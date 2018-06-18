Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Оплата партии Продукции в размере 100% будет производиться в течение 20 (двадцати) банковских дней после получения и приемки Продукции Покупателем и подписания Сторонами товарной накладной по унифицированной форме ТОРГ-12 или УПД. Обязательства Покупателя по оплате считаются исполненными с момента поступления денежных средств на расчетный счет Поставщика. В соответствии с проектом Договора. Поставщик должен поставить Продукцию в ассортименте и количестве в соответствии с техническими заданиями и проектом Договора. Продукция должна поставляться отдельными партиями по заявке Покупателя, согласованной и принятой Поставщиком (форма заявки – Приложение № 2 к проекту Договора). На каждую партию поставки Продукции должна оформляться товарная накладная по унифицированной форме ТОРГ-12 или УПД. Разгрузка Продукции на складе Покупателя должна осуществляться за счет средств и сил Поставщика, при наличии у грузчика паспорта, подтверждающего гражданство РФ. Поставка Продукции на склад Покупателя должна производиться автотранспортом Поставщика, при наличии у водителя транспортного средства, а также экспедитора паспорта, подтверждающего гражданство РФ. Моментом перехода права собственности и всех рисков считается дата поставки Продукции, в соответствии с п. 3.3. проекта Договора. Момент поставки Продукции подтверждается отметкой о получении Продукции по товарной накладной по унифицированной форме ТОРГ-12 или УПД, заверенной печатью Покупателя и подписью уполномоченного лица последнего. Проверка поставляемой Продукции на ассортимент и количество производится на складе Покупателя. После проверки претензии по ассортименту и количеству не принимаются. Поставляемая Продукция должна сопровождаться сертификатом качества, техническим паспортом и другими документами, удостоверяющими ее качество. На поставляемую Продукцию оформляется товарная накладная по унифицированной форме ТОРГ-12 или УПД. В соответствии с проектом Договора. Поставка партии Продукции Поставщиком должна производиться в срок не более 10 (десяти) рабочих дней с даты подачи заявки Покупателем. Дата поставки Продукции считается дата разгрузки Продукции на складе Покупателя. Срок действия Договора устанавливается с момента его подписания обеими Сторонами до 31 декабря 2018 года. Окончание срока действия Договора влечет прекращение обязательств сторон по договору независимо от выбранной суммы и не налагает обязательств на Покупателя покупки оставшейся части Продукции. В соответствии с проектом Договора.