№ ЭА-№-15140/21 «Инвентарь для спортивных игр; Секундомеры; Инвентарь для баскетбола; Инвентарь для городошного спорта; Изделия спортивные, инвентарь, включая тренировочный, прочие, не включенные в другие группировки; Инвентарь прочий для занятий спортом или для игр на открытом воздухе; Инвентарь для настольного тенниса; Инвентарь для футбола и ручного мяча; Инвентарь судейский, тренировочный и прочий для спортивных игр; приспособления для подготовки инвентаря для спортивных игр; Мячи спортивные; Инвентарь для волейбола» 0119200000121014311

Основные сведения Описание секции 44-ФЗ Номер извещения 0119200000121014311 Уникальный номер закупки 0119200000121014311 Номер закупки Наименование закупки № ЭА-№-15140/21 «Инвентарь для спортивных игр; Секундомеры; Инвентарь для баскетбола; Инвентарь для городошного спорта; Изделия спортивные, инвентарь, включая тренировочный, прочие, не включенные в другие группировки; Инвентарь прочий для занятий спортом или для игр на открытом воздухе; Инвентарь для настольного тенниса; Инвентарь для футбола и ручного мяча; Инвентарь судейский, тренировочный и прочий для спортивных игр; приспособления для подготовки инвентаря для спортивных игр; Мячи спортивные; Инвентарь для волейбола» 0119200000121014311 Валюта процедуры RUB Способ закупки Электронный аукцион Дата публикации

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Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор АГЕНТСТВО ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАКАЗА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

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