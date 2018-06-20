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Номер извещения
ГП806026
Уникальный номер закупки
98
Наименование закупки
Открытый запрос предложений в электронной форме №98 на право заключения договоров на выполнение работ по объектам: Лот №1: «Капитальный ремонт технологических трубопроводов (инв.№303)» на Новокуйбышевском производственном подразделении Самарского филиала по транспорту газа АО «СГ-транс»; Лот №2: «Капитальный ремонт главного корпуса (инв.№101)» на Новокуйбышевском производственном подразделении Самарского филиала по транспорту газа АО «СГ-транс»; Лот №3: «Капитальный ремонт тепловозо-вагонного депо (инв.№105)» на Новокуйбышевском производственном подразделении Самарского филиала по транспорту газа АО «СГ-транс»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
01.06.2018 10:27
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
117393, Российская Федерация, Москва, Академика Пилюгина,помещениеXXVII, комната 8, д.22
Почтовый адрес
117393, Российская Федерация, Москва, Академика Пилюгина,помещениеXXVII, комната 8, д.22
Контактный телефон
+7 495 777-14-13 доб. 1413
Факс
+7 495 777-14-30
Адрес электронной почты
andrey.vlasov@sgtrans.ru
Ф.И.О. контактного лица
Воробьева Александра Владимировна
Место рассмотрения предложений
Москва
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Лот №1: «Капитальный ремонт технологических трубопроводов (инв.№303)» на Новокуйбышевском производственном подразделении Самарского филиала по транспорту газа АО «СГ-транс»;
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
20.06.2018 15:00 GMT +320.06.2018 15:0020.06.2018 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП806026Дата и время окончания срока приема заявок Лот №1: «Капитальный ремонт технологических трубопроводов (инв.№303)» на Новокуйбышевском производственном подразделении Самарского филиала по транспорту газа АО «СГ-транс»; Москва
Дата и время вскрытия заявок
20.06.2018 15:0020.06.2018 15:0020.06.2018 15:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП806026Дата и время вскрытия заявок Лот №1: «Капитальный ремонт технологических трубопроводов (инв.№303)» на Новокуйбышевском производственном подразделении Самарского филиала по транспорту газа АО «СГ-транс»; Москва
Подведение итогов не позднее
20.07.2018 15:0020.07.2018 15:0020.07.2018 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП806026Подведение итогов не позднее Лот №1: «Капитальный ремонт технологических трубопроводов (инв.№303)» на Новокуйбышевском производственном подразделении Самарского филиала по транспорту газа АО «СГ-транс»; Москва
Текущий статус
Процедура отменена
Дата подведения итогов
20.07.201820.07.2018 15:0020.07.2018 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП806026Подведение итогов не позднее Лот №1: «Капитальный ремонт технологических трубопроводов (инв.№303)» на Новокуйбышевском производственном подразделении Самарского филиала по транспорту газа АО «СГ-транс»; Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Лот №1: «Капитальный ремонт технологических трубопроводов (инв.№303)» на Новокуйбышевском производственном подразделении Самарского филиала по транспорту газа АО «СГ-транс»;
Начальная цена
1 475 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
согласно документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
согласно документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
117393, Российская Федерация, Москва, Академика Пилюгина,помещениеXXVII, комната 8, д.22
43.99.90.190
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
Лот №2: «Капитальный ремонт главного корпуса (инв.№101)» на Новокуйбышевском производственном подразделении Самарского филиала по транспорту газа АО «СГ-транс»;
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
20.06.2018 15:00 GMT +320.06.2018 15:0020.06.2018 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП806026Дата и время окончания срока приема заявок Лот №2: «Капитальный ремонт главного корпуса (инв.№101)» на Новокуйбышевском производственном подразделении Самарского филиала по транспорту газа АО «СГ-транс»;Москва
Дата и время вскрытия заявок
20.06.2018 15:0020.06.2018 15:0020.06.2018 15:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП806026Дата и время вскрытия заявок Лот №2: «Капитальный ремонт главного корпуса (инв.№101)» на Новокуйбышевском производственном подразделении Самарского филиала по транспорту газа АО «СГ-транс»;Москва
Подведение итогов не позднее
20.07.2018 15:0020.07.2018 15:0020.07.2018 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП806026Подведение итогов не позднее Лот №2: «Капитальный ремонт главного корпуса (инв.№101)» на Новокуйбышевском производственном подразделении Самарского филиала по транспорту газа АО «СГ-транс»;Москва
Текущий статус
Процедура отменена
Дата подведения итогов
20.07.201820.07.2018 15:0020.07.2018 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП806026Подведение итогов не позднее Лот №2: «Капитальный ремонт главного корпуса (инв.№101)» на Новокуйбышевском производственном подразделении Самарского филиала по транспорту газа АО «СГ-транс»;Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Лот №2: «Капитальный ремонт главного корпуса (инв.№101)» на Новокуйбышевском производственном подразделении Самарского филиала по транспорту газа АО «СГ-транс»;
Начальная цена
1 770 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
117393, Российская Федерация, Москва, Академика Пилюгина,помещениеXXVII, комната 8, д.22
43.99.90.190
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
Лот №3: «Капитальный ремонт тепловозо-вагонного депо (инв.№105)» на Новокуйбышевском производственном подразделении Самарского филиала по транспорту газа АО «СГ-транс»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
20.06.2018 15:00 GMT +320.06.2018 15:0020.06.2018 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП806026Дата и время окончания срока приема заявок Лот №3: «Капитальный ремонт тепловозо-вагонного депо (инв.№105)» на Новокуйбышевском производственном подразделении Самарского филиала по транспорту газа АО «СГ-транс»Москва
Дата и время вскрытия заявок
20.06.2018 15:0020.06.2018 15:0020.06.2018 15:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП806026Дата и время вскрытия заявок Лот №3: «Капитальный ремонт тепловозо-вагонного депо (инв.№105)» на Новокуйбышевском производственном подразделении Самарского филиала по транспорту газа АО «СГ-транс»Москва
Подведение итогов не позднее
20.07.2018 15:0020.07.2018 15:0020.07.2018 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП806026Подведение итогов не позднее Лот №3: «Капитальный ремонт тепловозо-вагонного депо (инв.№105)» на Новокуйбышевском производственном подразделении Самарского филиала по транспорту газа АО «СГ-транс»Москва
Текущий статус
Процедура отменена
Дата подведения итогов
20.07.201820.07.2018 15:0020.07.2018 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП806026Подведение итогов не позднее Лот №3: «Капитальный ремонт тепловозо-вагонного депо (инв.№105)» на Новокуйбышевском производственном подразделении Самарского филиала по транспорту газа АО «СГ-транс»Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Лот №3: «Капитальный ремонт тепловозо-вагонного депо (инв.№105)» на Новокуйбышевском производственном подразделении Самарского филиала по транспорту газа АО «СГ-транс»
Начальная цена
1 180 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
117393, Российская Федерация, Москва, Академика Пилюгина,помещениеXXVII, комната 8, д.22
43.99.90.190
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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