2018 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП806153Дата и время окончания срока приема заявок Право заключения договора купли-продажи: Установка ППУА-1600/100 на шасси "КамАЗ" 43118N 2003 г.в.г. Москва

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    02.07.2018 17:0002.07.2018 17:0002.07.2018 17:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП806153Дата окончания срока рассмотрения заявок Право заключения договора купли-продажи: Установка ППУА-1600/100 на шасси "КамАЗ" 43118N 2003 г.в.г. Москва

    Дата и время проведения

    03.07.2018 12:0003.07.2018 12:0003.07.2018 12:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП806153Дата и время проведения Право заключения договора купли-продажи: Установка ППУА-1600/100 на шасси "КамАЗ" 43118N 2003 г.в.г. Москва

    Подведение итогов не позднее

    03.07.2018 17:0003.07.2018 17:0003.07.2018 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП806153Подведение итогов не позднее Право заключения договора купли-продажи: Установка ППУА-1600/100 на шасси "КамАЗ" 43118N 2003 г.в.г. Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    03.07.201803.07.2018 17:0003.07.2018 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП806153Подведение итогов не позднее Право заключения договора купли-продажи: Установка ППУА-1600/100 на шасси "КамАЗ" 43118N 2003 г.в.г. Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Право заключения договора купли-продажи: Установка ППУА-1600/100 на шасси "КамАЗ" 43118N 2003 г.в.

    Начальная цена

    445 522,44

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с извещение и договором купли-продажи

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с извещение и договором купли-продажиРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с извещение и договором купли-продажи
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    СТ ГРУПП
    Все закупки и тендеры СТ ГРУПП

    Адрес местонахождения

    192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, ДОМ 116, КОРПУС 1, ОФИС 311

    107564, г. Москва, ул. Краснобогатырская, д. 6, стр. 5, офис 216

    Классификатор ОКПД2

    29.10.2

    Автомобили легковые

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Установка ППУА-1600/100 на шасси "КамАЗ" 43118N 2003 г.в."

    Кол-во: 1

    Лот 54

    Право заключения договора купли-продажи: ППЦЗ-12-885 М на базе ЗИЛ-442160 2006 г.в.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    29.06.2018 12:00 GMT +329.06.2018 12:0029.06.2018 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП806153Дата и время окончания срока приема заявок Право заключения договора купли-продажи: ППЦЗ-12-885 М на базе ЗИЛ-442160 2006 г.в.г. Москва

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    02.07.2018 17:0002.07.2018 17:0002.07.2018 17:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП806153Дата окончания срока рассмотрения заявок Право заключения договора купли-продажи: ППЦЗ-12-885 М на базе ЗИЛ-442160 2006 г.в.г. Москва

    Дата и время проведения

    03.07.2018 12:0003.07.2018 12:0003.07.2018 12:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП806153Дата и время проведения Право заключения договора купли-продажи: ППЦЗ-12-885 М на базе ЗИЛ-442160 2006 г.в.г. Москва

    Подведение итогов не позднее

    03.07.2018 17:0003.07.2018 17:0003.07.2018 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП806153Подведение итогов не позднее Право заключения договора купли-продажи: ППЦЗ-12-885 М на базе ЗИЛ-442160 2006 г.в.г. Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    03.07.201803.07.2018 17:0003.07.2018 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП806153Подведение итогов не позднее Право заключения договора купли-продажи: ППЦЗ-12-885 М на базе ЗИЛ-442160 2006 г.в.г. Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Право заключения договора купли-продажи: ППЦЗ-12-885 М на базе ЗИЛ-442160 2006 г.в.

    Начальная цена

    273 522,44

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с извещение и договором купли-продажи

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с извещение и договором купли-продажиРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с извещение и договором купли-продажи
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    СТ ГРУПП
    Все закупки и тендеры СТ ГРУПП

    Адрес местонахождения

    192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, ДОМ 116, КОРПУС 1, ОФИС 311

    107564, г. Москва, ул. Краснобогатырская, д. 6, стр. 5, офис 216

    Классификатор ОКПД2

    29.10.2

    Автомобили легковые

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "ППЦЗ-12-885 М полуприцеп-цистерна заправочная"

    Кол-во: 1

    "Позиция 2"

    "ЗИЛ-442160 седельный тягач"

    Кол-во: 1

    Лот 55

    Право заключения договора купли-продажи: ППЦЗ-12-885 М на базе ЗИЛ-442160 2006 г.в.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    29.06.2018 12:00 GMT +329.06.2018 12:0029.06.2018 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП806153Дата и время окончания срока приема заявок Право заключения договора купли-продажи: ППЦЗ-12-885 М на базе ЗИЛ-442160 2006 г.в.г. Москва

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    02.07.2018 17:0002.07.2018 17:0002.07.2018 17:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП806153Дата окончания срока рассмотрения заявок Право заключения договора купли-продажи: ППЦЗ-12-885 М на базе ЗИЛ-442160 2006 г.в.г. Москва

    Дата и время проведения

    03.07.2018 12:0003.07.2018 12:0003.07.2018 12:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП806153Дата и время проведения Право заключения договора купли-продажи: ППЦЗ-12-885 М на базе ЗИЛ-442160 2006 г.в.г. Москва

    Подведение итогов не позднее

    03.07.2018 17:0003.07.2018 17:0003.07.2018 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП806153Подведение итогов не позднее Право заключения договора купли-продажи: ППЦЗ-12-885 М на базе ЗИЛ-442160 2006 г.в.г. Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    03.07.201803.07.2018 17:0003.07.2018 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП806153Подведение итогов не позднее Право заключения договора купли-продажи: ППЦЗ-12-885 М на базе ЗИЛ-442160 2006 г.в.г. Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Право заключения договора купли-продажи: ППЦЗ-12-885 М на базе ЗИЛ-442160 2006 г.в.

    Начальная цена

    273 522,44

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с извещение и договором купли-продажи

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с извещение и договором купли-продажиРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с извещение и договором купли-продажи
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    СТ ГРУПП
    Все закупки и тендеры СТ ГРУПП

    Адрес местонахождения

    192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, ДОМ 116, КОРПУС 1, ОФИС 311

    107564, г. Москва, ул. Краснобогатырская, д. 6, стр. 5, офис 216

    Классификатор ОКПД2

    29.10.2

    Автомобили легковые

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "ППЦЗ-12-885 М полуприцеп-цистерна заправочная"

    Кол-во: 1

    "Позиция 2"

    "ЗИЛ-442160 седельный тягач"

    Кол-во: 1

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    NIS LLC
    Аукцион № ГП044110
    продажа автомобилей / vente de voitures
    продажа автомобилей / vente de voitures
    358089
    Закупки корпоративных заказчиков
    Аукцион
    Торги без ЭП
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    Прием заявок до:
    24.09.2020 17:00(GMT+03:00)
    8 200
    $
    Лоты:
    1
    Начало приема заявок:
    25.08.2020 г., 15:43
    Дата аукциона:
    28.09.2020 г., 16:00
    ПАО завод Красное знамя
    Аукцион на повышение № ГП943320
    Реализация автотранспорта
    Реализация автотранспорта
    256790
    Закупки корпоративных заказчиков
    Аукцион на повышение
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    31.01.2020 17:00(GMT+03:00)
    280 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Рязанская область
    ПАО завод Красное знамя
    Аукцион на повышение № ГП943315
    Реализация автотранспорта
    Реализация автотранспорта
    256771
    Закупки корпоративных заказчиков
    Аукцион на повышение
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    31.01.2020 17:00(GMT+03:00)
    380 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Рязанская область
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