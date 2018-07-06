Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Форма оплаты: безналичный расчет – перечисление денежных средств на расчетный счет Исполнителя. Сроки и порядок оплаты в два этапа: - предоплата 50% от стоимости договора в течение 15 рабочих дней с даты подписания договора, - остальные 50% от стоимости договора в течение 30 календарных дней с даты подписания акта сдачи-приемки оказанных услуг.