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Номер извещения
31806562375
Уникальный номер закупки
14-332-2018/ЗК
Наименование закупки
Поставка электротехнических материалов для реконструкции силовой и осветительной разводки корпуса 28 в створе осей 5-21/А-Д (участок 1 и участок 2) для нужд ПАО «НПО «Стрела»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок
Способ реализации
Дата публикации
01.06.2018 15:38
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
300002, ОБЛ ТУЛЬСКАЯ, Г ТУЛА, УЛ М.ГОРЬКОГО, 6,
Почтовый адрес
300002, ОБЛ ТУЛЬСКАЯ, Г ТУЛА, УЛ М.ГОРЬКОГО, 6
Контактный телефон
+7 4872 39-37-82
Факс
+7 4872 34-11-04
Адрес электронной почты
zakupki@npostrela.net
Ф.И.О. контактного лица
Лосева Светлана Владимировна
Место рассмотрения предложений
Тула
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Поставка электротехнических материалов для реконструкции силовой и осветительной разводки корпуса 28 в створе осей 5-21/А-Д (участок 1 и участок 2)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
18.06.2018 10:00 GMT +318.06.2018 10:0018.06.2018 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806562375Дата и время окончания срока приема заявок Поставка электротехнических материалов для реконструкции силовой и осветительной разводки корпуса 28 в створе осей 5-21/А-Д (участок 1 и участок 2) Тула
Дата и время вскрытия заявок
18.06.2018 10:0018.06.2018 10:0018.06.2018 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31806562375Дата и время вскрытия заявок Поставка электротехнических материалов для реконструкции силовой и осветительной разводки корпуса 28 в створе осей 5-21/А-Д (участок 1 и участок 2) Тула
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка электротехнических материалов для реконструкции силовой и осветительной разводки корпуса 28 в створе осей 5-21/А-Д (участок 1 и участок 2)
Начальная цена
735 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с техническими заданиями и проектом Договора
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Склад Покупателя по адресу: 300002, г. Тула, ул. М. Горького, д. 6 В соответствии с проектом Договора.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО НПО СТРЕЛА
Все закупки и тендеры ПАО НПО СТРЕЛА
Адрес местонахождения
300002, ОБЛ ТУЛЬСКАЯ, Г ТУЛА, УЛ М.ГОРЬКОГО, 6,
300002, ОБЛ ТУЛЬСКАЯ, Г ТУЛА, УЛ М.ГОРЬКОГО, 6
27.90.40
27.90
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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