Открытый запрос предложений в электронной форме №98 на право заключения договоров на выполнение работ по объектам: Лот №1: «Капитальный ремонт технологических трубопроводов (инв.№303)» на Новокуйбышевском производственном подразделении Самарского филиала по транспорту газа АО «СГ-транс»; Лот №2: «Капитальный ремонт главного корпуса (инв.№101)» на Новокуйбышевском производственном подразделении Самарского филиала по транспорту газа АО «СГ-транс»; Лот №3: «Капитальный ремонт тепловозо-вагонного депо (инв.№105)» на Новокуйбышевском производственном подразделении Самарского филиала по транспорту газа АО «СГ-транс»

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения ГП806026 Уникальный номер закупки 98 Номер закупки Наименование закупки Открытый запрос предложений в электронной форме №98 на право заключения договоров на выполнение работ по объектам: Лот №1: «Капитальный ремонт технологических трубопроводов (инв.№303)» на Новокуйбышевском производственном подразделении Самарского филиала по транспорту газа АО «СГ-транс»; Лот №2: «Капитальный ремонт главного корпуса (инв.№101)» на Новокуйбышевском производственном подразделении Самарского филиала по транспорту газа АО «СГ-транс»; Лот №3: «Капитальный ремонт тепловозо-вагонного депо (инв.№105)» на Новокуйбышевском производственном подразделении Самарского филиала по транспорту газа АО «СГ-транс» Валюта процедуры RUB Способ закупки Запрос предложений Способ реализации Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Документация процедуры Закупочная документация

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор Акционерное общество СГ-транс

Все закупки и тендеры АО СГ-транс Юридический адрес 117393, Российская Федерация, Москва, Академика Пилюгина,помещениеXXVII, комната 8, д.22 Почтовый адрес 117393, Российская Федерация, Москва, Академика Пилюгина,помещениеXXVII, комната 8, д.22 Контактный телефон +7 495 777-14-13 доб. 1413 Факс +7 495 777-14-30 Адрес электронной почты andrey.vlasov@sgtrans.ru Ф.И.О. контактного лица Воробьева Александра Владимировна Место рассмотрения предложений Москва Ключевые слова: транспорт, вагон, ремонт

Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ! www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru