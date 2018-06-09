Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

7.2. Оплата производится Заказчиком в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня подписания обеими сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ по каждому объекту, предоставления полного пакета документов по акту приема-передачи: Заключения экспертизы промышленной безопасности (2 экземпляра), а также в электронном виде (на CD-диске в формате PDF и Word), уведомления о внесении сведений в реестр заключений ЭПБ в Ростехнадзоре, и оформления результатов ЭПБ записью в паспорте объекта (с указанием возможности, условий, сроков безопасной эксплуатации, даты проведения следующих ЭПБ).