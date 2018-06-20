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Номер извещения
ГП806018
Уникальный номер закупки
99
Наименование закупки
открытый запрос предложений №99 в электронной форме на право заключения договора на выполнение работ по текущему ремонту в объеме ТР-3 маневрового тепловоза ТГМ4Б №0440 Коробковского филиала по транспорту газа АО «СГ-транс»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
01.06.2018 09:32
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
117393, Российская Федерация, Москва, Академика Пилюгина,помещениеXXVII, комната 8, д.22
Почтовый адрес
117393, Российская Федерация, Москва, Академика Пилюгина,помещениеXXVII, комната 8, д.22
Контактный телефон
+7 495 777-14-13 доб. 1413
Факс
+7 495 777-14-30
Адрес электронной почты
andrey.vlasov@sgtrans.ru
Ф.И.О. контактного лица
Воробьева Александра Владимировна
Место рассмотрения предложений
Москва
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Выполнение работ по текущему ремонту в объеме ТР-3 маневрового тепловоза ТГМ4Б №0440 Коробковского филиала по транспорту газа АО «СГ-транс»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
20.06.2018 15:00 GMT +320.06.2018 15:0020.06.2018 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП806018Дата и время окончания срока приема заявок выполнение работ по текущему ремонту в объеме ТР-3 маневрового тепловоза ТГМ4Б №0440 Коробковского филиала по транспорту газа АО «СГ-транс» Москва
Дата и время вскрытия заявок
20.06.2018 15:0020.06.2018 15:0020.06.2018 15:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП806018Дата и время вскрытия заявок выполнение работ по текущему ремонту в объеме ТР-3 маневрового тепловоза ТГМ4Б №0440 Коробковского филиала по транспорту газа АО «СГ-транс» Москва
Подведение итогов не позднее
27.07.2018 16:0027.07.2018 16:0027.07.2018 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП806018Подведение итогов не позднее выполнение работ по текущему ремонту в объеме ТР-3 маневрового тепловоза ТГМ4Б №0440 Коробковского филиала по транспорту газа АО «СГ-транс» Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение работ по текущему ремонту в объеме ТР-3 маневрового тепловоза ТГМ4Б №0440 Коробковского филиала по транспорту газа АО «СГ-транс»
Начальная цена
2 360 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
согласно документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
согласно документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО СГ-транс
Все закупки и тендеры АО СГ-транс
Адрес местонахождения
117393, Российская Федерация, Москва, Академика Пилюгина,помещениеXXVII, комната 8, д.22
30.20.99.000
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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