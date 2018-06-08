www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
ГП806033
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Закупка проката рулонного тонколистового холоднокатаного из низкоуглеродистой качественной стали для холодной штамповки
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционные торги
Способ реализации
Дата публикации
01.06.2018 11:19
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
347913, Российская Федерация, Ростовская область, г. Таганрог, Николаевское Шоссе, 10В
Почтовый адрес
347913, Российская Федерация, Ростовская область, г. Таганрог, Николаевское Шоссе, 10В
Контактный телефон
+7 904 506-40-71
Факс
+7 8634 31-23-45
Адрес электронной почты
dpetrenko@lemax.ru
Ф.И.О. контактного лица
Петренко Дмитрий Алексеевич
Место рассмотрения предложений
г. Таганрог
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Закупка проката рулонного тонколистового холоднокатаного из низкоуглеродистой качественной стали для холодной штамповки
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Закупка проката рулонного тонколистового холоднокатаного из низкоуглеродистой качественной стали для холодной штамповки
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
прокат рулонный 1,2х508 II СВ 08Ю О ВТ АШ ГОСТ ГОСТ 9045 - 900т июль, 800т август прокат рулонный 0,4х400 II СВ08Ю О АТ АШ ГОСТ ГОСТ 9045 - 100т июль, 250т август прокат рулонный 0,6х110 II СВ08Ю О ВТ АШ ГОСТ ГОСТ 9045 - 60т июль, 40т август прокат рулонный 0,6х106 II СВ 08Ю О ВТ АШ ГОСТ ГОСТ 9045 - 40т август прокат рулонный 1,5х112 II СВ 08Ю О ВТ АШ ГОСТ ГОСТ 9045 - 40т август лента оцинкованная 1,2х73 ст08пс ГОСТ 14918-80/ГОСТ 19904 - 60т июль, 40т август
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Ростовская область, г. Таганрог, ул. Николаевское шоссе 10В.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
347913, Российская Федерация, Ростовская область, г. Таганрог, Николаевское Шоссе, 10В
24
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1700
Кол-во: 100
Кол-во: 40
Кол-во: 40
Кол-во: 100
Кол-во: 350
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.