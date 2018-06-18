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Номер извещения
ГП806057
Уникальный номер закупки
ЗП-1805-012-РМ
Наименование закупки
Проведение замеров дебитов, гидродинамических исследований и утилизацию продукции в процессе испытания скважин Харьягинского месторождения
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
01.06.2018 13:18
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
125047, Российская Федерация, Москва, Замоскворецкий, Павелецкая площадь, д. 2, стр. 3
Почтовый адрес
115054, Российская Федерация, Москва, ЦАО, Павелецкая площадь, дом 2 строение 3
Контактный телефон
+7 495 221-31-32
Факс
+7 495 739-01-60
Адрес электронной почты
YZakhodyakin@nestro.ru
Ф.И.О. контактного лица
Заходякин Яков Александрович
Место рассмотрения предложений
Северо-Восточный
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Проведение замеров дебитов, гидродинамических исследований и утилизацию продукции в процессе испытания скважин Харьягинского месторождения
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
18.06.2018 16:00 GMT +318.06.2018 16:0018.06.2018 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП806057Дата и время окончания срока приема заявок Проведение замеров дебитов, гидродинамических исследований и утилизацию продукции в процессе испытания скважин Харьягинского месторождения Северо-Восточный
Дата и время вскрытия заявок
18.06.2018 16:0018.06.2018 16:0018.06.2018 16:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП806057Дата и время вскрытия заявок Проведение замеров дебитов, гидродинамических исследований и утилизацию продукции в процессе испытания скважин Харьягинского месторождения Северо-Восточный
Подведение итогов не позднее
30.07.2018 20:0030.07.2018 20:0030.07.2018 20:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП806057Подведение итогов не позднее Проведение замеров дебитов, гидродинамических исследований и утилизацию продукции в процессе испытания скважин Харьягинского месторождения Северо-Восточный
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Проведение замеров дебитов, гидродинамических исследований и утилизацию продукции в процессе испытания скважин Харьягинского месторождения
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с закупочной документацией
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с закупочной документациейРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
125047, Российская Федерация, Москва, Замоскворецкий, Павелецкая площадь, д. 2, стр. 3
115054, Российская Федерация, Москва, ЦАО, Павелецкая площадь, дом 2 строение 3
06
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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