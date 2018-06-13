Право заключения Договора на поставку станка для перемотки сварочной проволоки.

Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Срок поставки Оборудования составляет 60 (шестьдесят) рабочих дней с даты оплаты авансового счета, в соответствии с проектом договора (Приложение №4 к Документации к Извещению №345/011-2018 о проведении запроса котировок). Условия оплаты: - Авансовый платеж в размере 50% стоимости Оборудования, осуществляется в течение 10 (десяти) банковских дней с момента подписания Договора на основании выставленного авансового счета. - Платеж в размере 50% стоимости Оборудования, осуществляется в течение 10 (десяти) банковских дней по факту поставки Оборудования на склад Покупателя на основании следующих представленных документов: акт о приёме-передачи Оборудования (Приложение №5 к проекту договора), подписанный Сторонами, счет-фактура и товарная накладная по форме ТОРГ-12 (или УПД) на Оборудование. - Платеж в размере 100 % стоимости Работ, осуществляется в течение 10 (десяти) банковских дней с даты подписания Акта выполнения Работ на основании следующих представленных документов: акт выполнения Работ (Приложение №6 к проекту Договора), подписанный Сторонами, счет-фактура на выполненные Работы.