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    Главная / Торги / Открытый запрос предложений в электронной форме №98 на право заключения договоров на выполнение работ по объектам: Лот №1: «Капитальный ремонт технологических трубопроводов (инв.№303)» на Новокуйбышевском производственном подразделении Самарского филиала по транспорту газа АО «СГ-транс»; Лот №2: «Капитальный ремонт главного корпуса (инв.№101)» на Новокуйбышевском производственном подразделении Самарского филиала по транспорту газа АО «СГ-транс»; Лот №3: «Капитальный ремонт тепловозо-вагонного депо (инв.№105)» на Новокуйбышевском производственном подразделении Самарского филиала по транспорту газа АО «СГ-транс»

    Открытый запрос предложений в электронной форме №98 на право заключения договоров на выполнение работ по объектам: Лот №1: «Капитальный ремонт технологических трубопроводов (инв.№303)» на Новокуйбышевском производственном подразделении Самарского филиала по транспорту газа АО «СГ-транс»; Лот №2: «Капитальный ремонт главного корпуса (инв.№101)» на Новокуйбышевском производственном подразделении Самарского филиала по транспорту газа АО «СГ-транс»; Лот №3: «Капитальный ремонт тепловозо-вагонного депо (инв.№105)» на Новокуйбышевском производственном подразделении Самарского филиала по транспорту газа АО «СГ-транс»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь20.06.2018 15:0020.06.2018 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП806026Дата и время окончания срока приема заявок Лот №3: «Капитальный ремонт тепловозо-вагонного депо (инв.№105)» на Новокуйбышевском производственном подразделении Самарского филиала по транспорту газа АО «СГ-транс»МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП806026

    Уникальный номер закупки

    98

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Открытый запрос предложений в электронной форме №98 на право заключения договоров на выполнение работ по объектам: Лот №1: «Капитальный ремонт технологических трубопроводов (инв.№303)» на Новокуйбышевском производственном подразделении Самарского филиала по транспорту газа АО «СГ-транс»; Лот №2: «Капитальный ремонт главного корпуса (инв.№101)» на Новокуйбышевском производственном подразделении Самарского филиала по транспорту газа АО «СГ-транс»; Лот №3: «Капитальный ремонт тепловозо-вагонного депо (инв.№105)» на Новокуйбышевском производственном подразделении Самарского филиала по транспорту газа АО «СГ-транс»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    01.06.2018 10:27

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Закупочная документация

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное общество СГ-транс
    Все закупки и тендеры АО СГ-транс

    Юридический адрес

    117393, Российская Федерация, Москва, Академика Пилюгина,помещениеXXVII, комната 8, д.22

    Почтовый адрес

    117393, Российская Федерация, Москва, Академика Пилюгина,помещениеXXVII, комната 8, д.22

    Контактный телефон

    +7 495 777-14-13 доб. 1413

    Факс

    +7 495 777-14-30

    Адрес электронной почты

    andrey.vlasov@sgtrans.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Воробьева Александра Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Ключевые слова:

    транспорт, вагон, ремонт

    Список лотов

    Лот 1

    Лот №1: «Капитальный ремонт технологических трубопроводов (инв.№303)» на Новокуйбышевском производственном подразделении Самарского филиала по транспорту газа АО «СГ-транс»;

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    20.06.2018 15:00 GMT +320.06.2018 15:0020.06.2018 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП806026Дата и время окончания срока приема заявок Лот №1: «Капитальный ремонт технологических трубопроводов (инв.№303)» на Новокуйбышевском производственном подразделении Самарского филиала по транспорту газа АО «СГ-транс»; Москва

    Дата и время вскрытия заявок

    20.06.2018 15:0020.06.2018 15:0020.06.2018 15:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП806026Дата и время вскрытия заявок Лот №1: «Капитальный ремонт технологических трубопроводов (инв.№303)» на Новокуйбышевском производственном подразделении Самарского филиала по транспорту газа АО «СГ-транс»; Москва

    Подведение итогов не позднее

    20.07.2018 15:0020.07.2018 15:0020.07.2018 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП806026Подведение итогов не позднее Лот №1: «Капитальный ремонт технологических трубопроводов (инв.№303)» на Новокуйбышевском производственном подразделении Самарского филиала по транспорту газа АО «СГ-транс»; Москва

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    20.07.201820.07.2018 15:0020.07.2018 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП806026Подведение итогов не позднее Лот №1: «Капитальный ремонт технологических трубопроводов (инв.№303)» на Новокуйбышевском производственном подразделении Самарского филиала по транспорту газа АО «СГ-транс»; Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Лот №1: «Капитальный ремонт технологических трубопроводов (инв.№303)» на Новокуйбышевском производственном подразделении Самарского филиала по транспорту газа АО «СГ-транс»;

