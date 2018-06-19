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Номер извещения
ГП806070
Уникальный номер закупки
158910
Наименование закупки
Весы вагонные для взвешивания в движении
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционные торги
Способ реализации
Дата публикации
01.06.2018 14:41
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, город, 2-я Павелецкая, 14
Почтовый адрес
454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, город, 2-я Павелецкая, 14
Контактный телефон
+7 351 725-40-14
Факс
--
Адрес электронной почты
AleksandrProkofev@mechel.ru
Ф.И.О. контактного лица
Прокофьев Александр Юрьевич
Место рассмотрения предложений
Челябинск
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ВЕСЫ
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
19.08.201819.08.2018 15:0019.08.2018 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП806070Подведение итогов не позднее ВЕСЫЧелябинск
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
ВЕСЫ
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно документации.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
454047, Россия, Челябинская область, г. Челябинск, Металлургический район, ул. 2-я Павелецкая, 14Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, город, 2-я Павелецкая, 14
28.29.31.110
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 2
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