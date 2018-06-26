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    Главная / Торги / Поставка инструмента (фрезы, бор-фрезы, пластины)

    Поставка инструмента (фрезы, бор-фрезы, пластины)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь26.06.2018 07:0026.06.2018 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806559460Дата и время окончания срока приема заявок Инструмент (фрезы, бор-фрезы, пластины) КировПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31806559460

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка инструмента (фрезы, бор-фрезы, пластины)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Аукцион на понижение

    Способ реализации

    Дата публикации

    01.06.2018 10:41

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Тех. задание и проект договора (электронный вид)

    Типовая документация аукциона с прилагаемыми формами документов

    Тех. задание и проект договора (графический вид)

    Извещение

    Решение об отказе от проведения процедуры закупки инструмент (фрезы бор-фрезы пластины)

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное общество Вятское машиностроительное предприятие АВИТЕК
    Все закупки и тендеры АО ВМП АВИТЕК

    Юридический адрес

    610047, Российская Федерация, Кировская область, Киров, Октябрьский проспект, 1А

    Почтовый адрес

    610047, Российская Федерация, Кировская область, Киров, Октябрьский проспект, 1А

    Контактный телефон

    +7 8332 74-03-54

    Факс

    +7 8332 58-61-22

    Адрес электронной почты

    info@vmpavitec.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Тимин Максим Андреевич

    Место рассмотрения предложений

    Киров

    Закупки и тендеры Кировская область

    Закупки и тендеры Услуги по неспециализированной оптовой торговле

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Инструмент (фрезы, бор-фрезы, пластины)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    26.06.2018 07:00 GMT +326.06.2018 07:0026.06.2018 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806559460Дата и время окончания срока приема заявок Инструмент (фрезы, бор-фрезы, пластины) Киров

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    03.07.2018 17:0003.07.2018 17:0003.07.2018 17:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 31806559460Дата окончания срока рассмотрения заявок Инструмент (фрезы, бор-фрезы, пластины) Киров

    Дата и время проведения

    04.07.2018 09:0004.07.2018 09:0004.07.2018 09:00Europe/MoscowДата и время проведения 31806559460Дата и время проведения Инструмент (фрезы, бор-фрезы, пластины) Киров

    Подведение итогов не позднее

    06.07.2018 17:0006.07.2018 17:0006.07.2018 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806559460Подведение итогов не позднее Инструмент (фрезы, бор-фрезы, пластины) Киров

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    06.07.201806.07.2018 17:0006.07.2018 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806559460Подведение итогов не позднее Инструмент (фрезы, бор-фрезы, пластины) Киров

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Инструмент (фрезы, бор-фрезы, пластины)

    Начальная цена

    1 800 090,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с техническим заданием и проектом договора

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с техническим заданием и проектом договораРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с техническим заданием и проектом договора
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ВМП АВИТЕК
    Все закупки и тендеры АО ВМП АВИТЕК

    Адрес местонахождения

    610047, Российская Федерация, Кировская область, Киров, Октябрьский проспект, 1А

    Классификатор ОКПД2

    25.73.40

    Инструменты рабочие сменные для станков или для ручного инструмента (с механическим приводом или без него)

    Классификатор ОКВЭД2

    46.90

    Торговля оптовая неспециализированная

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Торговля оптовая неспециализированная"

    Кол-во: 588

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