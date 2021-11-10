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Номер извещения
0119200000121014311
Уникальный номер закупки
0119200000121014311
Наименование закупки
№ ЭА-№-15140/21 «Инвентарь для спортивных игр; Секундомеры; Инвентарь для баскетбола; Инвентарь для городошного спорта; Изделия спортивные, инвентарь, включая тренировочный, прочие, не включенные в другие группировки; Инвентарь прочий для занятий спортом или для игр на открытом воздухе; Инвентарь для настольного тенниса; Инвентарь для футбола и ручного мяча; Инвентарь судейский, тренировочный и прочий для спортивных игр; приспособления для подготовки инвентаря для спортивных игр; Мячи спортивные; Инвентарь для волейбола» 0119200000121014311
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Электронный аукцион
Дата публикации
28.10.2021 06:39
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
Почтовый адрес
Контактный телефон
Факс
Адрес электронной почты
Ф.И.О. контактного лица
Место рассмотрения предложений
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
№ ЭА-№-15140/21 «Инвентарь для спортивных игр; Секундомеры; Инвентарь для баскетбола; Инвентарь для городошного спорта; Изделия спортивные, инвентарь, включая тренировочный, прочие, не включенные в другие группировки; Инвентарь прочий для занятий спортом или для игр на открытом воздухе; Инвентарь для настольного тенниса; Инвентарь для футбола и ручного мяча; Инвентарь судейский, тренировочный и прочий для спортивных игр; приспособления для подготовки инвентаря для спортивных игр; Мячи спортивные; Инвентарь для волейбола»
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Ожидание публикации договора в ЕИС
Дата подведения итогов
Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 0119200000121014311Подведение итогов не позднее № ЭА-№-15140/21 «Инвентарь для спортивных игр; Секундомеры; Инвентарь для баскетбола; Инвентарь для городошного спорта; Изделия спортивные, инвентарь, включая тренировочный, прочие, не включенные в другие группировки; Инвентарь прочий для занятий спортом или для игр на открытом воздухе; Инвентарь для настольного тенниса; Инвентарь для футбола и ручного мяча; Инвентарь судейский, тренировочный и прочий для спортивных игр; приспособления для подготовки инвентаря для спортивных игр; Мячи спортивные; Инвентарь для волейбола»
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
№ ЭА-№-15140/21 «Инвентарь для спортивных игр; Секундомеры; Инвентарь для баскетбола; Инвентарь для городошного спорта; Изделия спортивные, инвентарь, включая тренировочный, прочие, не включенные в другие группировки; Инвентарь прочий для занятий спортом или для игр на открытом воздухе; Инвентарь для настольного тенниса; Инвентарь для футбола и ручного мяча; Инвентарь судейский, тренировочный и прочий для спортивных игр; приспособления для подготовки инвентаря для спортивных игр; Мячи спортивные; Инвентарь для волейбола»
Начальная цена
578 132,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Отсутствуют
Документация лота
Нет прикрепленных документов