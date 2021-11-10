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Номер извещения
0119200000121014322
Уникальный номер закупки
0119200000121014322
Наименование закупки
№ ЭА-№-14988/21 «Выполнение ремонтно-реставрационных работ на объектах культурного наследия регионального значения: «Административное здание», кон. XIX в. (г. Минусинск, ул. Красных Партизан, 3); «Дом жилой», последняя четверть XIX в. (г. Минусинск, ул. Красных Партизан, 14); «Общественное здание», рубеж XIX-XX вв. (г. Минусинск, ул. Красных Партизан, 20).» 0119200000121014322
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Электронный аукцион
Дата публикации
28.10.2021 08:56
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
Почтовый адрес
Контактный телефон
Факс
Адрес электронной почты
Ф.И.О. контактного лица
Место рассмотрения предложений
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№ ЭА-№-14988/21 «Выполнение ремонтно-реставрационных работ на объектах культурного наследия регионального значения: «Административное здание», кон. XIX в. (г. Минусинск, ул. Красных Партизан, 3); «Дом жилой», последняя четверть XIX в. (г. Минусинск, ул. Красных Партизан, 14); «Общественное здание», рубеж XIX-XX вв. (г. Минусинск, ул. Красных Партизан, 20).»
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Ожидание публикации договора в ЕИС
Дата подведения итогов
Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 0119200000121014322Подведение итогов не позднее № ЭА-№-14988/21 «Выполнение ремонтно-реставрационных работ на объектах культурного наследия регионального значения: «Административное здание», кон. XIX в. (г. Минусинск, ул. Красных Партизан, 3); «Дом жилой», последняя четверть XIX в. (г. Минусинск, ул. Красных Партизан, 14); «Общественное здание», рубеж XIX-XX вв. (г. Минусинск, ул. Красных Партизан, 20).»
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
№ ЭА-№-14988/21 «Выполнение ремонтно-реставрационных работ на объектах культурного наследия регионального значения: «Административное здание», кон. XIX в. (г. Минусинск, ул. Красных Партизан, 3); «Дом жилой», последняя четверть XIX в. (г. Минусинск, ул. Красных Партизан, 14); «Общественное здание», рубеж XIX-XX вв. (г. Минусинск, ул. Красных Партизан, 20).»
Начальная цена
89 998 805,35
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Отсутствуют
Документация лота
Нет прикрепленных документов