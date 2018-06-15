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+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
31806561061
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Оказание услуг по добровольному медицинскому страхованию персонала
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
01.06.2018 13:43
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
461630, Российская Федерация, Оренбургская область, Бугуруслан, Фруктовая, 15
Почтовый адрес
461630, Российская Федерация, Оренбургская область, Бугуруслан, Фруктовая, 15
Контактный телефон
+7 846 276-26-00 доб. 4501
Факс
+7 35352 6-42-74
Адрес электронной почты
EKuzakhmedova@nestro.ru
Ф.И.О. контактного лица
Кузахмедова Эльмира Абдулхаковна
Место рассмотрения предложений
Самара
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание услуг ДМС
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
15.06.2018 11:00 GMT +315.06.2018 11:0015.06.2018 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806561061Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг ДМС Самара
Дата и время вскрытия заявок
15.06.2018 11:0015.06.2018 11:0015.06.2018 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31806561061Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг ДМС Самара
Подведение итогов не позднее
29.06.2018 13:0029.06.2018 13:0029.06.2018 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806561061Подведение итогов не позднее Оказание услуг ДМС Самара
Текущий статус
Вскрытие конвертов
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг ДМС
Начальная цена
479 151,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с условиями проекта договора
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с условиями проекта договораРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО «Оренбургнефтеотдача»
Все закупки и тендеры АО «Оренбургнефтеотдача»
Адрес местонахождения
461630, Российская Федерация, Оренбургская область, Бугуруслан, Фруктовая, 15
65.11.10.120
65.12
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 0
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