    Начальная цена

    1 475 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    согласно документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    согласно документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    согласно документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Акционерное общество СГ-транс»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО СГ-транс
    Все закупки и тендеры АО СГ-транс

    Адрес местонахождения

    117393, Российская Федерация, Москва, Академика Пилюгина,помещениеXXVII, комната 8, д.22

    Классификатор ОКПД2

    43.99.90.190

    Работы строительные с пециализированные прочие, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Капитальный ремонт технологических трубопроводов (инв.№303)"

    Кол-во: 1

    Лот 2

    Лот №2: «Капитальный ремонт главного корпуса (инв.№101)» на Новокуйбышевском производственном подразделении Самарского филиала по транспорту газа АО «СГ-транс»;

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    20.06.2018 15:00 GMT +320.06.2018 15:0020.06.2018 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП806026Дата и время окончания срока приема заявок Лот №2: «Капитальный ремонт главного корпуса (инв.№101)» на Новокуйбышевском производственном подразделении Самарского филиала по транспорту газа АО «СГ-транс»;Москва

    Дата и время вскрытия заявок

    20.06.2018 15:0020.06.2018 15:0020.06.2018 15:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП806026Дата и время вскрытия заявок Лот №2: «Капитальный ремонт главного корпуса (инв.№101)» на Новокуйбышевском производственном подразделении Самарского филиала по транспорту газа АО «СГ-транс»;Москва

    Подведение итогов не позднее

    20.07.2018 15:0020.07.2018 15:0020.07.2018 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП806026Подведение итогов не позднее Лот №2: «Капитальный ремонт главного корпуса (инв.№101)» на Новокуйбышевском производственном подразделении Самарского филиала по транспорту газа АО «СГ-транс»;Москва

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    20.07.201820.07.2018 15:0020.07.2018 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП806026Подведение итогов не позднее Лот №2: «Капитальный ремонт главного корпуса (инв.№101)» на Новокуйбышевском производственном подразделении Самарского филиала по транспорту газа АО «СГ-транс»;Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Лот №2: «Капитальный ремонт главного корпуса (инв.№101)» на Новокуйбышевском производственном подразделении Самарского филиала по транспорту газа АО «СГ-транс»;

    Начальная цена

    1 770 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Акционерное общество СГ-транс»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО СГ-транс
    Все закупки и тендеры АО СГ-транс

    Адрес местонахождения

    117393, Российская Федерация, Москва, Академика Пилюгина,помещениеXXVII, комната 8, д.22

    Классификатор ОКПД2

    43.99.90.190

    Работы строительные с пециализированные прочие, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Капитальный ремонт главного корпуса (инв.№101)"

    Кол-во: 1

    Лот 3

    Лот №3: «Капитальный ремонт тепловозо-вагонного депо (инв.№105)» на Новокуйбышевском производственном подразделении Самарского филиала по транспорту газа АО «СГ-транс»

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    20.06.2018 15:00 GMT +320.06.2018 15:0020.06.2018 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП806026Дата и время окончания срока приема заявок Лот №3: «Капитальный ремонт тепловозо-вагонного депо (инв.№105)» на Новокуйбышевском производственном подразделении Самарского филиала по транспорту газа АО «СГ-транс»Москва

    Дата и время вскрытия заявок

    20.06.2018 15:0020.06.2018 15:0020.06.2018 15:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП806026Дата и время вскрытия заявок Лот №3: «Капитальный ремонт тепловозо-вагонного депо (инв.№105)» на Новокуйбышевском производственном подразделении Самарского филиала по транспорту газа АО «СГ-транс»Москва

    Подведение итогов не позднее

    20.07.2018 15:0020.07.2018 15:0020.07.2018 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП806026Подведение итогов не позднее Лот №3: «Капитальный ремонт тепловозо-вагонного депо (инв.№105)» на Новокуйбышевском производственном подразделении Самарского филиала по транспорту газа АО «СГ-транс»Москва

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    20.07.201820.07.2018 15:0020.07.2018 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП806026Подведение итогов не позднее Лот №3: «Капитальный ремонт тепловозо-вагонного депо (инв.№105)» на Новокуйбышевском производственном подразделении Самарского филиала по транспорту газа АО «СГ-транс»Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Лот №3: «Капитальный ремонт тепловозо-вагонного депо (инв.№105)» на Новокуйбышевском производственном подразделении Самарского филиала по транспорту газа АО «СГ-транс»

    Начальная цена

    1 180 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Акционерное общество СГ-транс»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО СГ-транс
    Все закупки и тендеры АО СГ-транс

    Адрес местонахождения

    117393, Российская Федерация, Москва, Академика Пилюгина,помещениеXXVII, комната 8, д.22

    Классификатор ОКПД2

    43.99.90.190

    Работы строительные с пециализированные прочие, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Капитальный ремонт тепловозо-вагонного депо (инв.№105)"

    Кол-во: 1

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