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Номер извещения
ГП806054
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Закупка оборудования: запасные части производства компании Sick AG
Валюта процедуры
EUR
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
01.06.2018 13:02
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
629700, Российская Федерация, Тюменская область, Ямальский, с. Яр-Сале, Худи-Сэроко, 25А
Почтовый адрес
117393, Российская Федерация, Москва, Академика Пилюгина, 22
Контактный телефон
+7 495 228-98-50 доб. 10087
Факс
+7 495 228-98-49
Адрес электронной почты
r.ivanov@yamalspg.ru
Ф.И.О. контактного лица
Иванов Роман Вадимович
Место рассмотрения предложений
Москва
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Запасные части производства компании Sick AG
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
18.06.2018 17:00 GMT +318.06.2018 17:0018.06.2018 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП806054Дата и время окончания срока приема заявок Запасные части производства компании Sick AGМосква
Дата и время вскрытия заявок
18.06.2018 17:0018.06.2018 17:0018.06.2018 17:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП806054Дата и время вскрытия заявок Запасные части производства компании Sick AGМосква
Подведение итогов не позднее
16.07.2018 18:0016.07.2018 18:0016.07.2018 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП806054Подведение итогов не позднее Запасные части производства компании Sick AGМосква
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Запасные части производства компании Sick AG
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
EUR
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с файлом "Список закупаемых изделий"
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
DDP МоскваРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Ямал СПГ
Все закупки и тендеры Ямал СПГ
Адрес местонахождения
629700, Российская Федерация, Тюменская область, Ямальский, с. Яр-Сале, Худи-Сэроко, 25А
117393, Российская Федерация, Москва, Академика Пилюгина, 22
27
Документация лота
Кол-во: 2
Кол-во: 3
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 4
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