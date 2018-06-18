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    Главная / Торги / Поставка электротехнических материалов для реконструкции силовой и осветительной разводки корпуса 28 в створе осей 5-21/А-Д (участок 1 и участок 2) для нужд ПАО «НПО «Стрела»

    Поставка электротехнических материалов для реконструкции силовой и осветительной разводки корпуса 28 в створе осей 5-21/А-Д (участок 1 и участок 2) для нужд ПАО «НПО «Стрела»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь18.06.2018 10:0018.06.2018 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806562375Дата и время окончания срока приема заявок Поставка электротехнических материалов для реконструкции силовой и осветительной разводки корпуса 28 в створе осей 5-21/А-Д (участок 1 и участок 2) ТулаПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31806562375

    Уникальный номер закупки

    14-332-2018/ЗК

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка электротехнических материалов для реконструкции силовой и осветительной разводки корпуса 28 в створе осей 5-21/А-Д (участок 1 и участок 2) для нужд ПАО «НПО «Стрела»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок

    Способ реализации

    Дата публикации

    01.06.2018 15:38

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение

    Проект Договора

    Проект Договора Word

    Техническое задание участок 1

    Техническое задание участок 2

    Документация

    Документация Word

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ СТРЕЛА
    Все закупки и тендеры ПАО НПО СТРЕЛА

    Юридический адрес

    300002, ОБЛ ТУЛЬСКАЯ, Г ТУЛА, УЛ М.ГОРЬКОГО, 6,

    Почтовый адрес

    300002, ОБЛ ТУЛЬСКАЯ, Г ТУЛА, УЛ М.ГОРЬКОГО, 6

    Контактный телефон

    +7 4872 39-37-82

    Факс

    +7 4872 34-11-04

    Адрес электронной почты

    zakupki@npostrela.net

    Ф.И.О. контактного лица

    Лосева Светлана Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    Тула

    Закупки и тендеры Тульская Область

    Закупки и тендеры Оборудование электрическое прочее

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка электротехнических материалов для реконструкции силовой и осветительной разводки корпуса 28 в створе осей 5-21/А-Д (участок 1 и участок 2)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    18.06.2018 10:00 GMT +318.06.2018 10:0018.06.2018 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806562375Дата и время окончания срока приема заявок Поставка электротехнических материалов для реконструкции силовой и осветительной разводки корпуса 28 в створе осей 5-21/А-Д (участок 1 и участок 2) Тула

    Дата и время вскрытия заявок

    18.06.2018 10:0018.06.2018 10:0018.06.2018 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31806562375Дата и время вскрытия заявок Поставка электротехнических материалов для реконструкции силовой и осветительной разводки корпуса 28 в створе осей 5-21/А-Д (участок 1 и участок 2) Тула

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    26.06.201826.06.2018 23:0026.06.2018 23:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806562375Подведение итогов не позднее Поставка электротехнических материалов для реконструкции силовой и осветительной разводки корпуса 28 в створе осей 5-21/А-Д (участок 1 и участок 2) Тула

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка электротехнических материалов для реконструкции силовой и осветительной разводки корпуса 28 в створе осей 5-21/А-Д (участок 1 и участок 2)

    Начальная цена

    735 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с техническими заданиями и проектом Договора

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Склад Покупателя по адресу: 300002, г. Тула, ул. М. Горького, д. 6 В соответствии с проектом Договора.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Оплата партии Продукции в размере 100% будет производиться в течение 20 (двадцати) банковских дней после получения и приемки Продукции Покупателем и подписания Сторонами товарной накладной по унифицированной форме ТОРГ-12 или УПД. Обязательства Покупателя по оплате считаются исполненными с момента поступления денежных средств на расчетный счет Поставщика. В соответствии с проектом Договора. Поставщик должен поставить Продукцию в ассортименте и количестве в соответствии с техническими заданиями и проектом Договора. Продукция должна поставляться отдельными партиями по заявке Покупателя, согласованной и принятой Поставщиком (форма заявки – Приложение № 2 к проекту Договора). На каждую партию поставки Продукции должна оформляться товарная накладная по унифицированной форме ТОРГ-12 или УПД. Разгрузка Продукции на складе Покупателя должна осуществляться за счет средств и сил Поставщика, при наличии у грузчика паспорта, подтверждающего гражданство РФ. Поставка Продукции на склад Покупателя должна производиться автотранспортом Поставщика, при наличии у водителя транспортного средства, а также экспедитора паспорта, подтверждающего гражданство РФ. Моментом перехода права собственности и всех рисков считается дата поставки Продукции, в соответствии с п. 3.3. проекта Договора. Момент поставки Продукции подтверждается отметкой о получении Продукции по товарной накладной по унифицированной форме ТОРГ-12 или УПД, заверенной печатью Покупателя и подписью уполномоченного лица последнего. Проверка поставляемой Продукции на ассортимент и количество производится на складе Покупателя. После проверки претензии по ассортименту и количеству не принимаются. Поставляемая Продукция должна сопровождаться сертификатом качества, техническим паспортом и другими документами, удостоверяющими ее качество. На поставляемую Продукцию оформляется товарная накладная по унифицированной форме ТОРГ-12 или УПД. В соответствии с проектом Договора. Поставка партии Продукции Поставщиком должна производиться в срок не более 10 (десяти) рабочих дней с даты подачи заявки Покупателем. Дата поставки Продукции считается дата разгрузки Продукции на складе Покупателя. Срок действия Договора устанавливается с момента его подписания обеими Сторонами до 31 декабря 2018 года. Окончание срока действия Договора влечет прекращение обязательств сторон по договору независимо от выбранной суммы и не налагает обязательств на Покупателя покупки оставшейся части Продукции. В соответствии с проектом Договора.
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    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО НПО СТРЕЛА
    Все закупки и тендеры ПАО НПО СТРЕЛА

    Адрес местонахождения

    300002, ОБЛ ТУЛЬСКАЯ, Г ТУЛА, УЛ М.ГОРЬКОГО, 6,

    300002, ОБЛ ТУЛЬСКАЯ, Г ТУЛА, УЛ М.ГОРЬКОГО, 6

    Классификатор ОКПД2

    27.90.40

    Оборудование электрическое прочее, не включенное в другие группировки (включая магниты электрические; муфты и тормоза электромагнитные; захваты подъемные электромагнитные; ускорители частиц электрические; генераторы сигналов электрические)

    Классификатор ОКВЭД2

    27.90

    Производство прочего электрического оборудования

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство прочего электрического оборудования"

    Кол-во: 0

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