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Номер извещения
31806560461
Уникальный номер закупки
214/2018
Наименование закупки
Разработка технологического процесса, технической документации, сертификации рекультиванта на основе осадков шламовых вод, образующихся на сооружениях повторного использования промывных вод цеха Сооружений по водоподготовке ОАО «ОмскВодоканал»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурс
Способ реализации
Дата публикации
01.06.2018 12:27
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
644042, ОБЛ ОМСКАЯ, Г ОМСК, УЛ МАЯКОВСКОГО, 2,
Почтовый адрес
644042 г. Омск ул. Маяковского, д.2
Контактный телефон
+7 3812 31-42-29 доб. 1297
Факс
+7 3812 30-35-49
Адрес электронной почты
i.orlova@rosvodokanal.ru
Ф.И.О. контактного лица
Орлова Ирина Александровна
Место рассмотрения предложений
644042, г. Омск, ул. Маяковского, 2, Конференц-зал Коммерческой дирекции ОАО «ОмскВодоканал»
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Проведение работ по разработке технологического процесса, технической документации, сертификации рекультиванта на основе осадков шламовых вод, образующихся на сооружениях повторного использования промывных вод цеха Сооружений по водоподготовке ОАО «ОмскВодоканал»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
06.07.2018 10:00 GMT +306.07.2018 10:0006.07.2018 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806560461Дата и время окончания срока приема заявок Проведение работ по разработке технологического процесса, технической документации, сертификации рекультиванта на основе осадков шламовых вод, образующихся на сооружениях повторного использования промывных вод цеха Сооружений по водоподготовке ОАО «ОмскВодоканал» 644042, г. Омск, ул. Маяковского, 2, Конференц-зал Коммерческой дирекции ОАО «ОмскВодоканал»
Дата и время вскрытия заявок
06.07.2018 10:00GMT +306.07.2018 10:0006.07.2018 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31806560461Дата и время вскрытия заявок Проведение работ по разработке технологического процесса, технической документации, сертификации рекультиванта на основе осадков шламовых вод, образующихся на сооружениях повторного использования промывных вод цеха Сооружений по водоподготовке ОАО «ОмскВодоканал» 644042, г. Омск, ул. Маяковского, 2, Конференц-зал Коммерческой дирекции ОАО «ОмскВодоканал»
Дата окончания срока рассмотрения заявок
06.08.201806.08.2018 11:0006.08.2018 11:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 31806560461Дата окончания срока рассмотрения заявок Проведение работ по разработке технологического процесса, технической документации, сертификации рекультиванта на основе осадков шламовых вод, образующихся на сооружениях повторного использования промывных вод цеха Сооружений по водоподготовке ОАО «ОмскВодоканал» 644042, г. Омск, ул. Маяковского, 2, Конференц-зал Коммерческой дирекции ОАО «ОмскВодоканал»
Подведение итогов не позднее
03.09.2018 17:0003.09.2018 17:0003.09.2018 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806560461Подведение итогов не позднее Проведение работ по разработке технологического процесса, технической документации, сертификации рекультиванта на основе осадков шламовых вод, образующихся на сооружениях повторного использования промывных вод цеха Сооружений по водоподготовке ОАО «ОмскВодоканал» 644042, г. Омск, ул. Маяковского, 2, Конференц-зал Коммерческой дирекции ОАО «ОмскВодоканал»
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
03.09.201803.09.2018 17:0003.09.2018 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806560461Подведение итогов не позднее Проведение работ по разработке технологического процесса, технической документации, сертификации рекультиванта на основе осадков шламовых вод, образующихся на сооружениях повторного использования промывных вод цеха Сооружений по водоподготовке ОАО «ОмскВодоканал» 644042, г. Омск, ул. Маяковского, 2, Конференц-зал Коммерческой дирекции ОАО «ОмскВодоканал»
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Проведение работ по разработке технологического процесса, технической документации, сертификации рекультиванта на основе осадков шламовых вод, образующихся на сооружениях повторного использования промывных вод цеха Сооружений по водоподготовке ОАО «ОмскВодоканал»
Начальная цена
1 112 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно Закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно Закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ОМСКВОДОКАНАЛ
Все закупки и тендеры АО ОМСКВОДОКАНАЛ
Адрес местонахождения
644042, ОБЛ ОМСКАЯ, Г ОМСК, УЛ МАЯКОВСКОГО, 2,
644042 г. Омск ул. Маяковского, д.2
71.20.19.120
71.20
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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