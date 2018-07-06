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    Главная / Торги / Разработка технологического процесса, технической документации, сертификации рекультиванта на основе осадков шламовых вод, образующихся на сооружениях повторного использования промывных вод цеха Сооружений по водоподготовке ОАО «ОмскВодоканал»

    Разработка технологического процесса, технической документации, сертификации рекультиванта на основе осадков шламовых вод, образующихся на сооружениях повторного использования промывных вод цеха Сооружений по водоподготовке ОАО «ОмскВодоканал»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь06.07.2018 10:0006.07.2018 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806560461Дата и время окончания срока приема заявок Проведение работ по разработке технологического процесса, технической документации, сертификации рекультиванта на основе осадков шламовых вод, образующихся на сооружениях повторного использования промывных вод цеха Сооружений по водоподготовке ОАО «ОмскВодоканал» 644042, г. Омск, ул. Маяковского, 2, Конференц-зал Коммерческой дирекции ОАО «ОмскВодоканал»Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31806560461

    Уникальный номер закупки

    214/2018

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Разработка технологического процесса, технической документации, сертификации рекультиванта на основе осадков шламовых вод, образующихся на сооружениях повторного использования промывных вод цеха Сооружений по водоподготовке ОАО «ОмскВодоканал»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурс

    Способ реализации

    Дата публикации

    01.06.2018 12:27

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Закупочная документация

    Изменения в извещении

    Перечень внесенных изменений

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ОМСКВОДОКАНАЛ
    Все закупки и тендеры АО ОМСКВОДОКАНАЛ

    Юридический адрес

    644042, ОБЛ ОМСКАЯ, Г ОМСК, УЛ МАЯКОВСКОГО, 2,

    Почтовый адрес

    644042 г. Омск ул. Маяковского, д.2

    Контактный телефон

    +7 3812 31-42-29 доб. 1297

    Факс

    +7 3812 30-35-49

    Адрес электронной почты

    i.orlova@rosvodokanal.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Орлова Ирина Александровна

    Место рассмотрения предложений

    644042, г. Омск, ул. Маяковского, 2, Конференц-зал Коммерческой дирекции ОАО «ОмскВодоканал»

    Закупки и тендеры Омская Область

    Закупки и тендеры Услуги в области технических испытаний, исследований, анализа и сертификации

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Проведение работ по разработке технологического процесса, технической документации, сертификации рекультиванта на основе осадков шламовых вод, образующихся на сооружениях повторного использования промывных вод цеха Сооружений по водоподготовке ОАО «ОмскВодоканал»

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    06.07.2018 10:00 GMT +306.07.2018 10:0006.07.2018 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806560461Дата и время окончания срока приема заявок Проведение работ по разработке технологического процесса, технической документации, сертификации рекультиванта на основе осадков шламовых вод, образующихся на сооружениях повторного использования промывных вод цеха Сооружений по водоподготовке ОАО «ОмскВодоканал» 644042, г. Омск, ул. Маяковского, 2, Конференц-зал Коммерческой дирекции ОАО «ОмскВодоканал»

    Дата и время вскрытия заявок

    06.07.2018 10:00GMT +306.07.2018 10:0006.07.2018 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31806560461Дата и время вскрытия заявок Проведение работ по разработке технологического процесса, технической документации, сертификации рекультиванта на основе осадков шламовых вод, образующихся на сооружениях повторного использования промывных вод цеха Сооружений по водоподготовке ОАО «ОмскВодоканал» 644042, г. Омск, ул. Маяковского, 2, Конференц-зал Коммерческой дирекции ОАО «ОмскВодоканал»

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    06.08.201806.08.2018 11:0006.08.2018 11:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 31806560461Дата окончания срока рассмотрения заявок Проведение работ по разработке технологического процесса, технической документации, сертификации рекультиванта на основе осадков шламовых вод, образующихся на сооружениях повторного использования промывных вод цеха Сооружений по водоподготовке ОАО «ОмскВодоканал» 644042, г. Омск, ул. Маяковского, 2, Конференц-зал Коммерческой дирекции ОАО «ОмскВодоканал»

    Подведение итогов не позднее

    03.09.2018 17:0003.09.2018 17:0003.09.2018 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806560461Подведение итогов не позднее Проведение работ по разработке технологического процесса, технической документации, сертификации рекультиванта на основе осадков шламовых вод, образующихся на сооружениях повторного использования промывных вод цеха Сооружений по водоподготовке ОАО «ОмскВодоканал» 644042, г. Омск, ул. Маяковского, 2, Конференц-зал Коммерческой дирекции ОАО «ОмскВодоканал»

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    03.09.201803.09.2018 17:0003.09.2018 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806560461Подведение итогов не позднее Проведение работ по разработке технологического процесса, технической документации, сертификации рекультиванта на основе осадков шламовых вод, образующихся на сооружениях повторного использования промывных вод цеха Сооружений по водоподготовке ОАО «ОмскВодоканал» 644042, г. Омск, ул. Маяковского, 2, Конференц-зал Коммерческой дирекции ОАО «ОмскВодоканал»

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Проведение работ по разработке технологического процесса, технической документации, сертификации рекультиванта на основе осадков шламовых вод, образующихся на сооружениях повторного использования промывных вод цеха Сооружений по водоподготовке ОАО «ОмскВодоканал»

    Начальная цена

    1 112 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно Закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно Закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Форма оплаты: безналичный расчет – перечисление денежных средств на расчетный счет Исполнителя. Сроки и порядок оплаты в два этапа: - предоплата 50% от стоимости договора в течение 15 рабочих дней с даты подписания договора, - остальные 50% от стоимости договора в течение 30 календарных дней с даты подписания акта сдачи-приемки оказанных услуг.
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ОМСКВОДОКАНАЛ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ОМСКВОДОКАНАЛ
    Все закупки и тендеры АО ОМСКВОДОКАНАЛ

    Адрес местонахождения

    644042, ОБЛ ОМСКАЯ, Г ОМСК, УЛ МАЯКОВСКОГО, 2,

    644042 г. Омск ул. Маяковского, д.2

    Классификатор ОКПД2

    71.20.19.120

    Услуги по проведению сертификации продукции, услуг и организаций

    Классификатор ОКВЭД2

    71.20

    Технические испытания, исследования, анализ и сертификация

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Проведение работ по разработке технологического процесса, технической документации, сертификации рекультиванта на основе осадков шламовых вод, образующихся на сооружениях повторного использования промывных вод цеха Сооружений по водоподготовке ОАО «ОмскВодоканал»"

    Кол-во: 1

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