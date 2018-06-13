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    Главная / Торги / Право заключения Договора на поставку станка для перемотки сварочной проволоки.

    Право заключения Договора на поставку станка для перемотки сварочной проволоки.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь13.06.2018 10:0013.06.2018 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806560365Дата и время окончания срока приема заявок Станок для перемотки сварочной проволокиСанкт-Петербург, пр-т Обуховской Обороны, 120Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31806560365

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Право заключения Договора на поставку станка для перемотки сварочной проволоки.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок

    Способ реализации

    Дата публикации

    01.06.2018 12:16

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация в том числе проект договора

    Извещение

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР КОНЦЕРНА ВКО АЛМАЗ-АНТЕЙ- ОБУХОВСКИЙ ЗАВОД
    Все закупки и тендеры АО ОБУХОВСКИЙ ЗАВОД

    Юридический адрес

    192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, 120,

    Почтовый адрес

    192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, 120

    Контактный телефон

    +7 812 363-91-28

    Факс

    +7 812 363-96-36

    Адрес электронной почты

    otdel093@goz.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Дедусь Мария Константиновна

    Место рассмотрения предложений

    Санкт-Петербург, пр-т Обуховской Обороны, 120

    Закупки и тендеры Машины и оборудование общего назначения прочие, не включенные в другие группировки

    Ключевые слова:

    станок

    Список лотов

    Лот 1

    Станок для перемотки сварочной проволоки

    Этапы закупочной процедуры

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    19.06.201819.06.2018 23:5919.06.2018 23:59Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 31806560365Дата окончания срока рассмотрения заявок Станок для перемотки сварочной проволокиСанкт-Петербург, пр-т Обуховской Обороны, 120

    Подведение итогов не позднее

    26.06.2018 23:5926.06.2018 23:5926.06.2018 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806560365Подведение итогов не позднее Станок для перемотки сварочной проволокиСанкт-Петербург, пр-т Обуховской Обороны, 120

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    26.06.201826.06.2018 23:5926.06.2018 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806560365Подведение итогов не позднее Станок для перемотки сварочной проволокиСанкт-Петербург, пр-т Обуховской Обороны, 120

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Станок для перемотки сварочной проволоки

    Начальная цена

    2 447 589,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Поставка станка для перемотки сварочной проволоки в ассортименте и с техническими характеристиками определёнными Техническим заданием (Приложение № 3 к Документации к Извещению № 345/011-2018 о проведении запроса котировок).

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Россия, 192012, Санкт-Петербург, пр. Обуховской Обороны д. 120.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Срок поставки Оборудования составляет 60 (шестьдесят) рабочих дней с даты оплаты авансового счета, в соответствии с проектом договора (Приложение №4 к Документации к Извещению №345/011-2018 о проведении запроса котировок). Условия оплаты: - Авансовый платеж в размере 50% стоимости Оборудования, осуществляется в течение 10 (десяти) банковских дней с момента подписания Договора на основании выставленного авансового счета. - Платеж в размере 50% стоимости Оборудования, осуществляется в течение 10 (десяти) банковских дней по факту поставки Оборудования на склад Покупателя на основании следующих представленных документов: акт о приёме-передачи Оборудования (Приложение №5 к проекту договора), подписанный Сторонами, счет-фактура и товарная накладная по форме ТОРГ-12 (или УПД) на Оборудование. - Платеж в размере 100 % стоимости Работ, осуществляется в течение 10 (десяти) банковских дней с даты подписания Акта выполнения Работ на основании следующих представленных документов: акт выполнения Работ (Приложение №6 к проекту Договора), подписанный Сторонами, счет-фактура на выполненные Работы.
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ОБУХОВСКИЙ ЗАВОД
    Все закупки и тендеры АО ОБУХОВСКИЙ ЗАВОД

    Адрес местонахождения

    192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, 120,

    192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, 120

    Классификатор ОКПД2

    28.29.70.110

    Оборудование и инструменты для пайки мягким и твердым припоем, и сварки неэлектрические и их комплектующие (запасные части), не имеющие самостоятельных группировок

    Классификатор ОКВЭД2

    28.29

    Производство прочих машин и оборудования общего назначения, не включенного в другие группировки

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство прочих машин и оборудования общего назначения, не включенного в другие группировки"

    Кол-во: 1

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