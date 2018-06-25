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Номер извещения
ГП806071
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Тендер на поставку ЗИП для механо-технологического оборудования для нужд ОАО "Ямал СПГ"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
01.06.2018 14:45
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
629700, Российская Федерация, Тюменская область, Ямальский, с. Яр-Сале, Худи-Сэроко, 25А
Почтовый адрес
117393, Российская Федерация, Москва, Академика Пилюгина, 22
Контактный телефон
+7 495 228-98-50 доб. 13081
Факс
+7 495 228-98-49
Адрес электронной почты
ya.nikolsky@yamalspg.ru
Ф.И.О. контактного лица
Никольский Ярослав Александрович
Место рассмотрения предложений
Москва
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Поставка ЗИП для механо-технологического оборудования для нужд ОАО "Ямал СПГ"
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
25.06.2018 15:00 GMT +325.06.2018 15:0025.06.2018 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП806071Дата и время окончания срока приема заявок Поставка ЗИП для механо-технологического оборудования для нужд ОАО "Ямал СПГ"Москва
Дата и время вскрытия заявок
25.06.2018 15:3025.06.2018 15:3025.06.2018 15:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП806071Дата и время вскрытия заявок Поставка ЗИП для механо-технологического оборудования для нужд ОАО "Ямал СПГ"Москва
Подведение итогов не позднее
31.08.2018 10:3031.08.2018 10:3031.08.2018 10:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП806071Подведение итогов не позднее Поставка ЗИП для механо-технологического оборудования для нужд ОАО "Ямал СПГ"Москва
Текущий статус
Процедура отменена
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка ЗИП для механо-технологического оборудования для нужд ОАО "Ямал СПГ"
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с извещением
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
DDP Архангельский морской торговый порт (ПРР Экономия)Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Ямал СПГ
Все закупки и тендеры Ямал СПГ
Адрес местонахождения
629700, Российская Федерация, Тюменская область, Ямальский, с. Яр-Сале, Худи-Сэроко, 25А
117393, Российская Федерация, Москва, Академика Пилюгина, 22
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Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 10
Кол-во: 10
Кол-во: 10
Кол-во: 10
Кол-во: 10
Кол-во: 10
Кол-во: 10
Кол-во: 10
Кол-во: 10
Кол-во: 10
Кол-во: 10
Кол-во: 30
Кол-во: 5
Кол-во: 10
Кол-во: 5
Кол-во: 5
Кол-во: 5
Кол-во: 50
Кол-во: 50
Кол-во: 5
Кол-во: 5
Кол-во: 5
Кол-во: 5
Кол-во: 5
Кол-во: 5
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