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Номер извещения
ГП806049
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Предоставление транспортных услуг и услуг специальной техникой в период 2019-2023 гг. на Термокарстовом газоконденсатном месторождении
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
01.06.2018 12:25
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
629380, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Красноселькупский, с. Красноселькуп, Территория промышленная зона №11, строение 2
Почтовый адрес
629851, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Пуровский район, г. Тарко-Сале, ул.Победы, д.22а
Контактный телефон
+7 34997 4-73-17
Факс
+7 34997 4-73-22
Адрес электронной почты
Eilyasov@tng.novatek.ru
Ф.И.О. контактного лица
Ильясов Евгений Иванович
Место рассмотрения предложений
ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко-Сале
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Предоставление транспортных услуг и услуг специальной техникой в период 2019-2023 гг. на Термокарстовом газоконденсатном месторождении
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
25.06.2018 16:00 GMT +325.06.2018 16:0025.06.2018 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП806049Дата и время окончания срока приема заявок Предоставление транспортных услуг и услуг специальной техникой в период 2019-2023 гг. на Термокарстовом газоконденсатном месторожденииЯНАО, Пуровский район, г.Тарко-Сале
Дата и время вскрытия заявок
26.06.2018 06:0026.06.2018 06:0026.06.2018 06:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП806049Дата и время вскрытия заявок Предоставление транспортных услуг и услуг специальной техникой в период 2019-2023 гг. на Термокарстовом газоконденсатном месторожденииЯНАО, Пуровский район, г.Тарко-Сале
Подведение итогов не позднее
31.08.2018 16:0031.08.2018 16:0031.08.2018 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП806049Подведение итогов не позднее Предоставление транспортных услуг и услуг специальной техникой в период 2019-2023 гг. на Термокарстовом газоконденсатном месторожденииЯНАО, Пуровский район, г.Тарко-Сале
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
31.08.201831.08.2018 16:0031.08.2018 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП806049Подведение итогов не позднее Предоставление транспортных услуг и услуг специальной техникой в период 2019-2023 гг. на Термокарстовом газоконденсатном месторожденииЯНАО, Пуровский район, г.Тарко-Сале
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Предоставление транспортных услуг и услуг специальной техникой в период 2019-2023 гг. на Термокарстовом газоконденсатном месторождении
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с приложенным Техническим заданием
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с приложенным Техническим заданиемРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ЗАО Тернефтегаз
Все закупки и тендеры ЗАО Тернефтегаз
Адрес местонахождения
629380, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Красноселькупский, с. Красноселькуп, Территория промышленная зона №11, строение 2
629851, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Пуровский район, г. Тарко-Сале, ул.Победы, д.22а
49.41
49.39.3
Документация лота
Кол-во: 0
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