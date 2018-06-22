Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Авансирование не предусмотрено. Оплата по Договору производится Заказчиком после фактического выполнения работ в соответствии с локальным сметным расчетом Подрядчиком в полном объеме в течение 10 (Десяти) рабочих дней с момента подписания Заказчиком акта приемки выполненных работ по форме КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, утвержденных постановлением государственного комитета Российской Федерации по статистике от 11 ноября 1999 года № 100 «Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету работ в капитальном строительстве и ремонтно-строительных работ» на основании выставленного Подрядчиком счета/счета-фактуры. Срок выполнения работ: с даты подписания договора – 21 (Двадцать один) рабочий день, с правом досрочного выполнения работ