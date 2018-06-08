Закупка проката рулонного тонколистового холоднокатаного из низкоуглеродистой качественной стали для холодной штамповки

Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Только отсрочка платежа от 30 до 45 дней с момента поступления на склад ООО "Лемакс", доставка силами поставщика до склада ООО "Лемакс", вес рулонов/ленты в одной упаковке (связке) не более 7 тонн, упаковка пачек только вертикальная, металл в упаковке с промасливанием, внутренний диаметр рулона/ленты 610+10 мм, внешний диаметр рулона/ленты не более 1300мм