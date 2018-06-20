открытый запрос предложений №99 в электронной форме на право заключения договора на выполнение работ по текущему ремонту в объеме ТР-3 маневрового тепловоза ТГМ4Б №0440 Коробковского филиала по транспорту газа АО «СГ-транс»

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения ГП806018 Уникальный номер закупки 99 Номер закупки Наименование закупки открытый запрос предложений №99 в электронной форме на право заключения договора на выполнение работ по текущему ремонту в объеме ТР-3 маневрового тепловоза ТГМ4Б №0440 Коробковского филиала по транспорту газа АО «СГ-транс» Валюта процедуры RUB Способ закупки Запрос предложений Способ реализации Дата публикации

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Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор Акционерное общество СГ-транс

Все закупки и тендеры АО СГ-транс Юридический адрес 117393, Российская Федерация, Москва, Академика Пилюгина,помещениеXXVII, комната 8, д.22 Почтовый адрес 117393, Российская Федерация, Москва, Академика Пилюгина,помещениеXXVII, комната 8, д.22 Контактный телефон +7 495 777-14-13 доб. 1413 Факс +7 495 777-14-30 Адрес электронной почты andrey.vlasov@sgtrans.ru Ф.И.О. контактного лица Воробьева Александра Владимировна Место рассмотрения предложений Москва Ключевые слова: транспорт, ремонт

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