На право заключения договора на поставку посуды для комплексного оснащения предприятия общественного питания, расположенного по адресу: г. Хабаровск, ул. Запарина, д. 122 (общий зал)

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения 31806558809 Уникальный номер закупки 135/2018-ЗК Номер закупки Наименование закупки На право заключения договора на поставку посуды для комплексного оснащения предприятия общественного питания, расположенного по адресу: г. Хабаровск, ул. Запарина, д. 122 (общий зал) Валюта процедуры RUB Способ закупки Запрос котировок Способ реализации Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ВОЕНТОРГ-ВОСТОК

Все закупки и тендеры АО ВОЕНТОРГ-ВОСТОК Юридический адрес 680038, КРАЙ ХАБАРОВСКИЙ, Г ХАБАРОВСК, УЛ КОМСОМОЛЬСКАЯ, ДОМ 122, Почтовый адрес 680000, г. Хабаровск, ул. Комсомольская, 122 Контактный телефон +7 4212 56-78-50 Факс +7 4212 56-40-14 Адрес электронной почты utvvo.oz@yandex.ru Ф.И.О. контактного лица ХАРИТОНЕНКО МАРИЯ НИКОЛАЕВНА Место рассмотрения предложений Хабаровск Закупки и тендеры Хабаровский Край Закупки и тендеры Изделия ножевые и столовые приборы Ключевые слова:

Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ! www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru