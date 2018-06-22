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Номер извещения
31806559756
Уникальный номер закупки
ЭА-02-2018-223
Наименование закупки
Поставка и изготовление бланков.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Аукцион на понижение
Способ реализации
Дата публикации
01.06.2018 11:13
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
607220, Российская Федерация, Нижегородская область, Арзамас, 50 Лет Влксм, 21
Почтовый адрес
607220, Российская Федерация, Нижегородская область, Арзамас, 50 Лет Влксм, 21
Контактный телефон
+7 83147 7-03-21
Факс
+7 83147 7-03-09
Адрес электронной почты
arz_chernova@mts-nn.ru
Ф.И.О. контактного лица
Красникова Людмила Ивановна
Место рассмотрения предложений
Арзамас
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка и изготовление бланков
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
22.06.2018 09:00 GMT +322.06.2018 09:0022.06.2018 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806559756Дата и время окончания срока приема заявок Поставка и изготовление бланковАрзамас
Дата окончания срока рассмотрения заявок
26.06.2018 23:0026.06.2018 23:0026.06.2018 23:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 31806559756Дата окончания срока рассмотрения заявок Поставка и изготовление бланковАрзамас
Дата и время проведения
29.06.2018 10:0029.06.2018 10:0029.06.2018 10:00Europe/MoscowДата и время проведения 31806559756Дата и время проведения Поставка и изготовление бланковАрзамас
Подведение итогов не позднее
02.07.2018 23:0002.07.2018 23:0002.07.2018 23:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806559756Подведение итогов не позднее Поставка и изготовление бланковАрзамас
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка и изготовление бланков
Начальная цена
116 944,67
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
1 169,45 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствиии с техническим заданием.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
ГБУЗ НО «Арзамасская городская больница №1»: г.Арзамас, ул. 50 лет ВЛКСМ, 21Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ГБУЗ НО "АРЗАМАССКАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА №1"
Все закупки и тендеры ГБУЗ НО "АРЗАМАССКАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА №1"
Адрес местонахождения
607220, Российская Федерация, Нижегородская область, Арзамас, 50 Лет Влксм, 21
17.23.13.143
17.23
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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