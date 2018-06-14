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Номер извещения
31806558549
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Ежегодный контроль объектов информатизации филиала АО «РКЦ «Прогресс» - НПП «ОПТЭКС»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок
Способ реализации
Дата публикации
01.06.2018 09:03
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
443009, ОБЛ САМАРСКАЯ, Г САМАРА, УЛ ЗЕМЕЦА, ДОМ 18,
Почтовый адрес
443009, г. Самара, ул. Земеца д. 18
Контактный телефон
+7 846 228-97-39
Факс
+7 846 992-65-18
Адрес электронной почты
zakupki@samspace.ru
Ф.И.О. контактного лица
Тулаева Елизавета Александровна
Место рассмотрения предложений
443009, г. Самара, ул. Земеца, 18
Закупки и тендеры Услуги профессиональные, технические и коммерческие, прочие, не включенные в другие группировки
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Ежегодная контрольная проверка объектов информатизации
Этапы закупочной процедуры
Дата окончания срока рассмотрения заявок
28.06.201828.06.2018 15:3028.06.2018 15:30Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 31806558549Дата окончания срока рассмотрения заявок Ежегодная контрольная проверка объектов информатизации 443009, г. Самара, ул. Земеца, 18
Подведение итогов не позднее
28.06.2018 15:3028.06.2018 15:3028.06.2018 15:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806558549Подведение итогов не позднее Ежегодная контрольная проверка объектов информатизации 443009, г. Самара, ул. Земеца, 18
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Ежегодная контрольная проверка объектов информатизации
Начальная цена
224 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
11 200,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Указано в документации о закупке
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Указано в документации о закупкеРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО РКЦ ПРОГРЕСС
Все закупки и тендеры АО РКЦ ПРОГРЕСС
Адрес местонахождения
443009, ОБЛ САМАРСКАЯ, Г САМАРА, УЛ ЗЕМЕЦА, ДОМ 18,
443009, г. Самара, ул. Земеца д. 18
74.90.20.149
74.90.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 6
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