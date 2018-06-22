www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
31806560005
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка оборудования
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Аукцион на понижение
Способ реализации
Дата публикации
01.06.2018 11:38
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
420066, РЕСП ТАТАРСТАН, Г КАЗАНЬ, УЛ КРАСНОСЕЛЬСКАЯ, 51,
Почтовый адрес
420066, г. Казань, ул. Красносельская, д.51
Контактный телефон
+7 843 519-43-64
Факс
--
Адрес электронной почты
ogziio@yandex.ru
Ф.И.О. контактного лица
Назимова Татьяна Александровна
Место рассмотрения предложений
Казань
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка оборудования
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
22.06.2018 08:00 GMT +322.06.2018 08:0022.06.2018 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806560005Дата и время окончания срока приема заявок Поставка оборудования Казань
Дата окончания срока рассмотрения заявок
25.06.2018 18:0025.06.2018 18:0025.06.2018 18:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 31806560005Дата окончания срока рассмотрения заявок Поставка оборудования Казань
Дата и время проведения
28.06.2018 09:0028.06.2018 09:0028.06.2018 09:00Europe/MoscowДата и время проведения 31806560005Дата и время проведения Поставка оборудования Казань
Подведение итогов не позднее
29.06.2018 18:0029.06.2018 18:0029.06.2018 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806560005Подведение итогов не позднее Поставка оборудования Казань
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка оборудования
Начальная цена
1 908 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
19 080,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
в соответствии с документацией
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
в соответствии с документациейРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ФГБОУ ВО КГЭУ,КГЭУ,КАЗАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
Все закупки и тендеры ФГБОУ ВО КГЭУ,КГЭУ,КАЗАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
Адрес местонахождения
420066, РЕСП ТАТАРСТАН, Г КАЗАНЬ, УЛ КРАСНОСЕЛЬСКАЯ, 51,
420066, г. Казань, ул. Красносельская, д.51
27.11.31.000
27.11
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.